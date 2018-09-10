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Apple, yayın hizmeti için bir belgesel ve animasyon filmi satın aldı

Apple, yakında sunulacak olan video yayını hizmetine hazırlanırken bir çift yeni satın alma gerçekleştirdi: Sürüsünü yeni bir eve götüren bir fil reis belgeseli ve İrlanda'da geçen bir animasyon filmi
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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Sinema ve Dizi
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Victoria Stone ve Mark Deeble tarafından yönetilen ve 12 Yıllık Esaret (12 Years A Slave) filminden hatırladığımız Chiwetel Ejiofor tarafından anlatılan The Elephant Queen, bu haftasonunu Toronto Uluslararası Film Festivali'nde prömiyerini yaptı.
Hikaye, Athena isimi lider filin kuraklı zamanı yeni bir su kanalı keşfetmek için çıktığı yolculuğunu ve genç yavruları riske atışını konu alıyor. 
Bloomberg, bu yılın başlarında Apple'ın bir animasyon filmi satın almak için görüşmelerde olduğunu bildirdi ve Apple'ın satın aldığı animasyon filmi Wolfwalkers. Tomm Moore ve Ross Stewart tarafından yönetilen Wolfwalkers, genç bir kadın ve babasının, ülkedeki kalan son kurtların avlamak için İrlanda'ya gelmesini ve bu esnada yerli bir kızı kurtarmaya çalışmalarını konu alıyor. 
 

Apple'ın yayın hizmeti için tarih verildi  

Apple'ın yayın hizmetinin Mart 2019'da başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, Apple, önümüzdeki tarihlerde yayınlanacak olan akış hizmeti için orijinal içerik sağlamak ve geliştirmek için yaklaşık 1 milyar dolar harcadı. 
Bu satın alma planı, Battlestar'dan bir uzay gösterisi olan Steven Spielberg'in İnanılmaz Hikayeleri'ni yeniden başlattı. Galactica'nın Ron Moore'u ve Isaac Asimov'un Foundation serisinin uyarlaması da plana dahil edildi.

https://deadline.com/2018/09/apple-acquires-global-rights-to-documentary-the-elephant-queen-toronto-international-film-festival-1202460419/ Yorum Yaz
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theJuDGe_41 8 ay
Netflix'in şu sıralar içerik sıkıntısı çektiğini düşünüyorum. Netflix Orijinal içerikleri tatmin etmemeye başladı. Filmler çok kötü, diziler 3-4 bölüm sonra sıkıyor. Apple piyasaya sağlam bir giriş yapsa ve rekabet gelse güzel olacak
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profecco 8 ay
Song of the Sea adlı bir animasyon vardı çok güzel İrlanda müzikleri içeriyordu tavsiye ederim.Alttaki müzik İrlandalı Clannad grubunun Dulaman adlı şarkısı.
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