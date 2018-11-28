Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aquaman filmi hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

DC çizgi romanlarının sevilen kahramanlarından Aquaman'in ilk bireysel filmi önümüzdeki ay vizyona girecek. Filmi erkenden izleme şansı yakalayan eleştirmenler, film hakkında ilk yorumları paylaştı.
5 ay
9b
1
8
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Daha önce Batman v Superman ve Justice League'te sinemaseverlerin karşısına çıkan Aquaman, önümüzdeki ay vizyona girecek ilk bireysel filmi ile beyaz perdeye geri dönecek. DC Comics uyarlaması için meraklı bekleyiş devam ederken, ABD'de bir grup sinema eleştirmeni filmi erkenden izleme şansı yakaladı. Los Angeles'ta düzenlenen özel gösterime katılan eleştirmenler, film hakkında ilk yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.
Batman v Superman ile start alan DC sinematik evreni, şu ana kadar Wonder Woman dışında eleştirmenleri pek de memnun etmemişti. Ancak DC filmleri Aquaman ile şeytanın bacağını kıracak gibi görünüyor. Zira Aquaman filmi hakkında paylaşılan ilk yorumlar oldukça pozitif.
James Wan (Furious 7, The Conjuring)'ın yönetmenliğini üstlendiği Aquaman; soluk kesen aksiyon sahneleri, etkileyici görsel efektleri ve izleyicilere ilgi çekici yeni bir dünyanın kapılarını açmasıyla eleştirmenlerin beğenisini kazanmayı başardı. Birçok eleştirmen tarafından DC sinematik evreninin bugüne kadarki en iyi filmi olarak nitelendirilen Aquaman; Avatar ile Indiana Jones'un buluşması olarak tanımlanıyor. Ayrıca bir eleştirmen de Aquaman'i su altında geçen bir Star Wars filmine benzetiyor.
 
 
 
 
 
Justice League'deki performansı ile beğeni toplayan Jason Momoa'nın bir kez daha başarılı bir performans çıkardığı söylenirken, filmin asıl yıldızının yönetmen James Wan olduğu vurgulanıyor. Epik bir hikayeyi başarıyla beyaz perdeye aktaran Wan'ın Aquaman ile bir süper kahraman filminin ötesine geçerek sinemaseverlere fantastik bir aksiyon filmi sunduğu belirtiliyor.
Başrollerinde Jason Momoa'ya Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Dolph Lundgren ve Yahya Abdul-Mateen II'ın eşlik ettiği Aquaman, 21 Aralık'ta vizyona girecek. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
absamet 5 ay en beğenilen
Fragman yayınlaya yayınlaya filmi izledim ben. :)
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GunslingeR085 5 ay
Bu film DCEU'yu yeniden zirveye taşıyacak gibi duruyor. Aquaman gişede de yüzleri güldürürse, WB solo Batman filmi için çalışmaları hızlandıracaktır.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adventure. 5 ay GunslingeR085
DC'nin aslında Solo filmlerden yana sıkıntısı yok o konuda iyiler. Sıkıntı ekibi bir araya getirdiklerinde başlıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moueson 5 ay
Baya iyi yorum almış iyice merak ettim şimdi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ULYSES 5 ay
Fragmanı güzeldi. Deniz altında geçiyorsa her türlü izlenir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightdrive 5 ay
zaten yapımcılar filme güvenmeseler 1 ay önceden gösterim,fragmanlara boğma vs yapmazlardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 5 ay
Fragman çok iyi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 5 ay
Fantastik filmleri oldum olasi sevememisimdir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
absamet 5 ay en beğenilen
Fragman yayınlaya yayınlaya filmi izledim ben. :)
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Güvenli otonom araçların sırrı uçaklarda yatıyor olabilir 5 ay Youtube mp3 dönüştürücü siteler nasıl kullanılır? Kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? 5 ay Yeni Google Glass üst seviye bir donanımla geliyor 5 ay Google Fast Pair kablosuz bağlantı çözümü daha iyi hale getiriliyor 5 ay Turkcell’den uçan baz istasyonu: Dronecell 5 ay Xiaomi ve IKEA ortaklığı detaylandı 5 ay Bilim insanları çıldırdı: Güneşi karartarak küresel ısınmayı önleme planı! 5 ay İddialı MediaTek Helio P80 gelecek yıl piyasada 5 ay Nokia 7.1 modelinin gelişmiş bir versiyonu Avrupa'da satışa sunulacak 5 ay 2020 Porsche 911 tanıtıldı: daha güçlü ve daha yakışıklı 5 ay Minecraft: Story Mode, interaktif hikaye özelliğini koruyarak Netflix’e geldi 5 ay Youtube videolarındaki ek açıklamalar kaldırılıyor 5 ay Google personeli şirketin Çin'e özel geliştirdiği arama motorunu protesto ediyor 5 ay Samsung Galaxy M10, Exynos 7870 işlemci ile Geekbench üzerinde görüldü 5 ay 2019 Mazda 3 tanıtıldı: yenilenen donanımlar ve Skyactiv-X motor 5 ay Elgato Cam Link 4K ile kameralarınız web kamera haline geliyor 5 ay Fortnite'ın iOS versiyonuna 60 fps desteği geldi 5 ay Neon Genesis Evangelion animesi Netflix’e geliyor 5 ay 5G abonelikleri 2024 yılında 1.5 milyar olacak 5 ay Çentiksiz tasarıma sahip üç arka kameralı Sony Xperia XZ4 göründü 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Aquaman filmi hakkında ilk yorumlar paylaşıldı Sonraki Beklenen telefon Meizu 16, Türkiye'de: Fiyatlar ve detaylar 5 ay OnePlus 6T McLaren Editon geliyor 5 ay Google Play Store'un tasarımında yenilikler yapıldı 5 ay Samsung'dan Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic'e 40 milyon dolar yatırım 5 ay Adata oyunculara yönelik hafıza kartlarını duyurdu 5 ay Rusya, yasaklı web sitelerini arama sonuçlarından kaldırmayan Google'a dava açtı 5 ay Xiaomi Mi 8 SE Geekbench’te Android Q ile görüntülendi 5 ay Audi e-tron GT Concept, fuar öncesi ilk resmi görselleriyle karşınızda 5 ay Kimlik avı sitelerinin yarısı insanları güvenlik kilidi ile kandırıyor 5 ay Sony PlayStation 5'in prototipine ait fotoğraflar ortaya çıktı iddiası [Güncellendi] 5 ay General Motors işçilerinin yüzde 15'ini çıkararak yeniden yapılanmaya gidiyor 5 ay Dubai polisi, dünyanın en gelişmiş polis araçlarından birini filosuna ekledi 5 ay Exynos 9820 işlemcili Samsung Galaxy S10'un AnTuTu puanı ortaya çıktı 5 ay Araç içi 5G testlerinde 27Gbps sınırına ulaşıldı 5 ay Çin’de üretilen Apple ürünlerine Trump vergisi geliyor 5 ay Çin'de genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu iddiası 5 ay InSight güneş panellerini açtı: İşte Mars'tan gönderdiği fotoğraf 5 ay Apple kadınlara yönelik girişimcilik kampı başlatıyor 5 ay EVO'nun uygun fiyatlısı QVO "Samsung 860 QVO 2TB incelemesi" 5 ay Google AdSense ödemeleri gecikti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim