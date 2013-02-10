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Apple'ın "Lightning to 30 Pin" adaptörüne FlyBridge ile destek sağlayın

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
781
1
20
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple'ın

Apple, 30 pinlik bağlantı yuvası yerine yeni Lightning bağlantı yuvasına geçince birçok aksesuar kullanılamaz hale geldi. Apple bu sorunu çözmek için bir "Lightning to 30 Pin Adapter" isimli bir ürün çıkarttı ancak bu ürün, yapısı gereği takılan cihazların arka destek olmadan ayakta kalmalarına neden oldu. Bir Kickstarter projesi olan "FlyBridge", bu apadtörün kullanıldığı noktalar için geliştirilmiş bir aparat.
Kickstarter üzerinde Jason Bird tarafından başlatılan FlyBridge projesi, Apple'ın yeni bağlantı yuvası ve bu yuva için çıkartılan dönüştürme adaptörü için geliştirilmiş bir aparat. FlyBridge, Apple'ın eski 30 pin bağlantı yuvalarını yeni Lightning bağlantı yuvasına dönüştüren "Lightning to 30 Pin Adapter" isimli adaptörün kullanımı sırasında cihazların arkasına destek olması için geliştirilmiş. Lightning bağlantısının oldukça ufak yapıda olması nedeniyle cihazların bu adaptör üzerinde tehlikeli bir biçimde durduğunu düşünen Jason Bird, FlyBridge isimli ürün ile bu sorunun önüne geçmiş.
 
Apple'ın
Apple'ın
FlyBridge, projeye başlanırken konan 15,000$ oranını, 880 gibi oldukça yüksek bir bağış ile 19,365$ oranına getirerek projeyi başarı ile tamamlamış durumda. Firmanın resmi sitesi üzerinden 15$ fiyat etiketi ile satın alınabilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://flybridge.co/shop/ 

http://flybridge.co/shop/ Yorum Yaz
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Tremonster 6 yıl en beğenilen
Ürün güzel ancak söylemeden geçemeyeceğim, nereden para kazanacaklarını şaşırmış durumda insanlar. Bir firma bir ürün çıkarıyor, elimizdeki bütün aparatlar kullanılmaz hale geliyor. Sonra, elimizdeki aparatları kullanmak için, ek bir aparat çıkarıyor bu firma, ona da para veriyoruz. Sonra, bu aparat cihazın arkasını desteklemiyor diye bir aparat daha satışa sunuluyor, ona da para veriyoruz.

Ayakta mı uyutuluyoruz?
Ürün güzel ancak söylemeden geçemeyeceğim, nereden para kazanacaklarını şaşırmış durumda insanlar. Bir firma bir ürün çıkarıyor, elimizdeki bütün aparatlar kul...
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OverClocK1ng 6 yıl
PaulGilbertX
Ürün güzel ancak söylemeden geçemeyeceğim, nereden para kazanacaklarını şaşırmış durumda insanlar. Bir firma bir ürün çıkarıyor, elimizdeki bütün aparatlar kullanılmaz hale geliyor. Sonra, elimizdeki aparatları kullanmak için, ek bir aparat çıkarıyor bu firma, ona da para veriyoruz. Sonra, bu aparat cihazın arkasını desteklemiyor diye bir aparat daha satışa sunuluyor, ona da para veriyoruz. Ayakta mı uyutuluyoruz?

E günaydın. Geç te olsa yavaştan yavaştan uyanmalar başladı...
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bellair 6 yıl
inception :)
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Saydam 6 yıl
Apple para göz öylemi. Zerre kadar değişiklik yapmadan her hafta birvcihaz çıkartıp kullanıcıyı kandıran firmalardan olmasından iyidir.
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ColDasHeLL 6 yıl
android diye boşuna bagarmıyor insanlar.
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mesincır 6 yıl
En basit şarj cihazının güya iphone uyumlusu neredeyse iki misline satılıyor. Mantık belli. Bunda para *ok gibi biraz da biz kertelim.
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mimleon 6 yıl
çözüm dx.com
sudan ucuz

