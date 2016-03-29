Apple'ın iPhone ekranlarını AMOLED'e yükseltmeme nedenleri azalıyor

Haber Editörü
Son aylardaki çeşitli söylentiler Apple'ın önümüzdeki birkaç yıl içinde akıllı telefonlarında AMOLED ekrana yer verebileceğini belirtiyordu. Samsung gibi rakip üreticiler yıllardır kendi amiral gemisi cihazlarında AMOLED ekran kullanmasına rağmen Apple, iPhone modellerinde LCD ekrana takılıp kaldı. AMOLED ekran teknolojisi parlak renkler, daha net görüntü ve LCD'ye göre daha iyi güç verimliliği sağlıyor ancak kitlesel üretim için daha pahalıydı.
AMOLED ekranların LCD panellere göre artık daha ucuz bir üretim maliyetine sahip olmasıyla Apple'ın iPhone'larda AMOLED ekranlara yer vermeme nedenleri iyice azalmış durumda. IHS Technology verilerine göre, 5 inçlik bir AMOLED panelin maliyeti birim başına 14.30 dolara gerilemiş durumda. 5 inçlik bir LCD panel ise 14.60 dolara mal oluyor. 2015 sonlarına kadar ortalama 5 inçlik bir AMOLED panelin birim başına 17.10 dolarlık maliyeti vardı. Yani oldukça kısa bir süre içersinde üretim maliyetlerinde büyük bir düşüş yaşanmış durumda.
Tüm bu gelişmeler Apple'ın AMOLED ekranlara büyük bir yatırım yapması için mükemmel bir zaman olduğunu gösteriyor. Bu noktada AMOLED ekran teknolojisine sahip bir iPhone üretiminin LCD ekranlı bir cihaz üretmekten daha ucuza mal olacağı da bir başka gerçek.
http://bgr.com/2016/03/28/apple-iphone-7s-amoled-display-rumor/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
zaten piyasadaki en pahalı telefonu satıyorsun sonra gelip" biz amoled kullanmıyoruz çünkü çok pahalı" diyorsunuz.
Samsung un 1500 tl ye sattığı telefonda amoled var lan.
Görüntü kalitesi zaten malum da, benim en çok takıldığım; mesela Note 5 alın yada S7 sırf ekranın yenileme hızı farkından dolayı iphone 6s ya da 6s plus ne kadar hızlı olursa olsun ekranın refresh rate'i düşük kaldığı için iphone bildiğin hantal kalıyor...
Bir zamanlar LCD-IPS kullanıcılarının OLED'e karşı üstünlük saydığı hiçbirşey kalmadı avantaj olarak zaten... Her açıdan OLED daha üstün..