Almanya, Facebook'a 2 milyon euro "eksik bilgilendirme" cezası verdi

Teknoloji Editörü
Almanya hükümeti, sosyal medya devine 2 milyon euroluk ceza faturası kesti. Reuters'ın yayınladığı habere göre Facebook, platformda yer alan yasadışı içeriği Alman makamlarına eksik bir şekilde bildirmekle suçlanıyor.
Facebook Alman kanunlarına uymuyor
Almanya Federal Adalet Bürosu tarafından yapılan açıklamalara göre, Facebook yarım yıl boyunca sadece binin üzerinde şikayet bildirirken, Twitter ve YouTube ise bu sürede 250 binin üzerinde rapor verdi. Bu durum da Facebook'un sadece belirli şikayetleri işleme soktuğunu gösteriyor. Alman makamlarına göre sosyal medya devinin yaptığı bu seçicilik, düşük şikayet sayılarının en önemli nedeni.Yeni atanan Adalet Bakanı Christine Lambrecht konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Facebook'un topluluk yasa standartlarına uymadığı açıktır." ifadelerini kullanırken, Alman yasalarına göre, sosyal medya platformları aldıkları yasa dışı içerik raporlarının sayısını bildirmek zorunda. Ancak Facebook'un eylemleri bu kanunun hiçe saydığını gösteriyor.
https://uk.reuters.com/article/uk-facebook-germany-fine/germany-fines-facebook-for-under-reporting-complaints-idUKKCN1TX1I0 Yorum Yaz Paylaş Tweetle