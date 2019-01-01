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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple ve Samsung, üçüncü çeyrekte premium telefon satışlarını arttırdı

Geçtiğimiz yıl akıllı telefon satışları istenilen noktalara gelmese de araştırma şirketi Counterpoint Research'ün yeni bir raporuna göre Apple ve Samsung'un premium cihazlarının satışları yükseldi.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Counterpoint Research'ün yayınladığı yeni bir rapora göre, 2018'in üçüncü çeyreğinde küresel akıllı telefon gönderileri %5 azalmış durumda. Ancak raporun en dikkat çeken kısmı ise, premium olarak nitelendirdiğimiz üst segment akıllı telefonlarının satış rakamlarının yükselmesi.

Apple ve Samsung yükselişte

Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları boyunca 400 dolar veya daha yüksek fiyat etiketine sahip akıllı telefon satışları, küresel pazarın %22'sini oluşturuyordu. Bu da önceki yıla göre yaklaşık %19'luk bir artış anlamına geliyor. Toplamda, iPhone modelleri satışların yarısını gerçekleştirirken, Samsung %22'sini, Huawei ise %12'sini elinde tutmayı başardı.
Segment fiyatlarına göre 400-600 dolar arasındaki cihazlarda ise Samsung %25'lik etkileyici bir pazar payı ile lider duruma geçti. Öte yandan Apple ve Huawei sırasyıla %17 ve %21'le ikinci ve üçüncü sırayı alırken, Vivo, Oppo ve Xiaomi ise bu markaları takip eden diğer üreticiler oldular. Satış rakamları ile ilgili daha geniş bilgi almak için kaynakta yer alan linkteki raporu inceleyebilirsiniz.

https://www.counterpointresearch.com/premium-smartphone-segment-captures-one-fifth-smartphone-sales-huawei-captures-double-digit-share-first-time/ Yorum Yaz
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maxmania 4 ay
fiyatları şişirerek 250 dolarlık telefonları 400 dolar üstüne çektiler. fiyatı yüksek diye premium değiller anlayacağınız.
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K_Spartakus 4 ay
Hani Samsung'u anlarım da epıl değil mi üretim adedi düşüren ,en son çıkan amiral gemileri satmıyor diye ağlaşan ?
Varsın olmasın , Xiaomi yetiyor da artıyor.
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danlabilic 4 ay
iPhone kullanan kız makyajı yakında!
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