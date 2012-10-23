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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, yeni iMac ile çığır açıyor

6 yıl
14,1b
1
350
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple, yeni iMac ile çığır açıyor
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Apple, 1998 yılından bu yana bilişim dünyasına damgasını vuran hepsi bir arada bilgisayarı iMac'i bugün bir adım daha öteye taşıdı. Apple'ın bugün tanıtımını gerçekleştirdiği yeni iMac, gözle görülür derecede ince ve çok daha güçlü.

Bildiğiniz gibi iMac'ler uzun süredir alüminyum kasalarıyla göz doldurmakta idi. Ancak bugün tanıtılan yeni iMac, alüminyum kasasıyla sektör açısından yeni bir çığır açıyor. Önceki nesile göre alüminyum ve cam hacmi %40 oranında azaltılarak kenar kalınlığı 5 mm'e kadar düşen yeni iMac'de ön cam, LCD panele tamamen yapıştırılırken (önceki modelde ön cam ile LCD panel arasında 2 mm'lik bir boşluk bulunuyordu) yansıma engelleyici yüzey ise yüksek hassasiyetli plasma bırakım işlemi uygulanarak kaplanmış. Bu sayede yeni iMac, ekranında yansımaları %75 oranında azaltarak daha dengeli renk ve kontrast deneyimi sununuyor.

Apple, yeni iMac ile çığır açıyor
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Yeni iMac, tasarım anlamında büyük bir adım niteliği taşırken; donanım anlamında da selefine göre ciddi iyileştirmeler içeriyor. Artık Intel Ivy Bridge platformunun güç verdiği ve depolama konusunda hem SSD hem de HDD'nin aynı anda kullanılabildiği  (Apple bu durumu Fusion Drive olarak nitelendiriyor) yeni iMac'in 21.5" ve 27" olmak üzere iki temel modeli bulunuyor. 1299 dolarlık 21.5 inçlik baz modele 2.7GHz'lik Core i5 işlemcisi güç verirken; 8GB sistem belleği ve 1TB'lık HDD'ye sahip. 1799 dolarlık 27 inçlik baz modelde ise 2.9GHz'lik Core i5, 8GB'lık sistem belleği ve 1TB'lık HDD yer alıyor.

Apple, 21.5 inçlik yeni iMac'in satışına kasım ayından itibaren başlayacak iken, 27 inçlik modelin satışa sunulması ise ancak aralık ayında gerçekleşecek.


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Escapetolife 6 yıl en beğenilen
Tam dell Hp Acer vs bu tasarımı kopyalayabilecek teknolojiye gelip ürün çıkartıyor , Apple hoop 5 sene daha ileri gidiyor.
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SystemApps 6 yıl
Görende kağıt gibi bilgisayar yaptı sanacak.Madem görsel paylaşıyorsunuz hile için hazırlanmış olanları değil gerçekleri gösteren fotoğraflar yayınlayın

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kenarları inceltmişler vaycanına...Böylesine bir cihaz için zaten çok önemli bir faktör incelik.Başlığı kim attıysa teknolojinin ortasına tüğü dikmiş.Tebrik ediyorum...
Görende kağıt gibi bilgisayar yaptı sanacak.Madem görsel paylaşıyorsunuz hile için hazırlanmış olanları değil gerçekleri gösteren fotoğraflar yayınlayın
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4 Yanıt Yanıtla +23
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Faux Carnival 6 yıl
Oh be! Bu cok iyi oldu iste, iMac'imizi Starbucks'a daha kolay goturebilecegiz.


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iceman_54 6 yıl
çığır açacak birşey yok ortada...
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Celtic Warrior 6 yıl iceman_54
iceman_54

çığır açacak birşey yok ortada...

