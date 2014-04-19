Apple'ın eski CEO'su Jonh Sculley: Steve Jobs'ı Apple'dan ayrılmaya zorlamak hataydı

Apple’ın 1983 ile 1993 yılları arasında icra kurulu başkanlığını yapmış olan John Sculley, büyük rol oynadığı Steve Jobs’ın Apple’dan ayrılmasıyla ilgili konuştu. Hindistan’da uygun fiyatlı akıllı telefon firması Obi isimli firmayı kuran Sculley, Times of India’ya verdiği röportajda Steve Jobs’ın Apple’dan ayrılmasına neden olan süreci “büyük hata” olarak nitelendirdi.





Steve Jobs ile en ciddi görüş ayrılığının Macintosh’un fiyatlandırması konusunda yaşadıklarını belirten Sculley, Jobs’ın Macintosh'un daha uygun fiyatlardan satılmasını istediğini, ancak fiyatların düşürülmesinde herhangi bir yarar görmediği için kendisinin bu fikre tamamen karşı olduğunu hatırlıyor.





Sculley, Apple Yönetim Kurulu’na kadar sıçrayan ve kurulun Sculley’in yanında yer almasıyla Steve Jobs’ın Apple’dan ayrılmasıyla sonuçlanan bu krizle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:





“Şimdi düşünüyorum da başka bir yol bulunabilir, Steve ile ben birlikte çalışmaya devam edebilirdik. Apple Yönetim Kurulu, bu tartışmada daha büyük rol oynayabilirdi. Ancak geçmişi değiştiremiyorsunuz.”





Jonh Sculley, Pepsi CEO’su iken Steve Jobs’ın “Hayatının geri kalanını şekerli su satarak mı geçirmek istiyorsun, yoksa dünyayı değiştirme fırsatına sahip olmak mı?” sözleriyle ikna olmuş ve 1983 yılında Apple CEO’su olmayı kabul etmişti. İkili bir süre ortak çalışmayı başarsa da başta Macintosh’ın fiyatlandırması ile başlayan yönetim ve ürünler konusundaki fikir ayrılıkları sonucunda Steve Jobs, Apple’dan ayrılmak zorunda kalmıştı.





Ancak Steve Jobs’ın Apple’dan ayrılması, aslında bugünkü Apple’ın temellerinin atılmasını sağladı. Apple’dan ayrılırken yanına 5 önemli Apple çalışanını alan Jobs, önce Pixar’ı satın almış; sonra da NeXT’i kurmuştu. NeXT, Steve Jobs’ın yaklaşık 11 sene sonra Apple’a dönmesine sağlarken; NeXT’de geliştirilen NextStep, şu anki Mac OS X’in geliştirilmesinde temel yapı taşlarını oluşturmuştu. Benzer şekilde iPhone ve iPad’lere hayat veren iOS de OS X’in türevi olduğu için, doğrudan atası olarak NextStep’i gösterebiliriz. Kısacası Jobs’ın Apple’dan ayrılmasının, Apple’ın bugünkü ürünlerinin birçoğunun oluşmasında önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Peki ya aksi olsaydı? İşte hiçbir zaman cevabını bulamayacağımız soru da bu: Steve Jobs, Apple'dan ayrılmak zorunda kalmasaydı, şu an nasıl bir durumla karşı karşıya kalırdık?



