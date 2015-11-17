Aracınızın ne zaman otomatik çalışacağını siz belirleyin





Son yıllarda otomotiv teknolojileri konusunda yaşanan gelişmeler sürücülere ve yolculara büyük kolaylıklar sunmaya başladı. Anahtar yerine butonla çalışan arabalar, uzaktan çalıştırılabilen motorlar derken artık akıllı telefonlar da işin içine girmeye başladı.





Araç içi eğlence sistemleriyle senkronize olan ve kendi arayüzünü ekrana yansıtan Android Auto, Apple Carplay gibi sistemler akıllı telefonlarımız ile çalışıyor. Sadece eğlence sistemi değil araç donanımını inceleyebilme, uzaktan kapı kilidi açma veya motoru çalıştırma gibi pek çok fonksiyon da akıllı telefonlar sayesinde mümkün olabiliyor.





Şimdi ise yeni bir yaklaşım daha görmek üzereyiz zira Ford Sync Connect uygulaması aracınızı farklı zaman dilimlerinde çalıştırabilmenizi sağlıyor. Uygulama üzerinden istediğiniz saati kurduktan sonra araç bunu kaydediyor ve ayarlanan saatte siz kapıdan çıktığınızda çalışır vaziyette sizi bekliyor. Bunun haricinde uygulamada; uzaktan kapı kilitleme, donanım bilgilerini görebilme, bir problem oluştuğunda uyarı alabilme, yakıt seviyesini ve lastik basıncını kontrol edebilme şeklinde özellikler yer alıyor.





Araçta eğlence sistemi olarak Ford'un en yeni tasarımı Sync 3 kullanılıyor. Güncellemeleri arka planda işleyen Sync 3, sürücü tarafına herhangi bir aksama yaşatmıyor. Ford, bağımsız ağ bağlantıları için ilerileyen dönemde modem entegrasyonu da sağlamayı planlıyor. Ford Sync Connect uygulaması ilk olarak 2017 model Ford Escape ile kullanıma sunulacak. Sonrasında da diğer modellere yayılacak.

http://www.cnet.com/news/ford-announces-sync-connect-smartphone-app/