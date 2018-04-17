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Apple'dan maliyet ve fiyatları düşürmenin yeni yolu: Yerinde üretim

Apple, telefon fiyatlarını daha rekabetçi seviyelere çekebilmek için yerel üretime odaklanma girişimini sürdürüyor. Şirket iPhone SE'nin ardından Hindistan'da iPhone 6S Plus üretimine de başlayacak.
1 yıl
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14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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iPhone SE'nin ardından Hindistan'da üretilecek bir sonraki Apple markalı telefon iPhone 6S Plus olacak gibi görünüyor. The Economic Times'ın yeni raporuna göre Apple iki hafta içinde Bengaluru'da iPhone 6S Plus üretimine başlayabilir. Böylelikle şirket iPhone 6S Plus'ın fiyatını yüzde 5 ila 7 oranında düşürerek OnePlus veya bazı Samsung telefonlarla aynı fiyat segmentine girmesini sağlayacak.

Fiyatları düşürmenin yolu yerel üretim

Rapora göre Apple, iPhone 6S Plus'ın deneme üretimine Bengaluru'daki Wistron tesisinde başlamış durumda. Konuyla ilgili açıklama yapan üst düzey bir endüstri yöneticisi "Wistron, Hindistan'da iPhone 6s Plus üretimi için tüm gereksinimleri tam olarak karşılamayacağı ve Çin'den ithalat devam edeceği için fiyat düzenlemesi hemen yansıtılmayabilir. Sonuç olarak yerel kapasite arttıkça fiyatlar düzeltilecek" dedi.
Apple'dan maliyet ve fiyatları düşürmenin yeni yolu: Yerinde üretim
Apple'ın Hindistan'daki en uygun fiyatlı iPhone'u olan iPhone SE, geçen yıl Mayıs ayından beri yerel olarak montajlanıyor. Böylelikle cihaz, akıllı telefonlara yönelik gümrük vergisinin Şubat ayında yüzde 15 ila yüzde 20 arasında artmasından kaynaklanan son fiyat zammından etkilenmedi. Raporda ayrıca hükümetin bu ayın başlarında bellek, yonga, kamera modülü ve konektörlerle doldurulmuş baskılı devre kartları gibi bileşenlere yüzde 10 oranında gümrük vergisi getiridiği de yazıyor.
Apple'dan maliyet ve fiyatları düşürmenin yeni yolu: Yerinde üretim

Apple, Hindistan'da tedarik zinciri kuruyor

Apple, Hindistan'da parça üretebilirse iPhone'ların fiyatını daha da düşürme imkanına sahip olacak. Şirketin bileşen imalatı konusunda Flex, Foxconn ve Wistron gibi üreticilerle görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor. Teknoloji devi ülkedeki yerel tedarik operasyonunu şarj cihazları, adaptörler ve ambalaj kutuları ile genişletmiş durumda. Bununla birlikte şu an Hindistan'da beş tedarik tesisi var.
Ayrıca Bkz. "ABD'den büyük ambargo: ZTE yedi yıl boyunca Snapdragon'lu cihaz çıkaramayacak"
Apple, Wistron dışında Finlandiya merkezli Salcomp'un Tamil Nadu'daki tesisini ve Çinli Shenzhen YUTO Packaging Technology'nin Bengaluru'daki tesisini de bu listeye dahil etmiş durumda. Salcomp iPhone'lar için şarj cihazları ve adaptörler üretirken, Shenzhen YUTO Packaging de ambalaj ve paketleme ürünleri imal ediyor.

https://economictimes.indiatimes.com/tech/hardware/in-2-weeks-apple-could-start-making-iphone-6s-plus-here/articleshow/63741022.cms Yorum Yaz
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muratai 1 yıl intel7mix
intel7mix
%100'den fazla kar var zaten, daha ne kadar kar yapacaklar

