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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araçların yazılım güvenliğini ARM Cortex-R52 sağlayacak

Nesnelerin İnternet konusunda çıtayı sürekli yükseltmeye çalışan tasarım devi ARM, otomotiv teknolojisine yönelik güvenlik çözümleri sunacak yeni işlemci tasarımını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Araçların yazılım güvenliğini ARM Cortex-R52 sağlayacak

Kısa süre önce Japon Softbank tarafından satın alınan ve Nesnelerin İnterneti konusuna daha fazla ağırlık vermesi beklenen İngiliz tasarım devi ARM, otomotiv sektörüne yönelik ARM Cortex-R52 adında yeni bir güvenlik işlemcisini duyurdu.

Elektrikli araçlar, yazılıma dayalı otomobil sistemleri ve sürücüsüz araçlar gibi trendlerin sürekli yükseliyor oluşu yatırım yapılmasını zorunlu kılıyor. ARM hali hazırda Nesnelerin İnterneti sektörünün hakim mimarisi konumunda. Bu bakımdan sürekli yeni teknolojiler sunuyor ve kapsama alanını genişletiyor.

Firmanın hali hazırda güvenlik tarafında Cortex-R5 işlemcisine sahipti ve pek çok otomobil üreticisi tarafından da kullanılıyordu. Cortex-R52 çıtayı biraz daha yükseltiyor ve performansa etki etmeden en yüksek güvenlik özelliklerini uygulamayı başarıyor.

Cortex-R52

Cortex-R52 işlemcisi ARM’ın v8-R mimarisini temel alıyor. Gerçek zamanlı işlemler için tasarlanan bu mimari aynı zamanda Cortex-R çekirdeklerinin de temelini oluşturuyor. 32-bit olan mimari, birden fazla işletim sistemini, uygulamaları ve işlemleri gerçek zamanlı olarak bir birine karıştırmadan kontrol edebiliyor.

İşlemci 4 adet ARM v8-R çekirdeğinden oluşuyor ve Cortex-A çekirdeklerinin yanında kullanılabiliyor. Cortex-R5 işlemcisine göre yüzde 35 daha fazla performans sunan işlemci, EEMBC AutoBench testlerinde de sınıfının en yükseği olan 1.36 Automark/MHz değerine ulaşıyor.

Farklı işleri aynı anda kontrol edebilmesi önemli avantajlar sağlıyor. Örneğin aracın fren sisteminde hem aracı bozacak rastgele arızalar hem de sistematik yazılım hataları tespit edilerek gerekli tedbirler alınabiliyor. Otomotiv sektörü yanında tıbbi ekipmanlar ve otomasyon sistemleri de Cortex-R52 işlemcisinin hedefi içerisinde.

Ayrıca Bkz. "macOS Sierra işletim sistemi indirmeye sunuldu"

İşlemci sektörün ISO 26262 ASIL D ve IEC 61508 SIL 3 gibi önemli standartlarına sahip. Şimdiden STMicroelectronics ve DENSO firmaları yeni işlemciyi otomotiv teknolojilerinde kullanmak için sıraya girmiş durumda.

 

http://hexus.net/tech/news/cpu/97150-arm-cortex-r52-advanced-safety-processor-launched/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
selcuk20 3 yıl
SIL 3 çok yüksek bir güvenlik standardı. Böyle şeyler görmek güzel.
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