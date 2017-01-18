Apple'dan Tesla'ya geçen Chris Lattner bunun nedenini açıkladı

10 yıllık Apple kariyeri bulunan ve Swift programlama dilinin geliştirme bölümünün başında yer alan Chris Lattner geçtiğimiz günlerde Cupertino'lu şirketten ayrılıp Tesla'nın Autopilot yazılım takımının başına geçtiğini duyurmuştu.

Apple'ı neden terk ettiğine dair bazı söylentiler yer alırken, yazılım mühendisi söylentileri bitirmek için sessizliğini sonlandırdı ve Tesla'ya neden katıldığını açıkladı.

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Bazıları, Apple'ın kapalı ve gizli kültürünün Lattner'i son birkaç yıldır diğer ayrılanlarda olduğu gibi dışarı ittiğini düşünüyordu. Firmanın sürekli yaşadığı patent savaşları, çalışanların birçoğunu mutsuz ediyor ve ürünlere odaklanmalarını zorlaştırıyor.

Örnek verecek olursak geçtiğimiz yıl Tesla'ya katılan Apple'ın eski arayüz tasarımcısı Bas Ording, ayrılma nedeni olarak adının yer aldığı patentler nedeniyle sürekli Samsung ve HTC ile olan mahkemelere gittiğini belirtirken. Bir yerden sonra bu durumun oldukça rahatsız edici olduğunu ve zamanını tasarım yapmaktan çok mahkemelerde geçirdiğini söylemiş.

Her ne kadar Tesla da bir nevi gizli bir şirket olsa da, şirketin Apple'dan farklı bir yaklaşımı var ve patentlerinin hepsini açık kaynaklı yapıyor.

Ancak Lattner ayrılma nedeninin "açıklık" ile ilgili olmadığını söylüyor. 30 yıldır kod yazdığını ve bunun 16 senesinin geliştirici araçları alanında geçtiğini söyleyen deneyimli yazılımcı artık farklı bir alanda çalışmak istediğini ve bunun için dünya adına oldukça önemli olduğuna inandığı Autopilot sistemini seçtiğini belirtiyor.

Apple'daki teknolojileri ve çalışma arkadaşları oldukça önemsediğini belirten Lattner bu kararın çok zor olduğunu ama en sonunda yeni bir alana dalıp şaşırtıcı Tesla Autopilot ekibi ile birlikte çalışma olanağının daha ağır bastığını söylüyor.

https://electrek.co/2017/01/18/tesla-vp-of-autopilot-software-apple/