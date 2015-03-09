Apple patent başvuruları su geçirmezlik özelliğine işaret ediyor

Cep telefonlarında su geçirmezlik denilince ilk akla gelen firma Sony olsa da daha sonra Samsung'un da global anlamda amiral gemilerinde su geçirmeyen telefonlar yaptığına şahit olmuştuk. Ancak Samsung son amiral gemisi modeli Galaxy S6'da bu özellikten vazgeçse de Apple'ın patent başvuruları gelecek iPhone modellerinde de su geçirmezlik olabileceğine işaret ediyor.

Yeni patent Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) başvurularında ortaya çıkarken başvuruda Apple'ın 1 ile 10 mikron arasında değişen kalınlıkta suyu iten bir katmanla elektronik devreleri kaplayarak bu soruna çözüm bulacağı görülüyor.



Su geçirmezlik özelliği ilk olarak bugün tanıtılması beklenen Apple Watch modelinde karşımıza çıkabilir. Ancak bu özelliğin daha sonra iPhone veya iPad modellerine de gelmesi bekleniyor. Hangi IP sertifikasında değerlendirileceği ise henüz belli değil.