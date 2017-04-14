Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Genesis'ten hidrojen yakıt hücreli yeni konsept SUV: GV80

Hyundai'nin lüks otomobil markası Genesis, New York Otomobil Fuarında yeni konsept aracını sergiliyor. Genesis GV80 prizli ve hidrojen yakıt hücreli yapısıyla deneysel bir yapıya sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,9b
1
6
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hyundai'nin öncesinde lüks modellerinde kullandığı Genesis ismi, hatırlatacak olursak 2015 senesinde firmadan ayrı olarak kendi markası altında modeller üretip satmaya başlamıştı. Firma geçtiğimiz günlerde New York Otomobil Fuarında yeni deneysel SUV modeli GV80 Concept'i resmi olarak duyurdu. Prizli ve hidrojen yakıt hücreli olan bu hibrit araç elektrik ve hidrojen birleşiminin sunduğu sıfır emisyon ve uzun menzil gibi avantajları sunuyor.
İç mekan olarak Tesla'dan sonra günümüzde büyük ekranlı araçları bolca görmeye alışsak da Genesis GV80 22 inç boyutlu kavisli OLED ekranı ve dijital gösterge paneliyle işi bir adım daha ileriye taşıyor. Yalnızca sürücüye hitap etmeyen bu büyük panel sürücü yanındaki yolcu için de ayrı bir bölüme sahip. Kabinin merkezinde çok fonksiyonlu kontrol cihazı yer alırken, bu cihaz el yazısı tanıma özelliğine sahip bir dokunmatik yüzey içeriyor.
Diğer bütün konseptler gibi GV80'nin de bu haliyle seri üretime geçmesi beklenmezken, Genesis tarafından araç gelecekteki modelleri için atletik tasarım stratejisinin bir göstergesi olarak gösteriliyor.

http://www.genesisnewsusa.com/us/en/media/pressreleases/808/genesis-reveals-gv80-fuel-cell-concept-suv-at-new-york-international-auto-show Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmednaim 2 yıl en beğenilen
Galeri görsellerindeki ilk görsel sahilde 103 mil hızla denize düşmeden önceki sonra kare galiba.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
trexin 2 yıl
genesis modellerindeki kimlik problemi devam edecek ben bunu anlıyorum bu modelden.
markanın karakteristiği yok. belirgin bir tasarım unsuru yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merveyanar 2 yıl
vay arkadaş ne araba yapmış adamlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
action4ever 2 yıl
Badem bıyıklı araba yapmışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frostburn 2 yıl
içi leş olmuş
orta kokpitteki spatula ne işe yarıyor acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmednaim 2 yıl en beğenilen
Galeri görsellerindeki ilk görsel sahilde 103 mil hızla denize düşmeden önceki sonra kare galiba.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 2 yıl mehmednaim
Orası deniz değil. Dikkatli bakarsanız parçalı zemin olduğunu görürsünüz. Ama dururken bile 103 mph hızla gidiyor oluşu muazzam ona katılıyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Word'deki güvenlik açığı Rusya'ya yönelik casusluk faaliyetlerinde kullanılmış 2 yıl Kodu Cup Türkiye 2017 yarışması başlıyor 2 yıl Bu kart can yakar ! "ASUS Strix GTX 1080 Ti inceleme" 2 yıl Karşınızda 1000 beygir gücüyle, 2017 Trans Am Super Duty 2 yıl iPhone 7 Plus tasarımlı Oppo R11 göründü 2 yıl 2016'da Uber üzerinden 20 milyar dolarlık yolculuk yapıldı 2 yıl İşte dünyanın en çok bilgisayar satan şirketleri 2 yıl Taşınabilir ve kullanıma hazır güneş enerjisi 2 yıl Microsoft, NSA sızıntısındaki açıkların düzeltildiğini duyurdu 2 yıl Sinema dünyasından haftanın öne çıkan haberleri 2 yıl Yeni Skoda Octavia RS ve Scout'un detay ve görselleri yayınlandı 2 yıl Nokia 8 ve Nokia 9'un tasarımları ortaya çıktı 2 yıl Nintendo Switch’in dünya genelindeki satış sayısı açıklandı 2 yıl DJI Phantom 4 Advanced duyuruldu 2 yıl Google Fotoğraflar etkileyici video sabitleme yapabiliyor 2 yıl Apple'dan otonom araç hamlesi: Kaliforniya'da test sürüşleri için izin aldı 2 yıl NSA’in hack araçları Windows kullanıcılarının güvenliğini tehdit ediyor 2 yıl Facebok Alman gazetelerine ''yalan haber'' ilanı verdi 2 yıl Taşınabilir şarj cihazı ancak priz çıkışı da var 2 yıl Slack kullanıcıları için Status özelliği kullanıma sunuluyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Genesis'ten hidrojen yakıt hücreli yeni konsept SUV: GV80 Sonraki Williams Advanced Engineering, elektrikli araç bataryası fabrikası için $125 milyon yatırım aldı 2 yıl Xiaomi Mi Mix'e Çin'den göz kamaştıran bir rakip geliyor 2 yıl 2si1 "Aral rezaleti ve AMD RX 580'li" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Beklenen Star Wars: The Last Jedi fragmanı geldi 2 yıl Kullanıcısını yüzünden tanıyan drone: Hover Camera Passport 2 yıl Cardtek, dünyanın ilk 10 şirketi arasına girmeyi hedefliyor 2 yıl Beauty and the Beast gişede 1 milyar dolara ulaştı 2 yıl Güneşten sonra sıra rüzgârda: 1,2 milyar dolarlık dev yatırım 2 yıl Apple ve Foxconn, Toshiba'nın bellek bölümü için bir araya geliyor 2 yıl iPhone 8'e ait olduğu iddia edilen teknik çizimler ortaya çıktı 2 yıl Xbox Scorpio geliştirici kiti tam bir canavar 2 yıl Yeni bir Google Earth tecrübesi geliyor 2 yıl Tesla, Model 3'ün son halini temmuz ayında gösterecek 2 yıl Enceladus’ta yaşam için gerekli olan temel şey keşfedildi 2 yıl Oyun pazarında skandal: Teknoloji mağazaları ile Aral arasındaki ilginç yazışmalar 2 yıl AMD Radeon RX 500 basın görselleri sızdırıldı 2 yıl Elon Musk'tan kamyonet ve tır açıklaması 2 yıl 30.000TL'lik bilgisayar topladık: Karşınızda çılgın sistem 2 yıl Uber, rakip uygulama Lyft'in sürücülerini gizlice takip etmiş 2 yıl Kara mayınlarını bulmak için ışıldayan bakteriler kullanılacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Kadınlar erkekler kadar sevebilir mi?
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim