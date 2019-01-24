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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, sonlandırılacağı iddia edilen otonom araç projesi hakkında açıklama yaptı

Lynx Equity Strategies analistleri Apple'ın yavaşlayan iPhone satışları nedeniyle otonom araç projesini sonlandırabileceğini öne sürmüştü. Apple, Project Titan hakkında önemli bir açıklama yaptı.
3 ay
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15
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Birkaç gün önce, Apple'ın iPhone satışlarının yavaşlaması nedeniyle Project Titan olarak bilinen sürücüsüz araç projesini sonlandırabileceğine yönelik haberler çıkmıştı. Lynx Equity Strategies analistleri, iPhone'lardan elde edilen gelirin azalması ile birlikte Cupertinolu şirketin otonom araç gibi girişimlere çok fazla para harcamak istemeyebileceğini öne sürdü.
Ayrıca Bkz. "Honda, Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli otomobilin teaser görselini yayınladı"
Analist tahminlerinin doğru olduğu anlaşılıyor. CNBC kaynaklı yeni bir habere göre Apple, sürücüsüz otomobil projesinde görev yapan 200'den fazla çalışanını işten çıkardığını, diğerlerini ise başka projelere kaydırdığını doğruladı. Teknoloji devi projenin sonlandırılıp sonlandırılmadığı konusunda ise herhangi bir yorum yapmadı.

Şirket sözcüsü açıklama yaptı

Bir şirket sözcüsü CNBC'ye yaptığı açıklamada "Apple'da otonom sistemler ve ilgili teknolojiler üzerinde çalışan inanılmaz yetenekli bir ekibimiz var. Ekip, çalışmalarını 2019 için birkaç kilit alana odakladığından, bazı gruplar makine öğrenimi ve diğer girişimlere destek vermek üzere şirketin diğer bölümlerindeki projelere taşınıyor." dedi.

