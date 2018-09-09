Söylenti: Batman Arkham serisinin geliştiricisi Superman oyunu yapıyor

Batman Arkham serisinin geliştiricisi Rocksteady Studios görünüşe göre yeni nesil platformlar için "çok beklenen AAA" bir oyun üzerinde çalışıyor.

Haber Rocksteady'nin resmi websitesinde açılan çoklu iş ilanları aracılığıyla ortaya çıktı. İş ilanlarına göre stüdyo kodlama, senaryo yazımı ve topluluk yöneticiliği dahil olmak üzere birçok pozisyonda personel arıyor ve hepsi de yeni nesil platformlar üzerinde ulaşılabilir olacak çok beklenen AAA bir oyun için.

Bazı ilanlar kalıcı personel, bazıları "2+ yıl" ve bazıları da sabit iki yıllık bir periyod için açılmış. Bu belki oyunun çıkış aralığı için bir ipucu verebilir.

Söylentiler Superman oyunu olduğu yönünde

Baş animatör iş ilanında belirtilene göre, stüdyo bu oyun ile "90+ Metacritic" skorunu hedefliyor. Ayrıca bazı pozisyonlardaki ilanlarda "çizgi roman, roman, oyun, sinema ve video oyunları ile ilgili popüler kültür hakkında geniş bilgi sahibi olma" şeklinde bir gereksinim de mevcut.

Söylentiler Rocksteady Studios'un bir Superman oyunu üzerinde çalıştığı yönünde. Ancak bu şimdilik sadece bir söylenti stüdyo ne ile meşgul olduğu konusunda hiçbir kesin bilgi vermiyor.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Rocksteadynin_is_ilanlarina_Gore_Studyo_Yeni_Nesil_icin_Cok_Beklenen_AAA_Oyun_Uzerinde_Calisiyor-92060.htm