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Apple'ın eski CEO'su Jonh Sculley: Steve Jobs'ı Apple'dan ayrılmaya zorlamak hataydı

5 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın eski CEO'su Jonh Sculley: Steve Jobs'ı Apple'dan ayrılmaya zorlamak hataydı

Apple’ın 1983 ile 1993 yılları arasında icra kurulu başkanlığını yapmış olan John Sculley, büyük rol oynadığı Steve Jobs’ın Apple’dan ayrılmasıyla ilgili konuştu. Hindistan’da uygun fiyatlı akıllı telefon firması Obi isimli firmayı kuran Sculley, Times of India’ya verdiği röportajda Steve Jobs’ın Apple’dan ayrılmasına neden olan süreci “büyük hata” olarak nitelendirdi.


Steve Jobs ile en ciddi görüş ayrılığının Macintosh’un fiyatlandırması konusunda yaşadıklarını belirten Sculley, Jobs’ın Macintosh'un daha uygun fiyatlardan satılmasını istediğini, ancak fiyatların düşürülmesinde herhangi bir yarar görmediği için kendisinin bu fikre tamamen karşı olduğunu hatırlıyor. 


Sculley,  Apple Yönetim Kurulu’na kadar sıçrayan ve kurulun Sculley’in yanında yer almasıyla Steve Jobs’ın Apple’dan ayrılmasıyla sonuçlanan bu krizle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:


“Şimdi düşünüyorum da başka bir yol bulunabilir, Steve ile ben birlikte çalışmaya devam edebilirdik. Apple Yönetim Kurulu, bu tartışmada daha büyük rol oynayabilirdi. Ancak geçmişi değiştiremiyorsunuz.”


Jonh Sculley, Pepsi CEO’su iken Steve Jobs’ın “Hayatının geri kalanını şekerli su satarak mı geçirmek istiyorsun, yoksa dünyayı değiştirme fırsatına sahip olmak mı?” sözleriyle ikna olmuş ve 1983 yılında Apple CEO’su olmayı kabul etmişti. İkili bir süre ortak çalışmayı başarsa da başta Macintosh’ın fiyatlandırması ile başlayan yönetim ve ürünler konusundaki fikir ayrılıkları sonucunda Steve Jobs, Apple’dan ayrılmak zorunda kalmıştı.


Ancak Steve Jobs’ın Apple’dan ayrılması, aslında bugünkü Apple’ın temellerinin atılmasını sağladı. Apple’dan ayrılırken yanına 5 önemli Apple çalışanını alan Jobs, önce Pixar’ı satın almış; sonra da NeXT’i kurmuştu. NeXT, Steve Jobs’ın yaklaşık 11 sene sonra Apple’a dönmesine sağlarken; NeXT’de geliştirilen NextStep, şu anki Mac OS X’in geliştirilmesinde temel yapı taşlarını oluşturmuştu. Benzer şekilde iPhone ve iPad’lere hayat veren iOS de OS X’in türevi olduğu için, doğrudan atası olarak NextStep’i gösterebiliriz. Kısacası Jobs’ın Apple’dan ayrılmasının, Apple’ın bugünkü ürünlerinin birçoğunun oluşmasında önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Peki ya aksi olsaydı? İşte hiçbir zaman cevabını bulamayacağımız soru da bu: Steve Jobs, Apple'dan ayrılmak zorunda kalmasaydı, şu an nasıl bir durumla karşı karşıya kalırdık?



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CooL_ROMEO 5 yıl en beğenilen
“Hayatının geri kalanını şekerli su satarak mı geçirmek istiyorsun, yoksa dünyayı değiştirme fırsatına sahip olmak mı?”
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Illustrious. 5 yıl
"Apple ve Hata" deyince akla Ron Wayne gelir.

Ron Wayne 1976'da Apple'da %10 hissesi bulunuyorken bu hisseleri 800 dolar gibi bir ücrete karşılık satar. Hisselerin bugün ki değeri bir hayli rakam içerdiği için yazmaya üşeniyorum.

