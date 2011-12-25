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iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aralık ayının en ilginç iOS geliştiricisi: Microsoft

iOS dünyasının en beklenmedik ve en büyük atılımcısı geçtiğimiz 3 ay içinde Microsoft oldu. Bu ay boyunca Microsoft tam bir iOS atağı yaptı ve toplamda 17 aplikasyon sundu.
7 yıl
5,9b
1
26
iPhone
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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iOS dünyasının en beklenmedik ve en büyük atılımcısı geçtiğimiz ay için Microsoft oldu.  Bu ay boyunca Microsoft tam bir iOS atağı yaptı ve şu aplikasyonları AppStore'da satışa sundu ; 
  • Windows Live Messenger (5 Aralık) - Bir çok uygulama bu işlevi yapsada Microsoft'un ki başka.
  • My Xbox Live (7 Aralık) - Xbox avatarınızı, sosyal dünyanızı ve ilgili haberleri, oyunları görebildiğiniz aplikasyon.
  • SkyDrive (13 Aralık) - Microsoft'un yurt dışında oldukça popüler çevrim içi dosya depolama hizmeti.
  • Microsoft One Note (12 Aralık) - Ofis yazılımının bir parçası olan One Note aldığınız notları iOS dünyasında da görmenize ve düzenlemenize yarıyor.
  • Kinectimals  (13 Aralık) - Xbox Kinect'den tanıdığımız oyun iPhone dokunmatik yapısına oldukça iyi uyum sağlamış.
  • Microsoft Lync 2010 for iPhone (21 Aralık) - Şirket içi haberleşme ve konuşma sağlayan, herkes hakkında bilgi veren bir yazılım. 

Bunlar dışında Microsoft'un siteleri Bing, Msn Wonderwall, MSN Around The World, MSN Onit, MSN OnPoint için aplikasyonlar mevcut. Yukardakilere ilaveten Age of Empires Online Crafting Guide, ve Halo Waypoint gibi oyunlarını destekleyen yazılımlar da mevcut.  
Şu anda 17 aplikasyon ile iPhone'da,  9 aplikasyonla da  iPad'de bulunan Microsoft gibi devasa bir şirketin yapısının sadece kendi Windows Phone 7'ye özel yazılım çıkarmasını önlüyor.
Büyük bir şirketler topluluğu olan Microsoft, iOS dünyasını göz ardı edemeyecek kadar büyüğüdüğünün farkında ve rakiplerinden geri kalmamak için yazılım geliştirmeye başladı ve bunun son hız devam edeceğini tahmin etmek güç değil.


http://www.slidetoplay.com/story/decembers-most-interesting-ios-publisher-is-microsoft Yorum Yaz
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fotifoti 7 yıl en beğenilen
aplikasyon yerine uygulama yazsak daha güzel olmaz mı ? aplikasyon, destinasyon şunasyon bunasyon. Türkçe karşılığı olan ve gündelik dilde de kullanılan kelimeler varken böyle zorlama
aplikasyon yerine uygulama yazsak daha güzel olmaz mı ? aplikasyon, destinasyon şunasyon bunasyon. Türkçe karşılığı olan ve gündelik dilde de kullanılan kelimel...
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artenis 7 yıl
'' ... atağı yaptı ve şu aplikasyonları AppStore'da satışa sundu ''


