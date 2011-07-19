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Apple perakende mağazaları bir milyarıncı müşterisini ağırladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yılların en gözde firması zirveye çıkan değerleriyle Apple. Steve Jobs’un pazarlama stratejisi ve ürünlerinde kullandığı teknolojilerle artık Apple milyon veya milyar şeklindeki rakamlarla anılır oldu. Milyonluk satış rakamları veya milyarlık kazanç raporları rakiplerine parmak ısırtıyor.

Apple’ın milyar rakamını deviren son faaliyeti ise perakende mağazaları alanında oldu.

Mayıs 2001 tarihinde Washington DC şehrinde ilk outletini açan Apple, 2011 yılı için 363 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. Bunun için Çin’de de yeni mağazaları hizmete sokmak üzere. Şu anki toplam mağaza sayısı 330.

Apple’ın son mağazasını açtığı Penrith-Avustralya’da Current.com.au sitesinin sorusuna verdiği cevapta perakende mağazalarının 10 yıldır faaliyette olduğunu ve bir milyarıncı müşteriyi ağırladığını belirtti.

Bu başarının sebebini ise müşteri hizmetlerinin mükemmelliğine bağlayan Apple son çeyrekte bir milyon müşterinin Kurulum Yardımı hizmetine başvurduğunu açıkladı.

Avustralya’da 11. mağazasını açan Apple 2011 mali yılı bitmeden 363 sayısına ulaşmak istiyor. Mali yılın 25 Eylül’de biteceğini düşünürsek 3 günde bir mağaza açılması anlamına geliyor ki bu inanılmaz bir hız.

Devlerin sattığı ürünler kadar satış konseptleri de çok önemli. İnsanların yeni çıkan tüm Apple ürünlerini inceleme imkanı buldukları mağazalar bu bakımdan çok popüler. Apple’ın bu başarısını gören Microsoft da yine kendi perakende mağazalarıyla yarışa ortak olmaya çalışıyor.

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alpa07 8 yıl
O kişi benim.ipad imac ve iphone hediye ettiler.teşekkürler steve :D :D :D :D
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tritone 8 yıl
burda açılsa da biz de daha uygun fiyatlarla alsak

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umutarslan.com 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bir Milyarıncı Müşteriye..
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jibe 8 yıl
The White Apple Rises
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theraptorx 8 yıl
Pazarlama harikası böyle olur. Ders olarak okutulacak konu. Zamanında bitti denilen firmanın durumuna bakın.
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ceo-tr 8 yıl
Bir - iki mağazada da Türkiyeye açsın.
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AhmedKaymakcı 8 yıl ceo-tr
ceo-tr
Bir - iki mağazada da Türkiyeye açsın.

Zaten çok ciddi bir stok sıkıntısı var(özellikle iphone4 te) birde tr de store açarsa stok sıkıntısı tavan yapar


Şaka bir yana açsınlar hakikaten yaa
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AhmedKaymakcı 8 yıl
Vay anasini 1 milyarinci kisi,hakikaten sağlam rakam
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.WondercrafteR. 8 yıl
Vuu.
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