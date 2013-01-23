Apple, pornoya kolay erişim sağladığı gerekçesiyle 500px uygulamasını yayından kaldırdı





Dünyanın en büyük fotoğraf depolama ve görüntüleme servislerinden olan 500px, mobil platformlar için geliştirdiği uygulamalarını bir süre önce yayınlamıştı. Ancak Apple, söz konusu uygulamanın pornoya kolay erişim sağladığı gerekçesiyle mağazadan kaldırıldığını açıkladı.





Pornoya karşı olan sert tutumuyla bilinen ve Jobs'un porno isteyen Android'e gitsin sözü hafızalarda olan Apple, pornografik görüntülere yer verdiği için uygulamanın mağaza kurallarını çiğnediğini ve çocuk pornografisi konusunda müşterilerden şikayetler geldiğini firmaya iletti.





Firma ise pornografik içeriklere kesinlikle izin vermediklerini ve platform içerisinde uygunsuz resimlerin şikayet edilmesi için etkili bir şikayet yöntemi uyguladıklarını, çocuk pornografisi şikayetinin ise çok ciddi olarak ele alındığını ifade etti.





Apple'ın neden bu kadar uzun bir zaman beklediği merak konusu. Geliştiriciye yakın çevreler ise problemin yakın zamanda giderilerek uygulamanın mağazada tekrar yerini alacağını dile getiriyor.

http://www.phonearena.com/news/Apple-pulls-500px-app-from-App-Store-accuses-it-of-allowing-too-easy-access-to-porn_id39008