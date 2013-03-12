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Apple'dan iki yeni iPhone reklamı: Brilliant & Discover

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple, kısa bir süre önce iPhone için başlattığı yeni reklam kampanyasının bir parçası olarak iki yeni iPhone reklamını yayınladı.

Brilliant (Dahice) ve Discover (Keşfet) isimleriyle yayınlanan her iki reklamda da Apple, çeşitli kelimeleri App Store'da yer alan bazı uygulamalar ile tanımlayarak; iOS'in zengin ekosistemine dikkat çekiyor.
Discover


 
Brilliant


 

Reklamda yer alan uygulamalar şunlar:


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dere.beyi 6 yıl en beğenilen
kapitalizmin köpeği olmuşsunuz arkadaşlar sizi mikine takmayacak olan firmalar için birbirinizi yemeyin yahu ulan bunlar belediye değil size beleşe vermiyor paranızla alıyorsunuz sizene isteyen istediğini kullanır
siz bu milletin muhasebecisimiziniz sizene başkasının malından parasından
siz adam gibi eksilerini yazarsınız burdaki işi bilmeyen anlamayan insanlara yardımcı olursunuz o başka
ulan bu milleti koca dünya bölemedi bi FB - GS birde iOS - ANDROiD böldü bu milleti
kapitalizmin köpeği olmuşsunuz arkadaşlar sizi mikine takmayacak olan firmalar için birbirinizi yemeyin yahu ulan bunlar belediye değil size beleşe vermiyor pa...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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savinelli 6 yıl
Bir yazılım geliştirici olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki android veya halefleri yerine iOS e yazılım geliştirilmesinin tek nedeni para değil. Tabii ki o bir neden orası baska ama tek neden değil. Bir düzen olması, model sayısının bir elin parmaklarını geçememesi de çok geçerli bir neden. Android de bir arayüz tasarladıktan sonra onu kaç cihazda deneyebilirsiniz? Peki kaç farklı ekran çözünürlüğünde test edebilirsiniz? Cihazların kaçta kaçına hitap edebilirsiniz? Google play Store da sadece kendi cihazında düzgün çalışmıyor diye çok güzel uygulamalara kötü puan veren kötü yorum yapan insanlar görüyorum. Kimse çeşitliliğin bol olduğu bir platformda herşeye uyum saglayamayacaginizi anlayamıyor. iOS bu güne kadar telefon tarafında 2 kere ekran çözünürlüğü değiştirdi tablet tarafında ise sadece 1 kere. Android de sayi verebilir misiniz? Yani siz gider android e çok güzel bir uygulama yaparsınız fakat root edilmiş cihazına yüklediği saçma sapan bir uygulama yüzünden sizin programınızı açamayan biri gelir tek yıldız verir. Sonra 4:3 oranlı hatta kare olan ekranına (yok demeyin var) uygulama tam sığmıyor diye bir başkası da gelir tek yıldız verir. Emeginiz çöp olur gider..
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haymatloshan 6 yıl
Uygulama konusunda çok ilerideler,her ne kadar şirketi sevmesem de yiğidi öldür hakkını ver demişler.
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Moribito 6 yıl haymatloshan
haymatloshan

Uygulama konusunda çok ilerideler,her ne kadar şirketi sevmesem de yiğidi öldür hakkını ver demişler.

Uygulama degilde, gelistiricilerin iOS icin uygulamalarini optimize konusunda gosterdikleri ilgi muazzam! Diger platformlarda bu ilgi yok malesef. Gelistiricilerde hakli bu konuda, sonucta rotayi paranin oldugu yone ceviriyorlar.
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regaibyigit. 6 yıl
Pachenkov
anca reklam anca fanboy. Gerisi hikaye

sizde ne var Apple'ı bıraktıracak soruyorum
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napolyon94 6 yıl
İos gibisi yok
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sanitarium8787 6 yıl
Kendim kullanıyorum diye söylemiom, Telefonun dibi ya:) hatta konsantre telefon:)
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Carfreak 6 yıl
anca reklam anca fanboy. Gerisi hikaye
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