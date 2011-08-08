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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın eğitime odaklı iMac bilgisayarları satışta

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,4b
1
37
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple masaüstü platformda en iyi olduğunu gururla belirttiği ve Mayıs ayında üstün özelliklerle yenileyerek pazara sunduğu iMac modellerinin eğitim alanına yönelik uygun fiyatlı yeni bir versiyonunu piyasaya sürdü. Bu versiyon 21.5 inçlik iMac modelinin kırpılmış hali.

21.5 inçlik iMac modellerinde hali hazırda IPS panel, 4 çekirdekli 2.5GHz / 2.7GHz hızında Core i5 işlemciler, AMD Radeon HD 6750M / 6770M ekran kartı, 4GB/8GB RAM, 1TB HDD / 256 GB SSD, Thunderbolt bağlantısı, FaceTime HD kamerası gibi özellikler bulunuyor. Bu modellerin başlangıç fiyatı 1199$ seviyesinde.

Apple'ın online mağazasına eklenen ve eğitime yönelik olarak hazırladığı versiyon 999$ fiyatında ve sadece eğitim alanını hedefliyor.

Kırpılmış versiyonda 21.5 inç 1920 x 1080 çözünürlükte TFT LCD ekran, çift çekirdekli 3.1GHz hızında Intel Core i3 işlemci, AMD Radeon HD 6750M ekran kartı, 2GB DDR3 RAM(8GB'a yükseltilebilir),WiFi, SDXC kart girişi, 250GB HDD özellikleri bulunuyor. 

Daha önce 2006 yılında Apple yine eğitime yönelik bir iMac versiyonunu 899$ fiyat etiketiyle satışa sunmuştu.

Eğitim odaklı iMac hali hazırda satışta ve 1-3 gün sevkiyat süresi bulunuyor.

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SANALKAPTAN 8 yıl
Haa eğer masa üstü diyorsan oyuncak toplama masaüstü pc lerle karıştırma iMac leri. Performans stabilite ve tasarım istiyorsan katılırsın aramıza. Ama sanmıyorum sizin amacınız oem üreticileri zengin etmek sadece.
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kerokeso 8 yıl
Birilerini zengin etmek bizim değil, sizin işiniz öyle mi? Güleyim bari. En hızlı gelişen firma da AMD zaten.
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HAAltuntas 8 yıl
İşlemcisi daha iyi olabilirdi?
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murat2O98 8 yıl
SANALKAPTAN
kerokeso Zaten windows daha iyi ki bence. 1500 dolarlık parça ile toplanan windows sistem 2000 tllik macten daha çok performans verir. Ben de windows kullanırım. Annemin macbook prosu (13.3)(c2d olan eskimodel)nfs carbonU açmazken samsung i3 notebook ile medieval total war oynuyorum.(hd 5650)
Bir işletim sisteminin diğer bir işletim sisteminden daha iyi olduğunu ancak aynı donanım ozellillerindeki pclerde kullanarak olcebilirsin. İ3 lu 5650 bı pc ile core2duo lu onboard ekran kartlı bir Macbook Pro yu kıyaslaman bu islere ne kadar yabancı olduğunu gosterir. Sen oyuncağınla oynamaya devam et hatta 1 Sene sonraki oyunları çalıştırması için bir 1500 dolar daha harcarsın. Ben de 500 TL ye aldığım ps3 le 1080p kalitesinde oyun oynamaya devam edeyim. Bilmem anlatabildim mi ? :)

