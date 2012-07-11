Apple, retina ekranlı 13 inçlik MacBook Pro modelini Ekim'den önce satışa sunabilir

Haber Editörü
Son günlerde Apple'ın retina ekranlı 13 inçlik MacBook Pro modelini ertelediği iddia ediliyordu. Ancak Digitimes'ın tedarik zincirinden kaynakları, tüm bu söylentileri yalanladı ve yüksek çözünürlüklü ikinci Pro bilgisayarını onayladı.
Tedarikçilerinden yılın üçüncü çeyreği için donanım sipariş eden Cupertino merkezli üretici, şuan planlarında bir değişiklik yapmamış. Eğer seri üretim takvime uygun şekilde devam ederse 13 inçlik yeni nesil MacBook Pro'nun Eylül'de piyasaya sürülme ihtimali bulunuyor.
MacBook Air'e yaklaşan ölçüleriyle yeni MacBook Pro tasarımı, taşınabilirliği yüksek üst düzey bir bilgisayar deneyimi yaşatacak. 2560 x 1600 piksel çözünürlüklü olması beklenen 13 inçlik modelin, Ivy Bridge işlemci ve Kepler mimarili NVIDIA GPU'ya sahip olması bekleniyor.
Yeni bilgisayarını okula dönüş sezonuna yetiştirmeye çalışan Apple, montajda yaşadığı bazı problemler nedeniyle muhtemelen Ekim'de dağıtıma başlayabilecek. Ancak bu konuda herhangi bir kesinlik yok.
Apple'ın taşınabilir bilgisayar satışı tahminlerini düşürmediğini de aktaran Tayvanlı sitenin isimsiz kaynakları, geçen yıla oranla %30 artışla bu yıl 16.24 milyon MacBook serisi ürün satılmasının beklendiğini ekledi.
http://www.digitimes.com/news/a20120710PD204.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
retina display macbook hariç digerleri pahalı değilki butun ultrabook notebook fiyatları gibiler ama türkiyede bilkom sayesinde apple urunleri prestij meselesi olduğu için pahalandı yoksa pahalı degil
şu cümleyi kullanmaktan bıkmayacaksınız herhalde. Merkezi tanzanya olsa ne olur cupertino olsa ne olur.
"tedarikçilerinden yılın üçüncü çeyreği için donanım sipariş eden Apple (yada firma)" şeklinde kullanmak zor mu geliyor. Yoksa cupertinoda araziniz varda prim yapsın diye mi uğraşıyorsunuz...
Cupertino 'nun haberlerde bu kadar öne çıkarılmasının nedeni Silikon vadisinin / CA göbeiğinde olması. Genelde oradan gelen haberle bu şekilde servis edilir.
O özelliklere sahip, hadi herşeyi geçtim çözünürlük ve panel kalitesi olarak bu cihazdan daha iyi ve ucuz alet varsa pahalı lafına inanırım.
Aynen öyle͵ şimdi git sırf üstünde Apple logosu var diye değerinin 2-3 katı satılan başyapıtını(!) al.
apple zaten buyuk degisikligi 15 inc retina ile haziranda yapti. yani bu buyuk degisiklik degil buyuk degisikligin bir diger ayagi.
9to5Mac ve macrumors'da yaziyor 13 inc retinali modelleri. yakindir gelmesi.