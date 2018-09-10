Apple, yayın hizmeti için bir belgesel ve animasyon filmi satın aldı

Victoria Stone ve Mark Deeble tarafından yönetilen ve 12 Yıllık Esaret (12 Years A Slave) filminden hatırladığımız Chiwetel Ejiofor tarafından anlatılan The Elephant Queen, bu haftasonunu Toronto Uluslararası Film Festivali'nde prömiyerini yaptı.

Hikaye, Athena isimi lider filin kuraklı zamanı yeni bir su kanalı keşfetmek için çıktığı yolculuğunu ve genç yavruları riske atışını konu alıyor.

Bloomberg, bu yılın başlarında Apple'ın bir animasyon filmi satın almak için görüşmelerde olduğunu bildirdi ve Apple'ın satın aldığı animasyon filmi Wolfwalkers. Tomm Moore ve Ross Stewart tarafından yönetilen Wolfwalkers, genç bir kadın ve babasının, ülkedeki kalan son kurtların avlamak için İrlanda'ya gelmesini ve bu esnada yerli bir kızı kurtarmaya çalışmalarını konu alıyor.

Apple'ın yayın hizmeti için tarih verildi

Apple'ın yayın hizmetinin Mart 2019'da başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, Apple, önümüzdeki tarihlerde yayınlanacak olan akış hizmeti için orijinal içerik sağlamak ve geliştirmek için yaklaşık 1 milyar dolar harcadı.

Bu satın alma planı, Battlestar'dan bir uzay gösterisi olan Steven Spielberg'in İnanılmaz Hikayeleri'ni yeniden başlattı. Galactica'nın Ron Moore'u ve Isaac Asimov'un Foundation serisinin uyarlaması da plana dahil edildi.

https://deadline.com/2018/09/apple-acquires-global-rights-to-documentary-the-elephant-queen-toronto-international-film-festival-1202460419/