All in One PC var mı bildiğiniz bu kadar iyi olan ?
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tamtamam 6 yıl
ben yaklaşık 1,5 aydır kullanıyorum,2. el 3400 tl ye aldım.HD6970 olan modeli.170 tl verip ramınıde 16 gb yaptım,performansından memnunum.Ben bu makinayı niçin aldım derseniz ekranı için aldım,yüksek paraya aynı kalitede bir ekran bulabilseydim inanın onu alırdım,mac kullanmak windowsa göre zor,ya da ben henüz alışamadım.Ama bu ekran verdiğim paraya değdi dedirtiyor.
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Celtic Warrior 6 yıl tamtamam
tamtamam

ben yaklaşık 1,5 aydır kullanıyorum,2. el 3400 tl ye aldım.HD6970 olan modeli.170 tl verip ramınıde 16 gb yaptım,performansından memnunum.Ben bu makinayı niçin aldım derseniz ekranı için aldım,yüksek paraya aynı kalitede bir ekran bulabilseydim inanın onu alırdım,mac kullanmak windowsa göre zor,ya da ben henüz alışamadım.Ama bu ekran verdiğim paraya değdi dedirtiyor.

Windows'a göre kolay diyecektiniz sanırım.
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mertgraph1979 6 yıl
Mountain lion kararlılık ve hız olarak şu anda mükemmel denebilecek kadar iyi bir işletim sistemi.
En stabil ve hızlı sürüm olan snow leopard dan daha hızlı ve onun kadar stabil.
2.5 ghz corei7 2860QM macbook pro makinam Sata3 senkron bir ssd ile gerçekten bilgisayar ipad havasında çalışmaktadır.
Stabiliteden şikayet edenlere tavsiye edilir.

Emin olun yarı fiyatına pc lafını bir daha ağzınıza bile almazsınız.

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mertgraph1979 6 yıl
Os x te stabilite kalmamış.
Hatta bakım programı ve kasmayan antivirus ile os x alt edilebiliyormuş.

Kullanmadan konuşanlara alıştık bir de kullanamadan konuşanlar çıktı.
Türkiyedeki fiyatların vergi yüzünden böyle olduğunu bu yaşa gelip idrak edememiş ve bunu apple ın suçu zanneden insanlar var bide. Bindiği arabanın fiyatının aslında yarısı olduğununda farkında değil. Kullandığı benzini diğer ülkelerde insanların 5 te biri fiyatına kullandıklarınında farkı da değil. Varsa yoksa apple.
Boşuna söylemiyorum, forum değil sirk diye.
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fenestramundi 6 yıl mertgraph1979
mertgraph1979

Os x te stabilite kalmamış.
Hatta bakım programı ve kasmayan antivirus ile os x alt edilebiliyormuş.

Kullanmadan konuşanlara alıştık bir de kullanamadan konuşanlar çıktı.
Türkiyedeki fiyatların vergi yüzünden böyle olduğunu bu yaşa gelip idrak edememiş ve bunu apple ın suçu zanneden insanlar var bide. Bindiği arabanın fiyatının aslında yarısı olduğununda farkında değil. Kullandığı benzini diğer ülkelerde insanların 5 te biri fiyatına kullandıklarınında farkı da değil. Varsa yoksa apple.
Boşuna söylemiyorum, forum değil sirk diye.


Sayın arkadaşım;

Siz vergi filan dedikten sonra aklıma takıldı merak ettim bira araştırdım acaba vergi oranları nedir ne değildir acaba bulabilir miyim diyerek.

Şöyle bir manzara ile karşılaştım ne derece doğrudur bilmiyorum ama gelin birlikte bir bakalım.

Araştırırken aklıma nedense macbook pro geldi bende oradan devem ettim.

Şimdi Apple Macbook Pro isimli notebook bilgisayarın dünyada kullanılan ortak gümrük tarife pozisyon numarası 847130.

Birde şöyle bir şey var;
Bilindiği üzere Gümrük Birliği hükümleri gereğince, sanayi ürünleri için üçüncü ülkelerden yapılan ithalatlarda Türkiye Avrupa Birliği ile aynı gümrük vergisi oranlarını uygulamaktadır. Dolayısıyla, 2658/87 sayılı Konsey Kararı ile yayımlanan gümrük vergisi oranlarının sanayi ürünleri için Türkiye tarafından da 01.Ocak.2012 dan itibaren aynen uygulanması beklenmektedir.


İlgili gümrük birliği mevzuatı uyarınca ilgili vergi oranına baktığımıza karşımıza çıkan vergi oranı ister ABD'den ister ise Çin'den ithal edilsin %0 yani gümrük vergisi almıyoruz. Kaldı ki aynı durum cep telefonu ithalatı içinde geçerli onunda gümrük vergisi oranı %0

İthalat sırasında uygulanan %18 oranın ir KDV var standart olarak.

