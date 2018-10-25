Apple ve Samsung'a eski telefonlarını yavaşlattıkları için rekor ceza geldi

Haber Editörü
İtalya Rekabet Kurumu (AGCM), müşterilerini yeni cihaz satın almaya itmek amacıyla telefonlarını kasıtlı olarak yavaşlattıkları gerekçesiyle Apple ve Samsung'a 5.7 milyon dolar para cezası verdi.
Dünyanın en önemli iki teknoloji şirketi, OTA güncellemesi aracılığı ile eski telefonlarının performansını düşürmekle suçlanıyor. Rekabet kurumu "planlı eskitme" kapsamında her iki şirkete de 5 milyon euro (yaklaşık 5,7 milyon dolar) para cezası kesti.Ayrıca Bkz. "Oyuncu telefonlarının sayısı artıyor: Nubia Red Magic 2 yolda"
Bununla birlikte Apple'a, müşterilere cihazlarındaki pillerin bakımı ve nasıl değiştirilebileceği konusunda net bilgi veremediği için ek olarak 5 milyon euro daha ceza verildi. Yani şirkete kesilen toplam para cezası 10 milyon euro'yu buldu.
Samsung itiraza hazırlanıyor
Cupertinolu şirket daha önce pilleri zayıflayan eski iPhone'ları 'bilerek' yavaşlatıldığını kabul etmişti. Samsung'un ise yazılım güncellemeleri aracılığıyla telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığına dair herhangi bir konu gündeme gelmedi.
Güney Koreli şirket karar dolayısı ile hayal kırıklığına uğradığını ve itirazda bulunacağını açıkladı. Yayınlanan bildiride "Samsung, Galaxy Note 4’ün performansını düşüren hiçbir yazılım güncellemesi yayınlamadı. Aksine, her zaman için müşterilerimizin mümkün olan en iyi deneyime sahip olmalarını sağlayan yazılım güncellemeleri sunduk" ifadelerine yer verildi.
http://en.agcm.it/en/media/detail?id=385e274c-8dc3-4911-9b8c-9771c854193a&parent=Press%20Releases&parentUrl=/en/media/press-releases Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung u bilmem ama, iphone satılan,iphone girmiş bütün Ülkeler de ,Apple a ceza kesil se yeridir.
Elindeki modelin 2 üst versiyonu çıktıktan sonra,4 sene günceleme desteği vermesi bile hikaye olan,
Güncelleme adı altında ,cihazları downclock yaparak yavaşlatan,eskimeyen telefonu eskiten,müşterisini aptal yerine koyan Apple ,İphone 6 plus telefonumun dan sonra benim için bitmişti zaten.
Apple ,Samsung vb hangi marka yapmıyor ki ,Apple kadar olmasa da,android tarafında zaten bir cihazın maximum gideri ,ama hevesin gidiyor ,başka modele gözün kayıyor ,ama şişiyor vs vs bilmem ne piyasa sı 2 sene zaten. Ki devreydi,iletkenlik vb telefonun için deki donanımların ömrü ,garantisi zaten teknik olarak 2 sene.2 sene den sonra ,yeni ,özel romlarla veya temiz rom ile 4- 5-6 yıl istisna kullandığın modelin parasını sonuna kadar çıkarmışsın demektir zaten.
Ancak Apple tarafında durum farklı, hem sen android den daha stabil OS a sahibim diyeceksin,hem modellerinin piyasa değerini bu eko sistemin yüzünden fiyatını yüksek tutacaksın.,Sonra bu yavaşlatma olayının dibine vuracaksın.
Kİ İphone 6 serisindeki ayyuka çıkan yavaşlatma olayından önceleri de bal gibi yapıyordu bunu Apple.
Emoji vb görsel kullanıcı arayüzü dışında 3-4 senelik cihazlara güncelleme olayı tamamen göz boyamaktan ve cihazı hantallaştırmaktan başka birşey değil.Ki artık yurt dışındaki kullanıcıların birçoğu, eskisi gibi her yayınlanan güncellemeyi 2-3 senelik cihazına indirmiyor.Apple ın yayınladığı,güncelleme alan cihaz, download yapan kullanıcı sayılarından bile bu bariz şekil de anlaşılıyor.
Elimde ki ipad 4 bile hâlâ ios 9 bilmem kaç ile hâlâ daha stabil kullanıyorken,bana 4 sene güncelleme versen ne vermesen ne.
Telefon segmentin de Apple benim için uzun süredir bitmiş durumda.Yeni telefonum Mi8, Mis gibi telefon.
Geçen sene veya ondan önceki sene ,amiral gemisi olan modeli donanım olarak kırpıp, iphone 8 modeli fiyatına bana, hesaplı iphone diye XR modeli satmaya çalışmak ,
Yine müşteriyi aptal yerine koymak dan başka birşey değil.
Gerçekten hem onca para veriyorsun ,sonra aptal yerine koyuyor seni.
Bahsettiğim gibi Apple'ın son downclock olayı benim için son noktay dı.
Şarj tutma kapasitesi %70-80 e düşmüş eskiyen batarya nın neden olduğu ,açılıp kapanma sorunun dan ötürü ,gelen şikayetler den dolayı, biz müşterimizi düşündüğümüz için ,güncelleme ile telefonları yavaşlattık diyecek kadar yüzsüz örneği göstermiştir Apple.
Yaptıkları ,yurr dışındaki bilinçli kullanıcıların birçoğu tarafından ortaya çıkıp afişe olunca, açıklanıp dava edilince, bu downclock, olayını eline yüzüne bulaştırdığı halde,işlemci hızını yavaşlatma olayını matah bir şeymiş ,kullanıcının yararınaymış gibi menü ye işlemcinin hızını yavaşlatan sekme butonu olarak koydular.Komedi resmen.
Yok bionic bilmem ne şöyle teknoloji ile üretildi ,şöyle randımanlı,şöyle hızlı dediği chipleri ,hız performans diye o kadar para verip alıcam,koyduğu batarya 1 sene veya 400 şarj deşarj dan sonra ,batarya cortlamaya başladıktan sonra cihaz arada cortlamasın diye ,kendi elimle yavaşlatacağım.Mantığa bakarmısın.O hızlı diye aldığın chipi ,işlemciyi kendi elinle yavaşlatacaksın ki,eskiyen batarya dan dolayı telefon göçmesin.Ya da ,,, eskimeye başlayan batarya yı 1 sene veya minimun 400 şarj deşarj dan sonra şarj tutma döngüsü azalmış ,eskisi gibi ilk günkü amperi değerlerin de o hızdaki işlemciyi destekleyemeyince değiştireceksin.
4 sene yazılım desteği vereceğine, sen önce bana her sene geliştirdiğin chipi ,işlemciyi en az 2 sene sorunsuz destekleyen batarya koy.
Nasıl olsa ,Apple iphone fanatikleri her sene bir üst modele geçiyor,durumu çakmaz.D
Geçmeyenleri de gıdım gıdım zorlayıp sözde güncellemelerle stabil telefonunun içine ediyor.
Özellikle Apple kullananlar, aldıkları ,kullandıkları modelin 2 üst versiyonu çıktıktan sonra gelen güncellemeleri ,yüklemesin.
Eliniz deki stabilite açısından daha uzun ömürlü olur.