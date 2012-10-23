Apple, yeni iMac ile çığır açıyor

Apple, 1998 yılından bu yana bilişim dünyasına damgasını vuran hepsi bir arada bilgisayarı iMac'i bugün bir adım daha öteye taşıdı. Apple'ın bugün tanıtımını gerçekleştirdiği yeni iMac, gözle görülür derecede ince ve çok daha güçlü.

Bildiğiniz gibi iMac'ler uzun süredir alüminyum kasalarıyla göz doldurmakta idi. Ancak bugün tanıtılan yeni iMac, alüminyum kasasıyla sektör açısından yeni bir çığır açıyor. Önceki nesile göre alüminyum ve cam hacmi %40 oranında azaltılarak kenar kalınlığı 5 mm'e kadar düşen yeni iMac'de ön cam, LCD panele tamamen yapıştırılırken (önceki modelde ön cam ile LCD panel arasında 2 mm'lik bir boşluk bulunuyordu) yansıma engelleyici yüzey ise yüksek hassasiyetli plasma bırakım işlemi uygulanarak kaplanmış. Bu sayede yeni iMac, ekranında yansımaları %75 oranında azaltarak daha dengeli renk ve kontrast deneyimi sununuyor.

Yeni iMac, tasarım anlamında büyük bir adım niteliği taşırken; donanım anlamında da selefine göre ciddi iyileştirmeler içeriyor. Artık Intel Ivy Bridge platformunun güç verdiği ve depolama konusunda hem SSD hem de HDD'nin aynı anda kullanılabildiği (Apple bu durumu Fusion Drive olarak nitelendiriyor) yeni iMac'in 21.5" ve 27" olmak üzere iki temel modeli bulunuyor. 1299 dolarlık 21.5 inçlik baz modele 2.7GHz'lik Core i5 işlemcisi güç verirken; 8GB sistem belleği ve 1TB'lık HDD'ye sahip. 1799 dolarlık 27 inçlik baz modelde ise 2.9GHz'lik Core i5, 8GB'lık sistem belleği ve 1TB'lık HDD yer alıyor.

Apple, 21.5 inçlik yeni iMac'in satışına kasım ayından itibaren başlayacak iken, 27 inçlik modelin satışa sunulması ise ancak aralık ayında gerçekleşecek.