BU KADAR UCUZ TÜRKÇE KULLANMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR, LÜTFEN DÜZELTİNİZ -


Yeri Gelmişken;
Defalarca gönderi yazdım , ''FONKSİYONALİTE '' gibi, hiçbir sözlükte olmayan bir kelime daha var DH yönetiminde, burada aranızda muhabbet değil topluma bilgi veriyorsunuz, çala kalemle bu işin olmayacağını siz bizden iyi bilmektesiniz,
İyi aksamlar.
'' ... atağı yaptı ve şu aplikasyonları AppStore'da satışa sundu ''BU KADAR UCUZ TÜRKÇE KULLANMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR, LÜTFEN DÜZELTİNİZ ...
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omeryasin 7 yıl
Ayrica sayin 'gun' : konunun android ya da ios la hicbir ilgisi yok nerden cikardin bunu? Ayrica aba altindan sopa gostermen cok daha kotu, ne demek 'yorum yetkileri elinden alinir'?? Yorum yapamayacaksak kaldirin o zaman yorum kismini! Burada kaliteli haber okumak icin variz. Sizin isiniz haber yapmak,bizimki okumak,layik gordugunuz ve kaliba sokmaya calistiginiz gibi ne size ne de siteye yaranmak degil! Haber editorusunuz, blog yazari degil! Madem profesyonel bi iliski var aramizda, Turkce'ye dikkat edin, madem editorsunuz, editor gibi davranip eklere,koklere,ozneye,yukleme dikkat edin. Haberi bir de siz okuyun bakalim anlayacak misiniz? Telefonla yazdigimdan kopyalamaya ugrasamayacagim ama ne ozne yerinde, ne fiil yerinde! Ek olarak 'de' , 'da' ayrimini bile yapamamaniz dikkat cekiyor. Kaliteli kitle istiyorsaniz elestirilere kulak vereceksiniz,aksi takdirde saldiri yaparsiniz bu sekilde. Sonuc olarak DH kaybeder, biz okuyacak yeri de, yazacak yeri de buluruz. NOKTA
Ayrica sayin 'gun' : konunun android ya da ios la hicbir ilgisi yok nerden cikardin bunu? Ayrica aba altindan sopa gostermen cok daha kotu, ne demek 'yorum yetk...
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AlicanNalbat 7 yıl
Microsoftta anladı boyun eğdi
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sertacarslan 7 yıl
Bir muhasebeciden muhasebe uygulamalarına hakim olması beklenir, değilse iş bulamaz. Aynı şekilde bir avukattan da kanunlara hakim olması, ya da en azından gerektiğinde araştırıp bulacak kadar kanunlara aşina olması. Ya da bir futbolcudan koşması, gol atması, defans yapması...
Siz de editör iseniz, sizden de dilimizi doğru kullanmanız beklenir doğal olarak. Bakın, ben editör değilim, ama Türkçe'yi ve dil bilgisini sizden daha iyi kullanıyorum. Bu durumda ortada bir yanlışlık var, değil mi?
Yazdığınız cevabın içeriği ve anlamı da yazının dili kadar kötü malesef.

Yorumlarımızı olumlu yönde gelişim fırsatı olarak yorumlamanızı temenni ederiz.

Saygılarımızla.
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Chidori 7 yıl
Microsoft iOS için uygulama konusuna ağırlık vermeye başladı sanırım.
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omeryasin 7 yıl
Ayrica sayin 'gun' : konunun android ya da ios la hicbir ilgisi yok nerden cikardin bunu? Ayrica aba altindan sopa gostermen cok daha kotu, ne demek 'yorum yetkileri elinden alinir'?? Yorum yapamayacaksak kaldirin o zaman yorum kismini! Burada kaliteli haber okumak icin variz. Sizin isiniz haber yapmak,bizimki okumak,layik gordugunuz ve kaliba sokmaya calistiginiz gibi ne size ne de siteye yaranmak degil! Haber editorusunuz, blog yazari degil! Madem profesyonel bi iliski var aramizda, Turkce'ye dikkat edin, madem editorsunuz, editor gibi davranip eklere,koklere,ozneye,yukleme dikkat edin. Haberi bir de siz okuyun bakalim anlayacak misiniz? Telefonla yazdigimdan kopyalamaya ugrasamayacagim ama ne ozne yerinde, ne fiil yerinde! Ek olarak 'de' , 'da' ayrimini bile yapamamaniz dikkat cekiyor. Kaliteli kitle istiyorsaniz elestirilere kulak vereceksiniz,aksi takdirde saldiri yaparsiniz bu sekilde. Sonuc olarak DH kaybeder, biz okuyacak yeri de, yazacak yeri de buluruz. NOKTA
Yanıtla +8
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omeryasin 7 yıl
'aplikasyon' kelimesi dilimizde yok zaten ama muhendislikte kullanilir, anlami ise 'uygulama'dir, fakat bir seyi bir yere uygulamak anlamina gelir. Yani kendi basina isim olarak kullanilmaz. Turkiye'de yabanci gibi yasamak ve yasatilmak sanirim bize has. Dilimizi sevelim!
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#11 7 yıl
Gun hakli

