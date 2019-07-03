Almanya, Facebook'a 2 milyon euro "eksik bilgilendirme" cezası verdi

Almanya hükümeti, sosyal medya devine 2 milyon euroluk ceza faturası kesti. Reuters'ın yayınladığı habere göre Facebook, platformda yer alan yasadışı içeriği Alman makamlarına eksik bir şekilde bildirmekle suçlanıyor.

Facebook Alman kanunlarına uymuyor

Almanya Federal Adalet Bürosu tarafından yapılan açıklamalara göre, Facebook yarım yıl boyunca sadece binin üzerinde şikayet bildirirken, Twitter ve YouTube ise bu sürede 250 binin üzerinde rapor verdi. Bu durum da Facebook'un sadece belirli şikayetleri işleme soktuğunu gösteriyor. Alman makamlarına göre sosyal medya devinin yaptığı bu seçicilik, düşük şikayet sayılarının en önemli nedeni.

https://uk.reuters.com/article/uk-facebook-germany-fine/germany-fines-facebook-for-under-reporting-complaints-idUKKCN1TX1I0

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Yeni atanan Adalet Bakanıkonuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Facebook'un topluluk yasa standartlarına uymadığı açıktır." ifadelerini kullanırken,göre, sosyal medya platformları aldıkları yasa dışı içerik raporlarının sayısınıAncak Facebook'un eylemleri bu kanunungösteriyor.