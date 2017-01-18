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Apple'dan Tesla'ya geçen Chris Lattner bunun nedenini açıkladı

Geçtiğimi günlerde Apple'daki görevinden ayrılıp Tesla'nın Autopilot geliştirme takımının başına geçen Chris Lattner, pek çok iddianın ardından bu ayrılığın nedenini açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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10 yıllık Apple kariyeri bulunan ve Swift programlama dilinin geliştirme bölümünün başında yer alan Chris Lattner geçtiğimiz günlerde Cupertino'lu şirketten ayrılıp Tesla'nın Autopilot yazılım takımının başına geçtiğini duyurmuştu.
Apple'ı neden terk ettiğine dair bazı söylentiler yer alırken, yazılım mühendisi söylentileri bitirmek için sessizliğini sonlandırdı ve Tesla'ya neden katıldığını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Hollanda'da programcı skandalı: geliştirdiği web sitelere arka kapı yerleştirdi"
Bazıları, Apple'ın kapalı ve gizli kültürünün Lattner'i son birkaç yıldır diğer ayrılanlarda olduğu gibi dışarı ittiğini düşünüyordu. Firmanın sürekli yaşadığı patent savaşları, çalışanların birçoğunu mutsuz ediyor ve ürünlere odaklanmalarını zorlaştırıyor.
Örnek verecek olursak geçtiğimiz yıl Tesla'ya katılan Apple'ın eski arayüz tasarımcısı Bas Ording, ayrılma nedeni olarak adının yer aldığı patentler nedeniyle sürekli Samsung ve HTC ile olan mahkemelere gittiğini belirtirken. Bir yerden sonra bu durumun oldukça rahatsız edici olduğunu ve zamanını tasarım yapmaktan çok mahkemelerde geçirdiğini söylemiş.
Her ne kadar Tesla da bir nevi gizli bir şirket olsa da, şirketin Apple'dan farklı bir yaklaşımı var ve patentlerinin hepsini açık kaynaklı yapıyor.
Ancak Lattner ayrılma nedeninin "açıklık" ile ilgili olmadığını söylüyor. 30 yıldır kod yazdığını ve bunun 16 senesinin geliştirici araçları alanında geçtiğini söyleyen deneyimli yazılımcı artık farklı bir alanda çalışmak istediğini ve bunun için dünya adına oldukça önemli olduğuna inandığı Autopilot sistemini seçtiğini belirtiyor.
Apple'daki teknolojileri ve çalışma arkadaşları oldukça önemsediğini belirten Lattner bu kararın çok zor olduğunu ama en sonunda yeni bir alana dalıp şaşırtıcı Tesla Autopilot ekibi ile birlikte çalışma olanağının daha ağır bastığını söylüyor.

https://electrek.co/2017/01/18/tesla-vp-of-autopilot-software-apple/ Yorum Yaz
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mustafasc 2 yıl
Apple 3 liraya ürettiği iphone u 8 lira ederken 20 liraya satıp milleti kaziklamalarina yardım edeceğine tesla ya geçip ortaya gercek bir ürün çıkarmayı tercih etmiş. Bende olsam aynını yapardım.
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KızlarınHayranOlduğuAdam 2 yıl mustafasc
mustafasc
Apple 3 liraya ürettiği iphone u 8 lira ederken 20 liraya satıp milleti kaziklamalarina yardım edeceğine tesla ya geçip ortaya gercek bir ürün çıkarmayı tercih etmiş. Bende olsam aynını yapardım.

Kusura bakmada bu adamların ne suçu var doları bunlarmı yükseltti adamların ülkesinde gayet ucuz telefonlar orada 650 dolar bizde 3800 lira (son zamla beraber)adamı suçluyacağınıza kendi ülkemize bakalım ülkede gelişen tek şey savunma sanayisi ona lafım yok ama onun haricinde herşeyin en pahalısını kullanıyoruz


Habere gelirsek adam çok haklı elektrik otomobiller geleceğin önemli teknolojileri arasında bende olsam bende aynısını yapardım
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kadirirdem 2 yıl
Adam haklı böyle durumda bende rahatsız olurdum işimden çok şirketin mahkemesi ile mi uğraşacağım...
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nefendim 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
Adam haklı böyle durumda bende rahatsız olurdum işimden çok şirketin mahkemesi ile mi uğraşacağım...

Savcı İşe alırdı olur biterdi
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ilkerinanç 2 yıl
tesla daha iyi imkanlar sundu gittim niye kasıyorsunki arkadaş?
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alimmm78 2 yıl
hayırlı olsun
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