Araştırma : Facebook depresyona sebep olabilir

Missouri Üniversitesi yaptığı araştırma ile Facebook arkadaşlarınızın depresyona girmenize etkisi olabileceğini ortaya koydu. 700 öğrenci ile yapılan araştırmada kullanıcıların sosyal medya platformunu kullanışları gözlenirken Facebook'da zaman geçiren kullanıcıların gördüklerini kendi hayatlarıyla kıyasladıkları için depresyona girme eğilimlerinin olduğu belirtildi.

Günümüzde bir çok kullanıcını genellikle yaptığı aktiviteyi veya olumlu gelişmeleri sosyal medya platformlarına taşımayı tercih ediyor. Bu durumun da ruh hali kötü kişileri daha kötüye gidecek şekilde etkileyeceği düşünülüyor. Facebook'da bir çok kişinin başarılarını ve hayatlarını gören kullanıcıların bir süre sonra bu olguları kendi hayatları ile karşılaştırmaları depresif bir ruh haline yol açıyor.

Profesör Margaret Duffy de kullanıcıların gördüğü hayatları kendilerininki ile kıyaslamalarının depresyonun habercisi olduğunu belirtirken, Facebook'un bir çok kişi için olumlu bir kaynak olabileceğini, ancak başkalarının başarılarını kendi hayatımız ile kıyaslayan kullanıcılara negatif bir etkide bulunduğunu söyledi. Bu durumdan kaçınmak için kullanıcılarda farkındalık oluşturulması gerektiğini ve bu sayede kullanıcıların kıyaslamalardan kaçınabileceğini de sözlerine ekledi.





