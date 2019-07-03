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Almanya, Facebook'a 2 milyon euro "eksik bilgilendirme" cezası verdi

Reuters'in haberine göre Alman makamları, ülkenin yasalarına aykırı olan içerikleri eksik bir şekilde bildirdiği gerekçesiyle Facebook'a 2 milyon euro para cezası verdi.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Almanya hükümeti, sosyal medya devine 2 milyon euroluk ceza faturası kesti. Reuters'ın yayınladığı habere göre Facebook, platformda yer alan yasadışı içeriği Alman makamlarına eksik bir şekilde bildirmekle suçlanıyor.

Facebook Alman kanunlarına uymuyor

Almanya Federal Adalet Bürosu tarafından yapılan açıklamalara göre, Facebook yarım yıl boyunca sadece binin üzerinde şikayet bildirirken,  Twitter ve YouTube ise bu sürede 250 binin üzerinde rapor verdi. Bu durum da Facebook'un sadece belirli şikayetleri işleme soktuğunu gösteriyor. Alman makamlarına göre sosyal medya devinin yaptığı bu seçicilik, düşük şikayet sayılarının en önemli nedeni.
Yeni atanan Adalet Bakanı Christine Lambrecht konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Facebook'un topluluk yasa standartlarına uymadığı açıktır." ifadelerini kullanırken, Alman yasalarına göre, sosyal medya platformları aldıkları yasa dışı içerik raporlarının sayısını bildirmek zorunda. Ancak Facebook'un eylemleri bu kanunun hiçe saydığını gösteriyor.

https://uk.reuters.com/article/uk-facebook-germany-fine/germany-fines-facebook-for-under-reporting-complaints-idUKKCN1TX1I0 Yorum Yaz
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Facebook'un sahibi yerde 2 milyon euro görse eğilip almaz.:D
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Henkan 4 gün yeni yorumcu
Bunların hepsi Alman intikamı.
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12 Angry Men 4 gün en beğenilen
Facebook'un sahibi yerde 2 milyon euro görse eğilip almaz.:D
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Jowiyaga 4 gün
Adam için sakız parası. Ne kadar güzel beleşten para. Yeni bir kural çıkar uymaları için 2 gün süre ver uymazlarsa 2 milyoncuk ceza kes. Süper.
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torenbolen 4 gün
Adam bildiğin susturma parası veriyor. Nedir ki o meblağ onun için. Akşam yatsa, sabah kalktığında o kadar parası olur zaten.
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ARTHUR. 4 gün
Bi bitiremediler şu züberbekin parasını. Faceboku Türkiye'yeye hibe etsede borçlarımızdan kurtulsak. Adamın bütçesi Türkiyeninkinden çok :D
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