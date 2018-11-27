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Araç içi 5G testlerinde 27Gbps sınırına ulaşıldı

Japonya’da NTT DoCoMo ve Mitsubishi tek anten ile yapılan testlerde bugüne kadar elde edilen en yüksek 5G hızına ulaştı. Aynı zamanda araç içinde de en yüksek hız durumunda.
5 ay
3b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Araç içi 5G testlerinde 27Gbps sınırına ulaşıldı

5G altyapısında hareket halindeki araç içerisinde hücresel veri kullanımı da önemli gündem maddelerinden birisi. Hızlı trenlerde veya şehirler arası yolculuklarda kesintisiz hizmet sunmanın yanı sıra sürücüsüz araç teknolojilerinin anlık sunucu iletişimi de hayati önem taşıyor.

Yeni rekor geldi

5G hizmetinde bugüne kadar araç içerisinde veri aktarım hızlarının iyileştirilmesi için pek çok adım atılmış durumda. Bu sayede veri aktarım hızları rekor seviyelere doğru ilerliyor. Son olarak 27Gbps seviyesi görüldü.

Ayrıca Bkz. "Dokuzuncu nesil mobil Core işlemciler ortaya çıktı"

Japonya’da NTT DoCoMo ve Mitsubishi yaptıkları testlerde araç üzerine yerleştirilmiş mobil antene yine bir binanın üst katına yerleştirilmiş baz istasyonundan sinyaller gönderdi. Sinyallerin 10-100 metre aralığında veri aktarım hızı ölçüldü.

Araç 10 metre civarında iken veri aktarım hızı 27Gbps seviyelerine çıkıyor. 100 metre uzaklıkta iken de 25Gbps seviyeleri yakalanabiliyor. Testlerde tek bir mobil anten, 500Mhz spektrum ve 28GHz bandı kullanılmış. 5G altyapısında bugüne kadar tek terminalle ilk kez 20Gbps üzerine de çıkılmış oldu.

İletişim konusunda çığır açması ve 200 trilyon dolar civarında bir pazar yaratması beklenen 5G altyapısının halka açık testlerine yıl sonuna kadar başlanmış olacak. ABD, Çin, Japonya, Güney Kore gibi devler bu konuda birbirleriyle yarış halindeler.

 

https://www.tweaktown.com/news/63965/ntt-docomo-mitsubishi-test-car-5g-insane-27gbps/index.html Yorum Yaz
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ONY86 5 ay
hızlar dudak uçuklatır cinsten ancak verilecek olan 3-5 gblik paketlerle deneyim pek gelişmeyecek.
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NimbleSoul 5 ay en beğenilen
Ağlamıyorum, gözüme kota kaçtı.
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V4LKyR 5 ay
Kota şeytan icadı salak bir şeydir, derhal yok edilmelidir.
Yurtdışında kota falan filan hiç bir şey yok arkadaşlar, kota falan sorunca sen nereden geldin, sen kimsin gözüyle bakıyorlar.
Kota şeytan icadı salak bir şeydir, derhal yok edilmelidir.Yurtdışında kota falan filan hiç bir şey yok arkadaşlar, kota falan sorunca sen nereden geldin, s...
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Gr8Kebabini 5 ay
Tamam hızlı ama bizim orta yaşlı dayıların internet geçmişini kendi silecek mi?
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V4LKyR 5 ay
Kota şeytan icadı salak bir şeydir, derhal yok edilmelidir.
Yurtdışında kota falan filan hiç bir şey yok arkadaşlar, kota falan sorunca sen nereden geldin, sen kimsin gözüyle bakıyorlar.
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NimbleSoul 5 ay en beğenilen
Ağlamıyorum, gözüme kota kaçtı.
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cocainbar 5 ay NimbleSoul
Bol suyla yika gecer
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ONY86 5 ay
hızlar dudak uçuklatır cinsten ancak verilecek olan 3-5 gblik paketlerle deneyim pek gelişmeyecek.
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sniper23 5 ay ONY86
5G'nin temel amacı son kullanıcı değil zaten. Nesnelerin interneti teknolojisini desteklemek için 5G teknolojisine ihtiyaç var.
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