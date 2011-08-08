Apple'ın eğitime odaklı iMac bilgisayarları satışta

Haber Editörü
Apple masaüstü platformda en iyi olduğunu gururla belirttiği ve Mayıs ayında üstün özelliklerle yenileyerek pazara sunduğu iMac modellerinin eğitim alanına yönelik uygun fiyatlı yeni bir versiyonunu piyasaya sürdü. Bu versiyon 21.5 inçlik iMac modelinin kırpılmış hali.
21.5 inçlik iMac modellerinde hali hazırda IPS panel, 4 çekirdekli 2.5GHz / 2.7GHz hızında Core i5 işlemciler, AMD Radeon HD 6750M / 6770M ekran kartı, 4GB/8GB RAM, 1TB HDD / 256 GB SSD, Thunderbolt bağlantısı, FaceTime HD kamerası gibi özellikler bulunuyor. Bu modellerin başlangıç fiyatı 1199$ seviyesinde.
Apple'ın online mağazasına eklenen ve eğitime yönelik olarak hazırladığı versiyon 999$ fiyatında ve sadece eğitim alanını hedefliyor.
Kırpılmış versiyonda 21.5 inç 1920 x 1080 çözünürlükte TFT LCD ekran, çift çekirdekli 3.1GHz hızında Intel Core i3 işlemci, AMD Radeon HD 6750M ekran kartı, 2GB DDR3 RAM(8GB'a yükseltilebilir),WiFi, SDXC kart girişi, 250GB HDD özellikleri bulunuyor.
Daha önce 2006 yılında Apple yine eğitime yönelik bir iMac versiyonunu 899$ fiyat etiketiyle satışa sunmuştu.
Eğitim odaklı iMac hali hazırda satışta ve 1-3 gün sevkiyat süresi bulunuyor.
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adama sen bu işlere yabancısın diyorsun işletim sistemleri ve donanımdan bahsediyorsun kendin pc ile oyun konsolunu kıyaslıyorsun
500 tl konsol
500 tl en ucuz full hd tv
birde mac in varsa
3500 tl
4500 tl yapar
tam olarak 2500 dolar tabi yeni konsol cıkınca almassan alırsan dahada artabilir
Ben ps3 le pc yi kıyaslamadım ki. Kıyaslamamda. Birisi sadece oyun için diğer cok yönlü.
Ayrıca hastayim su olaya. Yok iPhone 2500 TL Macbook 3500 TL iMac 6000 TL.
Yok kardesim benimki 2009 model ve 900 TL ye aldım. Ps3 500 TL. LCD zaten uzun süredir var. Ps3 cikali cok oldu. Ps4 te kimbilir ne zaman sonra çıkar. Çıksın onuda alırız merak etme. Evde wii de var yıllardır. Windowslu pc de var. Media player da var home sinema Sistemi de var.
Daha once Htc hd 2, galaxy s, galaxy tab,Nokia n8 , c7, 5800 da kullandım Ben kullanmadığım seyler hakkında yorum yapmam. Android te kullandım Windows mobile 7 de kullandım en sonunda hepsinin en iyisinin apple ürünleri olduğunu gördüm tecrübe ettim. Evet bütün bunlardan Sonrada sizin tabirinizle FANBOY oldum. Bu saatten sonra evime apple ürünlerinden baskası giremez. Bıktım ucuz etin yahnisi olayından.
Birde bilmeyenler için söyleyim, üniversite öğrecileri zaten Apple ürünlerini normal liste fiyatından almıyorlar. Çok daha ucuza veriyor Apple. Hatta bir ara Mac alana iPod Touch hediye idi.
Kendi bigisayarımın bütün parçalarını değiştiremiyorsam, istediğim gibi upgrade edip kurcalayamıyor, o dönemki kullanıma göre parçalarımı satıp yeni parçalar alamıyorsam, ve başkalarının konfigure ettiği bir sistemi alıyorsam, ben nasıl 'farklı düşünmüş' olurum ki?
Bu teferruatlar bir tarafa, ekran kartı hariç, diğer bileşenlere baksanıza, içinde SSD bile var. Bırakın eğitimi, normal kullanım ve oyun için bile gayet iyi bir makina.
ama SSD'yi yanlisikle yazdiniz sanirim. Cunku hem 9to5mac haberinde SSD bildirilmiyor, hem verdigim Apple linkinde
9to5mac.com/...
SSD yok. ama egitim icin yeter mi? Bence bu sistem egitim icin yeterli.