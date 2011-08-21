Apple'ın en iyi donanımı kendine ayırdığı ikinci kalitesini ise rakiplerine bıraktığı iddia ediliyor

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Tablet ve akıllı telefon pazarının büyük sıçrama yapması pazar payı kadar donanım tedariğine sahip olmanın da çok önemli hale gelmesine sebep oldu. Parça tedariği konusunda en iyi firma tabii ki Apple. Bu sayede rakiplerinin halen kullanamadığı Retina Display gibi parçaları müşterilerine sunabiliyor.
Ancak tedarik konusunda en iyisi olması tecrübesinden mi kaynaklanıyor yoksa rakiplerini rekabet dışında tutmaya çalıştığı bir stratejiden mi?
HP'nin webOS işletim sisteminin iPad 2 üzerinde TouchPad'den iki kat daha fazla performans gösterdiğinin ortaya çıkması dikkatleri başka bir konuya çevirdi. Apple devasa nakit birikimini ve üretim yatırımlarını kullanarak en iyi donanım parçalarını kendisine ayırıp rakiplerine ikinci kalitede olanlarını bırakıyor ve böylece iPad ile rakip modellerin arasındaki farkı açıyor olabilir mi?
THe Next Web sitesinin adı açıklanmayan bir kaynağa dayanarak verdiği haberinde Apple'ın tablet donanım ve yazılımı alanında büyük bir güç kullandığı iddia ediliyor. Apple'ın cihazlarının üretimi için bir tedarik zinciri ve teknolojik hüner oluşturmak için büyük bir çaba harcadığı bilinen bir gerçek. Bu rakiplerini rekabet konusunda oldukça zorluyor.
Apple en iyi donanım parçaları için üreticilerle reddedilemez anlaşmalar yapıyor. Bunun anlamı HP, iPad ile aynı ekranı elde edemiyor. Mecburen ikinci kalite olanına yöneliyor. Çünkü istediği kalitede ekranı o periyotta ürettirebilmesine imkan yok.
iOS cihazları için Apple'ın anlaştığı parça tedarik eden ve bunları birleştiren firmalar piyasada üretim yapan firmaların büyük kısmını oluşturuyor. Yeni iOS cihazların piyasaya çıkış dönemleri geldiğinde firmalar tüm üretim bandını veya büyük kısmını ayırıyor. O dönemde iPad ile donanım bakımından rekabet edecek farklı bir cihazın piyasaya çıkması gecikiyor veya ikinci kalite parçalarla üretime razı olunuyor.
Ekran, dokunmatik panel, yonga ve diğer tüm donanım parçaları buna dahil. Apple böylece en iyi parçayı kendisi için garanti etmiş oluyor. Rakiplerinin erişemeyeceği donanıma Apple aylar öncesinden test süreci uygulamaya başlıyor. Ayrıca rakiplerin inovasyon yapmasına engel oluyor.
Ortada böyle bir durum varken herhangi bir analiz uzmanı veya teknoloji yazarının bu konuya dikkat çekmemesi ilginç karşılanıyor.
Bu iddianın gerçek olabileceğini söylemek oldukça zor. Çünkü Apple 2007 yılında iPhone’u piyasaya sürdüğünde hiç bir geleceği olmadığını iddia edenler donanımı daha düşük ürünlerini geniş kitlelere satmaya devam etti. iPad piyasaya çıktığında ise isminin farklı bir ürünü çağrıştırdığını belirtip modeli yok saymaya çalışanlar oldu. Bu dönemde Apple çok yol almıştı.
Ancak şu da bir gerçek ki Apple rakiplerinden çok önce piyasaya hakim oldu ve tedarik zincirini kurdu. İstemese de bu sistemi devam ettirmek zorunda. Çünkü bir yerde yaşanacak bir aksaklık on milyonlarca talep alan yeni iPad modelinin aylarca gecikmesine sebep olabilir. Apple gibi tedarik zinciri kuramayan firmaların bu eksikliği Apple'ı suçlayarak kapatmaya çalışması da mümkün.
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Şu da bir gerçek ki, Apple yeni ürünlerini piyasaya çıkaracağında pazarda parça bırakmıyordur. Orası kesin. Ben parça üreticisi olsam tabiikide en iyi malımı en iyi müşterime veririm. Buraya kadar herşey masumca. Apple "En iyisini benden başkasına satarsan senden mal almam" şeklinde baskı yapıyorsa eğer o zaman işler karışık.
* pimapen cam ı gibi çizilen kırılan değil gorilla glass kullanırdı..
* retina adı altında, çözünürlükle göz boyayan, güneş altında puslu görüntü veren , zamanla sararma problemi çıkaran led-lcd değil ;super amoled gibi su andaki en iyi ve geleceğin en iyi ekran teknolojisini kullanırdı..
