Toyota Rhombus: Küvet tasarımını andıran elektrikli otomobil

Şangay Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılan Toyota Rhombus, önde sadece sürücü koltuğuna ve arkada üç yolcu için farklı sıralanmış üç koltuğa sahip bir elektrikli otomobil. Üstten bakınca adeta bir küveti andıran bu otomobilin, gençlerin zevklerine göre tasarlandığı belirtiliyor.

Gençlere yönelik tasarlanmış

https://www.cnbc.com/2019/04/18/toyota-shows-off-electric-vehicle-concept-rhombus.html

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Toyota grubunun Çin'deki araştırma ve geliştirme departmanı olan'de geliştirilen Toyota Rhombus, keskin çizgileri ve tombul gövdesi ile fütüristik bir görünüme sahip. Bununla birlikte,olmamasının, bazı yolcular için rahatsızlık yaratabileceği söylenebilir. Şirketten yapılan açıklamaya göre Toyota Rhombus,sonra doğan gençleri hedefliyor.Toyota'nın yenielektrikli otomobili Rhombus'un ne zaman piyasaya sürüleceği henüz. Ancak otomobilin en erkenAvrupa'ya gelmesi bekleniyor. Şirketin,herhangi bir bilgi vermediğini de belirtmeden geçmeyelim.