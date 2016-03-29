Apple'ın iPhone ekranlarını AMOLED'e yükseltmeme nedenleri azalıyor

Son aylardaki çeşitli söylentiler Apple'ın önümüzdeki birkaç yıl içinde akıllı telefonlarında AMOLED ekrana yer verebileceğini belirtiyordu. Samsung gibi rakip üreticiler yıllardır kendi amiral gemisi cihazlarında AMOLED ekran kullanmasına rağmen Apple, iPhone modellerinde LCD ekrana takılıp kaldı. AMOLED ekran teknolojisi parlak renkler, daha net görüntü ve LCD'ye göre daha iyi güç verimliliği sağlıyor ancak kitlesel üretim için daha pahalıydı.

AMOLED ekranların LCD panellere göre artık daha ucuz bir üretim maliyetine sahip olmasıyla Apple'ın iPhone'larda AMOLED ekranlara yer vermeme nedenleri iyice azalmış durumda. IHS Technology verilerine göre, 5 inçlik bir AMOLED panelin maliyeti birim başına 14.30 dolara gerilemiş durumda. 5 inçlik bir LCD panel ise 14.60 dolara mal oluyor. 2015 sonlarına kadar ortalama 5 inçlik bir AMOLED panelin birim başına 17.10 dolarlık maliyeti vardı. Yani oldukça kısa bir süre içersinde üretim maliyetlerinde büyük bir düşüş yaşanmış durumda.

Tüm bu gelişmeler Apple'ın AMOLED ekranlara büyük bir yatırım yapması için mükemmel bir zaman olduğunu gösteriyor. Bu noktada AMOLED ekran teknolojisine sahip bir iPhone üretiminin LCD ekranlı bir cihaz üretmekten daha ucuza mal olacağı da bir başka gerçek.

http://bgr.com/2016/03/28/apple-iphone-7s-amoled-display-rumor/