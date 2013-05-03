Apple, yeni iMac modellerine 256GB ve 512GB flaş depolama seçenekleri ekledi

Apple, piyasaya sunduğu bilgisayar modellerini sonradan yaptığı eklemeler ve satın alma seçenekleri ile geliştirmeye devam ediyor.

Apple tarafından piyasaya çıkartılan ve özellikle incelen kasa yapıları ile dikkatleri üzerine çeken yeni iMac modellerine firma tarafından 256GB ve 512GB flaş depolama alanı eklendi. Daha önce 21-inç ya da 27-inç iMac modellerinde olmayan bu iki yeni hızlı depolama birimlerine, kullanıcılar ekstra olarak 256GB'lık versiyon için 300$, 512GB'lık versiyon için ise 600$ ödeyerek ulaşabiliyorlar.

Daha önce yeni 21-inç iMac üzerinde 128GB flaş depolama, 27-inç iMac üzerinde ise 768GB flaş depolama birimi seçenekleri yer alıyordu.

http://www.macrumors.com/2013/05/02/apple-adds-new-256-gb-and-512-gb-flash-storage-options-to-imac/