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Apple, plastiklerin işlenmesi üzerine uzman imalat mühendisi arıyor

6 yıl
2,1b
1
57
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple, plastiklerin işlenmesi üzerine uzman imalat mühendisi arıyor
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iPhone 3G ve 3Gs'deki gibi plastik bazlı yapısıyla öne çıkan uygun fiyatlı iPhone üzerinde çalıştığı iddia edilen Apple, son açtığı pozisyon ile "iddia edilenler doğru mu" sorusunu akıllara getiriyor.

Apple'ın kendi kariyer sayfasında yer alan açık pozisyonda firma, gelişmiş plastik işleme ve proses alanına odaklanacak imalat tasarım mühendisi (makine mühendisi, imalat mühendisi) arıyor. Apple, aradığı mühendisin lisans ya da lisansüstü seviyesinde ilgili alanlara odaklanmış ve çalışma yapmış olmasını isterken; pozisyonun ısıl şekillendirme, şişirme ile kalıplama, köpük kalıplama gibi firma için geleneksel olmayan şekillendirme proseslerine odaklanacağını ve sık sık Asya'ya iş seyahatlerinin söz konusu olacağı belirtilmiş.

Bilindiği üzere Apple, bilgisayarları ya da iPhone, iPad gibi üst düzey ürünlerinde daha çok alüminyum tercih etse de ürün gamında plastik malzemelerin kullanıldığı Apple TV, AirPort Extreme, Time Capsule ya da klavyeler yer alıyor. Her ne kadar Apple'ın bu pozisyonu uygun fiyatlı iPhone için açıp açmadığı hakkında net bir şey söylemek zor olsa da; Apple'ın önümüzde dönemlerde çeşitli noktalarda plastik kullanımını sürdüreceğinin habercisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.


https://jobs.apple.com/us/search?#&ss=plastic&t=1&so=&lo=0*USA&pN=0&openJobId=25544830 Yorum Yaz
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Alkolog 6 yıl en beğenilen
sağol başvuruyorum hemen
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SaatliBomba 6 yıl Jake LaMotta
Jake LaMotta

DH Misafiri

Apple, gücüne güç katıyor. Kıskanan çatır çatır çatlıyor.

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Jake LaMottaDH MisafiriApple, gücüne güç katıyor. Kıskanan çatır çatır çatlıyor....
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1 Yanıt Yanıtla +5
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denostar 6 yıl
halitozbasli
Adamlar plastikten anlayan mühendis için iş alanı açıyor haber kaynakları plastık telefona iş yoruyor. bu gercekten buluttan nem kapmanın son noktası olsa gerek

Haklısın canım telefonla ne alakası olabilir ki? Besbelli boru işine giriyor adamlar. Rahmetlinin yerine de Nevzat Demir'i düşünüyorlarmış.
halitozbasliAdamlar plastikten anlayan mühendis için iş alanı açıyor haber kaynakları plastık telefona iş yoruyor. bu gercekten buluttan nem ka...
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coolindark 5 yıl
Android'in de IOS'un da kendine has üstünlükleri var.
IOS unix mimarisinin avantajlarını taşıyıp hafıza yönetiminde can okurken, Android de açık kaynak kodlu linux alt yapısını kullanıp kişiselleştirmede can okuyor. Android yavaş diyen arkadaşlar şunu bilmelidir ki Android'in yavaş olmasının sebebi açık kaynak kodlu ve herhangi bir cihaza "özel" yapılmamış olmasıdır. Oysa ki IOS sadece Iphone'larda çalışır ve üzerinde bulunan donanımlarla 100% uyumludur, e haliyle stabilite problemi yaşamazsınız. Diğer taraftan fiyat/performans skalasına baktığınız zaman Iphone'a vereceğiniz aynı parayla bir Android telefon alırsanız fark edeceksiniz ki iki cihaz da performans konusunda hemen hemen aynı kalacaktır.

