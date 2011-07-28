Apple tuşsuz yassı klavyenin patentini alma peşinde





Patentleri ve buna bağlı olarak pazara sunduğu teknolojileri ile büyük işler başaran Apple dünyanın en değerli markası olmaya da hak kazanmıştı. Patent sahibi olmanın özellikle hukuk mücadelelerinde çok önemli olduğu bir dönemde Apple da hiç bir teknolojiyi patentsiz bırakmıyor.





Apple'ın patentini almak üzere olduğu son teknoloji tuşsuz yassı bir klavye. Biraz geleceğin bilgisayarlarına hitap eden teknoloji fiziksel olarak tuşlara basma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.





Apple'ın sanal ve yassı bir klavye fikri iPod touch, iPhone ve iPad üzerindeki mevcut klavye tasarımının geliştirilmesine dayanıyor. Bu klavye Mac laptopları ve iMac bilgisayarlarında kullanılabilecek.





Patent yassı Apple klavyesinin piezoelektrik, dokunsal geri bildirim ve akustik atım tanıma kullanılarak nasıl metal, plastik ve camdan üretildiğini anlatıyor. Piezoelektrik, malzemelere uygulanan mekanik baskı sonucu ortaya çıkan elektriksel alan olarak tanımlanabilir. Piezoelektrik tuşsuz klavyenin temelini oluşturuyor.





Yeni klavye karanlıkta yazmak için LED arka aydınlatma ve çoklu dokunmatik tecrübesi için kapasitif sensörler de içeriyor.

Patently Apple sitesinin haberine göre Apple'ın yeni tuşsuz klavyesi bir dokunsal geri bildirim mekanizması da barındırıyor. Böylece kullanıcı tuşlara dokunduğunda bu hissi alabiliyor. Teknolojinin hayata geçip geçmeyeceği konusunda resmi bir bilgi yok.