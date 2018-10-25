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Apple ve Samsung'a eski telefonlarını yavaşlattıkları için rekor ceza geldi

İtalya Rekabet Kurumu, Apple ve Samsung'a planlı eskitme nedeniyle milyonlarca euro tutarında ceza kesti. Eski iPhone'ları yavaşlattığını zaten kabul eden Apple'a iki kat fazla para cezası verildi.
6 ay
19,3b
1
81
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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İtalya Rekabet Kurumu (AGCM), müşterilerini yeni cihaz satın almaya itmek amacıyla telefonlarını kasıtlı olarak yavaşlattıkları gerekçesiyle Apple ve Samsung'a 5.7 milyon dolar para cezası verdi.
Dünyanın en önemli iki teknoloji şirketi, OTA güncellemesi aracılığı ile eski telefonlarının performansını düşürmekle suçlanıyor. Rekabet kurumu "planlı eskitme" kapsamında her iki şirkete de 5 milyon euro (yaklaşık 5,7 milyon dolar) para cezası kesti.
Ayrıca Bkz. "Oyuncu telefonlarının sayısı artıyor: Nubia Red Magic 2 yolda"
Bununla birlikte Apple'a, müşterilere cihazlarındaki pillerin bakımı ve nasıl değiştirilebileceği konusunda net bilgi veremediği için ek olarak 5 milyon euro daha ceza verildi. Yani şirkete kesilen toplam para cezası 10 milyon euro'yu buldu.

Samsung itiraza hazırlanıyor

Cupertinolu şirket daha önce pilleri zayıflayan eski iPhone'ları 'bilerek' yavaşlatıldığını kabul etmişti. Samsung'un ise yazılım güncellemeleri aracılığıyla telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığına dair herhangi bir konu gündeme gelmedi.
Güney Koreli şirket karar dolayısı ile hayal kırıklığına uğradığını ve itirazda bulunacağını açıkladı. Yayınlanan bildiride "Samsung, Galaxy Note 4’ün performansını düşüren hiçbir yazılım güncellemesi yayınlamadı. Aksine, her zaman için müşterilerimizin mümkün olan en iyi deneyime sahip olmalarını sağlayan yazılım güncellemeleri sunduk" ifadelerine yer verildi.

http://en.agcm.it/en/media/detail?id=385e274c-8dc3-4911-9b8c-9771c854193a&parent=Press%20Releases&parentUrl=/en/media/press-releases Yorum Yaz
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Bay Robot 6 ay en beğenilen
Samsung güncelleme mi veriyormuş.
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DODANLI 6 ay
5 milyon bu firmaları etkilemez ama lekeler.
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MaSSive 6 ay

