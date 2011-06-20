Apple ve Foxconn, Brezilya'da iPad üretimine başlamaya hazırlanıyor

Apple'ın en önemli iş ortaklarının başında gelen Foxconn'un, Brezilya'da kurduğu yeni tesisinde iPad üretimi önümüzdeki aylarda başlıyor.

Brezilya Bilim ve Teknoloji Bakanı Aloizio Mercandante; Globo isimli gazeteye yaptığı açıklamalada Foxconn'un Sao Paulo'da kurduğu yeni tesisinde iPad üretiminin Ağustos sonu ya da Eylül başında başlayacağını söyledi. Mercandante, ayrıca, Foxconn'un üretim hattında çalıştırmak üzere 175 mühendisi işe aldığını ve eğitim için Çin'e gönderdiğini belirtti.

Özellikle Brezilya'da devletin ülke içersinde üretilen ürünlerden vergi almayacak oluşu, Foxconn ve Apple'ın Brezilya'da iPad üretimine başlamasının sebepleri arasında yer alırken; "Made in Brazil" yazılı iPad'lerin hangi ülkelere ihracat edileceği şimdilik bilinmiyor.