Yani işin özü diyorum ki, fanboyluğu bırakın. Verilen paraya bakıldığı zaman ikisinden de aynı "verimi" alıyorsunuz. Bu nedenle Iphone'un fiyatı high-end Android cihazlar ile aynıdır veya biraz daha pahalıdır. Gidip 600TL'lik bir cihaz alırsanız tabi ki birden fazla sayfa açtığınızda takılır da kitlenir de. Bu cihaza bakıp Android'i yerden yere vuruyorsanız da komiksiniz demektir.

Efendime söyleyeyim, plastik konusuna gelirsek. Biraz Apple'ı takip ederseniz en basitinden Mac Pro'da adamlar bir ilki yaptı ve siyah renkte workstation ürettiler. Yani Apple da duvarlarını yıkıyor. Acaba bundan dolayı olabilir mi? ;)
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Umutcan 5 yıl coolindark
Aynen öyle, iş tamamen kişisel gereksinim meselesi. + - leri tartınca hangisi sizin kullanım tipinize daha çok uyuyorsa onu alırsınız bu kadar basit.
Gereksiz bir fanlık yapılıyor, bir kişi bir cihaz alıyor forumda en iyi cihaz bu bunu al diyor, ya da her alakasız konunun altında bile cihazını övüyor.
Senin beğendiğin yada senin kişisel ihtiyaçlarını karşılayan bir cihaz herkesin ihtiyacını karşılayacak değil. Herkesin farklı ihtiyaçları var. Fan mantığı bir şunu öğrenemedi.
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inexo 5 yıl
yorumlara bakın bazıları *** olmuş bazıları da geleceği görmüş
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Konungariket Sverige 5 yıl
daha baştan belliymiş be abi :(
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dawras 5 yıl
Varya plastik olarak çıksa heralde samsungculara atıcak lafları kalmaz sırf bu yüzden istiyorum sırf şu gereksiz marka kavgası bitsin diye.
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bugracaz 6 yıl
Alkolog
sağol başvuruyorum hemen

:):):)
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OverClocK1ng 6 yıl
Apple Fanboy'ların dalga geçtiği Plastik Ayfonlar yolda...

DH Misafiri
Apple, gücüne güç katıyor. Kıskanan çatır çatır çatlıyor.

Nasıl bir kıskanma geldi anlatamam. Apple plastik telefon yapacakmış. Ayy şimdi çatlayacağım hasedimden...
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desert_rain 6 yıl
Plastik var, plastik var. Sony xperia s de plastik, Samsung S3 de ama Sony kalite ve tasarım olarak fark atıyor. Düzgün tasarlanıp kaliteli yaptıktan sonra sorun yok.
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Virinom 6 yıl
Yetkililer şu yorumlara ve yorumları yazanlara gerekli yaptırımları yapmalı.Seviye diye bir şey kalmamış.
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Karlo 6 yıl
O değilde şimdide iOS ve Android kavgasımı çıktı
Birbirlerini yiyorlar baksanıza şunlara
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_Athelas_ 6 yıl
Ekonomik diye nitelendirecekleri iphone'lar için bence...
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acmtncy 6 yıl
Nightmare70
İnşallah çıkarırda alırız ya 4 senedir android kullanıyorum ha düzeldi duzelecek diyoruz birsey olduğu yok hala android eski android, iki internet sayfası ac kasiliyor telefon ve tarayıcı çöküyor veya telefon reset atıyor bazen :-( geçte olsa anladım istediğin kadar özelleştirme olsun şu bu olsun kullanamadiktan sonra neye yarar, ios rakipsiz lider bu konuda

4 senedir aynı telefonu kullanıyorsunuz sanırım. ben 5-6 tane sayfa + müzik + facebook açıyorum problem yok.
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dreampowder 6 yıl
eyvaaah, okullar kapalı ve bi apple haberi! kaçın!
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ShineOnYouCrazyDiamond 6 yıl
Geliyom
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Nightmare70 6 yıl
İnşallah çıkarırda alırız ya 4 senedir android kullanıyorum ha düzeldi duzelecek diyoruz birsey olduğu yok hala android eski android, iki internet sayfası ac kasiliyor telefon ve tarayıcı çöküyor veya telefon reset atıyor bazen :-( geçte olsa anladım istediğin kadar özelleştirme olsun şu bu olsun kullanamadiktan sonra neye yarar, ios rakipsiz lider bu konuda
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