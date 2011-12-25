Aralık ayının en ilginç iOS geliştiricisi: Microsoft

Kurucu ve Yayın Direktörü
iOS dünyasının en beklenmedik ve en büyük atılımcısı geçtiğimiz ay için Microsoft oldu. Bu ay boyunca Microsoft tam bir iOS atağı yaptı ve şu aplikasyonları AppStore'da satışa sundu ;
- Windows Live Messenger (5 Aralık) - Bir çok uygulama bu işlevi yapsada Microsoft'un ki başka.
- My Xbox Live (7 Aralık) - Xbox avatarınızı, sosyal dünyanızı ve ilgili haberleri, oyunları görebildiğiniz aplikasyon.
- SkyDrive (13 Aralık) - Microsoft'un yurt dışında oldukça popüler çevrim içi dosya depolama hizmeti.
- Microsoft One Note (12 Aralık) - Ofis yazılımının bir parçası olan One Note aldığınız notları iOS dünyasında da görmenize ve düzenlemenize yarıyor.
- Kinectimals (13 Aralık) - Xbox Kinect'den tanıdığımız oyun iPhone dokunmatik yapısına oldukça iyi uyum sağlamış.
- Microsoft Lync 2010 for iPhone (21 Aralık) - Şirket içi haberleşme ve konuşma sağlayan, herkes hakkında bilgi veren bir yazılım.
Bunlar dışında Microsoft'un siteleri Bing, Msn Wonderwall, MSN Around The World, MSN Onit, MSN OnPoint için aplikasyonlar mevcut. Yukardakilere ilaveten Age of Empires Online Crafting Guide, ve Halo Waypoint gibi oyunlarını destekleyen yazılımlar da mevcut.
Şu anda 17 aplikasyon ile iPhone'da, 9 aplikasyonla da iPad'de bulunan Microsoft gibi devasa bir şirketin yapısının sadece kendi Windows Phone 7'ye özel yazılım çıkarmasını önlüyor.
Büyük bir şirketler topluluğu olan Microsoft, iOS dünyasını göz ardı edemeyecek kadar büyüğüdüğünün farkında ve rakiplerinden geri kalmamak için yazılım geliştirmeye başladı ve bunun son hız devam edeceğini tahmin etmek güç değil.
http://www.slidetoplay.com/story/decembers-most-interesting-ios-publisher-is-microsoft Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Yeri Gelmişken;
Defalarca gönderi yazdım , ''FONKSİYONALİTE '' gibi, hiçbir sözlükte olmayan bir kelime daha var DH yönetiminde, burada aranızda muhabbet değil topluma bilgi veriyorsunuz, çala kalemle bu işin olmayacağını siz bizden iyi bilmektesiniz,
İyi aksamlar.