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Namus Bekçisi 6 yıl
Apple bu kardeşim kapitalizmin son noktası 3000 telefona var 500 docka ver 200 ceviriciye ver 15 dolar icine zivira ver bu ne be
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ozs 6 yıl
Bence Apple'in iphone 5 kullanicilarini magdur etmemek adina "Lightning to 30 pin" adaptorunu kutunun icinde ucretsiz vermesi gerekirdi. Ama verir mi hic para goz Apple? Onun maliyeti nedirki ? Maliyeti nolursa olsun,ucretsiz verselerdi gozumde buyuk deger kazanirlardi musterilerine deger verdiklerini dusunurdum. Boyle ufak tefek cakalliklar firmaya kisa vadede para kazandirir ama uzun vadede musteriyi kaybeder bence.
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xpugur 6 yıl
haalaa uyuduklarını anlamamışlar var .. .bide soruyolar yaa :D :P ..apple bu kadar para ver ver ver ... ve bir çok konuda seni kısıtlasın .. saçmalık :D
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Zımparasız Pinokyo 6 yıl xpugur
xpugur
haalaa uyuduklarını anlamamışlar var .. .bide soruyolar yaa :D :P ..apple bu kadar para ver ver ver ... ve bir çok konuda seni kısıtlasın .. saçmalık :D

Aldığın alete bir sene sonraki güncellemeyi yükleyemiyorsun. Sen hala Apple uyutuyor de.
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regaibyigit. 6 yıl
PaulGilbertX
Ürün güzel ancak söylemeden geçemeyeceğim, nereden para kazanacaklarını şaşırmış durumda insanlar. Bir firma bir ürün çıkarıyor, elimizdeki bütün aparatlar kullanılmaz hale geliyor. Sonra, elimizdeki aparatları kullanmak için, ek bir aparat çıkarıyor bu firma, ona da para veriyoruz. Sonra, bu aparat cihazın arkasını desteklemiyor diye bir aparat daha satışa sunuluyor, ona da para veriyoruz. Ayakta mı uyutuluyoruz?

30 pin 10 yıllık bi kabloydu bırakında değişsin mezara kadar gitmicektiya elbet değişcekti ve oldu
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Tremonster 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.

PaulGilbertX

Ürün güzel ancak söylemeden geçemeyeceğim, nereden para kazanacaklarını şaşırmış durumda insanlar. Bir firma bir ürün çıkarıyor, elimizdeki bütün aparatlar kullanılmaz hale geliyor. Sonra, elimizdeki aparatları kullanmak için, ek bir aparat çıkarıyor bu firma, ona da para veriyoruz. Sonra, bu aparat cihazın arkasını desteklemiyor diye bir aparat daha satışa sunuluyor, ona da para veriyoruz. Ayakta mı uyutuluyoruz?


30 pin 10 yıllık bi kabloydu bırakında değişsin mezara kadar gitmicektiya elbet değişcekti ve oldu

Değişime karşı değilim, bilhassa bazı şeylerin hep aynı kalması sıkıntı yaratır. Ancak yapılması gereken, lightning portlu cihazların kutu içeriğine bu dönüştürücünün eklenmesiydi ve bu dönüştürücünün tasarımına, telefonu bu şekilde desteksiz bırakmayacak şekilde bir parça/aparat eklenmesiydi, bana kalırsa. Ben de iphone kullanıyorum ama kullanıcıdan her fırsatta parayı emmek isteyen, bu şekilde emiyor işte. Amaç kullanıcı dostu olmaksa, yukarıda söylediklerim pek tabi yapılabilirdi. Demek istediğimi anlatabilmişimdir umarım.
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ahmckr 6 yıl
Daha onceden iphone kullanip aksesuar yada muzik docklarina yuksek mevlalar verip iphone 5'e gecince aksesuarlari kullanilmaz hale gelenler icin gayet iyi cozum. Hatta cok begendimi bile soyleyebilirim.
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