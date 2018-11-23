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Aslan Kral (The Lion King) filminden ilk fragman yayımlandı

Sinema tarihinin en sevilen animasyon filmlerinden The Lion King, canlı aksiyon (animasyon olmayan) versiyonu ile beyaz perdeye geri dönüyor. Merakla beklenen film için ilk fragman yayımlandı.
5 ay
5,7b
1
15
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Disney, sinemaseverlerin gönlünü kazanmayı başarmış animasyon filmlerinin canlı-aksiyon (animasyon olmayan) versiyonlarını çekmeye devam ediyor. Son dönemde Cindirella, Beauty and the Beast ve The Jungle Book gibi sevilen eserlerin canlı-aksiyon versiyonlarını çeken Disney, şimdi de The Lion King (Aslan Kral)'ın yeniden yapımı ile sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Önümüzdeki yıl vizyona girecek canlı aksiyon The Lion King filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney, merak beklenen film için ilk fragmanı yayımladı. Bir diğer Disney uyarlaması olan The Jungle Book'u başarıyla beyaz perdeye aktaran Jon Favreau (Iron Man, Chef)'nun yönetmenliğini üstlendiği The Lion King, hayvanlara hayat vermek için gerçek görüntülerle CGI efektlerini bir araya getiriyor.
Özellikle çocukluğu 90'lı yıllara gelen sinemaseverler için unutulmaz bir film olan The Lion King'in bu yeniden yapımı beyaz perdede nostalji rüzgarları estirecek gibi görünüyor. Yayımlanan bu ilk fragman Favreau'nun bir kez daha CGI ile harikalar yarattığını gösterirken, orijinal filmden de izler taşıyor.
The Lion King'in seslendirme kadrosunda Donald Glover, Seth Rogen, Beyonce Knowles, Eric Andre, Billy Eichner, Alfre Woodard, James Earl Jones, John Oliver, Keegan-Michael Key ve Chiwetel Ejiofor gibi ünlü isimler yer alıyor. The Lion King, 19 Temmuz 2019'da gösterime girecek.
 

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~Lion King~ 5 ay en beğenilen
Filmimin galasına herkesi bekliyorum
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DjarumBlack- 5 ay
En merak ettiğim karakter şüphesiz ki Scar
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mavikurt95 5 ay DjarumBlack-
Scar albino olucak diyorlar
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Y-ZiyA 5 ay
Hakuna Matata.
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THUGGER 5 ay
Sabirsizlikla bekliyorum.
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Özgü® 5 ay
Efsaneyi böyle izlemek harika olacak.
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~Lion King~ 5 ay en beğenilen
Filmimin galasına herkesi bekliyorum
1 Yanıt Yanıtla +25
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Lumibrite 5 ay
CGI'de olsa sonuçta ortaya çıkan yine Animasyon Film değil mi?
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Infinitum Nihil 5 ay Lumibrite
Tam olarak değil. Çünkü bu tür filmlerde CGI görüntüler gerçek ortamların üzerine ekleniyor ve gerçek oyuncular gibi canlı objeler ile yan yana görülebiliyor.
Jon Favreau tarafından aynı teknikler kullanılarak çekilen The Jungle Book'un kamera arkası görüntülerinde CGI'ın nasıl gerçek görüntüler ile birlikte kullanıldığı görülüyor.
youtube.com/...
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KOEMAN32 5 ay
Süper gözüküyo sinemada izlemeyi düsünüyom insallah
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a_y_k_u_t 5 ay
Ya şöyle minionlar gibi hayvanların gizli yaşamı gibi tatlı tatlı animasyon yenilemesi yapın. Renkli renkli olsun jungle book da karanlıktı baya. Dc filmi izliyoz sanki :/
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Sealine 5 ay
Yine bilinçaltı mesaj olacakmıymış ;)
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nightdrive 5 ay
çizgi film,çizgi roman live action re-make'leri hep daha karanlık tonda oluyor.izlediğim tek canlı tonlarda re-make 2003 yapımı hulk filmiydi.ondan sonra görsel efektlerin kullanımını daha kolay yapan karanlık tonlara geçiş yapıldı.bu filme gelirsek;yönetmenin jungle book'u da aynı karanlık tonlardaydı,bu filmde fragmandan öyle gözüküyor.
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sinema, jon favreau ve
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