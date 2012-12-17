Apple'dan yeni rekor: Çin'de sadece 3 günde 2 milyon iPhone 5 satıldı

14 Aralık itibariyle iPhone 5'i ülkemizin de aralarında bulunduğu 32 ülkede daha satışa sunan Apple, Çin'de sadece 3 günde yeni telefonuyla satış rekoru kırdı.

Apple'dan yapılan resmi açıklamaya göre 14 Aralık'da iPhone 5'e merhaba diyen ülkelerden biri olan Çin'de 2 milyon iPhone 5 satışa gerçekleştirilerek pazar açısından dengeleri değiştirecek önemli bir başarı elde edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, Çin'deki müşterilerin iPhone 5'e olan ilgileri için olağanüstü değerlendirmesini yaparken, Çin'in kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu ve oradaki müşterilerin Apple ürünlerini kullanmak için sabırsızlandıklarını ifade etti.

Çin'deki iPhone 5 fiyatları Apple.com.cn adresindeki bilgilere göre aşağıdaki gibidir ;

16 Gb iPhone 5 : 1512 TL ya da 847$

32 GB iPhone 5 : 1740 TL ya da 976$

64 Gb iPhone 5 : 1961 TL ya da 1104$ Görüldüğü gibi çin fiyatları yinede ABD fiyatlarından pahalı.

Hatırlanacağı üzere Apple, aralarında Amerika'nın da bulunduğu 9 büyük ülkede iPhone 5'i eylül ayında satışa sunmuş ve 3 günde 5 milyonluk satış sayısını geçmeyi başarmıştı.