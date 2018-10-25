Oyuncu telefonlarının sayısı artıyor: Nubia Red Magic 2 yolda

Android cihaz üreticileri birbiri ardında oyun odaklı akıllı telefon çıkarmaya başladı. Xiaomi, Razer, ZTE ve Asus derken bu dev markaların arasına Samsung'un da katılmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Hatta Güney Koreli şirketin kendi geliştirdiği GPU'yu ilk olarak bu telefonda kullanacağı söyleniyor.

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ZTE'nin alt markası Nubia geçtiğimiz Nisan ayında Red Magic adlı bir oyuncu telefonu çıkarmıştı. ŞirketRed Magic 2'nin yakında geleceğini gösteren yeni bir poster yayınladı. Görselde lansman tarihi ve cihazın kendisi ile ilgili bilgi yok. Sadece devasa bir robotun yanında “coming soon” (çok yakında) yazıyor.

Tasarım iyileştirilebilir

Önceki raporlara göre Nubia'nın yeni telefonu Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 8 GB RAM, 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı ile gelecek. Daha ince çerçeveler, öncekinden büyük ekran ve geliştirilmiş tasarıma da sahip olabilir. Bununla birlikte Nubia Red Magic 2'nin oldukça büyük bir pille donatılacağı da söyleniyor.

https://www.gizchina.com/2018/10/23/nubia-red-magic-2-gaming-smartphone-will-be-available-soon/