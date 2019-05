Apple'dan maliyet ve fiyatları düşürmenin yeni yolu: Yerinde üretim

iPhone SE'nin ardından Hindistan'da üretilecek bir sonraki Apple markalı telefon iPhone 6S Plus olacak gibi görünüyor. The Economic Times'ın yeni raporuna göre Apple iki hafta içinde Bengaluru'da iPhone 6S Plus üretimine başlayabilir. Böylelikle şirket iPhone 6S Plus'ın fiyatını yüzde 5 ila 7 oranında düşürerek OnePlus veya bazı Samsung telefonlarla aynı fiyat segmentine girmesini sağlayacak.

Fiyatları düşürmenin yolu yerel üretim

Rapora göre Apple, iPhone 6S Plus'ın deneme üretimine Bengaluru'daki Wistron tesisinde başlamış durumda. Konuyla ilgili açıklama yapan üst düzey bir endüstri yöneticisi "Wistron, Hindistan'da iPhone 6s Plus üretimi için tüm gereksinimleri tam olarak karşılamayacağı ve Çin'den ithalat devam edeceği için fiyat düzenlemesi hemen yansıtılmayabilir. Sonuç olarak yerel kapasite arttıkça fiyatlar düzeltilecek" dedi.

Apple'ın Hindistan'daki en uygun fiyatlı iPhone'u olan iPhone SE, geçen yıl Mayıs ayından beri yerel olarak montajlanıyor. Böylelikle cihaz, akıllı telefonlara yönelik gümrük vergisinin Şubat ayında yüzde 15 ila yüzde 20 arasında artmasından kaynaklanan son fiyat zammından etkilenmedi. Raporda ayrıca hükümetin bu ayın başlarında bellek, yonga, kamera modülü ve konektörlerle doldurulmuş baskılı devre kartları gibi bileşenlere yüzde 10 oranında gümrük vergisi getiridiği de yazıyor.

Apple, Hindistan'da tedarik zinciri kuruyor

Apple, Hindistan'da parça üretebilirse iPhone'ların fiyatını daha da düşürme imkanına sahip olacak. Şirketin bileşen imalatı konusunda Flex, Foxconn ve Wistron gibi üreticilerle görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor. Teknoloji devi ülkedeki yerel tedarik operasyonunu şarj cihazları, adaptörler ve ambalaj kutuları ile genişletmiş durumda. Bununla birlikte şu an Hindistan'da beş tedarik tesisi var.

Apple, Wistron dışında Finlandiya merkezli Salcomp'un Tamil Nadu'daki tesisini ve Çinli Shenzhen YUTO Packaging Technology'nin Bengaluru'daki tesisini de bu listeye dahil etmiş durumda. Salcomp iPhone'lar için şarj cihazları ve adaptörler üretirken, Shenzhen YUTO Packaging de ambalaj ve paketleme ürünleri imal ediyor.

