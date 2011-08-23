Apple ürünleri önümüzdeki 3-4 yıl OLED ekran kullanmayacak

Pek çok firma Organik Işık Yayıcı Diyot anlamına gelen OLED ekranlara yatırım yaparken bazı firmalar bu teknolojiden uzak durmayı tercih ediyor. OLED ekranlar organik olduğu için diğer ekran türlerine göre ince, hafif ve daha az enerji tüketiyorlar. Arka aydınlatma yerine kendiliğinden ışık yayıyorlar. Dünyanın en değerli firması Apple da OLED ekranları ürünlerinde kullanmıyor.





Apple’ın en önemli özelliği kanıtlanmış ve güvenilir teknolojiye bağlı kalması ve üzerinden belirli bir süre geçmeden yeni teknolojileri kullanmaması.





OLED teknolojisine en büyük yatırımı yapan iki dev firma Samsung ve LG. Ancak OLED teknolojisinin kısa kullanım ömrü, çabuk bozulma ihtimali ve yaygınlaşması hakkında duyulan şüpheler bazı firmaların LCD’yi tercih etmesine neden oluyor. OLED ekran kullanan cihazlar ise nispeten küçük ekranlara sahip.





Şimdiki OLED teknolojisi full HD görüntüleme tecrübesini yeni yeni sağlamaya başlamışken tablet, akıllı telefon veya TV pazarındaki en önemli yatırımlardan birisi kusursuz full HD tecrübesi sunmak. Apple gibi firmalar OLED ekranları kendini ispat ettikten sonra kullanma ihtiyacı hissediyor. Ayrıca OLED ekranların üretim hızı LCD'lerden çok daha düşük. Bu bakımdan yüksek miktarlarda sipariş vermek stok sıkıntısını da beraberinde getirebilir.





Samsung ve LG ayrıca yüksek çözünürlüklü 9.7 inçe kadar LCD ekran üretiminde de çok önde gidiyor. Bu bakımdan Apple’ın tercihi de LCD ekranlardan yana oluyor. Bunun yanında Apple'ın Retina Display ekranları bir süre daha farklı bir teknolojiyi kullanmaya ihtiyaç bırakmıyor.





OLED teknolojisi elbette hergün gelişiyor ve ihtiyaçlara cevap verir hale geliyor. Ancak Apple tedarikçilerinden birisinin yöneticisi firmanın üç dört sene daha OLED ekran kullanmayacağını belirtiyor. Çünkü bu teknolojiyi kullanmak ürünlerinde belirli bir fiyat artışı anlamına geliyor. Ayrıca herhangi bir OLED ekran sorunu firmanın marka değerini de zedeleyebilir.