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Oyuncu telefonlarının sayısı artıyor: Nubia Red Magic 2 yolda

ZTE'nin alt markası Nubia yeni bir oyuncu telefonu çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, Nubia Red Magic 2'nin yolda olduğunu gösteren bir poster yayınlayarak tansiyonu yükseltti.
6 ay
3b
1
9
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Android cihaz üreticileri birbiri ardında oyun odaklı akıllı telefon çıkarmaya başladı. Xiaomi, Razer, ZTE ve Asus derken bu dev markaların arasına Samsung'un da katılmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Hatta Güney Koreli şirketin kendi geliştirdiği GPU'yu ilk olarak bu telefonda kullanacağı söyleniyor.
Ayrıca Bkz. "10 GB RAM'li ilk telefon Xiaomi'den geldi: Black Shark Helo ile tanışın"
ZTE'nin alt markası Nubia geçtiğimiz Nisan ayında Red Magic adlı bir oyuncu telefonu çıkarmıştı. ŞirketRed Magic 2'nin yakında geleceğini gösteren yeni bir poster yayınladı. Görselde lansman tarihi ve cihazın kendisi ile ilgili bilgi yok. Sadece devasa bir robotun yanında “coming soon” (çok yakında) yazıyor.

Tasarım iyileştirilebilir

Önceki raporlara göre Nubia'nın yeni telefonu Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 8 GB RAM, 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı ile gelecek. Daha ince çerçeveler, öncekinden büyük ekran ve geliştirilmiş tasarıma da sahip olabilir. Bununla birlikte Nubia Red Magic 2'nin oldukça büyük bir pille donatılacağı da söyleniyor.

https://www.gizchina.com/2018/10/23/nubia-red-magic-2-gaming-smartphone-will-be-available-soon/ Yorum Yaz
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darkhair 6 ay en beğenilen
Pc'de denedikleri seyi burada da deniyorlar
Fakat mobil oyunculuk farkli bir olay. Adam oyun pcsi aldigi vakit fazla tasinabilirligi goz ardi ederek alabiliyor. Telefonlar ise surekli yanimizda tasidigimiz seyler
Oyun yerine kameraya agirlik verseler daha iyi olur sanki. Oyun telefonu diye kasacaklarina dslr telefon diye ugrassalar, firmalar para ile oynuyordu simdi...
Pc'de denedikleri seyi burada da deniyorlarFakat mobil oyunculuk farkli bir olay. Adam oyun pcsi aldigi vakit fazla tasinabilirligi goz ardi ederek alabili...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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solidsnake99 6 ay
oyuncu koltuğu,oyuncu telefonu vs vs
ben asıl oyuncu tuvaletini bekliyorum.üzerine led eklenmeli ve normalin 3 katı fiyatına satılması lazım tabi ki.
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Snmzalp 6 ay
İçerde canımız da sıkılmaz ışıkları izlerken 😁
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Anti Fanboy 6 ay
Oyuncu tableti yapın telefonu değil
.
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ouzqan 6 ay
Bilgisayar çevre bileşenlerinde ki olaya döndü bu amiral gemiden donanım açısından farkı yok zaten kırmızıya boya, 1-2 ışık ekle al sana gaming phone
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S-AINT 6 ay
Oyunları geliştirip psp switch ayarına getirmedikten sonra donanıma yüklensen ne olur amiral gemilerinden ne farkı var. Sadece gimmick ve görsel çünkü 3 yıllık amiral gemileri bile tüm oyunları sıkıntısız oynatıyor hala. Ha oyun sektörü gelişmeyecekse telefonu kırmızıya boyayıp gaming yazmaktansa ngage gibi joystickli bi tasarım tutabilir.
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M.C.B 6 ay
İnsan neden telefon da oyun oynar ki ?
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shkoksal 6 ay M.C.B
Her yerde oynayabiliyoruz.
Oynamak için bir ekipmana ihtiyacımız yok. (Kulaklık bazı oyunlarda gerekli)
İnternet bağlantısı zaten 4G ile elimizin altında, ekstra bağlantıya ihtiyacımız yok.
Bilgisayarda oyun oynamak için ciddi paralar vermeniz lazım, telefonda da bu durum var fakat sadece oyun değil bir sürü ihtiyacınızı karşılarsınız.
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darkhair 6 ay en beğenilen
Pc'de denedikleri seyi burada da deniyorlar
Fakat mobil oyunculuk farkli bir olay. Adam oyun pcsi aldigi vakit fazla tasinabilirligi goz ardi ederek alabiliyor. Telefonlar ise surekli yanimizda tasidigimiz seyler
Oyun yerine kameraya agirlik verseler daha iyi olur sanki. Oyun telefonu diye kasacaklarina dslr telefon diye ugrassalar, firmalar para ile oynuyordu simdi...
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tugares 6 ay
Zaten üst seviye bir telefondan hiçbir farkları yok. Gereksiz ürünler üyesi...
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