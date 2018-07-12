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Apple'dan büyük zam: iPhone X 7500 TL oldu!

Apple, artan dolar kuru nedeniyle pek çok ürününe zam yaptı. iPhone X, iPhone 8, iPad, Apple Watch ve hemen hemen tüm ürünlerde fiyatlarda ciddi artış yaşandı. iPhone X'un yeni fiyatı 7500 TL!
10 ay
32,6b
1
614
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sürekli artan dolar kuru sonrasında Apple ürünlerine zam geldi. Apple Türkiye'deki tüm ürünlerin fiyatı arttı. Zam sonucunda 64 GB hafızalı iPhone X'un fiyatı 7499 TL, 256 GB hafızalı iPhone X'un fiyatı ise 8599 TL olarak açıklandı. Zam öncesinde iPhone X 64 GB 6099 TL'ye, iPhone X 256 GB ise 6899 TL'ye satılıyordu.
iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Apple Watch, Airpods ve telefon aksesuarlarında da artış yaşandı.
Artan fiyatlar sonrasında iPhone 8’in fiyatı 4199 TL’den 5199 TL’ye; iPhone 8 Plus’ın fiyatı 4799 TL’den 5899 TL’ye çıktı.

Zam sonrası fiyatı yükselen diğer ürünler:

Ürün Adı            

Editörün Seçimi Yorum Bitcoin'den daha fazla kazandırdı yemin ediyorum Yorumu gör » Front-Back

Eski Fiyat

Yeni Fiyat

iPhone 7 32 GB

3299 TL

4199 TL

iPhone 7 Plus

3999 TL

4999 TL

Yeni iPad 9.7 32 GB

1699 TL

1899 TL

iPad Pro 10.5 64 GB

2999 TL

3699 TL

iPad Pro 12.9 64 GB

3699 TL

4499 TL

Apple Watch Series 3

1649 TL

1999 TL

Apple TV 4K

999 TL

1199 TL

Airpods

899 TL

999 TL

iPhone 6s

2699 TL

3399 TL

iPhone 6s Plus

3299 TL

4199 TL

13 inç Macbook Air

4599 TL

5499 TL

21.5 inç iMac

5299 TL

6499 TL

1 metre Lightning – USB kablo

89 TL

109 TL

Lightning konnektörlü Earpods

129 TL  

169 TL


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Float left Onur 10 ay en beğenilen
milletimiz tarifelerine ek 48 ay taahhüt verip yine bu telefonu alarak batının oyununu bozacaktır.
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Front-Back 10 ay editörün seçimi
Bitcoin'den daha fazla kazandırdı yemin ediyorum
3 Yanıt Yanıtla +300
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12 Angry Men 10 ay
İstikrar için oy verenler, eserinizle gurur duyun. İstikrarlı şekilde her şeye zam geliyor.
1 Yanıt Yanıtla +224
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9 Avatar Avatar Avatar
Manchester United 10 ay
Bu fiyatlara telefon almak hayaldi gerçek oldu.
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eyoruk 10 ay
Algısı sorunlu olan sorgulaması olmayan birileri için gayet net bir haber ..
Satın Aldığımız Bir Apple Ürünü için Ne Kadar Vergi Ödüyoruz? [2018]
sihirlielma.com/...
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Gesetzlosen 10 ay
Milletimiz bu oyunu da bozacak ve 7.500₺ 48 ay vade ile alacaktır.
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Katibim 10 ay
6500'e her yerde bulunuyor n11,gg,hb 1000 lira gerimi çektiler fiyatı
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SEHZADE63 10 ay
Apple türkiye işini biliyorr eylülde cihaz tanilinca fiyatlar 100$ düşüceği için şimdiden zam yapip eylüldeki indirimden kar sagliyacak ulan apple adam olmazsin.!!!
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bluerdem 10 ay
Apple ya da Samsung'un zamlarını konuşana kadar "neden Türkiye'nin böyle teknoloji üretebilen firmaları yok?é diye kafa yormaya başladığımız gün gelişmiş bir ülke olacağız..yani asla!!
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legolas4121 10 ay bluerdem
Abi ben onu diyorum Venüs var diyolar :)
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freedom77 10 ay
Gerçekten züğürdün çenesini yoruyormuş
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MonitörKertenkelesi 10 ay
256 gb Iphone X için 8599 lira deniyor ama Hepsiburadada hala 7.679 lira. Demek ki hala ucuz koşup almak lazım.
Ayrıca bir telefona 7.600 verebilen biri 8.500 de verebilir bence.
7.600 lira veren kullanıcı yorumlarına bakıyorum kimse fiyattan şikayetçi değil herkese öneriyor muhakkak alın çok hızlı diyorlar.
Demek ki millette para var çok da şaapmamak lazım. Olsa olsa atacakları hava daha da büyümüş oldu.
Hem şimdi 8.500 liralık telefonlarla daha da büyük havalar atarlar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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