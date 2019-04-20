Toyota Rhombus: Küvet tasarımını andıran elektrikli otomobil

Teknoloji Editörü
Şangay Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılan Toyota Rhombus, önde sadece sürücü koltuğuna ve arkada üç yolcu için farklı sıralanmış üç koltuğa sahip bir elektrikli otomobil. Üstten bakınca adeta bir küveti andıran bu otomobilin, gençlerin zevklerine göre tasarlandığı belirtiliyor.
Gençlere yönelik tasarlanmışToyota grubunun Çin'deki araştırma ve geliştirme departmanı olan TMEC'de geliştirilen Toyota Rhombus, keskin çizgileri ve tombul gövdesi ile fütüristik bir görünüme sahip. Bununla birlikte, arka kapıların olmamasının, bazı yolcular için rahatsızlık yaratabileceği söylenebilir. Şirketten yapılan açıklamaya göre Toyota Rhombus, 90'dan sonra doğan gençleri hedefliyor.
Toyota'nın yeni fütüristik elektrikli otomobili Rhombus'un ne zaman piyasaya sürüleceği henüz açıklanmadı. Ancak otomobilin en erken 2021 yılında Avrupa'ya gelmesi bekleniyor. Şirketin, fiyat konusunda herhangi bir bilgi vermediğini de belirtmeden geçmeyelim.
https://www.cnbc.com/2019/04/18/toyota-shows-off-electric-vehicle-concept-rhombus.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
http://www.bilimteknik.tubitak.gov.tr/sites/default/files/posterler/biyobenzetim.pdf