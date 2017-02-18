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Apple’ın Çin’deki düşüşü devam ediyor

Çin’deki pazar payının büyük bir bölümünü kaybeden Apple, bir süre önce gerilediği dördüncülük konumunu Xiaomi'ye kaptırdı. Apple'ın bu durumu, şirketin kazancını da büyük oranda azalttı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,8b
1
18
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Apple’ın Çin’deki düşüşü devam ediyor
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Apple, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin’de kötü günler geçirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene hızlı bir şekilde düşüş yaşayan akıllı telefon üreticisi, son verilere göre dördüncü sıraya kadar gerilemişti. Canalys tarafından yapılan son araştırmalara göre geride bıraktığımız çeyrekte dördüncü sırada bulunan Apple, konumunu Xiaomi’ye kaptırdı.

Xiaomi, 2013 senesinden beri en düşük satış rakamlarına sahip olmasına rağmen Apple’ı geride bırakmayı başardı. Şirket, önceki seneye göre yüzde 21’lik düşüş ile 51.4 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Bu verilere göre Xiaomi’nin pazar payı 2015 senesinde yüzde 15.2’yken, 2016 senesinde yüzde 10.7’ye kadar geriledi. Apple ise önceki seneye göre yüzde 18.2’lik düşüşle 43.8 milyon akıllı telefon satışı yaptı ve ülkedeki karı yüzde 8 azaldı.

 
Apple’ın Çin’deki düşüşü devam ediyor

Neredeyse tüm dünya pazarının üçte birini kapsayan Çin’de şu an Huawei liderlikte bulunuyor. 76.2 milyon akıllı telefon satan üretici; oldukça hızlı bir şekilde gelişen ve 73.2 milyon akıllı telefon satışı yapan Oppo tarafından takip ediliyor. Üçüncü sırada ise 63.2 milyon adet akıllı telefon satan Vivo bulunuyor.



https://www.macrumors.com/2017/02/18/apple-declines-china-smartphone-market/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mu5tafa 2 yıl en beğenilen
Çin li olsam o kadar muhteşem markanın arasında kablosuz şarja yeni geçen iPhone a yüzlerce dolar tabi ki vermem..
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Xeblion 2 yıl

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Omer1852 2 yıl
Ee adamlar zeki böyle bi markaya para verilmeyeceğini anlamış...
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DH Misafiri 2 yıl
darısı vestelin başına
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BekirTemel 2 yıl
Trump sağolsun- Apple
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arel.gr 2 yıl
uyaniyorlar !
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WB 2 yıl
Mars'ta bile olsan daha iyisi cikana kadar en iyisi iphone
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Guaire 2 yıl
Bu grafiğe göre Xiaomi bu sene sağlam düşmüş. Xiaomi'de bazı şeylerin iyi gitmediği ortada. Büyüyecekleri yerde bayağı bir küçülmüşler.
Vivo, V5 Plus modeli ile kopyacılıkta işin suyunu çıkarmış. Adından tut, anten çizgileri, koca koca çerçeveleriyle ön ve arka tasarımı, ikonlarından wallpaperına kadar her şeyi arak. Fiyatı bile neredeyse Apple'a yakışır derecede yüksek olmuş

Esas Çin'in Apple'ı bu Oppo ile Vivo
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kadirirdem 2 yıl
Çin de olsam bende kullanmam.
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10ff 2 yıl
Ekrem???
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shadowmexo 2 yıl
Arkadaşlar biliyorsanız yeşilendirin lütfen. Oppo ve Vivo'nun yükselişinin sebebi nedir ? Bildiğim kadarıyla Apple ürünlerinin çok benzeri ve pahalı ürünleri çıkardılar bu sene sürekli. Find serileri veya xplay serileri de eski havasında değilken nasıl bu kadar yüksek satış rakamlarına ulaştılar ?
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Flag SHİP Killer 2 yıl shadowmexo
shadowmexo
Arkadaşlar biliyorsanız yeşilendirin lütfen. Oppo ve Vivo'nun yükselişinin sebebi nedir ? Bildiğim kadarıyla Apple ürünlerinin çok benzeri ve pahalı ürünleri çıkardılar bu sene sürekli. Find serileri veya xplay serileri de eski havasında değilken nasıl bu kadar yüksek satış rakamlarına ulaştılar ?

Fiyatlarda düzenleme yapmışlardır belki
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xnoname 2 yıl
İphone'nun çakmasını yapıyorlar Apple bile ayıramaz dünya para verip orjinalini niye alsınlar :)
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