Apple'dan büyük zam: iPhone X 7500 TL oldu!

Sürekli artan dolar kuru sonrasında Apple ürünlerine zam geldi. Apple Türkiye'deki tüm ürünlerin fiyatı arttı. Zam sonucunda 64 GB hafızalı iPhone X'un fiyatı 7499 TL, 256 GB hafızalı iPhone X'un fiyatı ise 8599 TL olarak açıklandı. Zam öncesinde iPhone X 64 GB 6099 TL'ye, iPhone X 256 GB ise 6899 TL'ye satılıyordu.
iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Apple Watch, Airpods ve telefon aksesuarlarında da artış yaşandı.
Artan fiyatlar sonrasında iPhone 8’in fiyatı 4199 TL’den 5199 TL’ye; iPhone 8 Plus’ın fiyatı 4799 TL’den 5899 TL’ye çıktı.
Zam sonrası fiyatı yükselen diğer ürünler:
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Eski Fiyat
|
Yeni Fiyat
|
iPhone 7 32 GB
|
3299 TL
|
4199 TL
|
iPhone 7 Plus
|
3999 TL
|
4999 TL
|
Yeni iPad 9.7 32 GB
|
1699 TL
|
1899 TL
|
iPad Pro 10.5 64 GB
|
2999 TL
|
3699 TL
|
iPad Pro 12.9 64 GB
|
3699 TL
|
4499 TL
|
Apple Watch Series 3
|
1649 TL
|
1999 TL
|
Apple TV 4K
|
999 TL
|
1199 TL
|
Airpods
|
899 TL
|
999 TL
|
iPhone 6s
|
2699 TL
|
3399 TL
|
iPhone 6s Plus
|
3299 TL
|
4199 TL
|
13 inç Macbook Air
|
4599 TL
|
5499 TL
|
21.5 inç iMac
|
5299 TL
|
6499 TL
|
1 metre Lightning – USB kablo
|
89 TL
|
109 TL
|
Lightning konnektörlü Earpods
|
129 TL
|
169 TL
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Satın Aldığımız Bir Apple Ürünü için Ne Kadar Vergi Ödüyoruz? [2018]
sihirlielma.com/...
Ayrıca bir telefona 7.600 verebilen biri 8.500 de verebilir bence.
7.600 lira veren kullanıcı yorumlarına bakıyorum kimse fiyattan şikayetçi değil herkese öneriyor muhakkak alın çok hızlı diyorlar.
Demek ki millette para var çok da şaapmamak lazım. Olsa olsa atacakları hava daha da büyümüş oldu.
Hem şimdi 8.500 liralık telefonlarla daha da büyük havalar atarlar.
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