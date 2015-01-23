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Araştırma : Olumsuz tweet'ler kalp krizi riskini artırıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırma : Olumsuz tweet'ler kalp krizi riskini artırıyor

Dünyada milyarlarca insanı birbirine bağlayan sosyal ağlar, kişinin kendisini ifade etmesinin bir yolu olarak görülüyor. Bu bakımdan hem negatif hem pozitif düşünceler ve gönderiler karşımıza çıkıyor. Ancak gerçek hayatta olduğu gibi sanal ortamda da negatif ifadeler insanı etkileyebiliyor. 

Pensilvanya Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre bir topluluğun Twitter üzerinde negatif duygular ifade etmesi ile kalp krizi riski arasında güçlü bir ilişki olduğu belirtiliyor. Daha önce kalp krizi faktörleri arasında düşük gelir düzeyi, sigara ve stres gibi pek çok madde yer alıyordu. Buna negatif duyguları ifade eden Tweet'ler de eklendi.

Araştırmalar 2009-2010 yılları arasında yapılmış. İçerisinde “nefret” gibi kelimelerin geçtiği tweet'leri sıkça gönderen topluluklarda kalp krizi riskinin ciddi oranda arttığı tespit edilmiş. Sürekli negatif duygular içeren tweet'ler atan kişilerde davranış bozukluğu, ani tepkiler, alkol bağımlılığı ve çevreden izole olma gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor ve bu da kalp krizi riskini artırıyor. 

Elbette araştırma olumsuz tweet'lerin doğrudan kalp krizini tetiklediğine dair bir bulgu sunmuyor. Sadece dolaylı olarak krizin tetiklenebileceğinden bahsediliyor. Ayrıca olumlu duyguları yansıtan kelimeler içeren gönderilerin tam tersi olarak kalp krizine karşı koruyucu olabileceği de belirtiliyor.  

http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/11363664/Angry-tweeting-could-increase-your-risk-of-heart-disease.html Yorum Yaz
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TeraziKefesi 4 yıl
Bilim off.
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Umutcan 4 yıl
Türkiye'de ölmemiz lazım o zaman direkt kalpten, internete bir giriyorsunuz sırf olumsuz haber, tweet ve paylaşım...
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kpln04 4 yıl
yalan ben size söyleyeyim bizim kine birşey olmadı :D
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doctor_bey 4 yıl
Komik habermiş.
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Kulak Misafiri 4 yıl
He lan he!
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GoldPunch 4 yıl
Güldüm.
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umut_baris 4 yıl
Sizin bir Chip'ten farkınız olmalı.

Oldu olacak Windows'unuzu uçurmanın yolları diye de haber yapın sonra da forumu bırakalım abi.
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clopin 4 yıl
asosyal olmayla alakali sanirim
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Masquerade89 4 yıl
okumayın pensilvanya
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Gece772 4 yıl
Sosyal medya hastaları ölüyor mu ?
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emircangarip 4 yıl
tamamen saçmalık bu habere gülünür.
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StrongWind 4 yıl
negatif duygulu tweet atanlarda kalp krizi riski artiyormus. bunu nasil arastirdiklarini bilsem dahada bisey istemem.
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