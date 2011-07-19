Apple perakende mağazaları bir milyarıncı müşterisini ağırladı

Son yılların en gözde firması zirveye çıkan değerleriyle Apple. Steve Jobs’un pazarlama stratejisi ve ürünlerinde kullandığı teknolojilerle artık Apple milyon veya milyar şeklindeki rakamlarla anılır oldu. Milyonluk satış rakamları veya milyarlık kazanç raporları rakiplerine parmak ısırtıyor.





Apple’ın milyar rakamını deviren son faaliyeti ise perakende mağazaları alanında oldu.





Mayıs 2001 tarihinde Washington DC şehrinde ilk outletini açan Apple, 2011 yılı için 363 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. Bunun için Çin’de de yeni mağazaları hizmete sokmak üzere. Şu anki toplam mağaza sayısı 330.





Apple’ın son mağazasını açtığı Penrith-Avustralya’da Current.com.au sitesinin sorusuna verdiği cevapta perakende mağazalarının 10 yıldır faaliyette olduğunu ve bir milyarıncı müşteriyi ağırladığını belirtti.





Bu başarının sebebini ise müşteri hizmetlerinin mükemmelliğine bağlayan Apple son çeyrekte bir milyon müşterinin Kurulum Yardımı hizmetine başvurduğunu açıkladı.





Avustralya’da 11. mağazasını açan Apple 2011 mali yılı bitmeden 363 sayısına ulaşmak istiyor. Mali yılın 25 Eylül’de biteceğini düşünürsek 3 günde bir mağaza açılması anlamına geliyor ki bu inanılmaz bir hız.





Devlerin sattığı ürünler kadar satış konseptleri de çok önemli. İnsanların yeni çıkan tüm Apple ürünlerini inceleme imkanı buldukları mağazalar bu bakımdan çok popüler. Apple’ın bu başarısını gören Microsoft da yine kendi perakende mağazalarıyla yarışa ortak olmaya çalışıyor.