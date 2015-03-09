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Apple patent başvuruları su geçirmezlik özelliğine işaret ediyor

4 yıl
3,3b
1
36
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Apple patent başvuruları su geçirmezlik özelliğine işaret ediyor
Cep telefonlarında su geçirmezlik denilince ilk akla gelen firma Sony olsa da daha sonra Samsung'un da global anlamda amiral gemilerinde su geçirmeyen telefonlar yaptığına şahit olmuştuk. Ancak Samsung son amiral gemisi modeli Galaxy S6'da bu özellikten vazgeçse de Apple'ın patent başvuruları gelecek iPhone modellerinde de su geçirmezlik olabileceğine işaret ediyor.
Yeni patent Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) başvurularında ortaya çıkarken başvuruda Apple'ın 1 ile 10 mikron arasında değişen kalınlıkta suyu iten bir katmanla elektronik devreleri kaplayarak bu soruna çözüm bulacağı görülüyor. 

Su geçirmezlik özelliği ilk olarak bugün tanıtılması beklenen Apple Watch modelinde karşımıza çıkabilir. Ancak bu özelliğin daha sonra iPhone veya iPad modellerine de gelmesi bekleniyor. Hangi IP sertifikasında değerlendirileceği ise henüz belli değil.

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Sh0cK. 4 yıl en beğenilen
Apple bu. Su geçirmezliği ilk biz çıkarttık hatta ilk suyuda ilk biz ürettik patenti burda bak der bu adamlar. :)
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Marquis-de-Sade` 4 yıl volkan_kolay
volkan_kolay

Kadir Has Vatan Computer mağazasın da Xperia Z3'e bakıyorum elime aldım bakarken satıcı çocuk bana dediki bu su geçirmez. Su mu geçirmez dedim eminmisin? Evet geçirmez dedi.

Dedim ki bende satış yapıyorum ama sen şu anda beni yanlış yönlendiriyorsun. Bu telefon su geçirmez değil suya dayanıklıdır ve özellikle deniz suyu bu telefon için zararlıdır.

Eğer sen su geçirmez dersen. Bunu alan kişi bunla denize girer sonra telefon patates olur gelip sana patlar ki bu bir arkadaşımın başına geldi. Denize girdi telefon su aldı ve Sony kullanıcı hatası diye kabul etmedi.

Özellikle bu konular da mağazaların ürünü satacak personele düzgün bilgi vermesi lazım aksi halde iPhone su aldı diye haberler görürüz gelecekte.