Samsung u bilmem ama, iphone satılan,iphone girmiş bütün Ülkeler de ,Apple a ceza kesil se yeridir.
Elindeki modelin 2 üst versiyonu çıktıktan sonra,4 sene günceleme desteği vermesi bile hikaye olan,
Güncelleme adı altında ,cihazları downclock yaparak yavaşlatan,eskimeyen telefonu eskiten,müşterisini aptal yerine koyan Apple ,İphone 6 plus telefonumun dan sonra benim için bitmişti zaten.
Apple ,Samsung vb hangi marka yapmıyor ki ,Apple kadar olmasa da,android tarafında zaten bir cihazın maximum gideri ,ama hevesin gidiyor ,başka modele gözün kayıyor ,ama şişiyor vs vs bilmem ne piyasa sı 2 sene zaten. Ki devreydi,iletkenlik vb telefonun için deki donanımların ömrü ,garantisi zaten teknik olarak 2 sene.2 sene den sonra ,yeni ,özel romlarla veya temiz rom ile 4- 5-6 yıl istisna kullandığın modelin parasını sonuna kadar çıkarmışsın demektir zaten.
Ancak Apple tarafında durum farklı, hem sen android den daha stabil OS a sahibim diyeceksin,hem modellerinin piyasa değerini bu eko sistemin yüzünden fiyatını yüksek tutacaksın.,Sonra bu yavaşlatma olayının dibine vuracaksın.
Kİ İphone 6 serisindeki ayyuka çıkan yavaşlatma olayından önceleri de bal gibi yapıyordu bunu Apple.
Emoji vb görsel kullanıcı arayüzü dışında 3-4 senelik cihazlara güncelleme olayı tamamen göz boyamaktan ve cihazı hantallaştırmaktan başka birşey değil.Ki artık yurt dışındaki kullanıcıların birçoğu, eskisi gibi her yayınlanan güncellemeyi 2-3 senelik cihazına indirmiyor.Apple ın yayınladığı,güncelleme alan cihaz, download yapan kullanıcı sayılarından bile bu bariz şekil de anlaşılıyor.
Elimde ki ipad 4 bile hâlâ ios 9 bilmem kaç ile hâlâ daha stabil kullanıyorken,bana 4 sene güncelleme versen ne vermesen ne.
Telefon segmentin de Apple benim için uzun süredir bitmiş durumda.Yeni telefonum Mi8, Mis gibi telefon.
Geçen sene veya ondan önceki sene ,amiral gemisi olan modeli donanım olarak kırpıp, iphone 8 modeli fiyatına bana, hesaplı iphone diye XR modeli satmaya çalışmak ,
Yine müşteriyi aptal yerine koymak dan başka birşey değil.
Gerçekten hem onca para veriyorsun ,sonra aptal yerine koyuyor seni.
Bahsettiğim gibi Apple'ın son downclock olayı benim için son noktay dı.
Şarj tutma kapasitesi %70-80 e düşmüş eskiyen batarya nın neden olduğu ,açılıp kapanma sorunun dan ötürü ,gelen şikayetler den dolayı, biz müşterimizi düşündüğümüz için ,güncelleme ile telefonları yavaşlattık diyecek kadar yüzsüz örneği göstermiştir Apple.
Yaptıkları ,yurr dışındaki bilinçli kullanıcıların birçoğu tarafından ortaya çıkıp afişe olunca, açıklanıp dava edilince, bu downclock, olayını eline yüzüne bulaştırdığı halde,işlemci hızını yavaşlatma olayını matah bir şeymiş ,kullanıcının yararınaymış gibi menü ye işlemcinin hızını yavaşlatan sekme butonu olarak koydular.Komedi resmen.
Yok bionic bilmem ne şöyle teknoloji ile üretildi ,şöyle randımanlı,şöyle hızlı dediği chipleri ,hız performans diye o kadar para verip alıcam,koyduğu batarya 1 sene veya 400 şarj deşarj dan sonra ,batarya cortlamaya başladıktan sonra cihaz arada cortlamasın diye ,kendi elimle yavaşlatacağım.Mantığa bakarmısın.O hızlı diye aldığın chipi ,işlemciyi kendi elinle yavaşlatacaksın ki,eskiyen batarya dan dolayı telefon göçmesin.Ya da ,,, eskimeye başlayan batarya yı 1 sene veya minimun 400 şarj deşarj dan sonra şarj tutma döngüsü azalmış ,eskisi gibi ilk günkü amperi değerlerin de o hızdaki işlemciyi destekleyemeyince değiştireceksin.
4 sene yazılım desteği vereceğine, sen önce bana her sene geliştirdiğin chipi ,işlemciyi en az 2 sene sorunsuz destekleyen batarya koy.
Nasıl olsa ,Apple iphone fanatikleri her sene bir üst modele geçiyor,durumu çakmaz.D
Geçmeyenleri de gıdım gıdım zorlayıp sözde güncellemelerle stabil telefonunun içine ediyor.
Özellikle Apple kullananlar, aldıkları ,kullandıkları modelin 2 üst versiyonu çıktıktan sonra gelen güncellemeleri ,yüklemesin.
Eliniz deki stabilite açısından daha uzun ömürlü olur.
Samsung u bilmem ama, iphone satılan,iphone girmiş bütün Ülkeler de ,Apple a ceza kesil se yeridir.Elindeki modelin 2 üst versiyonu çıktıktan sonra,4 s...
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Lana-Del-Rey 6 ay
2 yıldır Mi5 kullanıyorum, bu cihaz sayesinde "güncelleme yapmamalıyım" algısını kendi kendime kırdım.
Eskiden hangi cihazı güncellesem yavaşlardı, bu yüzden hep manuel modda güncelleme yapmadan kullanırdım cihazları.
Sonra bu Mi5'i aldım bi baktım her geçen gün güncelleme ile cihaz daha da hızlanıyor, aman dedim bu ne güzel cihazmış

