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Porsche’nin en çok satan aracı Macan elektrikli oluyor

Alman otomobil devi Porsche, dünya genelinde en çok satan aracını elektrikliye dönüştürüyor. Macan'ın tamamen elektrikli versiyonu 2020’li yılların başlarında üretime girecek.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Porsche en çok satan SUV'sini potansiyel alıcılar için daha da cazip hale getirecek bir adım atıyor. Alman otomobil üreticisi, Macan'ın bir sonraki versiyonunu tamamen elektrikli yapacağını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Elektrikli Kia e-Soul Avrupa'da 452 km menzil sunacak"
Porsche, geçen yıl 90.000'den fazla Macan sattı ve kompakt SUV şirketin en çok satan aracıydı. Macan'ın bu kadar popüler olmasının sebeplerinden biri de 48 bin dolarlık başlangıç fiyatının Porsche'den daha uygun olması.

Leipzig fabrikasında üretilecek

Aracın tamamen elektrikli versiyonun piyasaya sürülmesi biraz zaman alacak ancak Porsche, 2020’li yılların başlarında üretime gireceğini söylüyor. Şirket yeni nesil Macan'ı Leipzig fabrikasında üretecek. Zaten aracın mevcut modeli de aynı tesiste üretiliyor.
Porsche teknik detayları açıklamadı, bu yüzden aracın ne kadar güçlü bir motora sahip olacağını bilemiyoruz. Ayrıca menzil değeri de belli değil. Şirket sadece Macan’ın 800 voltluk bir şarj teknolojisine sahip olacağını doğruladı.

https://www.cnet.com/roadshow/news/porsche-macan-electric-only-official/#ftag=CAD590a51e Yorum Yaz
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gate100 2 ay en beğenilen
48 bin liraya bunu aldığınızı düşünün
vay be
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scorpion20 2 ay
teknolojisi yeni aksaklıklar olacak mutlaka
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_turbo_ 2 ay
Gecenlerde Teslanin biri uckez patlamisti, itfaiye bile birsey yapamadi. Elektrikli araclar cöptür gelecek hidrojen motorlarinindir.
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DH Misafiri 2 ay
Almanya başka birşey bilmez araba dan başka
Artık herkes üretiyor bu arabaları ucurmadiktan sonra gerisi yalan
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fatihburak95 2 ay DH Misafiri
Yerli ve Milli biz hariç :)
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arekamint 2 ay
elektrikli araçlara haddinden fazla fiyatlandırmak ta can sıkmaya başladı. Dünya çevreci sistem için çabalarken biz kullandırtmayalım diye çabalıyoruz.
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Enki 2 ay
Elektrikli araçlar hakkında adil bir vergilendirme yapılmazsa ülkemize 400 binden aşağı gelmez bu araba. Hayal gibi artık bu arabalar, çok uzak geliyor nedense.
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DH Misafiri 2 ay
porsche den daha uygun olması mı ?
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drjacob 2 ay
ya burada bari 4 katı olsun , en az 20 katı ne demek allah aşkına
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ramis78 2 ay
48 bin dolar demek. Önce bir kaç damla yaş...
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MrKattchup 2 ay
Aynı macan gibi panamera’nın da ufağı çıksa aslında çılgın satar 50.000 birime porsche sedan.
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dt1907 2 ay
adamlar 48 bin liraya bu aracı alıyor aynı arac burada bakmadım en az 500 bin.
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Otomobil, Porsche ve
5 etiket daha elektrikli araç macan Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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