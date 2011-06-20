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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple ve Foxconn, Brezilya'da iPad üretimine başlamaya hazırlanıyor

7 yıl
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iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın en önemli iş ortaklarının başında gelen Foxconn'un, Brezilya'da kurduğu yeni tesisinde iPad üretimi önümüzdeki aylarda başlıyor.

Brezilya Bilim ve Teknoloji Bakanı Aloizio Mercandante; Globo isimli gazeteye yaptığı açıklamalada Foxconn'un Sao Paulo'da kurduğu yeni tesisinde iPad üretiminin Ağustos sonu ya da Eylül başında başlayacağını söyledi. Mercandante, ayrıca, Foxconn'un üretim hattında çalıştırmak üzere 175 mühendisi işe aldığını ve eğitim için Çin'e gönderdiğini belirtti.

Özellikle Brezilya'da devletin ülke içersinde üretilen ürünlerden vergi almayacak oluşu, Foxconn ve Apple'ın Brezilya'da iPad üretimine başlamasının sebepleri arasında yer alırken; "Made in Brazil" yazılı iPad'lerin hangi ülkelere ihracat edileceği şimdilik bilinmiyor.


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séquestre 7 yıl
Assembled in Brazil :) bekleyelim görelim ..
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patrain 7 yıl
gelin tr de üretin .d
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tgezer 7 yıl
Konuyla alakasız gibi ama Jetta nın Meksika da üretilmesi gibi olursa sıkıntı . 2011 jetta Kullananlar ciddi bir kalite kaybından bahsediyorlar .
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mehmetgirgin 7 yıl
ya bizim sayi bakanımız falanda gidip davet etsin apple ı intel i nvidia yı falan olmaz mı en azından şansımızı deneyilim. adamlar fabrika açar ülke istihdam olur
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bilgehankalkan 7 yıl

mehmetgirgin

ya bizim sayi bakanımız falanda gidip davet etsin apple ı intel i nvidia yı falan olmaz mı en azından şansımızı deneyilim. adamlar fabrika açar ülke istihdam olur


Foxconn Çorlu'ya zaten fabrika açtı ama HP bilgisayar montajı yapılıyor orada. Masraflar söz konusu buralarda.
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Einstein 7 yıl
Brezilya'da işçi ücretleri daha pahalı değil mi Çin'e göre?
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matkapmatkap 7 yıl

Einstein

Brezilya'da işçi ücretleri daha pahalı değil mi Çin'e göre?


Evet oyle, fakat aradaki fark vergilerden cikiyor :)
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