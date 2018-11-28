Aquaman filmi hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

Daha önce Batman v Superman ve Justice League'te sinemaseverlerin karşısına çıkan Aquaman, önümüzdeki ay vizyona girecek ilk bireysel filmi ile beyaz perdeye geri dönecek. DC Comics uyarlaması için meraklı bekleyiş devam ederken, ABD'de bir grup sinema eleştirmeni filmi erkenden izleme şansı yakaladı. Los Angeles'ta düzenlenen özel gösterime katılan eleştirmenler, film hakkında ilk yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Batman v Superman ile start alan DC sinematik evreni, şu ana kadar Wonder Woman dışında eleştirmenleri pek de memnun etmemişti. Ancak DC filmleri Aquaman ile şeytanın bacağını kıracak gibi görünüyor. Zira Aquaman filmi hakkında paylaşılan ilk yorumlar oldukça pozitif.

James Wan (Furious 7, The Conjuring)'ın yönetmenliğini üstlendiği Aquaman; soluk kesen aksiyon sahneleri, etkileyici görsel efektleri ve izleyicilere ilgi çekici yeni bir dünyanın kapılarını açmasıyla eleştirmenlerin beğenisini kazanmayı başardı. Birçok eleştirmen tarafından DC sinematik evreninin bugüne kadarki en iyi filmi olarak nitelendirilen Aquaman; Avatar ile Indiana Jones'un buluşması olarak tanımlanıyor. Ayrıca bir eleştirmen de Aquaman'i su altında geçen bir Star Wars filmine benzetiyor.

Justice League'deki performansı ile beğeni toplayan Jason Momoa'nın bir kez daha başarılı bir performans çıkardığı söylenirken, filmin asıl yıldızının yönetmen James Wan olduğu vurgulanıyor. Epik bir hikayeyi başarıyla beyaz perdeye aktaran Wan'ın Aquaman ile bir süper kahraman filminin ötesine geçerek sinemaseverlere fantastik bir aksiyon filmi sunduğu belirtiliyor.

Başrollerinde Jason Momoa'ya Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Dolph Lundgren ve Yahya Abdul-Mateen II'ın eşlik ettiği Aquaman, 21 Aralık'ta vizyona girecek.