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Araştırma : Facebook depresyona sebep olabilir

4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Araştırma : Facebook depresyona sebep olabilir
Missouri Üniversitesi yaptığı araştırma ile Facebook arkadaşlarınızın depresyona girmenize etkisi olabileceğini ortaya koydu. 700 öğrenci ile yapılan araştırmada kullanıcıların sosyal medya platformunu kullanışları gözlenirken Facebook'da zaman geçiren kullanıcıların gördüklerini kendi hayatlarıyla kıyasladıkları için depresyona girme eğilimlerinin olduğu belirtildi.
Günümüzde bir çok kullanıcını genellikle yaptığı aktiviteyi veya olumlu gelişmeleri sosyal medya platformlarına taşımayı tercih ediyor. Bu durumun da ruh hali kötü kişileri daha kötüye gidecek şekilde etkileyeceği düşünülüyor. Facebook'da bir çok kişinin başarılarını ve hayatlarını gören kullanıcıların bir süre sonra bu olguları kendi hayatları ile karşılaştırmaları depresif bir ruh haline yol açıyor.
Profesör Margaret Duffy de kullanıcıların gördüğü hayatları kendilerininki ile kıyaslamalarının depresyonun habercisi olduğunu belirtirken, Facebook'un bir çok kişi için olumlu bir kaynak olabileceğini, ancak başkalarının başarılarını kendi hayatımız ile kıyaslayan kullanıcılara negatif bir etkide bulunduğunu söyledi. Bu durumdan kaçınmak için kullanıcılarda farkındalık oluşturulması gerektiğini ve bu sayede kullanıcıların kıyaslamalardan kaçınabileceğini de sözlerine ekledi.



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doctor_bey 4 yıl
Benim için üç tane sosyal platform var, birincisi ahanda bura, ikincisi ınstagram (selfıe çekip atan tiplerden değilim, hiç kendi fotoğrafım yok),üçüncüsü de her türlü sözlük; gerisi bana fasa fiso geliyor.
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OverClocK1ng 4 yıl
Öyle olan müşterim var.
Bir gün geldi ve dedi ki:
"Bu facebook'a giremiyorum. Ben de uzun zamandır sürekli Face'teyim.
Şimdi giremeyince fark ettim ki, ben ona öyle bir alışmışım ki, şimdi onsun sıkıntıdan patlıyorum."
Kadının Face'ini hackerın teki ele geçirmiş ama öyle şeyler yapmış ki, alınması imkansız. Neler neler denemiş, bilgisayarcılar bakmış, oğulları bakmış olmamış.
En son bana geldi. Facebook ile 1 ay kadar süren görüşmelerim sonucunda zorla da olsa aldık çok şükür...
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bkaakco 4 yıl
Yine, her zaman olduğu gibi bu olay da kişinin kendisine bağlı.
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fatsa52 4 yıl
Bu haberi aylarca önce okumuştum. Güncelligini yitirecek bir haber degil tabi
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mementopolis 4 yıl
ergenler uzak dursun mesela.
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gael 4 yıl
bence çok doğru bir haber ,insan kendini bildiği sürece sorun yok ama çevrenizdekiler hep bir yarış içersinde
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