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Apple ürünleri önümüzdeki 3-4 yıl OLED ekran kullanmayacak

7 yıl
6b
1
59
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Pek çok firma Organik Işık Yayıcı Diyot anlamına gelen OLED ekranlara yatırım yaparken bazı firmalar bu teknolojiden uzak durmayı tercih ediyor. OLED ekranlar organik olduğu için diğer ekran türlerine göre ince, hafif ve daha az enerji tüketiyorlar. Arka aydınlatma yerine kendiliğinden ışık yayıyorlar. Dünyanın en değerli firması Apple da OLED ekranları ürünlerinde kullanmıyor.

Apple’ın en önemli özelliği kanıtlanmış ve güvenilir teknolojiye bağlı kalması ve üzerinden belirli bir süre geçmeden yeni teknolojileri kullanmaması. 

OLED teknolojisine en büyük yatırımı yapan iki dev firma Samsung ve LG. Ancak OLED teknolojisinin kısa kullanım ömrü, çabuk bozulma ihtimali ve yaygınlaşması hakkında duyulan şüpheler bazı firmaların LCD’yi tercih etmesine neden oluyor. OLED ekran kullanan cihazlar ise nispeten küçük ekranlara sahip. 

Şimdiki OLED teknolojisi full HD görüntüleme tecrübesini yeni yeni sağlamaya başlamışken tablet, akıllı telefon veya TV pazarındaki en önemli yatırımlardan birisi kusursuz full HD tecrübesi sunmak. Apple gibi firmalar OLED ekranları kendini ispat ettikten sonra kullanma ihtiyacı hissediyor. Ayrıca OLED ekranların üretim hızı LCD'lerden çok daha düşük. Bu bakımdan yüksek miktarlarda sipariş vermek stok sıkıntısını da beraberinde getirebilir.

Samsung ve LG ayrıca yüksek çözünürlüklü 9.7 inçe kadar LCD ekran üretiminde de çok önde gidiyor. Bu bakımdan Apple’ın tercihi de LCD ekranlardan yana oluyor. Bunun yanında Apple'ın Retina Display ekranları bir süre daha farklı bir teknolojiyi kullanmaya ihtiyaç bırakmıyor.

OLED teknolojisi elbette hergün gelişiyor ve ihtiyaçlara cevap verir hale geliyor. Ancak Apple tedarikçilerinden birisinin yöneticisi firmanın üç dört sene daha OLED ekran kullanmayacağını belirtiyor. Çünkü bu teknolojiyi kullanmak ürünlerinde belirli bir fiyat artışı anlamına geliyor. Ayrıca herhangi bir OLED ekran sorunu firmanın marka değerini de zedeleyebilir.

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engurlu 7 yıl en beğenilen
Şuna açıkça kullanmıyor değilde KULLANAMIYOR deseler ya !! Samsung da sanki aptal ya koştura koştura Apple a ekran verecek..

Apple Oled e daha güvenemiyormuş ta ,kendini garantiye alıyormuş ta ,imajını zedelermiş te, pahalı oluyormuş ta ...Buna çoluk çocuk inanmaz..Lcd ekrana güvendi de ne oldu..bir dünya sararma problemi yaşandı..Samsung , oled ekran dahil en yüksek donanimli cihazlarını apple in 1.5 senelik cihazından daha ucuza satabiliyorken ,Apple hala aglamasin oled ekran pahalı diye..

Madem en iyi teknolojiye para vermeye kıyamıyor, Sömürdüğü paraları biraz üretime yatırsın..Ekran üretsin, işlemci üretsin..

Apple insanlarla ya dalga geçiyor yada aptal yerine koymaya çalışıyor..Bu kadar adilik olmaz ya..
Şuna açıkça kullanmıyor değilde KULLANAMIYOR deseler ya !! Samsung da sanki aptal ya koştura koştura Apple a ekran verecek..Apple Oled e daha güve...
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2 Yanıt Yanıtla +36
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bocekgrafik 7 yıl
Arkadaşlar 1994 yılından beri Apple ürünleri kullanıyorum. 2000'lerin başında Apple batma tehlikesi yaşayana kadar, ne olursa olsun en iyi malzemeleri kullanırdı ürünlerinde. Ancak bundan sonra strateji değiştirdi ve "Eski teknolojileri iyi tasarımlarla millete nasıl itelerim" diye sordu kendi kendine ve böyle bir çözüm buldu.
Apple, eski teknolojileri iyi tasarım ve yazılımlarla insanlara fahiş fiyatlara satan kazıkçı bir firmadır. Bunu da yapmış olduğu imajını kullanarak yapıyor.
Arkadaşlar 1994 yılından beri Apple ürünleri kullanıyorum. 2000'lerin başında Apple batma tehlikesi yaşayana kadar, ne olursa olsun en iyi malzemeleri kullanırd...
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-VesselaM- 7 yıl
oled ekranlar lcd ekranlardan çok öndeler ve artık cep telefonu alırken insanların en başta değerlendirdikleri şeylerden biri ekran hassasiyeti ve kalitesi olmaya başladı.Tamam teklonoji daha da otursun diye bekleyebilir ama bu arada yeni teklonojiyi kullanan firmalarda elini daha da güçlendirebilir.
oled ekranlar lcd ekranlardan çok öndeler ve artık cep telefonu alırken insanların en başta değerlendirdikleri şeylerden biri ekran hassasiyeti ve kalitesi olm...
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1 Avatar
CWaRRioR 6 yıl
Player ONE

