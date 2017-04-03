Apple yeni iPhone'lar için kendi grafik işlemcisini üretecek

Apple'la İngiliz merkezli Imagination Technologies arasındaki ortaklığın iki yıl içerisinde sona ereceği açıklandı. Cupertino merkezli şirket yaklaşmakta olan iPhone'lar ve iPad'ler için kendi grafik yongalarını tasarlamayı ve üretmeyi planlıyor.

Imagination Technologies, iki yıl içinde sona erecek ortaklıktan sonra artık Apple için grafik yongası tasarlamayacak ve üretmeyecek. ABD'li teknoloji devinin kendi teknolojisini geliştireceği belirtiliyor.

Apple, yıllardır iPhone'larda, iPad'lerde, iPod'larda, TV'lerde ve saatlerde PowerVR grafik işlemcisini kullanıyor. Şirketin kendi grafik yongaların üretmesi ise teknoloji devinin telif ücretleri ve lisans anlaşmaları ile maliyetleri düşürmesine izin verecek.

Imagination Technologies, Apple'ın yeni stratejisi hakkında şüpheli

Imagination Technologies, Apple'ın kendilerine ait olan patentleri, fikri mülkiyet haklarını ve gizli bilgileri ihlal etmeyeceğine dair bir kanıt sunmasını istedi. Ancak Apple bu kanıtı sunmayı reddetti.

Dahası Imagination, fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeden yeni bir GPU mimarisi tasarlamanın son derece zor olacağına inanıyor. Şirket yine de Apple'la "alternatif ticari düzenlemeler" üzerine görüşmeye açık. Bu da iki şirketin bir noktada önceki ortaklığa dönebileceği anlamına geliyor.

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Apple, Imagination'ın tüm gelirinin yaklaşık yarısını oluşturuyor ve bugün yapılan duyurudan bu yana Imagination'ın hisseleri hızlı bir şekilde değer kaybederek şirketi oldukça zora sokmuş durumda.

Apple kendi grafik işlemcilerini tasarlasa bile, bunu yapması için bir yıldan fazla bir süre gerekecek. Yani en erken 2019'daki iPhone'larda görebileceğiz. İki şirketin nasıl bir anlaşmaya varacağını ise zaman gösterecek.

https://www.imgtec.com/news/press-release/discussions-with-apple-regarding-license-agreement/