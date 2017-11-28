Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan orijinal içeriğe dev yatırım

Orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapan Apple, önümüzdeki yıllarda bu alana harcadığı parayı daha da arttıracak. 2022 yılında şirketin bu pazara ayırdığı bütçe 4.2 milyar doları bulacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,8b
1
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Netflix, Amazon ve Hulu gibi dijital platformların son dönemde yakaladığı büyük başarının ardından birçok teknoloji ve internet şirketinin ilgisini çeken orijinal içerik pazarı, Apple'ın gelecek planları arasında da önemli bir yere sahip. Bir süredir bu alana önemli yatırımlar yapan Amerikalı teknoloji devi, önümüzdeki yıllarda bu yatırımlarını daha da arttıracak.
2018 yılında orijinal içeriğe yaklaşık 500 milyon dolar harcamayı planlayan Apple, sonraki yıllarda bu miktarı daha da arttıracak. Ünlü analist Gene Munster, Apple'ın 2022 yılında orijinal içeriğe yaklaşık 4.2 milyar dolar harcayacağını öngörüyor.
Munster ayrıca dijital platformların geleceği hakkında da dikkat çekici analizlerde bulundu. Ünlü analiste göre şu anda dijital platformlar söz konusu olduğunda lider Netflix olsa da, önümüzdeki yıllarda bu durum değişebilir.
Son olarak Yüzüklerin Efendisi dizisini almak için kesenin ağzını açan Amazon, bu alana Netflix ve Apple'dan daha fazla para harcamaya hazırlanıyor. Munster'a göre 2022 yılına gelindiğinde Amazon, orijinal içeriğe 8.2 milyar dolar harcayarak Netflix'ten bile daha fazla para harcayacak.
Kısa süre önce yayınladığı Planet of the Apps ve Carpool Karaoke ile orijinal içerik alanına giriş yapan Apple, geçtiğimiz günlerde dikkat çekici iki dizi için hazırlıklara başladı. Bu iki dizi, başrollerini Reese Witherspoon ve Jennifer Aniston'ın üstlendiği bir drama ve Steven Spielberg'in kült dizisi Amazing Stories'in yeniden yapımı olacak.

http://deadline.com/2017/11/apple-spending-on-original-content-to-break-4-billion-by-2022-1202214413/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl İşte Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak 30 yeni araç 2 yıl Çernobil tekrar enerji üretmeye başlıyor: Devasa güneş panelleri kurulacak 2 yıl Yeni nesil Google dizüstü bilgisayarların kapakları yüzünüze göre kendisini ayarlayacak 2 yıl Honda, 15 dakikada şarj olabilen elektrikli araç geliştiriyor 2 yıl Yeni Crimson ReLive Edition yaması Radeon RX Vega çökme sorunlarını gideriyor 2 yıl Yerli otomobilde yeni gelişmeler: 500km menzil, 4 farklı model 2 yıl Bitcoin'den bir rekor daha: 10.000$ barajını aştı 2 yıl AB’den açıklama: Türk vatandaşlarına vizesiz seyahati müjdelemek istiyoruz 2 yıl BMW, Mercedes, Ford ve Volkswagen’den Shell istasyonlarına hızlı şarj 2 yıl Fernando Alonso eSpor takımı kurdu, Cem Bölükbaşı’nı kadroya kattı 2 yıl Xiaomi'nin Android One telefonu | Mi A1 ön inceleme 2 yıl Yapay zekâ alanında Samsung’dan önemli bir satın alım 2 yıl Rekorları alt üst eden PUBG’nin resmi mobil oyunu geliyor 2 yıl Ses tanıma sistemleri artık dudak okuyacak 2 yıl AMD Ryzen 5 2500U benchmark skorları umut verici 2 yıl Diyanet açıkladı: Bitcoin dinen uygun değil 2 yıl Pokemon oyunları toplamda 300 milyon sattı 2 yıl G.Skill rekor zamanlamaya sahip belleklerini duyurdu 2 yıl Bitcoin madenciliği için kullanılan enerji 159 ülkenin kullandığı enerjiden daha fazla 2 yıl Galaxy S9'un ardından şimdi de LG G7'nin Ocak ayında tanıtılacağı iddia edildi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Apple'dan orijinal içeriğe dev yatırım Sonraki Tesla Semi şarj olurken 4000 evin ihtiyacı kadar enerji çekecek 2 yıl 7500 Bitcoin'le çöpe atılan HDD'nin değeri 72 milyon dolar oldu 2 yıl Tesla Semi'nin ilk müşterisi belli oldu 2 yıl Tor Browser'a özel Wikipedia versiyonu 2 yıl Mobilite: iPhone X ve Huawei Mate 10 Lite Türkiye'de 2 yıl Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar, Çin'de fabrika kuruyor 2 yıl İngiltere drone kullanımıyla ilgili yeni fikirler arıyor 2 yıl Microsoft Office artık tüm Chromebook'lara indirilebilir 2 yıl Flight Unlimited 2K16 kısa süreliğine ücretsiz 2 yıl Amazon Cyber Monday indirimlerinde uygun fiyatlı 10 ürün 2 yıl Yanıp kül olan Ferrari 512 BB tam 40 bin dolara alıcı buldu 2 yıl Türk Telekom internet eğitim seferberliği için dünyanın çapı kadar yol yaptı 2 yıl SpaceX'in eski çalışanından ilginç iddia: Elon Musk Bitcoin'in yaratıcısı olabilir [Güncelleme: Elon Musk iddiayı yalanladı] 2 yıl Karsan elektrikli Jest’in motorunu BMW’den alacak 2 yıl Türkiye’de toplu taşımada ve trafikte dev teknoloji atılımı 2 yıl Veri aktarımı ve sesli görüşmeler için kırılamayan "kuantum şifreleme" dönemi başlıyor 2 yıl Akıllı telefonlar için mikro boyutlarda sıcaklık sensörü geliştirildi 2 yıl Huawei: Hakimiyetimizi Apple’a borçluyuz 2 yıl Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak isteyen "Çılgın" Mike Hughes'a kötü haber 2 yıl Selçuk İnan, Samsung'a dava açtı ve telefonların imhasını istedi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim