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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan otonom araç hamlesi: Kaliforniya'da test sürüşleri için izin aldı

Uzun bir süredir otonom araçlar üzerinde çalışma yaptığı söylenen Apple, bu konuda net açıklamalar yapmıyordu ancak şirketin Kaliforniya eyaletinden otonom araç testleri için izin aldığı öğrenildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Apple 2014 yılında Project Titan isimli çalışmayı duyurmuş ve otonom araç sektörüne gireceğini açıklamıştı. Projenin duyurulmasının ardından çalışmaların hangi aşamada olduğuna ve yeni gelişmelere dair neredeyse hiçbir açıklama yapmazken şirkete yakın kaynaklar Apple'ın bir otomobil üreticisi haline gelmek yerine otonom araç yazılımları üzerinde çalıştığını ileri sürmüştü.


Şimdi ise bu kaynakların iddialarını doğrulayacak önemli bir açıklama yapıldı. Kaliforniya Motorlu Araçlar Departmanı(DMV) yaptığı açıklama ile Apple'ın kamuya açık alanlarda otonom araç test sürüşleri yapmak için kendilerinden izin istediğini ve bu izni verdiklerini dile getirdi. DMV'nin açıklamasında Apple'ın test sürüşleri kapsamında 3 adet 2015 model 2015 Lexus RX450h otomobili ve 6 sürücü için izin aldığı bilgisi de paylaşıldı.


Yazılım Tarafına Ağırlık Verebilir 

Tabi şirketin otonom araç testlerini Lexus model otomobillerle yapacak oluşu en azından şimdilik Apple'ın doğrudan bir otomobil üreticisi haline gelmek istemediği izlenimi uyandırıyor. Ford'un ve Chrsyler'ın eski başkan yardımcısı Chris Theodore da bu duruma dikkat çekerek Apple'ın söylentilerin yoğunlaştığı gibi kendi otomobili üretmek yerine yazılımsal ve donanımsal takviyelerle otonom dünyasında yer almaya çalışacağını düşünüyor.


Apple yine konuyla ilgili net bir açıklama yapmadı ancak bir Apple sözcüsü şirketin kasım ayında Amerikan Ulusal Trafik Güvenlik Kurulu'na yazdığı mektuba atıfta bulundu. Apple bu mektubunda "Şirket, makine öğrenimi ve otomasyonu konusunda çok yatırım yapıyor ve nakliye de dahil olmak üzere birçok alanda otomatikleştirilmiş sistemlerin potansiyeli hakkında heyecan duyuyor." demişti.


Zorlu Rakiplerle Karşı Karşıya 

Project Titan'ın duyurulduğu tarihten bu yana Apple'ın kendisini ne derece geliştirdiği bilinmiyor ancak şirket sahaya çıktığında uzun bir süredir eyalette test sürüşleri yapan Tesla, Waymo, General Motors gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak. Apple'ın otonom sürüş testlerine ne zaman başlanacağına dair açıklamada bir ifade yok ancak Bloomberg'e göre ''kısa bir süre sonra'' Apple tarafından otonom sürüş becerisi kazandırılmış bir Lexus'u görme imkanına sahip olacağız.

http://www.reuters.com/article/us-apple-car-idUSKBN17G1CJ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Tesla varken tutunması zor olacak ve kapışmalı olacak.
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erdem552 2 yıl
Marka Apple olunca tasarımlar olağanüstü ütopik oluyor nedense. Bu kadar uçuk tasarımlarda bana çok itici geliyor.
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