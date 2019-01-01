Apple ve Samsung, üçüncü çeyrekte premium telefon satışlarını arttırdı

Teknoloji Editörü
Counterpoint Research'ün yayınladığı yeni bir rapora göre, 2018'in üçüncü çeyreğinde küresel akıllı telefon gönderileri %5 azalmış durumda. Ancak raporun en dikkat çeken kısmı ise, premium olarak nitelendirdiğimiz üst segment akıllı telefonlarının satış rakamlarının yükselmesi.
Apple ve Samsung yükselişte
Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları boyunca 400 dolar veya daha yüksek fiyat etiketine sahip akıllı telefon satışları, küresel pazarın %22'sini oluşturuyordu. Bu da önceki yıla göre yaklaşık %19'luk bir artış anlamına geliyor. Toplamda, iPhone modelleri satışların yarısını gerçekleştirirken, Samsung %22'sini, Huawei ise %12'sini elinde tutmayı başardı.Segment fiyatlarına göre 400-600 dolar arasındaki cihazlarda ise Samsung %25'lik etkileyici bir pazar payı ile lider duruma geçti. Öte yandan Apple ve Huawei sırasyıla %17 ve %21'le ikinci ve üçüncü sırayı alırken, Vivo, Oppo ve Xiaomi ise bu markaları takip eden diğer üreticiler oldular. Satış rakamları ile ilgili daha geniş bilgi almak için kaynakta yer alan linkteki raporu inceleyebilirsiniz.
https://www.counterpointresearch.com/premium-smartphone-segment-captures-one-fifth-smartphone-sales-huawei-captures-double-digit-share-first-time/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Varsın olmasın , Xiaomi yetiyor da artıyor.