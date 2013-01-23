Apple, pornoya kolay erişim sağladığı gerekçesiyle 500px uygulamasını yayından kaldırdı

Haber Editörü
Dünyanın en büyük fotoğraf depolama ve görüntüleme servislerinden olan 500px, mobil platformlar için geliştirdiği uygulamalarını bir süre önce yayınlamıştı. Ancak Apple, söz konusu uygulamanın pornoya kolay erişim sağladığı gerekçesiyle mağazadan kaldırıldığını açıkladı.
Pornoya karşı olan sert tutumuyla bilinen ve Jobs'un porno isteyen Android'e gitsin sözü hafızalarda olan Apple, pornografik görüntülere yer verdiği için uygulamanın mağaza kurallarını çiğnediğini ve çocuk pornografisi konusunda müşterilerden şikayetler geldiğini firmaya iletti.
Firma ise pornografik içeriklere kesinlikle izin vermediklerini ve platform içerisinde uygunsuz resimlerin şikayet edilmesi için etkili bir şikayet yöntemi uyguladıklarını, çocuk pornografisi şikayetinin ise çok ciddi olarak ele alındığını ifade etti.
Apple'ın neden bu kadar uzun bir zaman beklediği merak konusu. Geliştiriciye yakın çevreler ise problemin yakın zamanda giderilerek uygulamanın mağazada tekrar yerini alacağını dile getiriyor.
http://www.phonearena.com/news/Apple-pulls-500px-app-from-App-Store-accuses-it-of-allowing-too-easy-access-to-porn_id39008 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
para verdim derken hocam ? Fotoğraflara mı uygulamaya mı ?
Oldukça kaliteli bir uygulama
Çok güzel demiş, Android telefon kullanıyorken mağazada popüler uygulamalarda bir sürü erotik içerikli app vardı.
Hayvanlık.
Kendi adina konus.
Soyle bir ayrinti veriyim , ayni sekilde bende rahatsiz olmustum , daha dogrusu pek hosuma gitmemisti , ama onun sanat olup olmayacagina karar verebilcek kapasitede degilsin ya da deger yargilarindan dolayi onun hayvanlik oldugunu dusunebilirsin , dusunebilirim.
Ama herkesin hayata bakis acisi , deger yargilari , algilama acisi farklidir bunu unutmayin.
Sanatta ponografi olmaz ama Apple'da pornografi olur
Lutfen Appleda da olmuyor(mus)
ince
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5481 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, uygulama haber ve 500px