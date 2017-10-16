Apple'dan Çin'de iPhone üretimini ve satışını yasaklamak isteyen Qualcomm'a yanıt

Apple, Qualcomm'un Çin'de iPhone üretimini ve satışını durdurmaya yönelik yasal girişimlerine yanıt verdi. Patent ihlali nedeniyle açılan davayı yetersiz olarak nitelendiren teknoloji devi, yonga seti üreticisinin yasal girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanacağını belirtti.

Bloomberg News geçtiğimiz Cumartesi günü Qualcomm'un, Apple için oldukça kritik bir üretim üssü ve satış pazarı olan Çin'de iPhone üretimi ve satışının yasaklanmasını isteyen bir dava açtığını bildirmişti. Şirket, güç yönetimi ve Apple'ın mevcut iPhone'larda kullandığı Force Touch adı verilen dokunmatik ekran teknolojisine ait patentlerinin ihlal edildiğini söylüyor.

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İki Kaliforniya merkezli şirket Apple'ın telif ücretleri konusunda haksız rekabete neden olduğu için Qualcomm'u dava etmesi üzerine mücadele ediyor. iPhone üreticisi geçtiğimiz Ocak ayında yonga seti devine bir dava açmış ve temel patentlerin kullanımı için yüksek lisans ücret aldığını iddia etmişti.

Apple, Qualcomm'un Pekin'de açtığı davaya cevap olarak yaptığı açıklamada "Bu iddia makul değil ve diğer mahkeme manevraları gibi bu en son yasal girişimin de başarısız olacağına inanıyoruz" dedi. Qualcomm tarafından açılan davanın, iPhone üretimi için çok fazla sayıda işçinin çalıştırıldığı Çin'de ne kadar başarılı olabileceği de ayrı bir tartışma konusu.

https://www.tweaktown.com/news/59526/qualcomm-ban-iphone-sales-china/index.html