Kapitalist düzende kapitalist firmalar sana mı soracak ne kadar kar edeceklerini?
intel7mix%100'den fazla kar var zaten, daha ne kadar kar yapacaklarKapitalist düzende kapitalist firmalar sana mı soracak ne ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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dere.beyi 1 yıl en beğenilen
bizde de üretilse diyecem ama ;
ulan bizde üretilen rakı 650 TL
bu rakı almanyaya gidiyor 350 TL OLUYOR ???
valla bizdede üretilse fiyatlar aynı kalır bence çok şaapmayın
bizde de üretilse diyecem ama ;ulan bizde üretilen rakı 650 TLbu rakı almanyaya gidiyor 350 TL OLUYOR ???valla bizdede üretilse fiyatlar aynı ...
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OverClocK1ng 1 yıl
Yaaw tabi ki. Şirketlerin amacı kâr etmektir.
Ama bunu yaparken sanki müşterisinin iyiliğini düşünüp fiyatı ucuzlatmaya çalışıyor gibi göstermesi iğrenç bir şey.
6300 liralık telefon alabilen adama 100 lira ucuzlatsa neeeee, ucuzlatmasa ne...
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OverClocK1ng 1 yıl
Yemin ediyorum şu Apple şaka gibi firma be. 3 liranın gözüne bakıyor.
Önce resme bakalım:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Görüldüğü gibi iPhone X in maliyeti 389 Dolar.
Hadi bunda %6 indirimli mal edildi diyelim. 364 Dolara mal edilmiş olsun.
Ne yani? 25 Dolar düşse insanlar 6300 liralık telefon 6200 liraya düştü diye saldıracaklar mı sanıyor?
Bu nasıl bi salaklıktır? O zaman düşür fiyatı 100 lira. Bak bakalım saldırıyorlar mı?
Resmen insanı salak yerine koyuyorlar.
Benim tanıdığım Aç Gözlü Apple, fiyatı %7 düşürmek için değil de, %7 daha fazla kâr etmek için yapmıyorsa
ben de bu işi bilmiyorum.
%20 ucuz mal edip %6 indirin yapıp kârını %14 arttırmak için yapıyordur...
2 Yanıt Yanıtla
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LittleMonster 1 yıl OverClocK1ng
Pardon? tabii yüksek kâr ediyorlar ama bunun garantisi, yedek parçaları ve en önemlisi yazılım için harcanan paralar var. Tüketiciler her şeyi bedava istiyor. Yorumunuz tabiri caizse çok boş. Sadece fiyatının çok yüksek olmasına katılıyorum. Yüksek olabilir ama çok yüksek olmamalı
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Artunç 1 yıl OverClocK1ng
Şirketlerin temel amacı kârlarını maksimize etmek değil mi zaten hocam? Üstelik kapitalist sistemin beşiği olan ülkenin en güçlü firmalarından biri olan Apple'dan bahsediyoruz. Hiçbir şirket daha fazla kâr elde etmeye hayır demez. Maliyetlerini mümkün olduğunca düşürüp kârlarını daha da arttırmaya çalıştıkları aşikar. Bunun içinde ellerinden geleni de yapıyorlar zaten ilanda da belirtildiği gibi.
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DH Misafiri 1 yıl
Ne saçma bir durum. Sanki maliyeti çok yüksekde maliyet azaltmaya çalışıyorlar. Fiyatı ucuzlamaz daha fazla kar edebilmek için maliyet azaltmaya çalışıyor hepsi aynı. 32 gb likbir cihaz 4000 tl iken alışta 3-5 dolar fark ödediği 128 gblik bir cihazı 100 dolar farkla satıyolar
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dere.beyi 1 yıl en beğenilen
bizde de üretilse diyecem ama ;
ulan bizde üretilen rakı 650 TL
bu rakı almanyaya gidiyor 350 TL OLUYOR ???
valla bizdede üretilse fiyatlar aynı kalır bence çok şaapmayın
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Fenomenon 1 yıl
1000$'lık telefonun maliyeti 300$, 700$'lık telefonun maliyeti 200$.
Maliyet ne kadar azalacak 5$ mi 10$ mi 20$ mı
Sorun maliyetin çok olması değil. Yüksek talepten dolayı fiyatın yüksek olması.
Apple akıllı hoparlörünü 300$'a satıyor (hatta satamıyor) ama aynı maliyete sahip telefonu 650-700$'dan satıyor.
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Escapetolife 1 yıl
Böylelikle cihaz, akıllı telefonlara yönelik gümrük vergisinin Şubat ayında yüzde 15 ila yüzde 20 arasında artmasından kaynaklanan son fiyat zammından etkilenmedi.

Bizde olsa, kısa bir süre sonra devlet uyanır bakan açıklama yapar, bileşenler konusunda çalışmalarımız var yakında cihaz ister montajlı gelsin ister parça olarak gelsin hepsine aynı oranda vergi uygulayacağız.
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huseyincarnege 1 yıl
evet türkiyedede üretilse belki bizimde ucuz alma şansımız olur
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intel7mix 1 yıl
%100'den fazla kar var zaten, daha ne kadar kar yapacaklar
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muratai 1 yıl intel7mix
intel7mix
%100'den fazla kar var zaten, daha ne kadar kar yapacaklar

Kapitalist düzende kapitalist firmalar sana mı soracak ne kadar kar edeceklerini?
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belekbeach 1 yıl
0 dolar mı yapmaya çalıyorlar zaten maliyeti düşük kar marjı yüksek aslında amaç çinden kaçmaya çalışmak
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akıllı telefon, hindistan ve
9 etiket daha apple iphone 6s plus cihaz cep telefonu üretim iphone se yerel üretim Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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