Apple’ın Çin’deki düşüşü devam ediyor

Xiaomi, 2013 senesinden beri en düşük satış rakamlarına sahip olmasına rağmen Apple’ı geride bırakmayı başardı. Şirket, önceki seneye göre yüzde 21’lik düşüş ile 51.4 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Bu verilere göre Xiaomi’nin pazar payı 2015 senesinde yüzde 15.2’yken, 2016 senesinde yüzde 10.7’ye kadar geriledi. Apple ise önceki seneye göre yüzde 18.2’lik düşüşle 43.8 milyon akıllı telefon satışı yaptı ve ülkedeki karı yüzde 8 azaldı.
Neredeyse tüm dünya pazarının üçte birini kapsayan Çin’de şu an Huawei liderlikte bulunuyor. 76.2 milyon akıllı telefon satan üretici; oldukça hızlı bir şekilde gelişen ve 73.2 milyon akıllı telefon satışı yapan Oppo tarafından takip ediliyor. Üçüncü sırada ise 63.2 milyon adet akıllı telefon satan Vivo bulunuyor.
https://www.macrumors.com/2017/02/18/apple-declines-china-smartphone-market/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Vivo, V5 Plus modeli ile kopyacılıkta işin suyunu çıkarmış. Adından tut, anten çizgileri, koca koca çerçeveleriyle ön ve arka tasarımı, ikonlarından wallpaperına kadar her şeyi arak. Fiyatı bile neredeyse Apple'a yakışır derecede yüksek olmuş
Esas Çin'in Apple'ı bu Oppo ile Vivo
Fiyatlarda düzenleme yapmışlardır belki
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