Yalnız bir yerde bu konu hakkında yorum okumuştum bakın onu paylaşabilirim


"Hisseleri aldıktan bir süre sonra satan Ron Wayne ağlamadığı zamanlarda Apple’da sonsuza dek bir iz bıraktığı için gururlanıyormuş."
"Apple ve Hata" deyince akla Ron Wayne gelir.Ron Wayne 1976'da Apple'da %10 hissesi bulunuyorken bu hisseleri 800 dolar gibi bir ücrete karşılık sata...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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incrediblemann 5 yıl
Geri dönmüs allahtan yoksa bu aletler olmadan naapardik.
2 Yanıt Yanıtla +9
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chairlift 5 yıl
Elma hikayesi doğru mu steve jobs her zaman elma götürürmüş okula çok fakirmiş filan? :D
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Golden Gate 5 yıl
Steve jobsun 500 sayfalik bir kitabi var. Onu okumanizi tavsiye ederim. Burada yazilanlar , o kitaptan ufak bir kesit .
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Recharged 5 yıl
"Hindistan’da uygun fiyatlı akıllı telefon firması Obi isimli firmayı kuran Sculley"
Zamanında Jobs'ın fiyatlandırmasını benimsemeyen insanın şuan uygun fiyatlı telefon işine atılması da ayrı bir komedi.
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snomask 5 yıl
belkide kovulmasaydı apple bu durumda olamazdı. steve azmetti geri geldi ve çok güzel işler çıkardı.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
kovmasa apple bugünkü konumda olmazdı
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algorian 5 yıl
Adam Hakkın rahmetine kavuştuktan sonra böyle bir açıklamanın ne anlamı var ki?
Keşke hayattayken söyleseydi.
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darkaura 5 yıl
Steve jobs gitmesi yada kalmasi apple acisindan bir fark yaratirdi muhakkak ama teknoloji dunyasi acisindan buyuk fark olusturcagini dusunmuyorum. Oyle yada boyle teknoloji tum hizi ile gelisip ilerliyor. Jobsun dehasi bu gelisimleri son kullanicinin ilgisini cekecek urunlere cevirmesiydi. Nasilki arm islemcilerin ve lcd ekranlarin gelisimi mobil cihazlari patlatdiysa, bu teknolojiler biraz daha gelistiklerinde augmented reality tabanli giyilebilir cihazlarin onunu acacak. Teknoloji yeterince olgunlastiginda is bir vizyonerin bunu son kullaniciya basarili bir urun olarak tanitip sunmasina bakacak.
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umut_baris 5 yıl
Öküz ölmüş hala neyin derdindesiniz.
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gcb1903 5 yıl
Keşke hiç gitmeseydi de bu akıllı! telefon saçmalığı girmeseydi hayatımıza.
Eskiden para biriktirilip araba, ev alınırdı şimdi bütün parasıyla insanlar tableti telefon alıyor.
Kapitalizm yine ve yeniden ve her zaman kazanan taraf olmayı beceriyor ve üstüne insanlara bunu çok güzel bir şeymiş gibi göstermeyi ve acayip destek almayı da iyi biliyor.
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modifci 5 yıl

gcb1903
Keşke hiç gitmeseydi de bu akıllı! telefon saçmalığı girmeseydi hayatımıza.
Eskiden para biriktirilip araba, ev alınırdı şimdi bütün parasıyla insanlar tableti telefon alıyor.
Kapitalizm yine ve yeniden ve her zaman kazanan taraf olmayı beceriyor ve üstüne insanlara bunu çok güzel bir şeymiş gibi göstermeyi ve acayip destek almayı da iyi biliyor.

Kapitalizmin kölesi olacağınıza kapitalizmin kendisi olun
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YesiilEriik 5 yıl
Steve'in Apple'dan kovulmasy sizce kötü oldu. Bir de onun a?zyndan dinleyin derim.
youtube.com/...
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