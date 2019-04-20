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Toyota Rhombus: Küvet tasarımını andıran elektrikli otomobil

Japon otomotiv devi Toyota, Şangay Otomobil Fuarı'nda yeni fütüristik elektrikli otomobil modeli olan Rhombus'u tanıttı. Araç küvete benzer tasarımıyla dikkatleri üzerine topluyor.
1 ay
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10
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Şangay Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılan Toyota Rhombus, önde sadece sürücü koltuğuna ve arkada üç yolcu için farklı sıralanmış üç koltuğa sahip bir elektrikli otomobil. Üstten bakınca adeta bir küveti andıran bu otomobilin, gençlerin zevklerine göre tasarlandığı belirtiliyor.

Gençlere yönelik tasarlanmış

Toyota grubunun Çin'deki araştırma ve geliştirme departmanı olan TMEC'de geliştirilen Toyota Rhombus, keskin çizgileri ve tombul gövdesi ile fütüristik bir görünüme sahip. Bununla birlikte, arka kapıların olmamasının, bazı yolcular için rahatsızlık yaratabileceği söylenebilir. Şirketten yapılan açıklamaya göre Toyota Rhombus, 90'dan sonra doğan gençleri hedefliyor.

Toyota'nın yeni fütüristik elektrikli otomobili Rhombus'un ne zaman piyasaya sürüleceği henüz açıklanmadı. Ancak otomobilin en erken 2021 yılında Avrupa'ya gelmesi bekleniyor. Şirketin, fiyat konusunda herhangi bir bilgi vermediğini de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.cnbc.com/2019/04/18/toyota-shows-off-electric-vehicle-concept-rhombus.html Yorum Yaz
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Şıh Hazretleri 1 ay en beğenilen
Ya arkadaş, elektrikli araçlar niye şöyle os*rktan tasarımlara sahip olmak zorunda? Yapın şöyle sade ve şık bir şey, Tesla gibi.
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DH Misafiri 4 hf.
onlar yapar sız eğitilmemiş bilgisiz toplum bakar
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emeldi 1 ay yeni yorumcu
gerçekten her gün daha neler göreceğiz acaba diye merak ediyorum
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farmcat 1 ay
Böyle yenlikçi araçları seviyorum.Elektrikli araç tasarımı böyle değil de nasıl olsun, 56 model Chevrolet gibi mi istiyorsunuz
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alemburda34 1 ay
Yolda dikkat çekeceği kesin ancak iyi mi kötü mü onu bilemedim
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deoks 1 ay
Bu tasarımla piyasaya çıkacak kadar cesur olacaklarını hiç sanmıyorum.
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xiamen 1 ay
Reklamında sürücü koltuğu dönüyor. Batak oynamak için birebir.
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expressimo 1 ay
Ben beğendim şahsen 90 lı ve 2000li yılların cesur manevralarını yeniden görmek hoş. Ford ka veya Renault twingo dan sonra rhombus.
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Şıh Hazretleri 1 ay en beğenilen
Ya arkadaş, elektrikli araçlar niye şöyle os*rktan tasarımlara sahip olmak zorunda? Yapın şöyle sade ve şık bir şey, Tesla gibi.
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_köle_ 1 ay
O gençler gelip burda konuşacak D
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