Apple, retina ekranlı 13 inçlik MacBook Pro modelini Ekim'den önce satışa sunabilir





Son günlerde Apple'ın retina ekranlı 13 inçlik MacBook Pro modelini ertelediği iddia ediliyordu. Ancak Digitimes'ın tedarik zincirinden kaynakları, tüm bu söylentileri yalanladı ve yüksek çözünürlüklü ikinci Pro bilgisayarını onayladı.

Tedarikçilerinden yılın üçüncü çeyreği için donanım sipariş eden Cupertino merkezli üretici, şuan planlarında bir değişiklik yapmamış. Eğer seri üretim takvime uygun şekilde devam ederse 13 inçlik yeni nesil MacBook Pro'nun Eylül'de piyasaya sürülme ihtimali bulunuyor.

MacBook Air'e yaklaşan ölçüleriyle yeni MacBook Pro tasarımı, taşınabilirliği yüksek üst düzey bir bilgisayar deneyimi yaşatacak. 2560 x 1600 piksel çözünürlüklü olması beklenen 13 inçlik modelin, Ivy Bridge işlemci ve Kepler mimarili NVIDIA GPU'ya sahip olması bekleniyor.

Yeni bilgisayarını okula dönüş sezonuna yetiştirmeye çalışan Apple, montajda yaşadığı bazı problemler nedeniyle muhtemelen Ekim'de dağıtıma başlayabilecek. Ancak bu konuda herhangi bir kesinlik yok.

Apple'ın taşınabilir bilgisayar satışı tahminlerini düşürmediğini de aktaran Tayvanlı sitenin isimsiz kaynakları, geçen yıla oranla %30 artışla bu yıl 16.24 milyon MacBook serisi ürün satılmasının beklendiğini ekledi.

http://www.digitimes.com/news/a20120710PD204.html