Şu anda sen insanları yanlış yönlendiriyorsun. Xperia Z3 suya dayanıklı değil su geçirmez üründür, IP68 sertifikasına sahiptir 1.5 metreye kadar su ''geçirmezdir.'' Bende Sony Xperia Z2 bulunmakta denizede 2-2.5 metre derine indim normal şartlarında üstünü zorladım, denizden çıktıktan sonra cihazın heryerini tatlı suyla yıkadım deniz suyundan eser kalmayana dek en ufak sorun çıkmadı.
volkan_kolayKadir Has Vatan Computer mağazasın da Xperia Z3'e bakıyorum elime aldım bakarken satıcı çocuk bana dediki bu su geçirmez. Su...
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byturkuaz 4 yıl
Su gecirnezlgi Biz bulduk edemezler heralde...
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Nerevarine 4 yıl
Heheh yorumlara bak millet illa laf atacak. Apple buldu bir sorun mu var¿ Sonradan bile olsa Apple en iyi yapıyor.
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doctor_bey 4 yıl
Kulaklık girişine falan kapak koymadan su geçirmezlik sağlarlarsa güzel olur, zaten cihazda pek fazla düğme yok kapaklarla beraber dikdörtgen bir kutu haline dönüşebilir :D
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gokceonur 4 yıl
Arkadaşlar bu patent başvurusu muhtemelen Apple Watchlar için, ortalığı velveleye vermenin bir anlamı yok, saat sonuçta bu yani yağmurda saate bakmayacak mıyız?
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cournaleous 4 yıl
körü körüne sony xperia z lerin su geçirmez olduğuna inanan arkadaşlar kaç kere testini yaptılar da bukadar emin konuşabiliyorlar anlamıyorum ben profesyonel olarak dalış işiyle uğraştıgımdan ıslak,nemli ortamlardayız devamlı ve dolayısıyla xperia z serisi telefonları tercih ediyorum şuan z1 kullanıcısıyım eski telefonumda z idi suya dayanıklı olduğu için aldım arada sadece musluk altında yıkarım kirlendiğinde su altına sokmadım hiç firma istediği kadar ıp68 cart curt yazsın sualtı şakaya gelmez o sertıfıkalarda bir işe yaramaz binlerce dolar verip foto makinelerimize housingler alıyoruz ve onların bile garantisi olmuyor 40m ye dayanan housing 5-10m de patlayabılıyor bu telefonda yarım metre su altında patlayabılır zaten fırmada guvense sızın kadar su geçiren bu z cıhazlarının arkasında durur ve değişimini yapar adam akıllı suya dayanıklı telefon yapan bırtek sony oldugu ıcın onu kullanıyoruz apple da bu işe el atarsa rekabetten dolayı çok daha kaliteli cihazlar ortaya cıkacaktır
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volkan_kolay 4 yıl cournaleous
cournaleous
körü körüne sony xperia z lerin su geçirmez olduğuna inanan arkadaşlar kaç kere testini yaptılar da bukadar emin konuşabiliyorlar anlamıyorum ben profesyonel olarak dalış işiyle uğraştıgımdan ıslak,nemli ortamlardayız devamlı ve dolayısıyla xperia z serisi telefonları tercih ediyorum şuan z1 kullanıcısıyım eski telefonumda z idi suya dayanıklı olduğu için aldım arada sadece musluk altında yıkarım kirlendiğinde su altına sokmadım hiç firma istediği kadar ıp68 cart curt yazsın sualtı şakaya gelmez o sertıfıkalarda bir işe yaramaz binlerce dolar verip foto makinelerimize housingler alıyoruz ve onların bile garantisi olmuyor 40m ye dayanan housing 5-10m de patlayabılıyor bu telefonda yarım metre su altında patlayabılır zaten fırmada guvense sızın kadar su geçiren bu z cıhazlarının arkasında durur ve değişimini yapar adam akıllı suya dayanıklı telefon yapan bırtek sony oldugu ıcın onu kullanıyoruz apple da bu işe el atarsa rekabetten dolayı çok daha kaliteli cihazlar ortaya cıkacaktır

Asıl amaç, yağmur, cihazın üzerine du dökülmesi vs gibi durumlar da ürünün korumak ama internet ortamlarında yapılan reklamlar da adam Xperia telefonu alıp havuza dalıyor ve resim çekiyor.

Bunu kaç kere yapacaksın..??? Bende satıcı çocuğa aynı şeyi dedim. Ürünü su geçirmez diye tanıtarak satma. Çünkü sana inanarak bu telefonu alan kişi fantazi yapacak hava atacak ama attığı havayla kalacak aynen bizim arkadaş gibi.

Yazın çok açıklayıcı oldu bunun üzerine hala ısrar eden varsa zaten konuşmaya gerek yok.
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darkdiva 4 yıl
Bu firma illaki teknolojiyi bir kaç yıl geriden takip etmek zorunda mı? Demek ki iphone 8 falan da kavisli ekrana sahip olacak :)
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carman1tr 4 yıl darkdiva
darkdiva
Bu firma illaki teknolojiyi bir kaç yıl geriden takip etmek zorunda mı? Demek ki iphone 8 falan da kavisli ekrana sahip olacak :)

Yanlışınız var.
Apple teknolojiye Yön veren bir firma ve ilk yeniliklerin çoğunu apple sunmuştur.
Mesela 64 bit işlemci gibi. Bunları çoğaltabiliriz.

Ilk olmadığı ve Daha önce kullanılan teknolojiler konusunda da apple hataları düzeltiyor.

