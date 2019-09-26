Samsung Galaxy S11 netleşiyor: 108 MP kamera ve 5x optik zoom

Samsung'un dört arka kamera ile donatılmış bir akıllı telefon üzerinde çalıştığına yönelik haberler var. Hatta sensörlerden birinin 5x optik zoom özelliği sunacağı söyleniyor.

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Güney Koreli basın kuruluşu TheElec tarafından yayınlanan son rapor, Galaxy S11'in Huawei P30 Pro’ya benzer şekilde 5x optik zoom teknolojisine sahip bir kamera ile geleceğini ortaya koydu.

108 megapiksel ana kamera

Optik kamera, P30 Pro gibi periskop tasarımına sahip olacağı için devasa bir kamera çıkıntısı da söz konusu olmayacak. Dörtlü kamera sistemindeki diğer üç kamera hakkında da bazı detaylar gün ışığına çıktı.

Bunlardan biri ToF sensörü, diğeri ise ultra ince bir sensör olacak. Ana kameranın ise 108 megapiksel sensör içereceği bildiriliyor. Akıllı telefonda muhtemelen şirketin kendi geliştirdiği 108 megapiksel çözünürlüğe sahip ISOCELL Bright HMX görüntü sensörü kullanılacak.

http://en.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=517