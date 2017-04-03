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Apple yeni iPhone'lar için kendi grafik işlemcisini üretecek

iPhone'larda kullanılan grafik yongalarını tasarlayan Imagination Technologies, Apple'ın iki yıl içerisinde kendi grafik yongalarını tasarlayıp üretmeyi planladığını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'la İngiliz merkezli Imagination Technologies arasındaki ortaklığın iki yıl içerisinde sona ereceği açıklandı. Cupertino merkezli şirket yaklaşmakta olan iPhone'lar ve iPad'ler için kendi grafik yongalarını tasarlamayı ve üretmeyi planlıyor.
Imagination Technologies, iki yıl içinde sona erecek ortaklıktan sonra artık Apple için grafik yongası tasarlamayacak ve üretmeyecek. ABD'li teknoloji devinin kendi teknolojisini geliştireceği belirtiliyor.
Apple, yıllardır iPhone'larda, iPad'lerde, iPod'larda, TV'lerde ve saatlerde PowerVR grafik işlemcisini kullanıyor. Şirketin kendi grafik yongaların üretmesi ise teknoloji devinin telif ücretleri ve lisans anlaşmaları ile maliyetleri düşürmesine izin verecek.

Imagination Technologies, Apple'ın yeni stratejisi hakkında şüpheli

Imagination Technologies, Apple'ın kendilerine ait olan patentleri, fikri mülkiyet haklarını ve gizli bilgileri ihlal etmeyeceğine dair bir kanıt sunmasını istedi. Ancak Apple bu kanıtı sunmayı reddetti.
Dahası Imagination, fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeden yeni bir GPU mimarisi tasarlamanın son derece zor olacağına inanıyor. Şirket yine de Apple'la "alternatif ticari düzenlemeler" üzerine görüşmeye açık. Bu da iki şirketin bir noktada önceki ortaklığa dönebileceği anlamına geliyor.
Ayrıca Bkz. "HTC U amiral gemisi 6GB RAM ve Snapdragon 835'le geliyor"
Apple, Imagination'ın tüm gelirinin yaklaşık yarısını oluşturuyor ve bugün yapılan duyurudan bu yana Imagination'ın hisseleri hızlı bir şekilde değer kaybederek şirketi oldukça zora sokmuş durumda.
Apple kendi grafik işlemcilerini tasarlasa bile, bunu yapması için bir yıldan fazla bir süre gerekecek. Yani en erken 2019'daki iPhone'larda görebileceğiz. İki şirketin nasıl bir anlaşmaya varacağını ise zaman gösterecek.

https://www.imgtec.com/news/press-release/discussions-with-apple-regarding-license-agreement/ Yorum Yaz
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Erasmus78 2 yıl en beğenilen V4LKyR
V4LKyR

Hazır hisseleri yarıdan fazla değer kaybetmişken satın al gitsin be Apple. Az kafan çalışsın.

Manipülasyona girer. Büyük cezası var.
V4LKyRHazır hisseleri yarıdan fazla değer kaybetmişken satın al gitsin be Apple. Az kafan çalışsın.Manipülasyona girer....
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Whippoorwill 2 yıl
Ekosistem yazılım anlamında tamdı şimdi donanım tarafında da tamamlanacak. İşlemci konusundaki mühendislik başarısını bu alanda da tekrar ederler mi bilemiyorum ama zaten PowerVR GPU'lar gayet üst düzeydi.
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likeablex 2 yıl
Hele bi çıksın da yeni iphone. Her gün bir haber çıkıyor yok uçacak uzaya roket atacak.
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kadirirdem 2 yıl
GPU işlemci gibi değil,inşallah altından kalkabilir.
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BRNSpawn 2 yıl
O zaman Imagination kepenk kapatır.
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V4LKyR 2 yıl
Hazır hisseleri yarıdan fazla değer kaybetmişken satın al gitsin be Apple. Az kafan çalışsın.
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GreyParrot 2 yıl V4LKyR
V4LKyR
Hazır hisseleri yarıdan fazla değer kaybetmişken satın al gitsin be Apple. Az kafan çalışsın.

Apple palo alto semi almıştı güzel powerpc mimarileri vardı bu sayede gelecekte kendi mac işlemcilerini üreteceklerini tahmin ediyorum kapalı kapılar ardında çalışıyorlardır tabi şimdiki a serisini ona borçlular, imagination alsa tam olur ama demek yeteri sayıda ve duruma vakıf mühendisi var ki almaya yeltenmiyorlar göreceğiz.
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Erasmus78 2 yıl V4LKyR
V4LKyR

Hazır hisseleri yarıdan fazla değer kaybetmişken satın al gitsin be Apple. Az kafan çalışsın.

Manipülasyona girer. Büyük cezası var.
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