https://www.cnbc.com/2019/01/24/apple-lays-off-over-200-from-project-titan-autonomous-vehicle-group.html Yorum Yaz
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yusufd84 3 ay
boşuna sonun başlangıcı demiyorlar. elbette bilgisayar, yazılım ve diğer donanımları da üreten bir şirket bir model az sattı diye batmaz ama niye bu hale geldik diye düşünüp önlem almazlarsa çok geçmeden kar topu gibi bu sorun büyüyecektir. önce iphone aldım sonra ipad ve beats kulaklıklar ve macbook pro diye devam etti. eğer 2010larda android şu anki kadar ilerde olsaydı belki tüm cihazlarım android tabanlı olacaktı.
handoff özelliği bile çok önemli bir özellik. son yıllarda ise daha çok ram, daha büyük boyut ee bir de daha ince dışında getirdiği bir yenilik yok ve fiyatlar aşırı derecede yükseldi burda sadece kur etkisi değil amerikada bile bu fiyat politikası eleştiriliyor. apple kimsenin yorumunu önemsemiyor, dediğim dedik diyor bakalım seneye nasıl olacak.büyük ihtimalle yine bir özellik olmayacak ama yine 50-100 dolar daha zamlı olacak.
bizim ülkede ise daha kötü xs sahibi olan biri eSIM, apple pay gibi kullanamadığı özellikler için ücret ödemiş oluyor. neymiş animojiymiş tırt bir inovasyon ama o kadar çok şov yaptılar ki... nokia 5110-6680 dönem aralığında, kim derdi nokia bugünleri yaşayacak diye ama iphone yeni bir çözümle geldi ve piyasayı dağıttı. bakarız birkaç sene içinde yine alışılmışı değiştiren başka biri gelir ve biz de ona geçeriz. apple da düşen hisse senetlerini yukarıya çekmek için iphone SE 2 çıkarır iphone 3gs’nin yeni bir versiyonunu çıkarır. bence firmalarını yukarı çıkması zorken dibe vurması birkaç küçük hataya bakıyor. belki batmaz ama nokia gibi olamaz mı yani?
boşuna sonun başlangıcı demiyorlar. elbette bilgisayar, yazılım ve diğer donanımları da üreten bir şirket bir model az sattı diye batmaz ama niye bu hale geldi...
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tcz0 3 ay
Apple :Kuruluş tarihi: 1 Nisan 1976, Cupertino, Kaliforniya, ABD
Microsoft:Kuruluş tarihi: 4 Nisan 1975, Albuquerque, New Mexico, ABD
Google :Kuruluş tarihi: 4 Eylül 1998, Menlo Park, Kaliforniya, ABD
Bilmem anlatabildim mi
Türkiyede 90 larda tanışılan sistemler bunlar
üretmiyorsan kullanacaksın. Pahalı da olsa ucuzda olsaa yeni urun cıkmasını bekleyecek, meraklı olduğun için de alacaksın
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DH Misafiri 3 ay
Ön camlarımız dikiz aynasının koyu zemininden dolayı zaten çentikli olmuyor mu?
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CWaRRioR 3 ay
Ön cam çentikli geliyormuş.
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Askaparta 3 ay
Elmanın vakti geçiyor.
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yusufd84 3 ay
boşuna sonun başlangıcı demiyorlar. elbette bilgisayar, yazılım ve diğer donanımları da üreten bir şirket bir model az sattı diye batmaz ama niye bu hale geldik diye düşünüp önlem almazlarsa çok geçmeden kar topu gibi bu sorun büyüyecektir. önce iphone aldım sonra ipad ve beats kulaklıklar ve macbook pro diye devam etti. eğer 2010larda android şu anki kadar ilerde olsaydı belki tüm cihazlarım android tabanlı olacaktı.
handoff özelliği bile çok önemli bir özellik. son yıllarda ise daha çok ram, daha büyük boyut ee bir de daha ince dışında getirdiği bir yenilik yok ve fiyatlar aşırı derecede yükseldi burda sadece kur etkisi değil amerikada bile bu fiyat politikası eleştiriliyor. apple kimsenin yorumunu önemsemiyor, dediğim dedik diyor bakalım seneye nasıl olacak.büyük ihtimalle yine bir özellik olmayacak ama yine 50-100 dolar daha zamlı olacak.
bizim ülkede ise daha kötü xs sahibi olan biri eSIM, apple pay gibi kullanamadığı özellikler için ücret ödemiş oluyor. neymiş animojiymiş tırt bir inovasyon ama o kadar çok şov yaptılar ki... nokia 5110-6680 dönem aralığında, kim derdi nokia bugünleri yaşayacak diye ama iphone yeni bir çözümle geldi ve piyasayı dağıttı. bakarız birkaç sene içinde yine alışılmışı değiştiren başka biri gelir ve biz de ona geçeriz. apple da düşen hisse senetlerini yukarıya çekmek için iphone SE 2 çıkarır iphone 3gs’nin yeni bir versiyonunu çıkarır. bence firmalarını yukarı çıkması zorken dibe vurması birkaç küçük hataya bakıyor. belki batmaz ama nokia gibi olamaz mı yani?
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drserk 3 ay
bırakın telefonu, arabamda elma figürü...
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ardaakgul0606 3 ay
Ben asıl elektrikli arabayı Volkswagen'dan bekliyorum.
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interwap 3 ay
Telefonda işler iyi gitmiyor. Daha da yoğunlaşsana araca. Hazır kitlen varken iyide satış yaparsın.
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fuckulteli 3 ay
Az iPhone sattı diye otonom araç projesine para harcamak istememek çok saçma bir düz mantık.
Az iPhone satmış olabilir ama hâlâ kar ediyor, hem harcayabileceği akıl almaz paraları var kasalarında. Birkaç milyon az iPhone satınca para harcamaya korkan bir şirket mi Apple? Öyle gözüküyor, ya da iPhone satışlarıyla otonom araç projesi arasında anlamlı bir bağ yok.
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arizaeren 3 ay fuckulteli
Şirket yönetmek öyle düz mantık değil. Bir iki hata daha yapsa direk batar! Büyük şirketler için rüzgar tersine dönerse batmak bir iki aya bakar...
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Emin KOÇ 3 ay
Apple piyasaya girerse tam anlamıyla olmuş bir ürünler girecektir ve yine kendi sınıfında en üst seviyeye oynayacaktır biraz zaman alabilir o yüzden. Elmanın ürünlerini seviyorum ama o nasıl fiyatlandırmadır insaf be.
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general4242 3 ay
Nokia gibi apple de batacak ve unutulacak urunlerinin yüzüne bakilmayacak. En fazla 10 yila olur bu.
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