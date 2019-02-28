Apple sürücüsüz otomobil projesinde çalışan 190 kişiyi işten çıkarıyor

Son birkaç yıldır Apple'ın sürücüsüz otomobillere yönelik bir çalışma içerisinde olduğuna yönelik birçok haber çıktı. İlk başta şirketin kendi otomobillerini yapabileceği söyleniyordu ancak daha sonra Apple'ın bundan ziyade otonom araçlara hayat verecek teknolojilere odaklandığı anlaşıldı.

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Yakın zamanda ise iPhone satışlarının yavaşlaması nedeniyle Apple'ın otonom araç gibi girişimlere çok fazla para harcamak istemeyebileceğini öne süren bazı raporlar yayınlandı. Buna bağlı olarak da şirketin Project Titan olarak bilinen sürücüsüz otomobil projesini sonlandırabileceği veya küçülmeye gidebileceği belirtildi.

16 Nisan'da yürürlüğe girecek

Apple, projede çalışan personelin bir kısmını farklı departmanlara kaydırdığını söyleyerek bu durumu bir nevi doğrulamıştı ancak şimdi işte çıkarma söylentilerin gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. SF Chronicle adlı internet sitesinin haberine göre Apple, Kaliforniya İstihdam Geliştirme Dairesi'ne, sürücüsüz otomobil projesi kapsamında Santa Clara ve Sunnyvale'de çalışan 190 kişinin işten çıkarılacağını bildiren bir mektup gönderdi.

Program yöneticileri, donanım mühendisleri, yazılım mühendisleri ve ürün tasarım mühendisleri gibi çeşitli alanlarda görev yapan çalışanlar için alınan işten çıkarma kararının 16 Nisan’da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu hamlenin Project Titan'ın geleceği hakkında ne anlama geldiği ise şu an bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde projenin tamamen rafa mı kaldırıldığını yoksa işler yoluna girene kadar rölantiye mi alındığını hep birlikte öğreneceğiz.

https://www.sfchronicle.com/business/article/Apple-self-driving-car-layoffs-hit-190-employees-13649994.php