Burasi forum.Turkdilkurumu.com degil

Forum.donanimhaber.com

Birakin bu ilgi cekme cabasini
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gun 7 yıl
İlk önce görüşleriniz için teşekkürlerimi sunarım. Fakat anlam veremediğim nokta neden sadece iOS dünyası ile ilgili pozitif haberlerde bir sıkıntı yaşandığı ?
Neden sevgili editörümüz Ekrem Çukurca'nın haberlerini beğenmediğiniz gibi şimdi de aplikasyon kelimesine bir takıntı oluşmuş durumda. Bizler haberleri yazarken aklımıza hangi kelime daha uygun gelirse onu kullanırız. Aplikasyon bana göre şimdilik daha uygun. Eğer ki zamanla kimse kullanmaz uygulama yerine oturur o zaman bizde geçiş yaparız.
Onun dışında habere yorum yazma yada bir bilgi katkısı bulunmak yok sanırım. Sadece nereden saldırabiliriz durumu var. Bu iOS, Android kavgası gerçekten çok sıktı bu iş resmen donanımhaber'in haberlerini manipüle etmeye kadar vardı.
Bu konuda başka bir durum yaşanır üzülerek kötü niyetle yorum yazanların yorum yazma yetkilerini elinden alacağız.
He dersiniz ki Android ile alakamız yok biz başka bir şeyden dediydik. donanimhaber.com/... donanimhaber.com/...
adreslerinden bakabilirsiniz bu kelime ilk defa kullanılmıyor basın bültenlerinde, diğer haberlerde diğer editörlerde kullanıyorlar. Onlarda bir sorun çıkmıyor ne zaman Android, Türkiye'ye giriş yapıyor ve bizim de desteğimiz sayesinde yayılıyor ve kullananlar iOS ve Apple her yerde saldırıyor o zaman bu kelime bir anda problem yaratıyor.
2 Yanıt Yanıtla
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bkerem 7 yıl gun
gun

İlk önce görüşleriniz için teşekkürlerimi sunarım. Fakat anlam veremediğim nokta neden sadece iOS dünyası ile ilgili pozitif haberlerde bir sıkıntı yaşandığı ?

Neden sevgili editörümüz Ekrem Çukurca'nın haberlerini beğenmediğiniz gibi şimdi de aplikasyon kelimesine bir takıntı oluşmuş durumda. Bizler haberleri yazarken aklımıza hangi kelime daha uygun gelirse onu kullanırız. Aplikasyon bana göre şimdilik daha uygun. Eğer ki zamanla kimse kullanmaz uygulama yerine oturur o zaman bizde geçiş yaparız.

Onun dışında habere yorum yazma yada bir bilgi katkısı bulunmak yok sanırım. Sadece nereden saldırabiliriz durumu var. Bu iOS, Android kavgası gerçekten çok sıktı bu iş resmen donanımhaber'in haberlerini manipüle etmeye kadar vardı.

Bu konuda başka bir durum yaşanır üzülerek kötü niyetle yorum yazanların yorum yazma yetkilerini elinden alacağız.

He dersiniz ki Android ile alakamız yok biz başka bir şeyden dediydik.
donanimhaber.com/...
donanimhaber.com/...

adreslerinden bakabilirsiniz bu kelime ilk defa kullanılmıyor basın bültenlerinde, diğer haberlerde diğer editörlerde kullanıyorlar. Onlarda bir sorun çıkmıyor ne zaman Android, Türkiye'ye giriş yapıyor ve bizim de desteğimiz sayesinde yayılıyor ve kullananlar iOS ve Apple her yerde saldırıyor o zaman bu kelime bir anda problem yaratıyor.

