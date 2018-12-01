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DC filmlerine bir yenisi daha ekleniyor: Blue Beetle

DC sinematik evrenini genişletmeye devam eden Warner Bros, DC uyarlamalarına bir yenisini daha ekliyor. DC'nin sevilen kahramanlarından Blue Beetle'ın ilk bireysel filmi için hazırlıklara başlandı.
5 ay
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Batman v Superman ile temellerini attığı DC sinematik evrenini genişletmeye devam eden Warner Bros, sayıları hızla artan DC uyarlamalarına bir yenisini daha ekliyor. Halihazırda birçok DC kahramanının filmleri için hazırlıklarını sürdüren Warner Bros, şimdi de Blue Beetle filmi için hazırlıklara başladı.
The Wrap'in haberine göre Blue Beetle filmi için hazırlıklara başlayan Warner Bros, filmin senaryosunu kaleme alması için Meksikalı senarist Gareth Dunnet-Alcocer (Miss Bala) ile anlaştı. Blue Beetle filmi, gerçeğe dönüştüğü taktirde Latin Amerikalı bir süper kahramanın ana karakter olduğu ilk film olacak. Wonder Woman ile Marvel'in 10 yıldır yapamadığını yapıp bir kadın kahramanın bireysel filmini çeken Warner Bros, Blue Bettle ile de Latin Amerikalılar için aynı şeyi yapmayı planlıyor.
Fox Comics tarafından 1939 yılında yaratılan ve daha sonra hakları DC Comics tarafından satın alınan Blue Beetle, DC'nin en sevilen kahramanları arasında yer alıyor. Hazırlık aşamasındaki film, yıllar içinde Blue Beetle olarak çizgi romanlarda boy gösteren üç karakterden biri olan Jaime Reyes'in hikayesini anlatacak. 
Çizgi romanlarda ilk olarak 2006 yılında yayımlanan Infinite Crisis #3'de boy gösteren Jaime Reyes, DC Comics'in son yıllarda çizgi romanlara eklediği karakterler arasında en popüler isimlerden biri. Daha önce Smallville ve Young Justice dizilerinde ufak rollerle izleyicilerin karşısına çıkan Reyes, şu ana kadar beyaz perdede hiç görünmedi.
Sıradan bir genç olan Jaime Reyes, okuldan eve dönerken bulduğu mavi bir bok böceğinin omurgasına yapışıp tüm vücudunu bir zırh ile kaplaması ile özel güçlere kavuşuyor. Reyes'e insanüstü güç ve hız kazandıran bu zırh aynı zamanda genç kahramanın çeşitli silahlar, kalkanlar ve kanatlar oluşturmasını da sağlıyor.

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Angel of the Lord 5 ay en beğenilen
Adam akıllı bir Green Lantern ya da Arrow filmi çekmek varken bu karaktere mi karar verdiniz yani..
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Biyturs_OnSr 5 ay
Yıllardır GreenLantern bekliyorum hala gelmedi..
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DH Misafiri 5 ay
Her yerimiz Kahraman oldu taştı.Tek tek yapımlar yerine sadece Avengers'a yönelmeleri daha mantıklı olur...
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Y-ZiyA 5 ay
Süper kahraman filmlerine karşı değilim ama Hollywood buldu bedava ekmeği yaratıcılık sıfıra vurdu.
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Shrimp6 5 ay
Gerçekten sağlam bir karakter ve filminin çekilmesi güzel olur.Marvel filmleri izleyip "aha bok böceğı filmi asdadass " muhabbeti yapacak arkadaşlar az ötede kendi ufak dünyalarında yaşasın.
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jedi39 5 ay
Blue Beetle candır. Adam akıllı yönetmen ile çekilirse izletir kendini.
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cabriyo 5 ay
filmdeki rakibi at sineği olacakmış
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mhrUca 5 ay
Marvel yeni cikicak infity wardan sonra bitcek hekrez rolunu birakiyior Dc alcak sinemya karaligini yine
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mhrUca 5 ay
Ulan cocuken bu karekteri azmi izledim
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0quz28 5 ay
daha farklı karakterler için filmler vs yapılabilir ama Blue Beetle çok çok güçlü bir karakter dc evreni içerisinde olaya bok böceği diye bakmamak lazım dedikleri gibi son dönemde ki popülerlikleri kullanıyorlar, bakalım ne olacak
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sadrag 5 ay
Bu da fenaymış;
- Süper gücün ne?
- Abi, bok böceği ısırdı beni!
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Johan Elmander 5 ay
Geleneksel kimsenin umrunda olmayan karakterin 23. yüzyıla kadar yayınlanmayacak DC filmi duyurusuna hoş geldiniz.
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blue beetle, sinema ve
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