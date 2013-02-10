Apple'ın "Lightning to 30 Pin" adaptörüne FlyBridge ile destek sağlayın









Apple, 30 pinlik bağlantı yuvası yerine yeni Lightning bağlantı yuvasına geçince birçok aksesuar kullanılamaz hale geldi. Apple bu sorunu çözmek için bir "Lightning to 30 Pin Adapter" isimli bir ürün çıkarttı ancak bu ürün, yapısı gereği takılan cihazların arka destek olmadan ayakta kalmalarına neden oldu. Bir Kickstarter projesi olan "FlyBridge", bu apadtörün kullanıldığı noktalar için geliştirilmiş bir aparat.

Kickstarter üzerinde Jason Bird tarafından başlatılan FlyBridge projesi, Apple'ın yeni bağlantı yuvası ve bu yuva için çıkartılan dönüştürme adaptörü için geliştirilmiş bir aparat. FlyBridge, Apple'ın eski 30 pin bağlantı yuvalarını yeni Lightning bağlantı yuvasına dönüştüren "Lightning to 30 Pin Adapter" isimli adaptörün kullanımı sırasında cihazların arkasına destek olması için geliştirilmiş. Lightning bağlantısının oldukça ufak yapıda olması nedeniyle cihazların bu adaptör üzerinde tehlikeli bir biçimde durduğunu düşünen Jason Bird, FlyBridge isimli ürün ile bu sorunun önüne geçmiş.

FlyBridge, projeye başlanırken konan 15,000$ oranını, 880 gibi oldukça yüksek bir bağış ile 19,365$ oranına getirerek projeyi başarı ile tamamlamış durumda. Firmanın resmi sitesi üzerinden 15$ fiyat etiketi ile satın alınabilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://flybridge.co/shop/

http://flybridge.co/shop/