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Söylenti: Batman Arkham serisinin geliştiricisi Superman oyunu yapıyor

Rocksteady'nin iş İlanlarına göre stüdyo, yeni nesil için "Çok Beklenen AAA" oyun üzerinde çalışıyor. Yabancı basında çıkan söylentilere göre bu oyun "Superman oyunu" olacak.
8 ay
3,1b
1
7
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Batman Arkham serisinin geliştiricisi Rocksteady Studios görünüşe göre yeni nesil platformlar için "çok beklenen AAA" bir oyun üzerinde çalışıyor.
Haber Rocksteady'nin resmi websitesinde açılan çoklu iş ilanları aracılığıyla ortaya çıktı. İş ilanlarına göre stüdyo kodlama, senaryo yazımı ve topluluk yöneticiliği dahil olmak üzere birçok pozisyonda personel arıyor ve hepsi de yeni nesil platformlar üzerinde ulaşılabilir olacak çok beklenen AAA bir oyun için.
Bazı ilanlar kalıcı personel, bazıları "2+ yıl" ve bazıları da sabit iki yıllık bir periyod için açılmış. Bu belki oyunun çıkış aralığı için bir ipucu verebilir.

Söylentiler Superman oyunu olduğu yönünde

Baş animatör iş ilanında belirtilene göre, stüdyo bu oyun ile "90+ Metacritic" skorunu hedefliyor. Ayrıca bazı pozisyonlardaki ilanlarda "çizgi roman, roman, oyun, sinema ve video oyunları ile ilgili popüler kültür hakkında geniş bilgi sahibi olma" şeklinde bir gereksinim de mevcut.
Söylentiler Rocksteady Studios'un bir Superman oyunu üzerinde çalıştığı yönünde. Ancak bu şimdilik sadece bir söylenti stüdyo ne ile meşgul olduğu konusunda hiçbir kesin bilgi vermiyor.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Rocksteadynin_is_ilanlarina_Gore_Studyo_Yeni_Nesil_icin_Cok_Beklenen_AAA_Oyun_Uzerinde_Calisiyor-92060.htm Yorum Yaz
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darkaura 8 ay en beğenilen
tum superkahramanlar arasinda en bilineni, en ikonik olani muhtemelen supermandir. buna ragmen yakin gecmiste hic bir filminin, hic bir metasinin basarili oldugunu gormedim. muhtemelen sorun superman in tanri seviyesinde cok kuvvetli olmasi, tum supergucleri bunyesinde toplamasi. buda batman serilerindeki gibi heyecanli komplike bir hikayenin ortaya cikmasina engel oluyor. ne yapilirsa yapilsin havada kaliyor.
tum superkahramanlar arasinda en bilineni, en ikonik olani muhtemelen supermandir. buna ragmen yakin gecmiste hic bir filminin, hic bir metasinin basarili oldug...
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ceh.meh 8 ay
Superman filmlerinin oyunlarının vs tutmamasının sebebi Superman’in yanlış ligde oynatılmasıdır. Düşünün Real Madrid’i şampiyonlar ligine değil de PTT ligine koyuyorsunuz. Madrid her hafta Giresunspor’la Boluspor’la maç yapıyor. İlk 1-2 hafta meraktan millet izler de sonra kimse izlemez Madrid’in PTT ligi maçlarını.
Superman’i de PTT ligi afedersiniz Justice ligine koymuşlar yanında dandik robot adam Cyborg, üfürükten kahraman Aquaman, zırh giymiş insan Batman falan milletin de doğal olarak ilgisini çekmiyor.
Verin Superman’i şampiyonlar ligine yani Marvel’in eline yapsınlar bir epik Superman vs Thor filmi 2 milyar dolar hasılat yapmazsa bende bir şey bilmiyorum.
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ouzqan 8 ay
Bu söylenti bayadır var ama umarım gelir de oynama şansına erişiriz.
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Tommy Shelby 8 ay
Beklemedeyiz
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darkaura 8 ay en beğenilen
tum superkahramanlar arasinda en bilineni, en ikonik olani muhtemelen supermandir. buna ragmen yakin gecmiste hic bir filminin, hic bir metasinin basarili oldugunu gormedim. muhtemelen sorun superman in tanri seviyesinde cok kuvvetli olmasi, tum supergucleri bunyesinde toplamasi. buda batman serilerindeki gibi heyecanli komplike bir hikayenin ortaya cikmasina engel oluyor. ne yapilirsa yapilsin havada kaliyor.
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Eeltorm 8 ay
Arkasına da bir Batman Arkham oyunu yapsalar yıllar sonra efsane grafik ve mekaniklerle Batman tekrar döner.
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Rachsuchtig 8 ay
Arkham Knight'tan beri Superman oyunu söylentisi var hadi bakalım
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whitelotus59 8 ay
Eminim harika bir Superman serisi yapacaklardır ama, Superman serisine geçmeden önce Batman Beyond hikayesini baz alarak 3 oyunluk bir seri yapsalardı "gerçek" açık dünya ile sadece glide yerine roketle uçabileceğimiz çok güzel olurdu. Superman'de olumlu tabi ki.
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