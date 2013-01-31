Apple, plastiklerin işlenmesi üzerine uzman imalat mühendisi arıyor

iPhone 3G ve 3Gs'deki gibi plastik bazlı yapısıyla öne çıkan uygun fiyatlı iPhone üzerinde çalıştığı iddia edilen Apple, son açtığı pozisyon ile "iddia edilenler doğru mu" sorusunu akıllara getiriyor.

Apple'ın kendi kariyer sayfasında yer alan açık pozisyonda firma, gelişmiş plastik işleme ve proses alanına odaklanacak imalat tasarım mühendisi (makine mühendisi, imalat mühendisi) arıyor. Apple, aradığı mühendisin lisans ya da lisansüstü seviyesinde ilgili alanlara odaklanmış ve çalışma yapmış olmasını isterken; pozisyonun ısıl şekillendirme, şişirme ile kalıplama, köpük kalıplama gibi firma için geleneksel olmayan şekillendirme proseslerine odaklanacağını ve sık sık Asya'ya iş seyahatlerinin söz konusu olacağı belirtilmiş.

Bilindiği üzere Apple, bilgisayarları ya da iPhone, iPad gibi üst düzey ürünlerinde daha çok alüminyum tercih etse de ürün gamında plastik malzemelerin kullanıldığı Apple TV, AirPort Extreme, Time Capsule ya da klavyeler yer alıyor. Her ne kadar Apple'ın bu pozisyonu uygun fiyatlı iPhone için açıp açmadığı hakkında net bir şey söylemek zor olsa da; Apple'ın önümüzde dönemlerde çeşitli noktalarda plastik kullanımını sürdüreceğinin habercisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

https://jobs.apple.com/us/search?#&ss=plastic&t=1&so=&lo=0*USA&pN=0&openJobId=25544830