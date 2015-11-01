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Apple ve U2'dan ortak sanal gerçeklik projesi

Ünlü rock grubu U2 ve Apple, yeni bir sanal gerçeklik deneyimi için bir araya geldi. Bu proje sayesinde kullanıcılar grupla beraber sahne deneyimi yaşayabilecekler.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Apple ve U2'dan ortak sanal gerçeklik projesi
 Apple Music ile birlikte müzik dünyasıyla çok daha yakın bir ilişki içerisine giren Apple, ünlü rock grubu U2 ile birlikte çalışmaya devam ediyor. U2'nun geçtiğimiz yıl çıkan yeni albümü Songs of Innocence, tüm Apple kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulmuştu. Albümün kullanıcılardan izin istemeden cihazlara yüklenmesi Amerikalı teknoloji devinin başını ağrıtmış olsa da bu durum firmanın U2'yla ilişkisini zedelemiş gibi görünmüyor.
 İrlandalı rock grubuyla birlikte yeni bir projeye imza atan Apple, firmanın devam eden turnesi için yeni bir sanal gerçeklik deneyimi geliştirdi. The Experience Bus adını taşıyan bu sanal gerçeklik projesi, kullanıcıların grup üyeleriyle birlikte sahne deneyimi yaşamalarına olanak sağlayacak.
 
Apple ve U2'dan ortak sanal gerçeklik projesi
İlk olarak U2'nun geçtiğimiz günlerde verdiği Londra konseri sırasında kullanılan sanal gerçeklik otobüsüne adım atan kullanıcılar, kendilerini Bono, Edge ve grubun diğer üyeleriyle birlikte sahnede buldular. Bu sanal gerçeklik projesi sayesinde sahnenin her yönüne bakabilen kullanıcılar, aynı zamanda seyircileri de adeta sahneden bakıyormuş gibi görebildiler.
Sanal gerçeklik alanında faaliyet gösteren Vrse firmasıyla birlikte çalışılarak hazırlanan The Experience Bus, grubun turnesinin geri kalanında da kullanılacak alacak. Sanal gerçeklik otobüsünün ziyaret edeceği şehirlerin başında Paris ve Dublin geliyor.

http://mashable.com/2015/10/29/apple-music-u2-virtual-reality/#9X7q3Qxue8qV Yorum Yaz
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Angel of the Lord 3 yıl en beğenilen
Sanal gerçekliği Apple buldu.
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Patren 3 yıl
appledami bu ise girdi artik
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1BilimAdamı 3 yıl
iVR yakın
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Angel of the Lord 3 yıl en beğenilen
Sanal gerçekliği Apple buldu.
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***Respect*** 3 yıl
Ne sanal gerçeklikmiş be..
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kadirirdem 3 yıl
Bir apple kaldıydi oda gelsin artik 10 bin dolardan satar....
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