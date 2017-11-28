Apple'dan orijinal içeriğe dev yatırım

Netflix, Amazon ve Hulu gibi dijital platformların son dönemde yakaladığı büyük başarının ardından birçok teknoloji ve internet şirketinin ilgisini çeken orijinal içerik pazarı, Apple'ın gelecek planları arasında da önemli bir yere sahip. Bir süredir bu alana önemli yatırımlar yapan Amerikalı teknoloji devi, önümüzdeki yıllarda bu yatırımlarını daha da arttıracak.

2018 yılında orijinal içeriğe yaklaşık 500 milyon dolar harcamayı planlayan Apple, sonraki yıllarda bu miktarı daha da arttıracak. Ünlü analist Gene Munster, Apple'ın 2022 yılında orijinal içeriğe yaklaşık 4.2 milyar dolar harcayacağını öngörüyor.

Munster ayrıca dijital platformların geleceği hakkında da dikkat çekici analizlerde bulundu. Ünlü analiste göre şu anda dijital platformlar söz konusu olduğunda lider Netflix olsa da, önümüzdeki yıllarda bu durum değişebilir.

Son olarak Yüzüklerin Efendisi dizisini almak için kesenin ağzını açan Amazon, bu alana Netflix ve Apple'dan daha fazla para harcamaya hazırlanıyor. Munster'a göre 2022 yılına gelindiğinde Amazon, orijinal içeriğe 8.2 milyar dolar harcayarak Netflix'ten bile daha fazla para harcayacak.

Kısa süre önce yayınladığı Planet of the Apps ve Carpool Karaoke ile orijinal içerik alanına giriş yapan Apple, geçtiğimiz günlerde dikkat çekici iki dizi için hazırlıklara başladı. Bu iki dizi, başrollerini Reese Witherspoon ve Jennifer Aniston'ın üstlendiği bir drama ve Steven Spielberg'in kült dizisi Amazing Stories'in yeniden yapımı olacak.

http://deadline.com/2017/11/apple-spending-on-original-content-to-break-4-billion-by-2022-1202214413/