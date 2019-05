Aslan Kral (The Lion King) filminden ilk fragman yayımlandı

Disney, sinemaseverlerin gönlünü kazanmayı başarmış animasyon filmlerinin canlı-aksiyon (animasyon olmayan) versiyonlarını çekmeye devam ediyor. Son dönemde Cindirella, Beauty and the Beast ve The Jungle Book gibi sevilen eserlerin canlı-aksiyon versiyonlarını çeken Disney, şimdi de The Lion King (Aslan Kral)'ın yeniden yapımı ile sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki yıl vizyona girecek canlı aksiyon The Lion King filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney, merak beklenen film için ilk fragmanı yayımladı. Bir diğer Disney uyarlaması olan The Jungle Book'u başarıyla beyaz perdeye aktaran Jon Favreau (Iron Man, Chef)'nun yönetmenliğini üstlendiği The Lion King, hayvanlara hayat vermek için gerçek görüntülerle CGI efektlerini bir araya getiriyor.

Özellikle çocukluğu 90'lı yıllara gelen sinemaseverler için unutulmaz bir film olan The Lion King'in bu yeniden yapımı beyaz perdede nostalji rüzgarları estirecek gibi görünüyor. Yayımlanan bu ilk fragman Favreau'nun bir kez daha CGI ile harikalar yarattığını gösterirken, orijinal filmden de izler taşıyor.

The Lion King'in seslendirme kadrosunda Donald Glover, Seth Rogen, Beyonce Knowles, Eric Andre, Billy Eichner, Alfre Woodard, James Earl Jones, John Oliver, Keegan-Michael Key ve Chiwetel Ejiofor gibi ünlü isimler yer alıyor. The Lion King, 19 Temmuz 2019'da gösterime girecek.