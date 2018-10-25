Apple ve Samsung'a eski telefonlarını yavaşlattıkları için rekor ceza geldi

İtalya Rekabet Kurumu (AGCM), müşterilerini yeni cihaz satın almaya itmek amacıyla telefonlarını kasıtlı olarak yavaşlattıkları gerekçesiyle Apple ve Samsung'a 5.7 milyon dolar para cezası verdi.

Dünyanın en önemli iki teknoloji şirketi, OTA güncellemesi aracılığı ile eski telefonlarının performansını düşürmekle suçlanıyor. Rekabet kurumu "planlı eskitme" kapsamında her iki şirkete de 5 milyon euro (yaklaşık 5,7 milyon dolar) para cezası kesti.

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Bununla birlikte Apple'a, müşterilere cihazlarındaki pillerin bakımı ve nasıl değiştirilebileceği konusunda net bilgi veremediği için ek olarak 5 milyon euro daha ceza verildi. Yani şirkete kesilen toplam para cezası 10 milyon euro'yu buldu.

Samsung itiraza hazırlanıyor

Cupertinolu şirket daha önce pilleri zayıflayan eski iPhone'ları 'bilerek' yavaşlatıldığını kabul etmişti. Samsung'un ise yazılım güncellemeleri aracılığıyla telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığına dair herhangi bir konu gündeme gelmedi.

Güney Koreli şirket karar dolayısı ile hayal kırıklığına uğradığını ve itirazda bulunacağını açıkladı. Yayınlanan bildiride "Samsung, Galaxy Note 4’ün performansını düşüren hiçbir yazılım güncellemesi yayınlamadı. Aksine, her zaman için müşterilerimizin mümkün olan en iyi deneyime sahip olmalarını sağlayan yazılım güncellemeleri sunduk" ifadelerine yer verildi.

http://en.agcm.it/en/media/detail?id=385e274c-8dc3-4911-9b8c-9771c854193a&parent=Press%20Releases&parentUrl=/en/media/press-releases