Araştırma : Olumsuz tweet'ler kalp krizi riskini artırıyor





Dünyada milyarlarca insanı birbirine bağlayan sosyal ağlar, kişinin kendisini ifade etmesinin bir yolu olarak görülüyor. Bu bakımdan hem negatif hem pozitif düşünceler ve gönderiler karşımıza çıkıyor. Ancak gerçek hayatta olduğu gibi sanal ortamda da negatif ifadeler insanı etkileyebiliyor.





Pensilvanya Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre bir topluluğun Twitter üzerinde negatif duygular ifade etmesi ile kalp krizi riski arasında güçlü bir ilişki olduğu belirtiliyor. Daha önce kalp krizi faktörleri arasında düşük gelir düzeyi, sigara ve stres gibi pek çok madde yer alıyordu. Buna negatif duyguları ifade eden Tweet'ler de eklendi.





Araştırmalar 2009-2010 yılları arasında yapılmış. İçerisinde “nefret” gibi kelimelerin geçtiği tweet'leri sıkça gönderen topluluklarda kalp krizi riskinin ciddi oranda arttığı tespit edilmiş. Sürekli negatif duygular içeren tweet'ler atan kişilerde davranış bozukluğu, ani tepkiler, alkol bağımlılığı ve çevreden izole olma gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor ve bu da kalp krizi riskini artırıyor.





Elbette araştırma olumsuz tweet'lerin doğrudan kalp krizini tetiklediğine dair bir bulgu sunmuyor. Sadece dolaylı olarak krizin tetiklenebileceğinden bahsediliyor. Ayrıca olumlu duyguları yansıtan kelimeler içeren gönderilerin tam tersi olarak kalp krizine karşı koruyucu olabileceği de belirtiliyor.

http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/11363664/Angry-tweeting-could-increase-your-risk-of-heart-disease.html