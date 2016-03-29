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Apple'ın iPhone ekranlarını AMOLED'e yükseltmeme nedenleri azalıyor

Apple'ın yeni nesil iPhone'larda AMOLED ekran teknolojisine geçiş yapacağı söyleniyor. AMOLED panel maliyetindeki düşüş bu geçiş için şirketin önündeki en önemli engeli kaldırmış durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Son aylardaki çeşitli söylentiler Apple'ın önümüzdeki birkaç yıl içinde akıllı telefonlarında AMOLED ekrana yer verebileceğini belirtiyordu. Samsung gibi rakip üreticiler yıllardır kendi amiral gemisi cihazlarında AMOLED ekran kullanmasına rağmen Apple, iPhone modellerinde LCD ekrana takılıp kaldı. AMOLED ekran teknolojisi parlak renkler, daha net görüntü ve LCD'ye göre daha iyi güç verimliliği sağlıyor ancak kitlesel üretim için daha pahalıydı.
AMOLED ekranların LCD panellere göre artık daha ucuz bir üretim maliyetine sahip olmasıyla Apple'ın iPhone'larda AMOLED ekranlara yer vermeme nedenleri iyice azalmış durumda. IHS Technology verilerine göre, 5 inçlik bir AMOLED panelin maliyeti birim başına 14.30 dolara gerilemiş durumda. 5 inçlik bir LCD panel ise 14.60 dolara mal oluyor. 2015 sonlarına kadar ortalama 5 inçlik bir AMOLED panelin birim başına 17.10 dolarlık maliyeti vardı. Yani oldukça kısa bir süre içersinde üretim maliyetlerinde büyük bir düşüş yaşanmış durumda.
Tüm bu gelişmeler Apple'ın AMOLED ekranlara büyük bir yatırım yapması için mükemmel bir zaman olduğunu gösteriyor. Bu noktada AMOLED ekran teknolojisine sahip bir iPhone üretiminin LCD ekranlı bir cihaz üretmekten daha ucuza mal olacağı da bir başka gerçek.

http://bgr.com/2016/03/28/apple-iphone-7s-amoled-display-rumor/ Yorum Yaz
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TheStarBox 3 yıl en beğenilen
ya bir kere çıkıpta bir apple nın şunu söylemesi kadar aptalca birşey olamaz.
zaten piyasadaki en pahalı telefonu satıyorsun sonra gelip" biz amoled kullanmıyoruz çünkü çok pahalı" diyorsunuz.
Samsung un 1500 tl ye sattığı telefonda amoled var lan.
ya bir kere çıkıpta bir apple nın şunu söylemesi kadar aptalca birşey olamaz.zaten piyasadaki en pahalı telefonu satıyorsun sonra gelip" biz amoled kullanmı...
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Reason 3 yıl
Apple'ın artık acilen Amoled'e geçmesi şart... [>:]

Görüntü kalitesi zaten malum da, benim en çok takıldığım; mesela Note 5 alın yada S7 sırf ekranın yenileme hızı farkından dolayı iphone 6s ya da 6s plus ne kadar hızlı olursa olsun ekranın refresh rate'i düşük kaldığı için iphone bildiğin hantal kalıyor...


Bir zamanlar LCD-IPS kullanıcılarının OLED'e karşı üstünlük saydığı hiçbirşey kalmadı avantaj olarak zaten... Her açıdan OLED daha üstün..

:]Görüntü kalitesi zaten malum da, benim en çok takıldığım; mesela Note 5 alın yada S7 sırf ekranın ...
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Xtrud 3 yıl
Amoleddeki Gri/Siyah renklerdeki Ghosting sorunu çözülmedikçe kullanmasın.
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abrenax 3 yıl
Burn in sorunu var.
Kontrast çok fazla. Bu yüzden renkler abartılı duruyor.
Bakış açısını değişince görüntü kalitesi de değişiyor.
Beyaz diye bir renk yok. onun yerine sarı var.

