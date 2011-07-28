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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple tuşsuz yassı klavyenin patentini alma peşinde

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,3b
1
29
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Patentleri ve buna bağlı olarak pazara sunduğu teknolojileri ile büyük işler başaran Apple dünyanın en değerli markası olmaya da hak kazanmıştı. Patent sahibi olmanın özellikle hukuk mücadelelerinde çok önemli olduğu bir dönemde Apple da hiç bir teknolojiyi patentsiz bırakmıyor.

Apple'ın patentini almak üzere olduğu son teknoloji tuşsuz yassı bir klavye. Biraz geleceğin bilgisayarlarına hitap eden teknoloji fiziksel olarak tuşlara basma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Apple'ın sanal ve yassı bir klavye fikri iPod touch, iPhone ve iPad üzerindeki mevcut klavye tasarımının geliştirilmesine dayanıyor. Bu klavye Mac laptopları ve iMac bilgisayarlarında kullanılabilecek.

Patent yassı Apple klavyesinin piezoelektrik, dokunsal geri bildirim ve akustik atım tanıma kullanılarak nasıl metal, plastik ve camdan üretildiğini anlatıyor. Piezoelektrik, malzemelere uygulanan mekanik baskı sonucu ortaya çıkan elektriksel alan olarak tanımlanabilir. Piezoelektrik tuşsuz klavyenin temelini oluşturuyor.

Yeni klavye karanlıkta yazmak için LED arka aydınlatma ve çoklu dokunmatik tecrübesi için kapasitif sensörler de içeriyor.
Patently Apple sitesinin haberine göre Apple'ın yeni tuşsuz klavyesi bir dokunsal geri bildirim mekanizması da barındırıyor. Böylece kullanıcı tuşlara dokunduğunda bu hissi alabiliyor. Teknolojinin hayata geçip geçmeyeceği konusunda resmi bir bilgi yok.

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BuZZLuCK 8 yıl en beğenilen azizkguc
azizkguc

Sürekli herkesle didişen, ben yaptım, ben buldum, benim o diyen şımarık çocuklar gibi davrandığı için apple 'a kocaman "HAYIR"!


ben yaptim buldum diyo ama resmi kuruluslar da milyonlarca belgeyi kontrol edip, evet dogru sen bulmussun diyerek patent veriyo apple'a

