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Aracınızın ne zaman otomatik çalışacağını siz belirleyin

Otomobillerin son dönemde artık sürücüsüne göre özelleşmeye başladığını görüyoruz. Çeşitli yazılımlar üzerinden sürücüler pek çok ayarı kendisine göre yapabiliyor.
3 yıl
2,3b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Aracınızın ne zaman otomatik çalışacağını siz belirleyin


Son yıllarda otomotiv teknolojileri konusunda yaşanan gelişmeler sürücülere ve yolculara büyük kolaylıklar sunmaya başladı. Anahtar yerine butonla çalışan arabalar, uzaktan çalıştırılabilen motorlar derken artık akıllı telefonlar da işin içine girmeye başladı. 

Araç içi eğlence sistemleriyle senkronize olan ve kendi arayüzünü ekrana yansıtan Android Auto, Apple Carplay gibi sistemler akıllı telefonlarımız ile çalışıyor. Sadece eğlence sistemi değil araç donanımını inceleyebilme, uzaktan kapı kilidi açma veya motoru çalıştırma gibi pek çok fonksiyon da akıllı telefonlar sayesinde mümkün olabiliyor. 

Şimdi ise yeni bir yaklaşım daha görmek üzereyiz zira Ford Sync Connect uygulaması aracınızı farklı zaman dilimlerinde çalıştırabilmenizi sağlıyor. Uygulama üzerinden istediğiniz saati kurduktan sonra araç bunu kaydediyor ve ayarlanan saatte siz kapıdan çıktığınızda çalışır vaziyette sizi bekliyor. Bunun haricinde uygulamada; uzaktan kapı kilitleme, donanım bilgilerini görebilme, bir problem oluştuğunda uyarı alabilme, yakıt seviyesini ve lastik basıncını kontrol edebilme şeklinde özellikler yer alıyor. 

Araçta eğlence sistemi olarak Ford'un en yeni tasarımı Sync 3 kullanılıyor. Güncellemeleri arka planda işleyen Sync 3, sürücü tarafına herhangi bir aksama yaşatmıyor. Ford, bağımsız ağ bağlantıları için ilerileyen dönemde modem entegrasyonu da sağlamayı planlıyor. Ford Sync Connect uygulaması ilk olarak 2017 model Ford Escape ile kullanıma sunulacak. Sonrasında da diğer modellere yayılacak.  

http://www.cnet.com/news/ford-announces-sync-connect-smartphone-app/ Yorum Yaz
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gs09gs09 3 yıl
1999 model bmw M5 mizde vardı :D bu özellik aracın içindeki konsola saat ayarı yapıp o saatte aracı çalıstırıp nelerin çalısacağınıda seçebiliodun klima cam buğusu koltuk ısıtma vs :D hatta ben o teknoloji niye kullanılmıyo diye hep merak etmişimdir :D
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Mianfei 3 yıl
10 seneden beri Güney Korede kullanılmakta üzücü.
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V4LKyR 3 yıl
TeufeL-07
Bu benim s classe Mercedesimdede var. Aracı akşamdan kuruyorum. Sabah o saatte kendi kendine çalışıp aracın içini ısıtıyor. Anahtarsız giriş ve buton la çalıştırmada mevcut. Ford un 2015 de getirmesi nekadar geri olduğunu gösteriyor.

S Klasse mi yani?
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aspirin_00 3 yıl
yanına yaklaşınca çalışsa daha iyi olmaz mı onunla mı uğraşacaz şimdi
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TeufeL-07 3 yıl
Bu benim s classe Mercedesimdede var. Aracı akşamdan kuruyorum. Sabah o saatte kendi kendine çalışıp aracın içini ısıtıyor. Anahtarsız giriş ve buton la çalıştırmada mevcut. Ford un 2015 de getirmesi nekadar geri olduğunu gösteriyor.
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infom@n 3 yıl
Renault Toros'a taktırabilir miyiz?
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Patren 3 yıl
diger uygulamalara sicak bakmiyorum ama ford yaptiysa guvenlidir
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