LCD de en azından bu sorunlar yok. Siyahın simsiyah olması ne kadar fark edilir bilmiyorum ama beyazların sarı çıkması oldukça rahatsız edici.
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Oozed 3 yıl
Amoled canlılık açısından ne kadar üstün olsada çoğu renk gerçeğinden daha doygun gösteriyor.Ya foto çekerken bakıyorum,çektiğim kırmızı araba telefonda daha kırmızı.Bu ne lan.Ayrıca ıps lcd deki 178° görüş açısı oled panellerde yok.Ama bence en iyisi Apple ın Sony nin triluminos,xreakity teknolojileri gibi yeni teknolojileri lcd nin üstüne katıp devam etmesi daha iyi olur.
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vamp 3 yıl Oozed
Oozed61
Amoled canlılık açısından ne kadar üstün olsada çoğu renk gerçeğinden daha doygun gösteriyor.Ya foto çekerken bakıyorum,çektiğim kırmızı araba telefonda daha kırmızı.Bu ne lan.Ayrıca ıps lcd deki 178° görüş açısı oled panellerde yok.Ama bence en iyisi Apple ın Sony nin triluminos,xreakity teknolojileri gibi yeni teknolojileri lcd nin üstüne katıp devam etmesi daha iyi olur.

Telefonda 3 farkli renk modu var. Siz %130 renk gamutu gosteren modda kullanirsaniz kirmizilar turuncu gorunmeye baslar. Temel modu secip kullanmaniz lazim. Bu sekilde kullanirsaniz renk gamutu %100 e yakin olur. Telefon size secenek sunuyor. Sahsen ben gamutu dusuk modda kullaniyorum. Diger %130 luk standart secenek resmen gozlerimi yoruyor
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mühendis266 3 yıl
Amoledler bir yerlere gelmiş ama lcd ler hep yerinde saydığını düşünmekte ne kadar doğru bir yaklaşım ? lcd lerin son geldiği noktada muhteşem renk ve kontrastlara ulaştılar kimse amoled kötü demedi lafıda eğip bükmeye gerek yok samsungun piksel hızsırlığından vazgeçip adam gibi rgb dizlime geçmesi gerekiyor buradan reflex duygu patlamaları yaşayacağınıza açın note 5 ve g4 te hatta g3 te kumaş saçlar detaylar nasıl görün ya bunladar mı zor bunu anlamak !!! note 5 kullanıyorum ve cihazımıda seviyorum nasıl bir yaklaşım nasıl bir saldırma reflexidir allahım...
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mühendis266 3 yıl
o kadar resim video sonrası cvp verememişler evet pentile dizilimle detay çözünürlük tırt...
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vamp 3 yıl mühendis266
mühendis266

o kadar resim video sonrası cvp verememişler evet pentile dizilimle detay çözünürlük tırt...

Bak bende sana görsellerle geliyorum. Az ilerde oyna. Hadi bakayım abicim hadi.

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serty23 3 yıl
Lcd var lcd var arkadaşlar asus zenphone daki LCD ile iPhone 6 daki panel aynı mı? Kalite olarak çok üst düzey iPhone paneli bence amoled'e ihtiyacı yok ...
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clopin 3 yıl
Apple herşeyi bir anda vermez amoled inde sırası gelir elbet
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akmac 3 yıl
Benim tercihime göre şu anda iPhone'larda kullanılan mevcut IPS ekranlar AMOLED ekranlardan daha iyi.
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V4LKyR 3 yıl
Başlık çok kaliteli.
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Master_Evil 3 yıl
bu kadar dedikodudan sonra adamlar geçmek zorunda kalıcak yeni ekranlara
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OverClocK1ng 3 yıl
Öyle çingene bir şirket ki, demek ki daha önce 2.5 Dolar için AMOLED kullanmamış.
Aç gözlülük olur da bu kadarı artık paramanyak olur ve tarafımdan Türkçe'mize yeni bir tabir kazandırır.
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volkan_kolay 3 yıl
4" en ideal olan diyen Apple 4.7" ve 5.5" telefon çıkarıyor. İnsan gözü 300ppi'dan fazlasını göremez diyen Apple karşımıza 400 500ppi değerinde ekranı olan telefon çıkaracak. Tükürdüğünü yalayanlardan biridir Apple ve her ürettiği bir şeye mutlaka bahanesi var ama yıllar sonra eski bahanesini unutup bir şekilde idiot müşteri kitlesine bunu satacak.

Yıllarca ordan burdan tedarik ettiği IPS Led ekrani Retina diye sanki dünyayı yeniden keşfetmiş gibi satan Apple Amoled ekranı da idiot müşteri kitlesine kendi bulmuş gibi başka bir isimle satar.
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ipli jeton 3 yıl
300 ppi da amoled pentile dizilimi sebebiyle kötü bir görüntü verir. Amoled e geçtiğinde mecburen 400 500 ppi ları geçmesi lazım.
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