patent mantigi olmasa bugun kullandigimiz hic bisi bulunamayabilirdi
azizkgucSürekli herkesle didişen, ben yaptım, ben buldum, benim o diyen şımarık çocuklar gibi davrandığı için apple 'a kocaman "HAYIR"!
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1 Yanıt Yanıtla +11
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GoLdenBlog 8 yıl
Buradaki çoğu kişi belli ki iş ve teknoloji yaşamından bi haber. Teknolojik cihazlar bulunduğu zaman ilk patenti alınır. Zaten firmalar bu patentlerden para kazanır. Daha önce çoğu kez haber olmuştu burada bilmemne firması yılda bilmemkaç milyar dolar sadece patentten kazanıyor diye. Haliyle teknoloji bulan patentini alır.
Apple ile ilgili çok fazla yazı yazılıyor demişsiniz. Bunun için Apple niye suçluyorsunuz anlamıyor. Editörleri suçlayın. Ben bu şekilde aşırı Apple yazısının yazılmasının nedenini DonanımHaber'in biz Apple'la ilgili yazılar da yazıyoruz deyip Apple ile ilgili firmalardan reklam almak istemesi olabilir.
Ayrıca okumamak gibi bir seçneğinizi var. Aklı olan her insan bunu bilir. Bir şeyi okumak istemiyorsan okumazsın. Gidip okuyup ta bu nasıl yazı yeter artık demek çok saçma.
DonanımHaber daha önce Apple ile ilgili neredeyse hiç yazı yazmazdı. Belki de o yüzden şimdi yazınca tepki toplamaya başladı. Zira ben DonanımHaber'in konseptinin Apple'a uymadığını düşünüyorum. DonanımHaber'da genellikle performanslar falan ölçülür cihazlar ile ilgili ama Apple'a gelince sadece patent yazısı yok haftanın ios uygulaması gibi saçma şeyler yazıyorlar. Gidip de eski MacBook Air ile yeni MacBook Air'in performansını karşılaştırmıyorlar.
DonanımHaber'deki kullanıcılar kendi bilgisayarlarını topluyor. Bu şekilde Apple'la ilgilenmiyor. Çünkü Apple direk düz konsept olarak satıyor. Haliyle kullanıcılar da bundan şikayetçi oluyor.
Sonuç olarak bu şekilde yazılardan şikayetçiyseniz suçu Apple'a değil de DonanımHaber'in ta kendisine atmanız daha doğru olur. Sonuçta Apple demiyor gidip haber yazın diye editörler kendileri yazıyor.
Ayrıca unutmayın ki bugün kullandığımız PC'lerde bile Apple sayesinde birçok teknolojiyi kullanıyoruz. Yazı fontları, mouse, cd sürücüsü... Bu gibi şeyleri kullanan ilk firma Apple'dır. Hatta bunları ilk kullandığında çok tepki de almıştır. Ama sonuçta ne oldu tüm firmalar bu teknolojileri kullanmaya başladı.
(Bu yazdığım yazı sanırım - (eksi) rekoru kıracak sanırım. Zira DonanımHaber'in çoğunluk kesimi anti-Apple'cı :) )
Buradaki çoğu kişi belli ki iş ve teknoloji yaşamından bi haber. Teknolojik cihazlar bulunduğu zaman ilk patenti alınır. Zaten firmalar bu patentlerden para kaz...
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Firaristt 8 yıl
Yeter artık ya Apple haberi okumaktan da bıktım, Apple'dan da bıktım. Şımarık bir çocuk gibi oldu iyicene. Nasıl olsa tekel ve en zengin firma. Parayı pastırıp istediğini yaptıracağını sanıyor heralde...Bir gün Dünya diye firma açıcam. Dünya, firmamın adına benziyor deyip yaşayan herkesten para alıcam. işte Apple'ın zihniyeti...Tuşsuz klavye olur ama bunun patentini apple alınca içime kurt düştü şimdi. Zaten kendisi bulmuş gibi lanse edip milletten para almaya bakar... Dokunmatik klavyeli Acer Iconia notebook var zaten. Samsung'un da bükülebilir ekranları var. Eğer ki o tuş hissiyatını verecekse Apple'ın klavyesi İsveçli(Yanlış hatırlamıyorsam) bir firma o hissiyatı veren dokunmatik teknolojisi bulmuştu. Ona ya para ödeyecek ya hiç takmayıp ezip geçecek. Yani olan teknolojiyi biraz allayıp pullayıp patentini alıp üstüne kendisi bulmuş gibi göstermek ve o da yetmezmiş gibi patent ihlal davası açıp milletten para koparmak, işte Apple. Tamam bulduğun bir şeyin patentini elbet alacaksın ama onunda bi kurali bi adabı var. Bir daha alacaksam bir ürün kesinlikle Apple olmaz artık. Telefon üretip sonra da tutmayı öğrenin diyen firmayla işim olmaz. Eğer taraftarsanız basın eksiyi, eğer katılıyorsanız artı basın...
Yeter artık ya Apple haberi okumaktan da bıktım, Apple'dan da bıktım. Şımarık bir çocuk gibi oldu iyicene. Nasıl olsa tekel ve en zengin firma. Parayı pastırıp ...
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noboss 7 yıl
İş teknolojik bir cihaz üretmekte değil var olan bir teknolojiyi ilk üreten kişi olma durumuna dönüşmüş durumda. çok önceden bilinen ya da bulunan bir elementi ben aldım monte ettim patenti benimdir demek kadar abesleşmiş artık patent almak
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PathWizard 7 yıl noboss
noboss

