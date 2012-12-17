Apple'dan yeni rekor: Çin'de sadece 3 günde 2 milyon iPhone 5 satıldı

Haber Editörü
14 Aralık itibariyle iPhone 5'i ülkemizin de aralarında bulunduğu 32 ülkede daha satışa sunan Apple, Çin'de sadece 3 günde yeni telefonuyla satış rekoru kırdı.
Apple'dan yapılan resmi açıklamaya göre 14 Aralık'da iPhone 5'e merhaba diyen ülkelerden biri olan Çin'de 2 milyon iPhone 5 satışa gerçekleştirilerek pazar açısından dengeleri değiştirecek önemli bir başarı elde edildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, Çin'deki müşterilerin iPhone 5'e olan ilgileri için olağanüstü değerlendirmesini yaparken, Çin'in kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu ve oradaki müşterilerin Apple ürünlerini kullanmak için sabırsızlandıklarını ifade etti.
Çin'deki iPhone 5 fiyatları Apple.com.cn adresindeki bilgilere göre aşağıdaki gibidir ;
- 16 Gb iPhone 5 : 1512 TL ya da 847$
- 32 GB iPhone 5 : 1740 TL ya da 976$
- 64 Gb iPhone 5 : 1961 TL ya da 1104$
Görüldüğü gibi çin fiyatları yinede ABD fiyatlarından pahalı.
Hatırlanacağı üzere Apple, aralarında Amerika'nın da bulunduğu 9 büyük ülkede iPhone 5'i eylül ayında satışa sunmuş ve 3 günde 5 milyonluk satış sayısını geçmeyi başarmıştı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dünyanın neresine gidersen git uçuk derecede pahalı markaların mağazalarının müşterisi büyük oranda turist Çinlilerdir.
Mazda Dedin Sattığım Rx-8'ım Aklıma Geldı,İçim Yandı lan.Mazda Candır.Bu Kez Mazda 3 Alacağım 2013 Beklıyorum.Mühendislik Harikası Otomobiller
- vermeyi unutmayın lütfen
Amerikadaki 3 adet iphone fiyatı= Türkiyede 1 iphone
Yanlış 2 bile etmiyor hesaplarsan ama çok vergi var orası doğru
Söz konusu firmaların üretim kapasitesi tek partide 2 milyon satış yapabilecek düzeyde olsa zerre şüphem yokki 1 saat olmadan hepsini gene satardı.
Bu haber işbu nedenden dolayı reklamdan başka hiç bir şey ifade etmiyor.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1870 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iphone 5 ve