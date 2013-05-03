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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, yeni iMac modellerine 256GB ve 512GB flaş depolama seçenekleri ekledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple, yeni iMac modellerine 256GB ve 512GB flaş depolama seçenekleri ekledi
Apple, piyasaya sunduğu bilgisayar modellerini sonradan yaptığı eklemeler ve satın alma seçenekleri ile geliştirmeye devam ediyor. 
Apple tarafından piyasaya çıkartılan ve özellikle incelen kasa yapıları ile dikkatleri üzerine çeken yeni iMac modellerine firma tarafından 256GB ve 512GB flaş depolama alanı eklendi. Daha önce 21-inç ya da 27-inç iMac modellerinde olmayan bu iki yeni hızlı depolama birimlerine, kullanıcılar ekstra olarak 256GB'lık versiyon için 300$, 512GB'lık versiyon için ise 600$ ödeyerek ulaşabiliyorlar.
Daha önce yeni 21-inç iMac üzerinde 128GB flaş depolama, 27-inç iMac üzerinde ise 768GB flaş depolama birimi seçenekleri yer alıyordu. 

http://www.macrumors.com/2013/05/02/apple-adds-new-256-gb-and-512-gb-flash-storage-options-to-imac/ Yorum Yaz
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xmasx 6 yıl
3 tb lik hhd yine yok ekleseydin ya okadar flash ekleyecegine !!!!
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aozgec 6 yıl
wow süper haber. simdi mac alabilirim...
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..dEnZeL.. 6 yıl aozgec
aozgec

wow süper haber. simdi mac alabilirim...

koş koş
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E_Aydin35 6 yıl
Depolama seçeneklerinin toplam kaapsitesinin yükselmesi, kullanıcının tecih etme faktörünü kesinlikle olumlu yönde etkiler.. Tasarımında bu yönde incelmesi iyi bir durum. Ancak maliyeti hesaba katmadan konuşmak olmaz, tabi bir Apple ürünü alıyorsanız bunları zaten çoktan göze almışsınızdır.. :)
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Krauser ll 6 yıl
256 gb için 300 dolar :) yanında bunu hediye veriyorlar:
http://4.bp.blogspot.com/-M5KppvUCp_Y/ToJVSN35eDI/AAAAAAAACLw/ni3y5E3_5TA/s1600/kazik_atmak_yemek_dost_kazigi.jpg
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dreampowder 6 yıl
aslında 300 dolardan da fazla, önceki fiyatın içinde 1tb harddisk var, onu çıkarıp 300 dolar daha ekliyorlar. 1tb harddisk yaklaşık 100 dolar desek toplamda 400 dolara geliyor
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seconder77 6 yıl
helal olsun apple'A
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