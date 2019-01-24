Apple, sonlandırılacağı iddia edilen otonom araç projesi hakkında açıklama yaptı

iPhone satışlarının yavaşlaması nedeniyle Project Titan olarak bilinen sürücüsüz araç projesini sonlandırabileceğine yönelik gelirin azalması ile birlikte Cupertinolu şirketin otonom araç gibi girişimlere çok fazla para harcamak istemeyebileceğini öne sürdü. Birkaç gün önce, Apple'ınyavaşlaması nedeniyleolarak bilinenprojesini sonlandırabileceğine yönelik haberler çıkmıştı. Lynx Equity Strategies analistleri, iPhone'lardan elde edilenile birlikte Cupertinolu şirketin otonom araç gibi girişimlere çok fazlaistemeyebileceğini öne sürdü.

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Analist tahminlerinin doğru olduğu anlaşılıyor. CNBC kaynaklı yeni bir habere göre Apple, sürücüsüz otomobil projesinde görev yapan 200'den fazla çalışanını işten çıkardığını, diğerlerini ise başka projelere kaydırdığını doğruladı. Teknoloji devi projenin sonlandırılıp sonlandırılmadığı konusunda ise herhangi bir yorum yapmadı.

Şirket sözcüsü açıklama yaptı

Bir şirket sözcüsü CNBC'ye yaptığı açıklamada "Apple'da otonom sistemler ve ilgili teknolojiler üzerinde çalışan inanılmaz yetenekli bir ekibimiz var. Ekip, çalışmalarını 2019 için birkaç kilit alana odakladığından, bazı gruplar makine öğrenimi ve diğer girişimlere destek vermek üzere şirketin diğer bölümlerindeki projelere taşınıyor." dedi.

https://www.cnbc.com/2019/01/24/apple-lays-off-over-200-from-project-titan-autonomous-vehicle-group.html