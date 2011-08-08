Apple'ın eğitime odaklı iMac bilgisayarları satışta

Apple masaüstü platformda en iyi olduğunu gururla belirttiği ve Mayıs ayında üstün özelliklerle yenileyerek pazara sunduğu iMac modellerinin eğitim alanına yönelik uygun fiyatlı yeni bir versiyonunu piyasaya sürdü. Bu versiyon 21.5 inçlik iMac modelinin kırpılmış hali.





21.5 inçlik iMac modellerinde hali hazırda IPS panel, 4 çekirdekli 2.5GHz / 2.7GHz hızında Core i5 işlemciler, AMD Radeon HD 6750M / 6770M ekran kartı, 4GB/8GB RAM, 1TB HDD / 256 GB SSD, Thunderbolt bağlantısı, FaceTime HD kamerası gibi özellikler bulunuyor. Bu modellerin başlangıç fiyatı 1199$ seviyesinde.





Apple'ın online mağazasına eklenen ve eğitime yönelik olarak hazırladığı versiyon 999$ fiyatında ve sadece eğitim alanını hedefliyor.





Kırpılmış versiyonda 21.5 inç 1920 x 1080 çözünürlükte TFT LCD ekran, çift çekirdekli 3.1GHz hızında Intel Core i3 işlemci, AMD Radeon HD 6750M ekran kartı, 2GB DDR3 RAM(8GB'a yükseltilebilir),WiFi, SDXC kart girişi, 250GB HDD özellikleri bulunuyor.





Daha önce 2006 yılında Apple yine eğitime yönelik bir iMac versiyonunu 899$ fiyat etiketiyle satışa sunmuştu.





Eğitim odaklı iMac hali hazırda satışta ve 1-3 gün sevkiyat süresi bulunuyor.