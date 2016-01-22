Apple'dan sanal / arttırılmış gerçeklik için önemli adım

Yeni teknolojileri oldukça yakından takip eden ancak sanal ile arttırılmış gerçeklik tarafında şimdiye kadar pasif kalan Apple, önemli bir ismi işe alarak süreçten vazgeçmediğini gözler önüne seriyor.

Bu doğrultuda büyük teknoloji şirketi, 1999 yılından bu yana Virginia Tech Üniversitesinde görev yapan Profesör Doug Bowman'ı bünyesine kattı. Financial Times'dan gelen bilgiye göre Microsoft HoloLens araştırma projesinin (500 bin dolar ödüllü başlık ile yapılabilecekler amaçlı) kazananları arasında da yer alan Bowman, özellikle "Minority Report" benzeri üç boyutlu kullanıcı arayüzü tasarlama konusunda uzman bir isim ve sanal ile arttırılmış gerçeklik konulu kitabı ve birçok makalesi bulunuyor.

Apple'ın sanal ile arttırılmış gerçeklik tarafında daha önceden attığı bazı adımlar da bulunuyor. 2015 yılı içerisinde detaylarına burada yer verdiğimiz arttırılmış gerçeklik şirketi Metaio'yu satın alan Apple, aynı zamanda iPhone'u sanal gerçeklik başlığı haline getirecek Samsung Gear VR benzeri bir patent almış ve dünyaca ünlü müzik grubu U2 ile 360 derecelik bir video çalışması gerçekleştirmişti.

Apple'dan şimdiye kadar hiçbir sızıntısı gelmemiş olsa da etkili bir sanal gerçeklik başlığı bekleniyor. Bu noktada Oculus Rift gibi sadece sanal gerçeklik odaklı bir ürün de gelebilir, HoloLens gibi sanal ile arttırılmış gerçekliği harmanlayan bir çözüm de kullanıcıların beğenisine sunulabilir.

Ekstra bir tahmin olarak Doug Bowman'ın Apple'ın bilinen detaylarına burada yer verdiğimiz tamamen elektrikli otomobil modeline özel, üç boyutlu olarak el hareketlerini algılayabilen bir arayüz tasarlayabileceği de söyleniyor.

http://www.engadget.com/2016/01/21/apple-hires-an-expert-in-virtual-and-augmented-reality-tech/