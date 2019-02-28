Porsche’nin en çok satan aracı Macan elektrikli oluyor

Porsche en çok satan SUV'sini potansiyel alıcılar için daha da cazip hale getirecek bir adım atıyor. Alman otomobil üreticisi, Macan'ın bir sonraki versiyonunu tamamen elektrikli yapacağını açıkladı.

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Porsche, geçen yıl 90.000'den fazla Macan sattı ve kompakt SUV şirketin en çok satan aracıydı. Macan'ın bu kadar popüler olmasının sebeplerinden biri de 48 bin dolarlık başlangıç fiyatının Porsche'den daha uygun olması.

Leipzig fabrikasında üretilecek

Aracın tamamen elektrikli versiyonun piyasaya sürülmesi biraz zaman alacak ancak Porsche, 2020’li yılların başlarında üretime gireceğini söylüyor. Şirket yeni nesil Macan'ı Leipzig fabrikasında üretecek. Zaten aracın mevcut modeli de aynı tesiste üretiliyor.

Porsche teknik detayları açıklamadı, bu yüzden aracın ne kadar güçlü bir motora sahip olacağını bilemiyoruz. Ayrıca menzil değeri de belli değil. Şirket sadece Macan’ın 800 voltluk bir şarj teknolojisine sahip olacağını doğruladı.

https://www.cnet.com/roadshow/news/porsche-macan-electric-only-official/#ftag=CAD590a51e