Mesela dokunmatik ekran. Evet ilk dokunmatik ekranlı telefon iPhone değil. Zaten vardı öyle telefonlar mesela Sony Ericsson P serisi. Lükstü dokunmatik o zaman. Ama yanlış bir teknoloji kullanıyorlardı. Çünkü kullanırken mücadele ediyorduk istediğimiz yere bastığımızı algılaması için. O teknolojinin ismini bile unuttuk gitti. Bir ara Nokia da girdi dokunmatik ekran işine. 5800 hatırlar mısınız? O ekranı kullanmak için ne mücadele ederdik. Dokunmatik değil basmatik ekran diye espiriler yapılırdı.

Sonra iPhone ile kapasif ekran kullanıldı. Önce herkes bu nasıl ekran kalemle bile kullanılamıyor!! Şimdi piyasadaki telefonların hepsi dokunmatik ve hepsi kapasif.

Touch id ilk parmak izi tarayıcısı değil elbet. Ama değiştirilen çalışma prensibi bugüne kadar parmak izini tanımamak için uğraşan! sistemleri Çalışır hale getirdi. Bakın Samsung baktı ki eski sistem verimli değil, S6 da yeni sistem bir parmak izi okuyucu geliştirdi. Yanılmıyorsam apple tarzında Çalışıyor.

Bu Örnekler çoğaltılabilir.

Bugün MacBook air olmasaydı hala kalas gibi bilgisayarlar kullanıyor olacaktık. iMac olmasaydı ince tasarımlı allinone bilgisayarlar olmayacaktı. Veya retina ekran olmasaydı belki de Çözünürlük arttırma yarışı başlamayacaktı...

Ben apple fanı Değilim. Ama Hakk'ını da vermek Lazım.
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ÖCAL 4 yıl
Apple yaparsa tam yapar.
Suya dayanıklı, az dayanıklı çok dayanıklı 3m, 1,5hm, 0,5 saat falan değil.
Su geçirmez diyecek olay bitecek.
Böyle yaparsa kendine yakışanı yapar.
Kimseyi de taklit etmemiş olur.
Vurur gol olur. Aynen parmak izini beceremeyenlere attığı gol gibi
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Extreme Victory 4 yıl ÖCAL
güzel cevap
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John Citizen 4 yıl ÖCAL
Doğru
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YediGüzelAdam 4 yıl ÖCAL
ÖCAL
Apple yaparsa tam yapar.
Suya dayanıklı, az dayanıklı çok dayanıklı 3m, 1,5hm, 0,5 saat falan değil.
Su geçirmez diyecek olay bitecek.
Böyle yaparsa kendine yakışanı yapar.
Kimseyi de taklit etmemiş olur.
Vurur gol olur. Aynen parmak izini beceremeyenlere attığı gol gibi


......

IP57 ssertifikası olur ve büyük ihtimalle liquipel işlemi yapacaklar cihaza bir numarası yok.
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Emre Kocakaya 4 yıl
Ilk biz yaptik!
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1BilimAdamı 4 yıl
Sony gibi çakma su geçirmezlik garantisi vermezlerse çok iyi olur
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Skyfall44 4 yıl
Kim kimi taklit ediyormuş acaba :)
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TearsForFears 4 yıl Skyfall44
Black44

Kim kimi taklit ediyormuş acaba :)

Mühim olan mevcut teknolojileri en verimli şekilde kullanmaktır.Bak Samsung'a parmak kaydırarak parmak izi okuyucu koydu şimdi S6'da adam gibi yaptılar.Bak Sony'e su geçirmezlik dedi başı su geçiren telefonlarla beladaydı Xperia Z ve Z1 serisinde.Önemli olan adam gibi düzgün bir şekilde yapabilmek.
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Reddemon35 4 yıl
Elimde z var suya da girmedik sadece 1 kere meraktan yıkadım öyle abartı da değil su aldı servis kullanıcı hatası dedi çıktı işin içinden. Geçin su suya dayanıklı Sony ayaklarını servisin geri planda ne yaptığına bakın siz adamlar nasıl ayırt edecekler sony sıvı temasını garantiye almayin dedidiyse.
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