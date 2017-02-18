Apple’ın Çin’deki düşüşü devam ediyor

Tam Boyutta Gör

Apple, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin’de kötü günler geçirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene hızlı bir şekilde düşüş yaşayan akıllı telefon üreticisi, son verilere göre dördüncü sıraya kadar gerilemişti. Canalys tarafından yapılan son araştırmalara göre geride bıraktığımız çeyrekte dördüncü sırada bulunan Apple, konumunu Xiaomi’ye kaptırdı.

Xiaomi, 2013 senesinden beri en düşük satış rakamlarına sahip olmasına rağmen Apple’ı geride bırakmayı başardı. Şirket, önceki seneye göre yüzde 21’lik düşüş ile 51.4 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Bu verilere göre Xiaomi’nin pazar payı 2015 senesinde yüzde 15.2’yken, 2016 senesinde yüzde 10.7’ye kadar geriledi. Apple ise önceki seneye göre yüzde 18.2’lik düşüşle 43.8 milyon akıllı telefon satışı yaptı ve ülkedeki karı yüzde 8 azaldı.

Neredeyse tüm dünya pazarının üçte birini kapsayan Çin’de şu an Huawei liderlikte bulunuyor. 76.2 milyon akıllı telefon satan üretici; oldukça hızlı bir şekilde gelişen ve 73.2 milyon akıllı telefon satışı yapan Oppo tarafından takip ediliyor. Üçüncü sırada ise 63.2 milyon adet akıllı telefon satan Vivo bulunuyor.

https://www.macrumors.com/2017/02/18/apple-declines-china-smartphone-market/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds