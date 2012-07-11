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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, retina ekranlı 13 inçlik MacBook Pro modelini Ekim'den önce satışa sunabilir

6 yıl
2,8b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Son günlerde Apple'ın retina ekranlı 13 inçlik MacBook Pro modelini ertelediği iddia ediliyordu. Ancak Digitimes'ın tedarik zincirinden kaynakları, tüm bu söylentileri yalanladı ve yüksek çözünürlüklü ikinci Pro bilgisayarını onayladı.
Tedarikçilerinden yılın üçüncü çeyreği için donanım sipariş eden Cupertino merkezli üretici, şuan planlarında bir değişiklik yapmamış. Eğer seri üretim takvime uygun şekilde devam ederse 13 inçlik yeni nesil MacBook Pro'nun Eylül'de piyasaya sürülme ihtimali bulunuyor.
MacBook Air'e yaklaşan ölçüleriyle yeni MacBook Pro tasarımı, taşınabilirliği yüksek üst düzey bir bilgisayar deneyimi yaşatacak. 2560 x 1600 piksel çözünürlüklü olması beklenen 13 inçlik modelin, Ivy Bridge işlemci ve Kepler mimarili NVIDIA GPU'ya sahip olması bekleniyor.
Yeni bilgisayarını okula dönüş sezonuna yetiştirmeye çalışan Apple, montajda yaşadığı bazı problemler nedeniyle muhtemelen Ekim'de dağıtıma başlayabilecek. Ancak bu konuda herhangi bir kesinlik yok.
Apple'ın taşınabilir bilgisayar satışı tahminlerini düşürmediğini de aktaran Tayvanlı sitenin isimsiz kaynakları, geçen yıla oranla %30 artışla bu yıl 16.24 milyon MacBook serisi ürün satılmasının beklendiğini ekledi. 

http://www.digitimes.com/news/a20120710PD204.html Yorum Yaz
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tarkowskitat 6 yıl
Bu nedenle Apple 'ı değil, koyduğu vergilerden dolayı devleti ve arada bunun kaymayığını yiyen dağıtımcıları suçlayın.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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root- 6 yıl
13" için güzel bir konfigürasyon inşallah gelir. ssd ve yüksek ram ile birlikte , düşük fiyat olursa çok başarılı bir ürün olur
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worldunya 6 yıl
talerk
aga kimsede demiyor bu mac book fiyatları niye bu kadar pahalı

retina display macbook hariç digerleri pahalı değilki butun ultrabook notebook fiyatları gibiler ama türkiyede bilkom sayesinde apple urunleri prestij meselesi olduğu için pahalandı yoksa pahalı degil
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Turkforce 6 yıl
"Cupertino merkezli üretici"
şu cümleyi kullanmaktan bıkmayacaksınız herhalde. Merkezi tanzanya olsa ne olur cupertino olsa ne olur.

"tedarikçilerinden yılın üçüncü çeyreği için donanım sipariş eden Apple (yada firma)" şeklinde kullanmak zor mu geliyor. Yoksa cupertinoda araziniz varda prim yapsın diye mi uğraşıyorsunuz...

1 Yanıt Yanıtla +3
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TorwaK 6 yıl Turkforce
Turkforce

"Cupertino merkezli üretici"
şu cümleyi kullanmaktan bıkmayacaksınız herhalde. Merkezi tanzanya olsa ne olur cupertino olsa ne olur.

"tedarikçilerinden yılın üçüncü çeyreği için donanım sipariş eden Apple (yada firma)" şeklinde kullanmak zor mu geliyor. Yoksa cupertinoda araziniz varda prim yapsın diye mi uğraşıyorsunuz...



Cupertino 'nun haberlerde bu kadar öne çıkarılmasının nedeni Silikon vadisinin / CA göbeiğinde olması. Genelde oradan gelen haberle bu şekilde servis edilir.
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TikaMasala 6 yıl
Digitimes haberleri hep %80 yalan oldu. İnanmayin digitimes kaynakli haberlere!
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blade_omen 6 yıl
bende yeni 13" macbook air alırken acaba 13" retina ekran pro'ları beklesemmi dedim ama onunda hem çıkış tarihi kesin değil hemde gene amerikadan gelen bir tanıdık bulmak gerekecekti...
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talerk 6 yıl
aga kimsede demiyor bu mac book fiyatları niye bu kadar pahalı
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Guest-F8946C419 6 yıl talerk
talerk

aga kimsede demiyor bu mac book fiyatları niye bu kadar pahalı

O özelliklere sahip, hadi herşeyi geçtim çözünürlük ve panel kalitesi olarak bu cihazdan daha iyi ve ucuz alet varsa pahalı lafına inanırım.
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DH Misafiri 6 yıl
Apple'dan yine öncü yine destansı yine mucizevi yine düşman çatlatan bir başyapıt.
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Sharelock 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Apple'dan yine öncü yine destansı yine mucizevi yine düşman çatlatan bir başyapıt.

Aynen öyle͵ şimdi git sırf üstünde Apple logosu var diye değerinin 2-3 katı satılan başyapıtını(!) al.
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lordrdley 6 yıl
ben mi yanlış biliyorum fakat apple hiçbir zaman ürün gamında büyük değişikliğe ara dönemlerde gitmedi ki. hep early-mid-late şeklinde üretti cihazlarını ve bu dönemlerde işlemciyi ve ekran kartını yükseltti. (bana göre müthiş bir performans artışı da görmedim zaten) yani kalkıpta ekimde çıkabilir edebilir ha çıktı çıkacak falan haberler birazcık sallamasyon gibi geliyor. lafım size değil Bilal Bey. Ama Apple' ın politikasını az çok biliyosam durum böyle.
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EddyCue 6 yıl lordrdley
lordrdley

ben mi yanlış biliyorum fakat apple hiçbir zaman ürün gamında büyük değişikliğe ara dönemlerde gitmedi ki. hep early-mid-late şeklinde üretti cihazlarını ve bu dönemlerde işlemciyi ve ekran kartını yükseltti. (bana göre müthiş bir performans artışı da görmedim zaten) yani kalkıpta ekimde çıkabilir edebilir ha çıktı çıkacak falan haberler birazcık sallamasyon gibi geliyor. lafım size değil Bilal Bey. Ama Apple' ın politikasını az çok biliyosam durum böyle.

apple zaten buyuk degisikligi 15 inc retina ile haziranda yapti. yani bu buyuk degisiklik degil buyuk degisikligin bir diger ayagi.

9to5Mac ve macrumors'da yaziyor 13 inc retinali modelleri. yakindir gelmesi.
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