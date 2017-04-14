Genesis'ten hidrojen yakıt hücreli yeni konsept SUV: GV80

Hyundai'nin öncesinde lüks modellerinde kullandığı Genesis ismi, hatırlatacak olursak 2015 senesinde firmadan ayrı olarak kendi markası altında modeller üretip satmaya başlamıştı. Firma geçtiğimiz günlerde New York Otomobil Fuarında yeni deneysel SUV modeli GV80 Concept'i resmi olarak duyurdu. Prizli ve hidrojen yakıt hücreli olan bu hibrit araç elektrik ve hidrojen birleşiminin sunduğu sıfır emisyon ve uzun menzil gibi avantajları sunuyor.

İç mekan olarak Tesla'dan sonra günümüzde büyük ekranlı araçları bolca görmeye alışsak da Genesis GV80 22 inç boyutlu kavisli OLED ekranı ve dijital gösterge paneliyle işi bir adım daha ileriye taşıyor. Yalnızca sürücüye hitap etmeyen bu büyük panel sürücü yanındaki yolcu için de ayrı bir bölüme sahip. Kabinin merkezinde çok fonksiyonlu kontrol cihazı yer alırken, bu cihaz el yazısı tanıma özelliğine sahip bir dokunmatik yüzey içeriyor.

Diğer bütün konseptler gibi GV80'nin de bu haliyle seri üretime geçmesi beklenmezken, Genesis tarafından araç gelecekteki modelleri için atletik tasarım stratejisinin bir göstergesi olarak gösteriliyor.

http://www.genesisnewsusa.com/us/en/media/pressreleases/808/genesis-reveals-gv80-fuel-cell-concept-suv-at-new-york-international-auto-show