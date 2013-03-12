Apple'dan iki yeni iPhone reklamı: Brilliant & Discover

Haber Editörü
Apple, kısa bir süre önce iPhone için başlattığı yeni reklam kampanyasının bir parçası olarak iki yeni iPhone reklamını yayınladı.
Brilliant (Dahice) ve Discover (Keşfet) isimleriyle yayınlanan her iki reklamda da Apple, çeşitli kelimeleri App Store'da yer alan bazı uygulamalar ile tanımlayarak; iOS'in zengin ekosistemine dikkat çekiyor.
Discover
Brilliant
Reklamda yer alan uygulamalar şunlar:
- Gojee
- Cards (Türkiye mağazasında bulunmuyor)
- Mike V: Skateboard Party
- Starbucks (Türkiye mağazasında bulunmuyor)
- iBooks
- MyScript Calculator
- Philips Hue
- Garageband
- The Elements
- Infinity Blade II
- Cleartune
- Solar Walk
- iPhoto
- Yelp
- Shazam
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siz bu milletin muhasebecisimiziniz sizene başkasının malından parasından
siz adam gibi eksilerini yazarsınız burdaki işi bilmeyen anlamayan insanlara yardımcı olursunuz o başka
ulan bu milleti koca dünya bölemedi bi FB - GS birde iOS - ANDROiD böldü bu milleti