Birde gümrük vergisi oranı yoksa acaba ÖTV uygulanmakta mı diye araştırdım fakat net emin olmamak ile birlikte 8471 ile başlayan gümrük tarife pozisyonlu ürünlere ıygulanmakta olan bir ÖTV oranı göremedim. Bu şartlarda bu orana da %o diyebiliriz.

Avrupa Birliği ortak gümrük vergisi oranlarına buradanulaşılabilir.

Eğer durum bu şekilde ise ve bir yanlışlık yoksa notebook ithal ederken sadece %18'lik bir KDV söz konusu belki bir ihtimal ÖTV olabilir ama dediğim gibi belli bir orana erişemedim.

Bu şartlar altına dediğim gibi eğer vergi oranları bu şekilde ise fiyat farkını sadece vergi ile açıklamak mümkün değil.

Şimdi 15" Macbook pro modelinin baz fiyatlarına baktığımızda;

Amerika: 2200 USD = 3960 TL
Almanya: 2280 Euro = 5312 TL
Türkiye (Bilkom): 5800 TL

Şu fiyat aralığına baktığımızda Türkiye'de ki satış fiyatının aşağı yukarı Avrupa fiyatları ayarında olduğunu görüyoruz. Halbuki ABD fiyatı ile bizim aramızda hemen hemen 2000 TL gibi bir mebla söz konusu ki 1150 USD gibi bir fark söz konusu. Bu farkı herhalde salt vergi ve taşıma maliyeti gibi kavramlar ile açıklamamızda mantıklı olmaz. Birde distribütörün toptan alım yaparken perakende fiyatından almadığını varsayarsak aradaki fiyat farkı daha artar.

Eğer distribütöre Euro üzerinden satış gerçekleştiriyor ise Apple firması yok distribütör USD üzerinden alıp bize Euro üerinden satıyorsa distribütör çakallık yapıyor demektir. Kim yaparsa yapsın bu fiyatların Türkiye'de pahalı olduğu gerçeğini değiştirmez.

Gümrük işlerinde çalışanlar var ise bize oranları daha doğru oalrak verirler ona göre tekrar bakarız ama eğer durum bu şekildeyse farkları vergi ile değil ancak çakallık ile açıklayabiliriz.
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bocekgrafik 6 yıl mertgraph1979
mertgraph1979

Os x te stabilite kalmamış.
Hatta bakım programı ve kasmayan antivirus ile os x alt edilebiliyormuş.

Kullanmadan konuşanlara alıştık bir de kullanamadan konuşanlar çıktı.
Türkiyedeki fiyatların vergi yüzünden böyle olduğunu bu yaşa gelip idrak edememiş ve bunu apple ın suçu zanneden insanlar var bide. Bindiği arabanın fiyatının aslında yarısı olduğununda farkında değil. Kullandığı benzini diğer ülkelerde insanların 5 te biri fiyatına kullandıklarınında farkı da değil. Varsa yoksa apple.
Boşuna söylemiyorum, forum değil sirk diye.


Mert ol, alıntı yaparak yaz yada nikinin başındaki mert'i çıkart.

Hangi seneden beri hangi mac'leri kullandığını yaz, ondan sonra cevap yazayım sana.
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PathofAres 6 yıl
İncelticez diye cd okuyucu koymamislar
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grafiker 6 yıl
buradaki cd/dvd sürücü olsun olmasın tartışmasını gördükten sonra aklıma geldi yaklaşık 2 senedir cd/dvd sürücüsünü kullanmıyorum adamlar haklılar bence.
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bocekgrafik 6 yıl PathofAres
PathofAres

İncelticez diye cd okuyucu koymamislar

Kötü bir şaka olmalı bu?


"Ey Apple! Optik sürücüsüz bilgisayar mı olur? Sen kafayı mı yedin iyice? İyi ki iki ek özellik sundun ama onun yerine nereden çalacağını şaşırdın. Sadece optik sürücüyü de değil, Firewire ve ses giriş portunu da kaldırmışsın."