İş teknolojik bir cihaz üretmekte değil var olan bir teknolojiyi ilk üreten kişi olma durumuna dönüşmüş durumda. çok önceden bilinen ya da bulunan bir elementi ben aldım monte ettim patenti benimdir demek kadar abesleşmiş artık patent almak

hortlatmanıza gerek yoktu

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DH Misafiri 8 yıl
bazı arkadaşlar windowsun o kadar kölesi olmuş ki daha bir mac bilgisayara dokunmadan yorum yapıyorlar. virüssüz, çökmeyen bilgisayar yapıyorlar tabii ki patent alacaklar. tebrik ediyorum appleyi...
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Guest-F8946C419 8 yıl
Samsung yaşadı...Aşıracak birşeyler çıkacak

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greenk 8 yıl
MrPerFormance
Yaa arkadaşlar haa apple bulmuş ha başka bir firma ne farkeder bizim işimizi kolaylaştırıyormu ona bakarım ben.

Neyini kolaylaştırıyor?
Dokunmatik olan aletleri kullanmayı sevmiyorum. Bastığımı hissetmeliyim. :)
Eğer gün gelir düşündüklerimi algılayıp uygulamaya geçerse tamamdır. Dokunmatik benim işimi daha da zorlaştırıyor.
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desert_rain 8 yıl
Cok ilginç yorumlar var. Patent demek teknoloji demek zerre patentten ve teknolojiden çakmayan yorumcular. Ne kadar çok teknoloji geliştirirseniz o kadar patentiniz olur. Patent fikir bulmak değildir. O fikrin uygulanabilir olduğunu da göstermektir. Apple eşek gibi çalışıp teknoloji geliştiriyor ve bu teknolojilerini patentliyor. Yok şımarık çocukmuş felan filan bik bik... Adamlar teknoloji geliştiriyor eşek gibi patentleri de olacak tabi. Bu arada patent konusunda en iyisi IBM'dir. Ancak IBM'in patentleri son kullanıcıya yönelik olmadığından pek haberlerini de almayız.

Patent konusunun ne kadar önemli olduğunu örneklemek amaçlı son olarak da şu örneği vereyim. Uluslar arası piyasada teknoloji firmanızın değerini gösteren büyük ölçütlerden biriside patentlerdir. Ne kadar çok patentiniz varsa ve buluyorsanız kredi mredi bulmanız o kadar kolay olur. Bakın Nortel'in patentleri 4.5 milyar dolara satıldı.
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FRAPS 8 yıl
Yıllardan beri düşünülen birşey zaten bu , daha yenimi patenti alınıyor.
Kesin daha önce 1000 lerce kez bu icat için patent başvuru yapılmıştır.

Bakın aple dokunmatik klavye yapmış koşun alın

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MrPerFormance 8 yıl
Yaa arkadaşlar haa apple bulmuş ha başka bir firma ne farkeder bizim işimizi kolaylaştırıyormu ona bakarım ben.
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Shape Of My Heart 8 yıl
Adamlar patent avcısı mübarek
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cumhurkey 8 yıl
sütten ağzı yanan apple şimdi yoğurdu üfleyip yiyor. microsoft a az özellik kaptırmadı zamanında.
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eeevrim 8 yıl
Apple Patent Fetişisti olmuş....
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kuavo15 8 yıl
apple bir gun seni bir gun kurt yıyıp curutecek bu kadar gozlerden durme artık haha :D
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kuavo15 8 yıl
apple bir gun seni bir gun kurt yıyıp curutecek bu kadar gozlerden durme artık haha :D
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4Crumby 8 yıl
tec
Khara-Khitai Bu kadar basit şeylerin patenti alınmıyor. Uzman kişilerin ben bunu böyle yaparım diyememesi gerek . Bunu herkes yapar.
Bunu herkez yaparmı? nerde onlar göstersene bize bi :)

Heralde herkes yapar bu kadar saf olma apple bok yapsa imkansız falan dicek duruma geldiniz. Bildiğimiz dokunmatik ekran koyucak klavye diye geçirecek millete. Bunun nesi imkansız?
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