ŞU VİDEOYA İYİ BAKIN NASIL BEYAZMIŞ BU BEYAZ REZALET .BUMU AMOLED. APPLE NE KADAR MANTIKLI HAREKET ETTĞİNİ BİR DAHA GÖRÜYORUZ.3-4 SENE SONRA GELİN



Bir de buraya bak...

youtube.com/...

Siyahlardan,contrasttan ve enerji tüketiminden bahsetmeyelim bile
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pahvs 7 yıl
herkes bişiler demiş sadece şunu söylemek istedim.Iphonun retına erkarını samsung uretıyor atarken duzgun atalım!!!!!
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engurlu 7 yıl pahvs
pahvs
herkes bişiler demiş sadece şunu söylemek istedim.Iphonun retına erkarını samsung uretıyor atarken duzgun atalım!!!!!

Lg üretiyor kardeş
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Legolas Greenleaf 7 yıl
Bende bazı arkadaşlar gibi samsung gibi bir teknoloji devinin bu kadar parayı boşuna akıtacağına inanmıyorum.Çok düşünmeden oled ekranın kullanılmama nedeni akıllara geliyor zaten.
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FRAPS 7 yıl
Ekrem71 yine bize reklam kokan haberler sunmuş : ))

Haberle ilgili tek diyebileceğim tek söz , kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş atasözü olacaktır : ))

Yukarıda bir arkadaş amoled stabil değil diye yazmış ona çok güldüm. Ekranın stabili mi olurmuş : ))
Sizi stabil stabil diyerek iyi kandırıyorlar
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darkaura 7 yıl
haberin basligini soyle degistirebiliriz aslinda. "apple urunleri onumuzdeki 3-4 yil oled kullanmayacak" degilde "onumuzdeki 3-4yil icinde applein oled panellere erismesi mumkun gozukmuyor"
ticaretde hic bir musteriye hayir denmez ayri. keza kendine actigi davalara ragmen samsung applea parca saglamayi surduruyor. ama apple'a herkezden sagliyabilcegi urunleri satmak baska sey, rekabette fark yaratacak sadece kendi tekelinde olan urunu satmak cok baska sey. apple maliyet demis ama resmen cocuk kandiriyor. ip4 un parca maliyetlerinin 200$in altinda oldugunu konuya ilgili herkez bilir.
simdi samsungun rekabette fark yaratanbilcek bir urununu rakibine verip onun 3kati fiyata satmazsini seyretmesi ticaretmi olur.
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DH Misafiri 7 yıl
forumda bir sıkıntı mı var girilmiyor
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Elektroterm 7 yıl
Haber içeriğini sonradan düzelteceğinize baştan yazdığınız haberi bir okuyup öyle sayfaya koysanıza. Düzeltmeden önce neyin ne olduğu anlaşıldı zaten. Reklam yapar gibi haber mi olur. Saçma sapan içi boş laflarla.
Kişisel tercihlerinizi sitedeki haberlerinize yansıtmamaya özen gösterin.
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Max payne 35 7 yıl
Apple hep rayına oturmuş teknolojileri istiyor. O zaman geriden gelmek zorunda kalacak. Bide o kadar parası var,aldığı patentleri ayrı bir tuhaf zaten.
Madem senin o kadar paran var patentlerinde gördüğümüz teknolojilere yatırım yap,boş boş firmalara açtığın davalarla uğraşacağına "insanlara nasıl iyi bir ürün sunabilirim" diye düşün.
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silver021 7 yıl
ömrünüzde kaçınız süperamoled ekrana gördü ve inceleyip baktı merak ediyorum.
ben hergün bir mucizeye bakar gibi bakıyorum. applecılar tüplü TFT lerinizle mutlu mesut kalın. :) oled ekranların mantığını kavrayamamış gözüyle görmeyipte burdan kağıtsal verilere bakıp sallamış arkadaşlarında akıllarında bir sorun var bence. :)
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khaos 7 yıl
" Dünyanın en değerli firması Apple" (haber ile ilgisini anlayamadım) cümlesini okuyunca bunun bir haber olmadığını farkettim geriye kalanını okumaya gerek kalmadı
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xxxx1 7 yıl
Samsugcular baya alınmış bu duruma karışmış burası...
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