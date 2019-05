Aralık ayının en ilginç iOS geliştiricisi: Microsoft

Bunlar dışında Microsoft'un siteleri Bing, Msn Wonderwall, MSN Around The World, MSN Onit, MSN OnPoint için aplikasyonlar mevcut. Yukardakilere ilaveten Age of Empires Online Crafting Guide, ve Halo Waypoint gibi oyunlarını destekleyen yazılımlar da mevcut.

Şu anda 17 aplikasyon ile iPhone'da, 9 aplikasyonla da iPad'de bulunan Microsoft gibi devasa bir şirketin yapısının sadece kendi Windows Phone 7'ye özel yazılım çıkarmasını önlüyor.

Büyük bir şirketler topluluğu olan Microsoft, iOS dünyasını göz ardı edemeyecek kadar büyüğüdüğünün farkında ve rakiplerinden geri kalmamak için yazılım geliştirmeye başladı ve bunun son hız devam edeceğini tahmin etmek güç değil.