* en küçük basit bir tema programinda bile kasan(dreamboard), stabilitesi allak bullak olan, çift çekirdeklisi bile tek çekirdeklisiyle aynı performansta calisan işlemci ve sistem değil ; arkada çalışan hareketli wallpaperları,widget ları,hic kasmayan flashli browserı,temalari banamisin demeden çalıştıran işlemci ve sistemi kullanırdı..
*radyo anteni gibi işine gelince çeken işine gelince çekmeyen anten kullanmazdı..
*2-3 ayda çalışma fonksiyonunu yitiren yada tutukluk yapan HOME tusu gibi basit sıradan tusun gazabına ugramazdi ki psp de bile binlerce kez tuslara basıp ta hicbirinde böyle sorun yaşamadım..
AynEn katılıyorum.ekleme yapmam gerekirse en iyi donanimi kullanıyor olsa şarjı gelismis olurdu simdiki gibi 1-2günde bitmezdi( pilin miliamper oranı yüksek olurdu .....Böyle donanım özelliklerini en verimli kullanan cihazlardan birinin(iphonenin)symbian kadar şarjının gitmemesi enteresan(symbiani savunduğumdan degil ama iPhonenin bu ise care bulması lazım
Haber global bir haber olduğu için detayıda haliyle öyle oldu. Olaya şuan sizin gözünüz ile bakıyorum ve yine aynı düşüncede kalıyorum. Neden mi derseniz eğer , SGS II donanım olarak daha güçlüdür ve paranızın karşılığını hem Türkiye sınırlarında hem de sınır dışında karşılaştırma yapınca almış oluyorsunuz...
Üretim ve geliştirme konusunda ise ben sadece olanı yazdım. Üst paragrafda yazdığımda ise hem türkiye örneği hem de anayurt dışından bir örnek olmuş oluyor.
üstad, bir markayı ölümüne savunmana rağmen eksiklerini dile getirebilmene çok sevindim. benim içinde 1 yıla kadar apple olağanüstü bir firmaydı. artık hiç bir şey eskisi gibi değil. hele şu son olaylardan sonra herşey çığırından çıktı. yok patentdi, yok oydu, yok buydu..
3 adet sayım yapmışsınız. Biri patent, diğerleri o ve bu. Gerçekten çok açıklayıcı olmuş. Patentten size ne? Bütün şirketler patent olayına eğiliyor. Sevin veya sevmeyin, o kişisel tercih ama örnek verirken o,bu,şu demek biraz üstünkörü izah tarzına giriyor.
kendi kullandığım markalar istisna değil iyi yönleri olduğu gibi kötü yönleri olacaktır ölümüne savunmak mevcut kusurları, eksileri görmeden körü körüne övmektir bunu hiçbir marka için yapmadım.ama elma logosunu seviyorum o ayrı gerçi şimdi banada telif davası açabilirler
Apple bir kaç ürün ile piyasada bulunurken en büyük rakiplerinden birisi olan samsung , sayısını bilmediğim iş kolunda ve bunların katlarında boy göstermektedir. Her firmanın bilindiği gibi age çalışmaları vardır ve kimisi önden gider belli bir satışı yakalar , kimiside takibi sever karşısına daha performanslı , daha uygun fiyatlı bir ürün çıkartarak ben kaliteli ve uygun fiyatlı ürün imal ederek müşterilerimi memnun ederim der.
Olaylara bakarken fanboyluk yapmak yerine stratejileri takip ederseniz zaten firmaları anlarsınız. Şuan bana göre samsung'un taktiği bana göre çok yerinde. Apple iphone 4 ile satış rekorları kırdı ve ülkemizde 1700 TL civarlarından talep ile birlikte 2200 Tl civarlarına kadar müşteri buldu. Peki samsung ne yaptı ? Galaxy serisi ile karşısına muadil çıkardı ve bana göre hem donanımsal olarak hem de fiyat olarak ezdi geçti. Aklımda kalan ise ''Apple müşterilerini kazıklayan bir firma'' , ''Apple eski teknolojisi ile tekel olmak isteyen bir firmadır'' düşüncesidir.
Belki çoğu kişi diyebilir ki apple hakediyor bu parayı... Çünkü şirketler için en önemli madde karlılıktır. Bu herkezin en doğal hakkıdır ama birde empati yapmak gerekir diyorum ve sözlerimi bitiriyorum :)))))
Olaya Türkiye penceresinden bakarsanız fiyat politikası doğru gözükür. Bunu apple'a veya samsung'a veya başka bir markaya mal ederseniz bu Ülkede yaşadığınızdan şüphe edilir.
SGS II Amazon fiyatı 605$
Iphone 4 Apple Store fiyatı 629$
Şimdi ben Türkiyeden bahsediyorum derseniz yazınızın kalanı sorun yaratır. Global ekonomi örneğiyle başlamış ve üretim,geliştirme ve anayurt dışına çıkarak Türkiye örneği vermişsiniz.
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