Apple'dan iki yeni iPhone reklamı: Brilliant & Discover

Apple, kısa bir süre önce iPhone için başlattığı yeni reklam kampanyasının bir parçası olarak iki yeni iPhone reklamını yayınladı.

Brilliant (Dahice) ve Discover (Keşfet) isimleriyle yayınlanan her iki reklamda da Apple, çeşitli kelimeleri App Store'da yer alan bazı uygulamalar ile tanımlayarak; iOS'in zengin ekosistemine dikkat çekiyor.

Discover







Brilliant







Reklamda yer alan uygulamalar şunlar: