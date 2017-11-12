Apple'a kötü haber: Face ID sistemi özel bir maskeyle kandırıldı

Apple, iPhone X'da bulunan Face ID yüz tanıma sisteminin, Touch ID parmak izi tarayıcısından çok daha güvenli olduğunu belirtmiş ve telefonun kilidinin başkası tarafından açılma ihtimalinin milyonda bire düştüğünü iddia etmişti. Bildiğiniz üzere bu olasılık Touch ID varken 50 binde 1'di.

Ancak bu, Face ID'nin hiçbir şekilde kırılamayacağı anlamına gelmiyor. Vietnamlı güvenlik firması Bkav, bunu cihazı yüz tanıma sistemiyle kilitlemiş iPhone X sahibinin yüzünün kopyalandığı özel bir maske yardımıyla kanıtlamayı başardı.

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Şirketin oluşturduğu garip görünümlü yüz maskesi 3D baskı, 2D görüntüler, silikon burun ve makyaj kullanılarak hazırlanmış. Gördüğümüz kadarıyla iPhone X'in Face ID sistemini cihazın sahibi olduğuna inandırarak kandırıyor. Aşağıda yer alan videoyu izleyerek yüz tanıma sisteminin nasıl başarıyla aşılabildiğini görebilirsiniz.

Bunu ancak FBI gibi büyük güçler yapabilir

Güvenlik firması tarafından oluşturulan maske öyle her isteyenin yapabileceği türden birşey değil. Bilgi birikimi, kaynak ve zaman isteyen pahalı bir maske olduğunu söylemeye gerek yok. Ancak bu deneysel çalışmanın gündeme getirdiği büyük bir sorun var. Bir güvenlik firması yüz tanımayı atlatmayı başarabiliyorsa, başkaları da bunu yapabilir. Akla ilk gelen isim de FBI...

Hatırlayacağınız üzere Federal Soruşturma Bürosu, Apple'ı iPhone'ların kilidini açma ve cihazlarda depolanan verilere erişme konusunda kendilerine yardımcı olmamakla eleştirmişti. FBI böyle bir maskeyi hazırlayabilecek imkana sahip ve Apple'ın yardımına ihtiyaç duymadan iPhone'ların kilidini açabilir.

Yüz tanıma sistemini benimseyen telefon üreticilerinin sayısı arttıkça, gelecekte kullanıcıların verilerinin güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda endişeler de çoğalıyor. İşin iyi tarafı ise Face ID'yi hacklemek için FBI veya bunu deneyen kişilerin, cihaz sahibinin yüzüne ait süper yüksek kaliteli detaylara ihtiyaç duyacak olması. Bunu elde etmek zor olsa da FBI gibi hükümet destekli teşkilatlar için kesinlikle imkansız değil.

https://www.youtube.com/watch?v=i4YQRLQVixM