Apple'ın en iyi donanımı kendine ayırdığı ikinci kalitesini ise rakiplerine bıraktığı iddia ediliyor

Tablet ve akıllı telefon pazarının büyük sıçrama yapması pazar payı kadar donanım tedariğine sahip olmanın da çok önemli hale gelmesine sebep oldu. Parça tedariği konusunda en iyi firma tabii ki Apple. Bu sayede rakiplerinin halen kullanamadığı Retina Display gibi parçaları müşterilerine sunabiliyor.





Ancak tedarik konusunda en iyisi olması tecrübesinden mi kaynaklanıyor yoksa rakiplerini rekabet dışında tutmaya çalıştığı bir stratejiden mi?





HP'nin webOS işletim sisteminin iPad 2 üzerinde TouchPad'den iki kat daha fazla performans gösterdiğinin ortaya çıkması dikkatleri başka bir konuya çevirdi. Apple devasa nakit birikimini ve üretim yatırımlarını kullanarak en iyi donanım parçalarını kendisine ayırıp rakiplerine ikinci kalitede olanlarını bırakıyor ve böylece iPad ile rakip modellerin arasındaki farkı açıyor olabilir mi?





THe Next Web sitesinin adı açıklanmayan bir kaynağa dayanarak verdiği haberinde Apple'ın tablet donanım ve yazılımı alanında büyük bir güç kullandığı iddia ediliyor. Apple'ın cihazlarının üretimi için bir tedarik zinciri ve teknolojik hüner oluşturmak için büyük bir çaba harcadığı bilinen bir gerçek. Bu rakiplerini rekabet konusunda oldukça zorluyor.





Apple en iyi donanım parçaları için üreticilerle reddedilemez anlaşmalar yapıyor. Bunun anlamı HP, iPad ile aynı ekranı elde edemiyor. Mecburen ikinci kalite olanına yöneliyor. Çünkü istediği kalitede ekranı o periyotta ürettirebilmesine imkan yok.





iOS cihazları için Apple'ın anlaştığı parça tedarik eden ve bunları birleştiren firmalar piyasada üretim yapan firmaların büyük kısmını oluşturuyor. Yeni iOS cihazların piyasaya çıkış dönemleri geldiğinde firmalar tüm üretim bandını veya büyük kısmını ayırıyor. O dönemde iPad ile donanım bakımından rekabet edecek farklı bir cihazın piyasaya çıkması gecikiyor veya ikinci kalite parçalarla üretime razı olunuyor.

Ekran, dokunmatik panel, yonga ve diğer tüm donanım parçaları buna dahil. Apple böylece en iyi parçayı kendisi için garanti etmiş oluyor. Rakiplerinin erişemeyeceği donanıma Apple aylar öncesinden test süreci uygulamaya başlıyor. Ayrıca rakiplerin inovasyon yapmasına engel oluyor.





Ortada böyle bir durum varken herhangi bir analiz uzmanı veya teknoloji yazarının bu konuya dikkat çekmemesi ilginç karşılanıyor.





Bu iddianın gerçek olabileceğini söylemek oldukça zor. Çünkü Apple 2007 yılında iPhone’u piyasaya sürdüğünde hiç bir geleceği olmadığını iddia edenler donanımı daha düşük ürünlerini geniş kitlelere satmaya devam etti. iPad piyasaya çıktığında ise isminin farklı bir ürünü çağrıştırdığını belirtip modeli yok saymaya çalışanlar oldu. Bu dönemde Apple çok yol almıştı.





Ancak şu da bir gerçek ki Apple rakiplerinden çok önce piyasaya hakim oldu ve tedarik zincirini kurdu. İstemese de bu sistemi devam ettirmek zorunda. Çünkü bir yerde yaşanacak bir aksaklık on milyonlarca talep alan yeni iPad modelinin aylarca gecikmesine sebep olabilir. Apple gibi tedarik zinciri kuramayan firmaların bu eksikliği Apple'ı suçlayarak kapatmaya çalışması da mümkün.