adama sen bu işlere yabancısın diyorsun işletim sistemleri ve donanımdan bahsediyorsun kendin pc ile oyun konsolunu kıyaslıyorsun
500 tl konsol
500 tl en ucuz full hd tv
birde mac in varsa
3500 tl
4500 tl yapar
tam olarak 2500 dolar tabi yeni konsol cıkınca almassan alırsan dahada artabilir
1 Yanıt Yanıtla +1
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SANALKAPTAN 8 yıl murat2O98
murat2O98
SANALKAPTAN
Orijinalden alıntı: kerokeso Zaten windows daha iyi ki bence. 1500 dolarlık parça ile toplanan windows sistem 2000 tllik macten daha çok performans verir. Ben de windows kullanırım. Annemin macbook prosu (13.3)(c2d olan eskimodel)nfs carbonU açmazken samsung i3 notebook ile medieval total war oynuyorum.(hd 5650)
Bir işletim sisteminin diğer bir işletim sisteminden daha iyi olduğunu ancak aynı donanım ozellillerindeki pclerde kullanarak olcebilirsin. İ3 lu 5650 bı pc ile core2duo lu onboard ekran kartlı bir Macbook Pro yu kıyaslaman bu islere ne kadar yabancı olduğunu gosterir. Sen oyuncağınla oynamaya devam et hatta 1 Sene sonraki oyunları çalıştırması için bir 1500 dolar daha harcarsın. Ben de 500 TL ye aldığım ps3 le 1080p kalitesinde oyun oynamaya devam edeyim. Bilmem anlatabildim mi ? :)

adama sen bu işlere yabancısın diyorsun işletim sistemleri ve donanımdan bahsediyorsun kendin pc ile oyun konsolunu kıyaslıyorsun
500 tl konsol
500 tl en ucuz full hd tv
birde mac in varsa
3500 tl
4500 tl yapar
tam olarak 2500 dolar tabi yeni konsol cıkınca almassan alırsan dahada artabilir

Ben ps3 le pc yi kıyaslamadım ki. Kıyaslamamda. Birisi sadece oyun için diğer cok yönlü.

Ayrıca hastayim su olaya. Yok iPhone 2500 TL Macbook 3500 TL iMac 6000 TL.

Yok kardesim benimki 2009 model ve 900 TL ye aldım. Ps3 500 TL. LCD zaten uzun süredir var. Ps3 cikali cok oldu. Ps4 te kimbilir ne zaman sonra çıkar. Çıksın onuda alırız merak etme. Evde wii de var yıllardır. Windowslu pc de var. Media player da var home sinema Sistemi de var.

Daha once Htc hd 2, galaxy s, galaxy tab,Nokia n8 , c7, 5800 da kullandım Ben kullanmadığım seyler hakkında yorum yapmam. Android te kullandım Windows mobile 7 de kullandım en sonunda hepsinin en iyisinin apple ürünleri olduğunu gördüm tecrübe ettim. Evet bütün bunlardan Sonrada sizin tabirinizle FANBOY oldum. Bu saatten sonra evime apple ürünlerinden baskası giremez. Bıktım ucuz etin yahnisi olayından.
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SANALKAPTAN 8 yıl
Bu arada p3 e Windows 7 kur da kullan bakalım. Kurabilirsen tabi
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SANALKAPTAN 8 yıl
Bu nasıl bir mantıktır. iOS Yada OSX işletim sisteminden saymadiginiza gore size kolay gelsin. 300 - 400 TL ye işletim sistemi almaya devam.
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OBA INC 8 yıl
Yine çaluk çocuk daha mac kullanmadan şöyle performans alırım bunu yaparsam şeklinde yazılar yazmış. Siz yapmaya devam edin zaten alanlar bişeyden anlamıyor...
Birde bilmeyenler için söyleyim, üniversite öğrecileri zaten Apple ürünlerini normal liste fiyatından almıyorlar. Çok daha ucuza veriyor Apple. Hatta bir ara Mac alana iPod Touch hediye idi.
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Recharged 8 yıl
Güzel bir kampanya aslı bu.Türkiye'de alınabilse keşke fakat zor gibi.
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kerokeso 8 yıl OBA INC
OBA INC

Yine çaluk çocuk daha mac kullanmadan şöyle performans alırım bunu yaparsam şeklinde yazılar yazmış. Siz yapmaya devam edin zaten alanlar bişeyden anlamıyor...



Birde bilmeyenler için söyleyim, üniversite öğrecileri zaten Apple ürünlerini normal liste fiyatından almıyorlar. Çok daha ucuza veriyor Apple. Hatta bir ara Mac alana iPod Touch hediye idi.


