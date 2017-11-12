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Apple'a kötü haber: Face ID sistemi özel bir maskeyle kandırıldı

Vietnamlı güvenlik firması Bkav, hazırladığı özel bir maskeyle iPhone X'un, başkası tarafından açılma ihtimalinin milyonda bir olduğu iddia edilen yüz tanıma sistemini kandırmayı başardı.
1 yıl
7,2b
1
60
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, iPhone X'da bulunan Face ID yüz tanıma sisteminin, Touch ID parmak izi tarayıcısından çok daha güvenli olduğunu belirtmiş ve telefonun kilidinin başkası tarafından açılma ihtimalinin milyonda bire düştüğünü iddia etmişti. Bildiğiniz üzere bu olasılık Touch ID varken 50 binde 1'di.
Ancak bu, Face ID'nin hiçbir şekilde kırılamayacağı anlamına gelmiyor. Vietnamlı güvenlik firması Bkav, bunu cihazı yüz tanıma sistemiyle kilitlemiş iPhone X sahibinin yüzünün kopyalandığı özel bir maske yardımıyla kanıtlamayı başardı.
Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone'ların kamera kalitesini yükseltecek bir şirket satın aldı"
Şirketin oluşturduğu garip görünümlü yüz maskesi 3D baskı, 2D görüntüler, silikon burun ve makyaj kullanılarak hazırlanmış. Gördüğümüz kadarıyla iPhone X'in Face ID sistemini cihazın sahibi olduğuna inandırarak kandırıyor. Aşağıda yer alan videoyu izleyerek yüz tanıma sisteminin nasıl başarıyla aşılabildiğini görebilirsiniz.
Apple'a kötü haber: Face ID sistemi özel bir maskeyle kandırıldı

Bunu ancak FBI gibi büyük güçler yapabilir

Güvenlik firması tarafından oluşturulan maske öyle her isteyenin yapabileceği türden birşey değil. Bilgi birikimi, kaynak ve zaman isteyen pahalı bir maske olduğunu söylemeye gerek yok. Ancak bu deneysel çalışmanın gündeme getirdiği büyük bir sorun var. Bir güvenlik firması yüz tanımayı atlatmayı başarabiliyorsa, başkaları da bunu yapabilir. Akla ilk gelen isim de FBI...
Hatırlayacağınız üzere Federal Soruşturma Bürosu, Apple'ı iPhone'ların kilidini açma ve cihazlarda depolanan verilere erişme konusunda kendilerine yardımcı olmamakla eleştirmişti. FBI böyle bir maskeyi hazırlayabilecek imkana sahip ve Apple'ın yardımına ihtiyaç duymadan iPhone'ların kilidini açabilir.
Yüz tanıma sistemini benimseyen telefon üreticilerinin sayısı arttıkça, gelecekte kullanıcıların verilerinin güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda endişeler de çoğalıyor. İşin iyi tarafı ise Face ID'yi hacklemek için FBI veya bunu deneyen kişilerin, cihaz sahibinin yüzüne ait süper yüksek kaliteli detaylara ihtiyaç duyacak olması. Bunu elde etmek zor olsa da FBI gibi hükümet destekli teşkilatlar için kesinlikle imkansız değil.

https://www.youtube.com/watch?v=i4YQRLQVixM Yorum Yaz
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Brky 1 yıl en beğenilen
Biraz da ekranda oluşan yeşil çizgi skandalından bahsedelim. 2 günlük bir muhabbetin daha burada haberi yapılmış değil...
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AlicanNalbat 1 yıl
Şimdi ekrem düşünsün...
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khytr89 1 yıl AlicanNalbat
Note 8 ile kilit acma tecrübemi aktardım iphone x ile ilgili bir cümle var mı yazımda?
2 Yanıt Yanıtla +23
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ZUGATOLI 1 yıl
Hayaller vs Hayatlar olmuş:)
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mustafadogubank 1 yıl
Face ID ile Kilidi açmakta çok zorlanıyorum iphone 8 de ise parmaklar ıslak olsa bile kilit açılıyor
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erkanberk 1 yıl
yüzene vurmasak mı bu kadar.
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ObjektifPoint.Net 1 yıl
Telefonun adı ten ( Roma rakamı ile X ) ama herkez iks ( harf olarak X ) diyor. Ortalık batmış durumda.
Sadece parmak izi varken çok güvenliydi kırılamıyordu sonra face ıd geldi milyonda bir denk gelir dediler çok güvenli şöyle böyle tamam güzel. O zaman iPhone 8 ve 8Plus, iPhone X'e göre güvensiz cihazlar.
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flowerhorn 1 yıl ObjektifPoint.Net
ErtugrulGazi46
Telefonun adı ten ( Roma rakamı ile X ) ama herkez iks ( harf olarak X ) diyor. Ortalık batmış durumda.
Sadece parmak izi varken çok güvenliydi kırılamıyordu sonra face ıd geldi milyonda bir denk gelir dediler çok güvenli şöyle böyle tamam güzel. O zaman iPhone 8 ve 8Plus, iPhone X'e göre güvensiz cihazlar.

Saçmalıyorlar
Şuana kadar kim touch id li cihazı açmış ?
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LittleHawk 1 yıl
Herkes de hedefi yüksek tutuyor
Bunu ancak FBI yapar ne demek?
3d yazıcı ve zamanı olan her özel efekt uzmanı bunu yapabilir
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Osakawa 1 yıl
ben apple fanboyu değilim ve apple dan haz etmiyorum ama bokunuda çıkarmamak lazım. adamlar milyonda bir demişler zaten. şimdi kim gidipte milletin suratının maskesini çıkakrır, hadi çıkaracaksınız adamın suratını nasıl taratacaksınız adamın haberi olmadan. boşuna adamlar milyonda bir demiyolar. bunlar gibi manyaklar çıkıp milyonda biri oluşturan bir kısımına giriyorlar."FBI'ın kıramayacağı" FBI'ın kıramayacağı şey yok, NSA ile CIA ile iş birliği yaparlar her türlü kırararlar. afedersinizde devlet bu aq. bırakın amerikayı türkiye'de MIT dahi kırar işin içine devlet girince.
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Amd64x2 1 yıl
lanet olası federaller
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COMODOR45 1 yıl
Bu video tamamen fare bir video. Çünkü örtüyü kaldırdığı an kilit kilit ekranın açılması gerekiyor, ama açılmıyor. Uyanık çaktırmadan kendi eli ile uyandırıp açıyor. Kilidinde faceId yine kaldırmış. Millet de yitiyor.
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demireli60 1 yıl
bu haberi keşke ekremciğim yapsaydı :)
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sericik 1 yıl
Yani şimdi face ıd nin güvenilirliği parmak izinden az mı?
Parmak izi kopyalamak yüz kopyalamaya nazaran dahamı zor?
Bence face ıd güvenliği pekala aşılabilir ama günlük hayatta daha güvenli
diğer taraftan ben parmak izini daha kullanışlı buluyorum
çünkü telefonu tutar tutmaz cihaz hiç beklemeden açılıyor üstelik masaüstü ana ekran açılıyor
face ıd de ana ekrana gelmen için artı ekranı parmak hareketiyle yukarı sürüklemen gerekiyor
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