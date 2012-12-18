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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple ve Samsung arasındaki patent davasında Samsung cihazları için satış yasağı talebi reddedildi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ile Samsung arasında, Samsung'un Apple'a ait bazı tasarım patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle görülen davada, Apple'a 1 milyar dolar tazminat ödenmesine karar verilmiş, Apple'ın yasak talep ettiği Samsung cihazları için de Aralık ayında son kararın verileceği ifade edilmişti.

Patent davalarının barışçıl çözümünü savunmasıyla tanınan yargıç Judy Koh dünkü duruşmada, Apple'ın patent ihlalini sona erdirmek adına bazı Samsung cihazlarına satış yasağı getirilmesine ilişkin takebi reddetti. Red gerekçesi ise Apple'ın geri döndürülemez bir zarara uğradığını ispat edememesi.

Kanunlara göre patent ihlalinin geri döndürülemez bir zarar yol açması, satış yasağını uygulanabilir hale getiriyor. Ancak Apple ekosistemin zarar gördüğünü ispat ederken, pazar kaybına uğradığı ve gelecek satışların riske girdiği şeklindeki iki iddiasını ispat edemedi. İspat için patent tabanlı bir zarar analizi sunması gerekiyordu. Ayrıca jüri, ihlal edilen tasarım patentlerinin tüketici ilgisini yönlendiren bir etken olmadığı kanaatine vardı.

Hukuçular, 1 milyar dolarlık tazminatın üçe katlanabileceğini belirtmişti. Ancak 1 milyar dolarlık miktar değişmedi. Apple'ın kararı temyiz etme hakkı bulunuyor. Ayrıca mahkeme davaya ilişkin gerekçeli kararı da yayınladı.

http://www.patentlyo.com/patent/2012/12/apple-v-samsung-court-denies-permanent-injunction-and-allows-samsung-to-continue-selling-infringing-devices.html Yorum Yaz
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JrMaster 6 yıl en beğenilen
dh o kadar yırtındı burdaki haberleri okuyan samsung kapatılacak gibi hisse kapatılıyordu :) son . yı fena koydular apple yalanın batsın
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vamp 6 yıl
Apple ve hayal dünyası.. Ne yapsınlar üretecek bişeyleri kalmadı. Artık taklit etme sırası apple da. ipad mini, Ekranda büyümeye gidip 4" yapma falan filan. Yenilik namına kocaman bir "0" görüyoruz. Anca sağda solda ağlıyor böyle ;) Zaten mahkemeye ne sunacak ki? 200$ a mal ettiği bir ürünü zaten 650$ fiyatında satıp birde zarar mı açıklayabilecek?
Apple ve hayal dünyası.. Ne yapsınlar üretecek bişeyleri kalmadı. Artık taklit etme sırası apple da. ipad mini, Ekranda büyümeye gidip 4" yapma falan filan. Yen...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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mert1907 6 yıl
Gorsel de sankı Apple cok barıscı gıbı gosterılmıs. Bunlar tarafsızlıga golge dusurur.
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1 Avatar
vitor reis 6 yıl
Samsungun uşağı satılmış hakimler.. Karar nedense hiç şaşırtmadı
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AAT.BH 6 yıl
bi anda yükselen firmalar bi anda da düşermiş apple telefonda patlama etkisi yapmıştı şimdide aynı hızla düşüşe geçtiler gibi geliyor bana. nokia ise microsoftla birlikte istikrarlı bir yükseliş içindeler. android ise sürümden kazanıyor her cihazda android var çin malı tabletlerde bile android var. bundan dolayı android başarısını sürdürür gider özellikle samsungla.

kısaca başarılı olmak için tek başına çalışmak yetmiyor samsung-android ve nokia-microsoft gibi dünya devini yanına alıp birlikte hareket etmen gerekiyor. apple ise içine kapanık bir firma olmaktan vaz geçmiyor. ios u sadece kendisi kullanması 3-5 cihazla işi götürmek istemesi bi süre sonra kullanıcıyıda sıkıyor (kendimden biliyorum eskiden o mac book standlarından ayrılmazdım o laptoplar büyülerdi beni artık bakmadan yanından geçiyorum). Kardeşim yeni seri onlarca laptop geldi hepsi uzay aracı gibi ama apple mac book lar yıllardır aynı artık ilgi çekmemeye başladı. tüketici bıkmaya başladı. artık apple standlarında eskisi gibi ilgi yok. bu kadar rayına oturmuş bir firmaya yazık olucak o değilde.
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OverClocK1ng 6 yıl
Sevgili Apple.
İyi sıkıla ki hava falan kaçmasın...
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TrMhMt 6 yıl
Kardesim yuzunden Apple'dan nefret ettim. Bu davalar yuzunden de daha cok nefret ediyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
JrMaster
dh o kadar yırtındı burdaki haberleri okuyan samsung kapatılacak gibi hisse kapatılıyordu :) son . yı fena koydular apple yalanın batsın

yahu sen Samsung'un 1 milyar dolar ödediğini anlayamayan, anlayamayacak birisin malesefki, cok da üzülüyorum senin gibiler için, apple yalan mı söyledi, yalan söyleyerek nasıl aldı 1 milyar doları??
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kontaka123 6 yıl
bence bu davalar çok gereksiz isteyen istediği teklonojiyi kullansın arkadaş sanane. he gidip samsung apple ın cihazının dış görünüm olarak benzerini cıkarsa tamam adamlar haklı derimde dokunmatiği taklit etti diyede para istenmez . şimdi yavaş yavaş elektrikli arabalar cıkıyor piyasaya her elektrikli araba yapan firma ilk yapana para mı ödicek .... mantığa aykırı bi durum
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vamp 6 yıl
Apple ve hayal dünyası.. Ne yapsınlar üretecek bişeyleri kalmadı. Artık taklit etme sırası apple da. ipad mini, Ekranda büyümeye gidip 4" yapma falan filan. Yenilik namına kocaman bir "0" görüyoruz. Anca sağda solda ağlıyor böyle ;) Zaten mahkemeye ne sunacak ki? 200$ a mal ettiği bir ürünü zaten 650$ fiyatında satıp birde zarar mı açıklayabilecek?
1 Yanıt Yanıtla +5
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Jül Sezar 6 yıl vamp
vamp

Apple ve hayal dünyası.. Ne yapsınlar üretecek bişeyleri kalmadı. Artık taklit etme sırası apple da. ipad mini, Ekranda büyümeye gidip 4" yapma falan filan. Yenilik namına kocaman bir "0" görüyoruz. Anca sağda solda ağlıyor böyle ;) Zaten mahkemeye ne sunacak ki? 200$ a mal ettiği bir ürünü zaten 650$ fiyatında satıp birde zarar mı açıklayabilecek?





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depeche35 6 yıl
Apple 'ın geleceği S.J 'dan sonra karanlığa doğru emin adımlarla gitmeye başladı bile...
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BLACK PRINCE 6 yıl
U.S.A ürünü dikkat ...
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Puzzles 6 yıl
Oldum olası saçma geliyor bu patent davaları. Şirketleri kullanıcı gözünde dahada itici yapıyorlar.
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cinebul 6 yıl
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Statistik 6 yıl
Butün bunlar nerde oldu?
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