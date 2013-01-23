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Apple, pornoya kolay erişim sağladığı gerekçesiyle 500px uygulamasını yayından kaldırdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple, pornoya kolay erişim sağladığı gerekçesiyle 500px uygulamasını yayından kaldırdı

Dünyanın en büyük fotoğraf depolama ve görüntüleme servislerinden olan 500px, mobil platformlar için geliştirdiği uygulamalarını bir süre önce yayınlamıştı. Ancak Apple, söz konusu uygulamanın pornoya kolay erişim sağladığı gerekçesiyle mağazadan kaldırıldığını açıkladı.

Pornoya karşı olan sert tutumuyla bilinen ve Jobs'un porno isteyen Android'e gitsin sözü hafızalarda olan Apple, pornografik görüntülere yer verdiği için uygulamanın mağaza kurallarını çiğnediğini ve çocuk pornografisi konusunda müşterilerden şikayetler geldiğini firmaya iletti.

Firma ise pornografik içeriklere kesinlikle izin vermediklerini ve platform içerisinde uygunsuz resimlerin şikayet edilmesi için etkili bir şikayet yöntemi uyguladıklarını, çocuk pornografisi şikayetinin ise çok ciddi olarak ele alındığını ifade etti.

Apple'ın neden bu kadar uzun bir zaman beklediği merak konusu. Geliştiriciye yakın çevreler ise problemin yakın zamanda giderilerek uygulamanın mağazada tekrar yerini alacağını dile getiriyor. 

http://www.phonearena.com/news/Apple-pulls-500px-app-from-App-Store-accuses-it-of-allowing-too-easy-access-to-porn_id39008 Yorum Yaz
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Felix Felicis 6 yıl en beğenilen
olay pornografik görüntüler değil.Sanatta pornografik görüntü diye bir şey olamaz, haber editörü kafasına göre saçmalamış.Apple'ın kaldırma nedeni 500px'deki nü içerik.Porno ve nü farklı şeyler
olay pornografik görüntüler değil.Sanatta pornografik görüntü diye bir şey olamaz, haber editörü kafasına göre saçmalamış.Apple'ın kaldırma nedeni 500px'deki n...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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balcis 6 yıl
allahtan browserları kaldırmıyorlar :)
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RRRRRRRRR 6 yıl
Uygulama ucretsizdi sanirim, fotograflarida aldim. Unutmazsam yarin sizem cekerim yaptigim calismalardan bi kacini:)
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RRRRRRRRR 6 yıl
Tarayicilari yuklerken zaten yas onayi aliyor. Ben 500px'i yuklemistim o kadar da para vermistim hosuma gittigi icin(matbaa isi yapiyorum yardimci oluyor) diye ama kapanmis ise bakin..
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VR_27 6 yıl RRRRRRRRR
senqua

Tarayicilari yuklerken zaten yas onayi aliyor. Ben 500px'i yuklemistim o kadar da para vermistim hosuma gittigi icin(matbaa isi yapiyorum yardimci oluyor) diye ama kapanmis ise bakin..

para verdim derken hocam ? Fotoğraflara mı uygulamaya mı ?
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FERFEROS 6 yıl
500px'i arada kullanıyorum. Hiç çocuk pornosuna denk gelmedim.
Oldukça kaliteli bir uygulama
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Nerevarine 6 yıl
Rahmetli ne güzel demiş.
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*GameOver* 6 yıl Nerevarine
Straight X Edge

Rahmetli ne güzel demiş.





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Capt. Awesome 6 yıl
''porno isteyen Android'e gitsin''

Çok güzel demiş, Android telefon kullanıyorken mağazada popüler uygulamalarda bir sürü erotik içerikli app vardı.
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akmac 6 yıl
Uygulamayı kullanıp rahatsız olanlardan biriyim, cinsel organa odaklanarak fotoğraf çekmek sanat falan değil.

Hayvanlık.
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TheTeknolojist 6 yıl
Porno izlemek isteyen android alsın bu kadar basit. Birde Skyfire ve Puffin gözden kaçıyor sanırım
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__Nikolaus__ 6 yıl akmac
akmac
Uygulamayı kullanıp rahatsız olanlardan biriyim, cinsel organa odaklanarak fotoğraf çekmek sanat falan değil.

Hayvanlık.

Kendi adina konus.

Soyle bir ayrinti veriyim , ayni sekilde bende rahatsiz olmustum , daha dogrusu pek hosuma gitmemisti , ama onun sanat olup olmayacagina karar verebilcek kapasitede degilsin ya da deger yargilarindan dolayi onun hayvanlik oldugunu dusunebilirsin , dusunebilirim.

Ama herkesin hayata bakis acisi , deger yargilari , algilama acisi farklidir bunu unutmayin.
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balcis 6 yıl
allahtan browserları kaldırmıyorlar :)
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regaibyigit. 6 yıl
Felix Felicis
olay pornografik görüntüler değil.Sanatta pornografik görüntü diye bir şey olamaz, haber editörü kafasına göre saçmalamış.Appleın kaldırma nedeni 500pxdeki nü içerik.Porno ve nü farklı şeyler

Sanatta ponografi olmaz ama Apple'da pornografi olur
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YesiilEriik 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.
Felix Felicis
olay pornografik görüntüler değil.Sanatta pornografik görüntü diye bir şey olamaz, haber editörü kafasına göre saçmalamış.Appleın kaldırma nedeni 500pxdeki nü içerik.Porno ve nü farklı şeyler

Sanatta ponografi olmaz ama Apple'da pornografi olur


Lutfen Appleda da olmuyor(mus)
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Holy Templar 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.

Felix Felicis

olay pornografik görüntüler değil.Sanatta pornografik görüntü diye bir şey olamaz, haber editörü kafasına göre saçmalamış.Appleın kaldırma nedeni 500pxdeki nü içerik.Porno ve nü farklı şeyler


Sanatta ponografi olmaz ama Apple'da pornografi olur


ince
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KaZooM 6 yıl
Yukardaki arkadaşın söylediği gibi tumblrda aynı onuda kapatsınlar o zaman
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gerigelenadam 6 yıl
500px'i kaldıracağına Tumblr'i kaldırsın apple Tumblr de arama kısmına ne yazarsan buluyor sansürsüz
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Felix Felicis 6 yıl
olay pornografik görüntüler değil.Sanatta pornografik görüntü diye bir şey olamaz, haber editörü kafasına göre saçmalamış.Apple'ın kaldırma nedeni 500px'deki nü içerik.Porno ve nü farklı şeyler
1 Yanıt Yanıtla +17
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