Kendi bigisayarımın bütün parçalarını değiştiremiyorsam, istediğim gibi upgrade edip kurcalayamıyor, o dönemki kullanıma göre parçalarımı satıp yeni parçalar alamıyorsam, ve başkalarının konfigure ettiği bir sistemi alıyorsam, ben nasıl 'farklı düşünmüş' olurum ki?
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merttr 8 yıl
Ben yanlış bilgi vermişim bu ürün sadece okul sahipleri ve yöneticileri için geçerli ve Amerikaya özel, Ayrıca bu ürünler Amerikan okullarının devletten mali yardım alabilmesi için gerekli olan eRate standartlarına uygun yani yedek parçaları 4 yıl boyunca sabit fiyatlı ve de yazılım lisansları içinde bu yüzden pahalı görünsede okullar için ucuz denebilecek bir çözüm
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Python 8 yıl
hackintosh yada iatkos kurup kendini mac kullanıyorum seviyesinden zanneden arkadaşlara bir uyarı ben i7 965 li 12 gb remli sistemimde core 2 duo 4 gb remli macbooktaki performansın yarısını dahi alamadım kalkıpta kendinizi kandırmayın mac en önemli özelliği sistemin bileşenlerine göre optimize edilmesi ona göre çalışması kalkıpta windows pcler ile karşılaştırmayın milyonlarca çeşit sistem konfigürasyonu oluşturulabilir ama 1 tane windows var tüm bilgisayarlarda en iyi performans verecek diye bir kaide yok en iyi sistemi kurarsın ama hala bir mac seviyesindeki hızı stabiliteyi yakalayamazsın,uğraşırsın uğraşırsın OLMAZ,lafı oyuna çeken iş güzarlarda boşuna alıntı yapıp buradan yazmasın oyundan bahsedende yok zaten.
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kerokeso 8 yıl
Zaten windows daha iyi ki bence. 1500 dolarlık parça ile toplanan windows sistem 2000 tl'lik mac'ten daha çok performans verir. Ben de windows kullanırım. Annemin macbook pro'su (13.3'')(c2d olan eskimodel)nfs carbon'U açmazken samsung i3 notebook ile medieval total war oynuyorum.(hd 5650)
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kerokeso 8 yıl
Eğitim için yeterli de, bu kadar para harcayacak olsam önce kendime bu fiyatlık bir hackintosh kurardım.(illa mac olacak ya) Sonra problem çıkarmazsa okuluma da aynısından alırdım.
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bocekgrafik 8 yıl
Eğitim falan hikaye. Maksat yeni bir ürün gamı çıkarmak. Eskiden Emac vardı imac'ten ayrı olarak. Aynı ismi tekrar kullanmak yerine bu sefer böyle yapacaklar galiba. Olayın eğitimle hiçbir alakası yok yani. Biz zamanında çok kullandık emac'leri işyerinde bile...
Bu teferruatlar bir tarafa, ekran kartı hariç, diğer bileşenlere baksanıza, içinde SSD bile var. Bırakın eğitimi, normal kullanım ve oyun için bile gayet iyi bir makina.
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Kuray 8 yıl
Urun cikti bile: support.apple.com/...


ama SSD'yi yanlisikle yazdiniz sanirim. Cunku hem 9to5mac haberinde SSD bildirilmiyor, hem verdigim Apple linkinde


9to5mac.com/...



bocekgrafik

Eğitim falan hikaye. Maksat yeni bir ürün gamı çıkarmak. Eskiden Emac vardı imac'ten ayrı olarak. Aynı ismi tekrar kullanmak yerine bu sefer böyle yapacaklar galiba. Olayın eğitimle hiçbir alakası yok yani. Biz zamanında çok kullandık emac'leri işyerinde bile...

Bu teferruatlar bir tarafa, ekran kartı hariç, diğer bileşenlere baksanıza, içinde SSD bile var. Bırakın eğitimi, normal kullanım ve oyun için bile gayet iyi bir makina.


SSD yok. ama egitim icin yeter mi? Bence bu sistem egitim icin yeterli.

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