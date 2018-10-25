Oyuncu telefonlarının sayısı artıyor: Nubia Red Magic 2 yolda

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Android cihaz üreticileri birbiri ardında oyun odaklı akıllı telefon çıkarmaya başladı. Xiaomi, Razer, ZTE ve Asus derken bu dev markaların arasına Samsung'un da katılmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Hatta Güney Koreli şirketin kendi geliştirdiği GPU'yu ilk olarak bu telefonda kullanacağı söyleniyor.Ayrıca Bkz. "10 GB RAM'li ilk telefon Xiaomi'den geldi: Black Shark Helo ile tanışın"
ZTE'nin alt markası Nubia geçtiğimiz Nisan ayında Red Magic adlı bir oyuncu telefonu çıkarmıştı. ŞirketRed Magic 2'nin yakında geleceğini gösteren yeni bir poster yayınladı. Görselde lansman tarihi ve cihazın kendisi ile ilgili bilgi yok. Sadece devasa bir robotun yanında “coming soon” (çok yakında) yazıyor.
Tasarım iyileştirilebilir
Önceki raporlara göre Nubia'nın yeni telefonu Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 8 GB RAM, 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı ile gelecek. Daha ince çerçeveler, öncekinden büyük ekran ve geliştirilmiş tasarıma da sahip olabilir. Bununla birlikte Nubia Red Magic 2'nin oldukça büyük bir pille donatılacağı da söyleniyor.
https://www.gizchina.com/2018/10/23/nubia-red-magic-2-gaming-smartphone-will-be-available-soon/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fakat mobil oyunculuk farkli bir olay. Adam oyun pcsi aldigi vakit fazla tasinabilirligi goz ardi ederek alabiliyor. Telefonlar ise surekli yanimizda tasidigimiz seyler
Oyun yerine kameraya agirlik verseler daha iyi olur sanki. Oyun telefonu diye kasacaklarina dslr telefon diye ugrassalar, firmalar para ile oynuyordu simdi...