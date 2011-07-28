Apple tuşsuz yassı klavyenin patentini alma peşinde

Haber Editörü
Patentleri ve buna bağlı olarak pazara sunduğu teknolojileri ile büyük işler başaran Apple dünyanın en değerli markası olmaya da hak kazanmıştı. Patent sahibi olmanın özellikle hukuk mücadelelerinde çok önemli olduğu bir dönemde Apple da hiç bir teknolojiyi patentsiz bırakmıyor.
Apple'ın patentini almak üzere olduğu son teknoloji tuşsuz yassı bir klavye. Biraz geleceğin bilgisayarlarına hitap eden teknoloji fiziksel olarak tuşlara basma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.
Apple'ın sanal ve yassı bir klavye fikri iPod touch, iPhone ve iPad üzerindeki mevcut klavye tasarımının geliştirilmesine dayanıyor. Bu klavye Mac laptopları ve iMac bilgisayarlarında kullanılabilecek.
Patent yassı Apple klavyesinin piezoelektrik, dokunsal geri bildirim ve akustik atım tanıma kullanılarak nasıl metal, plastik ve camdan üretildiğini anlatıyor. Piezoelektrik, malzemelere uygulanan mekanik baskı sonucu ortaya çıkan elektriksel alan olarak tanımlanabilir. Piezoelektrik tuşsuz klavyenin temelini oluşturuyor.
Yeni klavye karanlıkta yazmak için LED arka aydınlatma ve çoklu dokunmatik tecrübesi için kapasitif sensörler de içeriyor.
Patently Apple sitesinin haberine göre Apple'ın yeni tuşsuz klavyesi bir dokunsal geri bildirim mekanizması da barındırıyor. Böylece kullanıcı tuşlara dokunduğunda bu hissi alabiliyor. Teknolojinin hayata geçip geçmeyeceği konusunda resmi bir bilgi yok.
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ben yaptim buldum diyo ama resmi kuruluslar da milyonlarca belgeyi kontrol edip, evet dogru sen bulmussun diyerek patent veriyo apple'a
patent mantigi olmasa bugun kullandigimiz hic bisi bulunamayabilirdi
Apple ile ilgili çok fazla yazı yazılıyor demişsiniz. Bunun için Apple niye suçluyorsunuz anlamıyor. Editörleri suçlayın. Ben bu şekilde aşırı Apple yazısının yazılmasının nedenini DonanımHaber'in biz Apple'la ilgili yazılar da yazıyoruz deyip Apple ile ilgili firmalardan reklam almak istemesi olabilir.
Ayrıca okumamak gibi bir seçneğinizi var. Aklı olan her insan bunu bilir. Bir şeyi okumak istemiyorsan okumazsın. Gidip okuyup ta bu nasıl yazı yeter artık demek çok saçma.
DonanımHaber daha önce Apple ile ilgili neredeyse hiç yazı yazmazdı. Belki de o yüzden şimdi yazınca tepki toplamaya başladı. Zira ben DonanımHaber'in konseptinin Apple'a uymadığını düşünüyorum. DonanımHaber'da genellikle performanslar falan ölçülür cihazlar ile ilgili ama Apple'a gelince sadece patent yazısı yok haftanın ios uygulaması gibi saçma şeyler yazıyorlar. Gidip de eski MacBook Air ile yeni MacBook Air'in performansını karşılaştırmıyorlar.
DonanımHaber'deki kullanıcılar kendi bilgisayarlarını topluyor. Bu şekilde Apple'la ilgilenmiyor. Çünkü Apple direk düz konsept olarak satıyor. Haliyle kullanıcılar da bundan şikayetçi oluyor.
Sonuç olarak bu şekilde yazılardan şikayetçiyseniz suçu Apple'a değil de DonanımHaber'in ta kendisine atmanız daha doğru olur. Sonuçta Apple demiyor gidip haber yazın diye editörler kendileri yazıyor.
Ayrıca unutmayın ki bugün kullandığımız PC'lerde bile Apple sayesinde birçok teknolojiyi kullanıyoruz. Yazı fontları, mouse, cd sürücüsü... Bu gibi şeyleri kullanan ilk firma Apple'dır. Hatta bunları ilk kullandığında çok tepki de almıştır. Ama sonuçta ne oldu tüm firmalar bu teknolojileri kullanmaya başladı.
(Bu yazdığım yazı sanırım - (eksi) rekoru kıracak sanırım. Zira DonanımHaber'in çoğunluk kesimi anti-Apple'cı :) )