Şimdi çıkar fanatiğin biri, "Onun yerine thunderbolt'u koymuş ya yerine"
diye zırvalarsa şaşırmam.
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Afyonteam 6 yıl
Alt havalandırmaları görünce air den çalmışlar gibi me geldi acaba flashlı siteler de uzun zaman geçirince air ler deki gibi fan sesi çıkar mı bunlardada???
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PeerNet* 6 yıl
Çok iyi gerçekten.
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ahmet_glryz 6 yıl
Vay arkadaş ya bu Apple'ın neyini çekemiyorlar anlamıyorum iMac e gelince oyun oynanmıyor iPhone gelince filim izlenmiyor bunları diyenlerin zeka seviyesinden şüphe edeceksin zaten
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Celtic Warrior 6 yıl ahmet_glryz
ahmet_glryz

Vay arkadaş ya bu Apple'ın neyini çekemiyorlar anlamıyorum iMac e gelince oyun oynanmıyor iPhone gelince filim izlenmiyor bunları diyenlerin zeka seviyesinden şüphe edeceksin zaten

O kadar iyi cihazlar ki artık b... atmak için ne arıyacaklarını şaşırıyorlar ama Mac için oyun var. Her geçen gün sayısı artıyor.
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t_muchin81 6 yıl
Tamam; tasarım çok güzel. Çok şık duruyor. Ama bir masaüstü bilgisayarını cebime koyup taşımayacağıma göre, ince ve hafif olmak adına fonksiyonlardan kısmak niye? Hadi MacBook Pro taşınabilir olmalıydı, optik sürücüyü kaldırdılar (ki zaten MacBook Air vardı ve hatta o kadar ki diğer markalar UltraBook diye bişey ürettiler buna rakip çıkmak için, ama hadi o bir hataydı, oldu diyelim), ama iMac 6mm olsaydı da, bir BluRay sürücüsü olsaydı. Tamam optik sürücüler de bir gün tarih olacak, belki Apple bunun da öncüsü olacak ama o gün, bu gün değil... Bu alet sanırsam Apple'ın tüy diktiğinin resmidir.
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mertgraph1979 6 yıl t_muchin81
t_muchin81

Tamam; tasarım çok güzel. Çok şık duruyor. Ama bir masaüstü bilgisayarını cebime koyup taşımayacağıma göre, ince ve hafif olmak adına fonksiyonlardan kısmak niye? Hadi MacBook Pro taşınabilir olmalıydı, optik sürücüyü kaldırdılar (ki zaten MacBook Air vardı ve hatta o kadar ki diğer markalar UltraBook diye bişey ürettiler buna rakip çıkmak için, ama hadi o bir hataydı, oldu diyelim), ama iMac 6mm olsaydı da, bir BluRay sürücüsü olsaydı. Tamam optik sürücüler de bir gün tarih olacak, belki Apple bunun da öncüsü olacak ama o gün, bu gün değil... Bu alet sanırsam Apple'ın tüy diktiğinin resmidir.

O gün bugün değil tespitiniz için hiç şöyle birşey aklınıza geldi mi? Apple için belkide o gün bugün. Adamlar artık optik sürücü istemiyorlar makinalarında.
Yurt dışındaki upload ve download hızlarını göz önünde bulundurduğunuzda birde taşınabilir diskleri hesaba katınca artık çok az insanın optik sürücüye ihtiyacı var. Hatta yok. İhtiyacı olanda zaten harici optik sürücü ile çözüm üretebilir. Artık anlayın bu adamlar Türkiyedeki teknoloji ihtiyaçlarına göre üretim yapmıyorlar.

O optik sürücüyü makinadan atmalarının tek bir nedeni var. Estetiği, sadeliği ve tasarımı bir adım daha ileri taşımak.

Tabiki bu forumdaki bir çok insan için hiç birşey ifade etmeyen kavramlar bunlar. Çoğu ergenlik döneminde oyuncu kasası toplamakla meşgul zaten.
Ancak Apple'ı diğer markalardan ayıran ve bugünkü konuma getiren en önemli özellik teknolojiyi bu kavramlar ile buluşturması.
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nurettinaz 6 yıl
Harbiden o nasıl bir incelik öyle. Zaten tasarımına hayran olduğum imac in bu son jenerasyonu inanılmaz bir ikilemde bırakıyor insanı. Masaüstü öldü derken bu çıktı aklım resmen allak bullak oldu.
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