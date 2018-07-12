Apple'dan büyük zam: iPhone X 7500 TL oldu!

Apple, artan dolar kuru nedeniyle pek çok ürününe zam yaptı. iPhone X, iPhone 8, iPad, Apple Watch ve hemen hemen tüm ürünlerde fiyatlarda ciddi artış yaşandı. iPhone X'un yeni fiyatı 7500 TL!