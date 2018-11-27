Araç içi 5G testlerinde 27Gbps sınırına ulaşıldı

5G altyapısında hareket halindeki araç içerisinde hücresel veri kullanımı da önemli gündem maddelerinden birisi. Hızlı trenlerde veya şehirler arası yolculuklarda kesintisiz hizmet sunmanın yanı sıra sürücüsüz araç teknolojilerinin anlık sunucu iletişimi de hayati önem taşıyor.

Yeni rekor geldi

5G hizmetinde bugüne kadar araç içerisinde veri aktarım hızlarının iyileştirilmesi için pek çok adım atılmış durumda. Bu sayede veri aktarım hızları rekor seviyelere doğru ilerliyor. Son olarak 27Gbps seviyesi görüldü.

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Japonya’da NTT DoCoMo ve Mitsubishi yaptıkları testlerde araç üzerine yerleştirilmiş mobil antene yine bir binanın üst katına yerleştirilmiş baz istasyonundan sinyaller gönderdi. Sinyallerin 10-100 metre aralığında veri aktarım hızı ölçüldü.

Araç 10 metre civarında iken veri aktarım hızı 27Gbps seviyelerine çıkıyor. 100 metre uzaklıkta iken de 25Gbps seviyeleri yakalanabiliyor. Testlerde tek bir mobil anten, 500Mhz spektrum ve 28GHz bandı kullanılmış. 5G altyapısında bugüne kadar tek terminalle ilk kez 20Gbps üzerine de çıkılmış oldu.

İletişim konusunda çığır açması ve 200 trilyon dolar civarında bir pazar yaratması beklenen 5G altyapısının halka açık testlerine yıl sonuna kadar başlanmış olacak. ABD, Çin, Japonya, Güney Kore gibi devler bu konuda birbirleriyle yarış halindeler.