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Apple'dan Çin'de iPhone üretimini ve satışını yasaklamak isteyen Qualcomm'a yanıt

Patent ihlali nedeniyle Çin'de iPhone üretimini ve satışını durdurmaya yönelik dava açan Qualcomm'a yanıt geldi. Apple yonga seti üreticisiniin boşa kürek çektiğini söylüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, Qualcomm'un Çin'de iPhone üretimini ve satışını durdurmaya yönelik yasal girişimlerine yanıt verdi. Patent ihlali nedeniyle açılan davayı yetersiz olarak nitelendiren teknoloji devi, yonga seti üreticisinin yasal girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanacağını belirtti.
Bloomberg News geçtiğimiz Cumartesi günü Qualcomm'un, Apple için oldukça kritik bir üretim üssü ve satış pazarı olan Çin'de iPhone üretimi ve satışının yasaklanmasını isteyen bir dava açtığını bildirmişti. Şirket, güç yönetimi ve Apple'ın mevcut iPhone'larda kullandığı Force Touch adı verilen dokunmatik ekran teknolojisine ait patentlerinin ihlal edildiğini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "PolitiFact'i hackleyen bilgisayar korsanları siteye kripto para madencisi yerleştirdi"
İki Kaliforniya merkezli şirket Apple'ın telif ücretleri konusunda haksız rekabete neden olduğu için Qualcomm'u dava etmesi üzerine mücadele ediyor. iPhone üreticisi geçtiğimiz Ocak ayında yonga seti devine bir dava açmış ve temel patentlerin kullanımı için yüksek lisans ücret aldığını iddia etmişti.
Apple, Qualcomm'un Pekin'de açtığı davaya cevap olarak yaptığı açıklamada "Bu iddia makul değil ve diğer mahkeme manevraları gibi bu en son yasal girişimin de başarısız olacağına inanıyoruz" dedi. Qualcomm tarafından açılan davanın, iPhone üretimi için çok fazla sayıda işçinin çalıştırıldığı Çin'de ne kadar başarılı olabileceği de ayrı bir tartışma konusu.

https://www.tweaktown.com/news/59526/qualcomm-ban-iphone-sales-china/index.html Yorum Yaz
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muroooo19 2 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
Catology

Apple yapar qualcomm baqar.

qualcomm un ne iş yaptığından bi haber olduğumda ben

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yasin_92 2 yıl
qualcomm baktığımızda gerçekten sağlam işlemciler üretiyor gibi gözüküyor. ama qualcomm işlemci kullanan cihazların hep kronik, ısınma ve performans sorunları olduğu ve piyasada en çok satılan cihazların apple samsung huawei gibi firmaların hep kendi işlemcilerini kullanarak söz sahibi olduğunu göz ardı edemiyorum. lg g3 ten sonra qualcomm işlemci kullanan cihaz almamayı tercih ediyorum.
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mavizaman 2 yıl
bu patent belasının komple kaldırılması gerek başka yolu yok.
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alemburda34 2 yıl
Benim merak ettigim apple cinde dogrudan veya dolayli kac isci istihdam ettiriyor? Karari etkileyebilir.
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Mianfei 2 yıl
Bizdeki siyasetten kaliteli tartışma xd
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Guest-F8946C419 2 yıl
Apple yapar qualcomm baqar.
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muroooo19 2 yıl Guest-F8946C419
Catology

Apple yapar qualcomm baqar.

qualcomm un ne iş yaptığından bi haber olduğumda ben

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