Apple ve Samsung arasındaki patent davasında Samsung cihazları için satış yasağı talebi reddedildi

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Apple ile Samsung arasında, Samsung'un Apple'a ait bazı tasarım patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle görülen davada, Apple'a 1 milyar dolar tazminat ödenmesine karar verilmiş, Apple'ın yasak talep ettiği Samsung cihazları için de Aralık ayında son kararın verileceği ifade edilmişti.
Patent davalarının barışçıl çözümünü savunmasıyla tanınan yargıç Judy Koh dünkü duruşmada, Apple'ın patent ihlalini sona erdirmek adına bazı Samsung cihazlarına satış yasağı getirilmesine ilişkin takebi reddetti. Red gerekçesi ise Apple'ın geri döndürülemez bir zarara uğradığını ispat edememesi.
Kanunlara göre patent ihlalinin geri döndürülemez bir zarar yol açması, satış yasağını uygulanabilir hale getiriyor. Ancak Apple ekosistemin zarar gördüğünü ispat ederken, pazar kaybına uğradığı ve gelecek satışların riske girdiği şeklindeki iki iddiasını ispat edemedi. İspat için patent tabanlı bir zarar analizi sunması gerekiyordu. Ayrıca jüri, ihlal edilen tasarım patentlerinin tüketici ilgisini yönlendiren bir etken olmadığı kanaatine vardı.
Hukuçular, 1 milyar dolarlık tazminatın üçe katlanabileceğini belirtmişti. Ancak 1 milyar dolarlık miktar değişmedi. Apple'ın kararı temyiz etme hakkı bulunuyor. Ayrıca mahkeme davaya ilişkin gerekçeli kararı da yayınladı.
http://www.patentlyo.com/patent/2012/12/apple-v-samsung-court-denies-permanent-injunction-and-allows-samsung-to-continue-selling-infringing-devices.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kısaca başarılı olmak için tek başına çalışmak yetmiyor samsung-android ve nokia-microsoft gibi dünya devini yanına alıp birlikte hareket etmen gerekiyor. apple ise içine kapanık bir firma olmaktan vaz geçmiyor. ios u sadece kendisi kullanması 3-5 cihazla işi götürmek istemesi bi süre sonra kullanıcıyıda sıkıyor (kendimden biliyorum eskiden o mac book standlarından ayrılmazdım o laptoplar büyülerdi beni artık bakmadan yanından geçiyorum). Kardeşim yeni seri onlarca laptop geldi hepsi uzay aracı gibi ama apple mac book lar yıllardır aynı artık ilgi çekmemeye başladı. tüketici bıkmaya başladı. artık apple standlarında eskisi gibi ilgi yok. bu kadar rayına oturmuş bir firmaya yazık olucak o değilde.
İyi sıkıla ki hava falan kaçmasın...
yahu sen Samsung'un 1 milyar dolar ödediğini anlayamayan, anlayamayacak birisin malesefki, cok da üzülüyorum senin gibiler için, apple yalan mı söyledi, yalan söyleyerek nasıl aldı 1 milyar doları??
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