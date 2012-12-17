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Apple'dan yeni rekor: Çin'de sadece 3 günde 2 milyon iPhone 5 satıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,9b
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53
iPhone
Shady
Haber Editörü
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14 Aralık itibariyle iPhone 5'i ülkemizin de aralarında bulunduğu 32 ülkede daha satışa sunan Apple, Çin'de sadece 3 günde yeni telefonuyla satış rekoru kırdı.
Apple'dan yapılan resmi açıklamaya göre 14 Aralık'da iPhone 5'e merhaba diyen ülkelerden biri olan Çin'de 2 milyon iPhone 5 satışa gerçekleştirilerek pazar açısından dengeleri değiştirecek önemli bir başarı elde edildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, Çin'deki müşterilerin iPhone 5'e olan ilgileri için olağanüstü değerlendirmesini yaparken, Çin'in kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu ve oradaki müşterilerin Apple ürünlerini kullanmak için sabırsızlandıklarını ifade etti.
Çin'deki iPhone 5 fiyatları Apple.com.cn adresindeki bilgilere göre aşağıdaki gibidir ;
  • 16 Gb iPhone 5 : 1512 TL ya da 847$
  • 32 GB iPhone 5 : 1740 TL ya da 976$ 
  • 64 Gb iPhone 5 : 1961 TL ya da 1104$
Görüldüğü gibi çin fiyatları yinede ABD fiyatlarından pahalı. 
Hatırlanacağı üzere Apple, aralarında Amerika'nın da bulunduğu 9 büyük ülkede iPhone 5'i eylül ayında satışa sunmuş ve 3 günde 5 milyonluk satış sayısını geçmeyi başarmıştı.

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4Crumby 6 yıl en beğenilen
Cin deki fiyat burda olsa 1 gunde 10milyon satar.
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Hypnotica 6 yıl
organ piyasası baya hareketlenmiştir çinde
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iskocyall 6 yıl
ulan bu urun size 3 aydan sonra sonuluyor ve sizin ulkenizde uretiliyor tezatliga bak nediim
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DH Misafiri 6 yıl
Sorma Kalbim Sorma
Bu habere biraz önyargılıyım , aslında Çinliler bu pahalı telefonu alabilecek maddi güce sahip değil.

Dünyanın neresine gidersen git uçuk derecede pahalı markaların mağazalarının müşterisi büyük oranda turist Çinlilerdir.
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itsthehallowman 6 yıl
demekki çinde iphone kopyalayacak 2 milyon firma varmış :)
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Patria o Muerte 6 yıl
o fiyatlar burda olsa mağazanın kapısının önünde kamp kurarım.
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ssbrutality 6 yıl
MaSSive
md3likan xiaomi, meizu, oppo gibi markalar varken çekikgözlülerin bu afyonlanmasına anlam veremiyorum...
Arkadaşım ,sen hep evdenmi yemek yersin? Yada bir Japon hergün suşi mi yemek zorunda? Buğün Finlandiyada ,herkes Lumia serisi Nokia mı kullanıyor sanıyorsun.? Özellikle Avrupada Kozmopolit bir yapı olduğundan ,uzak doğulu kişiler ile hemen hemen hergün karsılaşırım. Şimdiye kadar gözlemlediğim ve gördüğüm kadarı ile, Senin tabirinle o çekik gözlüler,eskiden İphone yerine ellerinden Nokia yı düşürmezlerdi. Toyota,Mazda, Honda vs varken Bmw vb lerine binenler, Volkswagen ,Audi varken yukardaki markalara binenler. Bu kozmopolit yapıda ,sadece biz Türkler kuru milliyetçiyiz. Adamlarda onca marka var iphone alıyor. Senin neyin var?Yerli malı yurdun malı. Ortada yerli mal yok,sadece kuru Milliyetçilik var.

Mazda Dedin Sattığım Rx-8'ım Aklıma Geldı,İçim Yandı lan.Mazda Candır.Bu Kez Mazda 3 Alacağım 2013 Beklıyorum.Mühendislik Harikası Otomobiller
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perikentli 6 yıl
tabi ucuz orda bide piyasa var abi ürün cesitliligi burda öyle değil heralde orda miylonları satacak
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Holy Templar 6 yıl
şimdi elmacılar düşündür der ve giderim.

- vermeyi unutmayın lütfen
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Statistik 6 yıl
Cinde 1.5 milyar insan var, normal
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Hypnotica 6 yıl
organ piyasası baya hareketlenmiştir çinde
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DH Misafiri 6 yıl
Biz de artık 1000 liraya sınırsız 3G + sınırsız internet + sınırsız konuşma + sınırsız mesajlı iPhone 5 istiyoruz. Yeterrrr!!
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Recharged 6 yıl
Yine gelip çamur atanlar olacaktır bu satış rakamına ki olmuş bile.
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Castiel 6 yıl
10 mılyonun kaç mılyonu bu telefon için böbreğını sattı acaba
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SaB0 6 yıl
Burda satılan apple ürünlerin sayısını 3le çarparak hesaplarlarsa ülkemizdeki pazar payının degerini ve yedigimiz kazıgıda görürlerdi.
Amerikadaki 3 adet iphone fiyatı= Türkiyede 1 iphone
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IgorStravinsky 6 yıl SaB0
Sabotaj1148

Burda satılan apple ürünlerin sayısını 3le çarparak hesaplarlarsa ülkemizdeki pazar payının degerini ve yedigimiz kazıgıda görürlerdi.
Amerikadaki 3 adet iphone fiyatı= Türkiyede 1 iphone

Yanlış 2 bile etmiyor hesaplarsan ama çok vergi var orası doğru
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DH Misafiri 6 yıl
Saatte yaklaşık 42000 adete tekabül ederki çin için bu bir rekor değil. Helede üretim kapasitesi bu kadar yüksek bir firmadan. Daha önce 5 dakikadan daha az sürede 350.000 adet satan telefonlar oldu. (isim vermeyeceğim.)
Söz konusu firmaların üretim kapasitesi tek partide 2 milyon satış yapabilecek düzeyde olsa zerre şüphem yokki 1 saat olmadan hepsini gene satardı.
Bu haber işbu nedenden dolayı reklamdan başka hiç bir şey ifade etmiyor.
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