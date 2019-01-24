Apple, sonlandırılacağı iddia edilen otonom araç projesi hakkında açıklama yaptı

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Birkaç gün önce, Apple'ın iPhone satışlarının yavaşlaması nedeniyle Project Titan olarak bilinen sürücüsüz araç projesini sonlandırabileceğine yönelik haberler çıkmıştı. Lynx Equity Strategies analistleri, iPhone'lardan elde edilen gelirin azalması ile birlikte Cupertinolu şirketin otonom araç gibi girişimlere çok fazla para harcamak istemeyebileceğini öne sürdü.Ayrıca Bkz. "Honda, Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli otomobilin teaser görselini yayınladı"
Analist tahminlerinin doğru olduğu anlaşılıyor. CNBC kaynaklı yeni bir habere göre Apple, sürücüsüz otomobil projesinde görev yapan 200'den fazla çalışanını işten çıkardığını, diğerlerini ise başka projelere kaydırdığını doğruladı. Teknoloji devi projenin sonlandırılıp sonlandırılmadığı konusunda ise herhangi bir yorum yapmadı.
Şirket sözcüsü açıklama yaptı
Bir şirket sözcüsü CNBC'ye yaptığı açıklamada "Apple'da otonom sistemler ve ilgili teknolojiler üzerinde çalışan inanılmaz yetenekli bir ekibimiz var. Ekip, çalışmalarını 2019 için birkaç kilit alana odakladığından, bazı gruplar makine öğrenimi ve diğer girişimlere destek vermek üzere şirketin diğer bölümlerindeki projelere taşınıyor." dedi.
https://www.cnbc.com/2019/01/24/apple-lays-off-over-200-from-project-titan-autonomous-vehicle-group.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
handoff özelliği bile çok önemli bir özellik. son yıllarda ise daha çok ram, daha büyük boyut ee bir de daha ince dışında getirdiği bir yenilik yok ve fiyatlar aşırı derecede yükseldi burda sadece kur etkisi değil amerikada bile bu fiyat politikası eleştiriliyor. apple kimsenin yorumunu önemsemiyor, dediğim dedik diyor bakalım seneye nasıl olacak.büyük ihtimalle yine bir özellik olmayacak ama yine 50-100 dolar daha zamlı olacak.
bizim ülkede ise daha kötü xs sahibi olan biri eSIM, apple pay gibi kullanamadığı özellikler için ücret ödemiş oluyor. neymiş animojiymiş tırt bir inovasyon ama o kadar çok şov yaptılar ki... nokia 5110-6680 dönem aralığında, kim derdi nokia bugünleri yaşayacak diye ama iphone yeni bir çözümle geldi ve piyasayı dağıttı. bakarız birkaç sene içinde yine alışılmışı değiştiren başka biri gelir ve biz de ona geçeriz. apple da düşen hisse senetlerini yukarıya çekmek için iphone SE 2 çıkarır iphone 3gs’nin yeni bir versiyonunu çıkarır. bence firmalarını yukarı çıkması zorken dibe vurması birkaç küçük hataya bakıyor. belki batmaz ama nokia gibi olamaz mı yani?