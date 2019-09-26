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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S11 netleşiyor: 108 MP kamera ve 5x optik zoom

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, gelecek yıl piyasaya süreceği Galaxy S11'e odaklanmış durumda. 108 megapiksel kamera ile donatılması beklenen telefonun 5x optik zoom sunacağı söyleniyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung'un dört arka kamera ile donatılmış bir akıllı telefon üzerinde çalıştığına yönelik haberler var. Hatta sensörlerden birinin 5x optik zoom özelliği sunacağı söyleniyor.
    Ayrıca Bkz. "iPhone 11 ve iPhone 11 Pro’nun ekran değişim ücreti ne kadar?"
    Güney Koreli basın kuruluşu TheElec tarafından yayınlanan son rapor, Galaxy S11'in Huawei P30 Pro’ya benzer şekilde 5x optik zoom teknolojisine sahip bir kamera ile geleceğini ortaya koydu.

    108 megapiksel ana kamera

    Optik kamera, P30 Pro gibi periskop tasarımına sahip olacağı için devasa bir kamera çıkıntısı da söz konusu olmayacak. Dörtlü kamera sistemindeki diğer üç kamera hakkında da bazı detaylar gün ışığına çıktı.
    Bunlardan biri ToF sensörü, diğeri ise ultra ince bir sensör olacak. Ana kameranın ise 108 megapiksel sensör içereceği bildiriliyor. Akıllı telefonda muhtemelen şirketin kendi geliştirdiği 108 megapiksel çözünürlüğe sahip ISOCELL Bright HMX görüntü sensörü kullanılacak.


    http://en.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=517 Yorum Yaz
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    Reborned 23 dk.
    Yani görüntü boyutlarinin buyumesine lafim yokta 15bin bandinda telefon gorursek o zaman dert...
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    intel7mix 25 dk.
    s9+ kopyası gibi yapmışlar.
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