Android-IOS kavgasıyla ne alakası var?
Burada çok net bir uyarı yapılmış. Bunu başka yerlere çekmenize hiç gerek yok.
TDK sitesine bakarsanız "application"ın karşılığının uygulama olduğunu görebilirsiniz.
Niye aplikasyon gibi uydurma bir kelimede ısrar ettiğinizi anlayamadım.

uygulama: İng. application

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu


Saygılar
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artenis 7 yıl gun
gun

İlk önce görüşleriniz için teşekkürlerimi sunarım. Fakat anlam veremediğim nokta neden sadece iOS dünyası ile ilgili pozitif haberlerde bir sıkıntı yaşandığı ?

Neden sevgili editörümüz Ekrem Çukurca'nın haberlerini beğenmediğiniz gibi şimdi de aplikasyon kelimesine bir takıntı oluşmuş durumda. Bizler haberleri yazarken aklımıza hangi kelime daha uygun gelirse onu kullanırız. Aplikasyon bana göre şimdilik daha uygun. Eğer ki zamanla kimse kullanmaz uygulama yerine oturur o zaman bizde geçiş yaparız.

Onun dışında habere yorum yazma yada bir bilgi katkısı bulunmak yok sanırım. Sadece nereden saldırabiliriz durumu var. Bu iOS, Android kavgası gerçekten çok sıktı bu iş resmen donanımhaber'in haberlerini manipüle etmeye kadar vardı.

Bu konuda başka bir durum yaşanır üzülerek kötü niyetle yorum yazanların yorum yazma yetkilerini elinden alacağız.

He dersiniz ki Android ile alakamız yok biz başka bir şeyden dediydik.
donanimhaber.com/...
donanimhaber.com/...

adreslerinden bakabilirsiniz bu kelime ilk defa kullanılmıyor basın bültenlerinde, diğer haberlerde diğer editörlerde kullanıyorlar. Onlarda bir sorun çıkmıyor ne zaman Android, Türkiye'ye giriş yapıyor ve bizim de desteğimiz sayesinde yayılıyor ve kullananlar iOS ve Apple her yerde saldırıyor o zaman bu kelime bir anda problem yaratıyor.

'' Bizler haberleri yazarken aklımıza hangi kelime daha uygun gelirse onu kullanırız. Aplikasyon bana göre şimdilik daha uygun. Eğer ki zamanla kimse kullanmaz uygulama yerine oturur o zaman bizde geçiş yaparız. ''

Sana göre bana göre kelime kullanmakta ne demektir, gidip TDK'ya bakarsın yoksa yazmasın, örnek FONKSİYONALİTE,

Bu kadar anlamsız bir yorum onbinlerce kullanıcısı olan bir sitenin haber sorumlusundan asla beklenemez, beklenmemeli ancak ne yazık ki karşımızda içler acısı bir yorum ve bir o kadar içler acısı editöre göre '' Kafasına göre '' bir kelime ,

Çok üzüldüm, çok... Daha işinin ehilleri tercih edilmeli,



Ekleme, android kavgası nereden çıktı allah aşkına ? konu sapmasın lütfen Sn. GUN, TEK TARTIŞMA KONUSU DİL'DİR ŞU ANDA,
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artenis 7 yıl

Haber editörü -GUN-
Aradan geçen zaman ve olumsuz eleştirilere rağmen değişen bir şey yok, TÜRKÇE KONUSUNDA-
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DH Misafiri 7 yıl
Türkçe konusunda arkadaşlara katılıyorum.
Sabah sabah dikkatimi çekti. Gayet komik bir olay olmuş mikro-fost'un ios geliştiricisi olmaya çalışması. El mi yaman, bey mi yaman durumu gibi adeta
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sertacarslan 7 yıl
"de", "da" eklerine dikkat edelim lütfen.
Ayrıca noktalama işaretlerine ve anlatım bozukluklarına da.
Saygılarımla.
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Volkanbaba 7 yıl
Isterse yapmasın hepsi birbirine çıkarmak zorunda yoksa kendileri kaybeder
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