Baktım cihaz güzel pedere de Mi5S aldım yakın zamanda da Mi Mix 3 geçip elimdeki cihazı valideye vermeyi düşünüyorum.
Mi ile yola devam helal olsun adamlara.
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fenomenden 6 ay
vazmı geçecekler yooo
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MaSSive 6 ay fenomenden
Vazgeçmesinler!Vazgeçilmez değiller,enselerin de piyasa da var olmak adına,şimdilik işini hakkıyla yapan,kötünün iyisi de olsa zilyon tane marka var artık.
Hangi biri yapmıyor ki ,bahsettiğim gibi kötünün iyisini seçerim.
Android eskisi gibi değil.Çok şey oturdu.Atla deve değil artık.
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Başpiskopos 6 ay
Aynen öyle İos9 ile aldığım Memnuniyeti diğerlerinde bulamadım.
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Guest-0E2A3DE6D 6 ay
telefonu yavaşlatan samsung değil, Google. Daha düne kadar fazla gelen 4GB ram bugün son demlerini yaşıyor. Bellek yönetimini boz, 10-20MB kullanan uygulamaları 70-100MB tüketecek hale getir, arkada sürekli bilmem ne servislerini çalıştır. Sonuç? Kendi çıkardığı en yeni telefonu Pixel 3-Pixel 3 XL uygulamaları ramde tutamasın, sürekli tekrar açsın. Samsung'un kendi romu temiz iken gayet güzel çalışıyor ama ne zaman ki uygulamalar kurulmaya başlıyor, pil tüketimi fırlıyor, ram tüketimi uçuşa geçiyor.
Sorun uygulamalarda, telefonun yazılımında değil. Google uygulama geliştiricilere kalite standardı getirmeden de bu sorun çözülmez. Uygulama geliştiriciler kolay oluyor diye Fragment yerine Activity kullanıyor o da her activity için bir kat daha arttırıyor ram tüketimini.Mesela 40MB ise 1 activity, 2 activity 70-80MB, 3 activity 100-130MB... Uygulamalar bazı şeyleri ortak havuzdan çekmeli, bu da sistem ile entegrasyonla olur. Ama onu Google uygulamaları bile yapmıyor çoğu yerde.
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aykut3535 6 ay
Xiaomi alırım keyfime bakarım Samsung a göre aynı donanım a sahip telefon hemen hemen yarı yarıya daha ucuz
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Tengrist 6 ay
Samsung yavaşlatmıyor ama batarya yı bitiriyor bu gerçek güvenlik güncellemelerini sakın yüklemeyin samsung ta Ağustos güncellemesi verdi 8 saatlik ekran süresi alan telefon 5 saati zor görmeye başladı always one display eskiden pil tüketmezdi şimdi 8 silindirli araba gibi pil tüketiyor
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Slayer M4chine 6 ay
Ceza çokmuş Tim Cook ve Koh Dong Jin istifa edecekmiş
.
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baltalı-katil 6 ay
Apple ve karalama takımnın eseri... SAMSUNG'un yavaşlattığına dair tek kanıt yokken...
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xtreme4495 6 ay baltalı-katil
samsungun yavaslatmasina gerek yok cunku onda touchwiz vardi hala var mi bilmiyorum kutudan ciktigi anda planli eskitme yapilmis olarak geliyordu :D
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Kartal Göz 6 ay
@macromedia21 Başlık "Apple ve Samsung'a eski telefonlarını yavaşlattıkları için rekor ceza geldi". Cezalara bakıyorsun 5 milyon €, 10 milyon €. Bu mu rekor ceza?
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Y-ZiyA 6 ay
Sembolik bir ceza olmuş. Yoksa arkadaşlar in daha önce belirttiği gibi bu ölçekte firmalar için komik bir rakam.
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